در هالیوود، هیچ چیز ارزشمندتر از جایزه‌ی آکادمی، یعنی اسکار نیست، به طوری که وقتی بازیگران جایزه‌ی خود را از دست می‌دهند، به شدت خبرساز می‌شود. جدا از برگزاری جشن و مراسم برای اهدای جوایز، وسواس زیادی نیز در مورد انتخاب نامزدها وجود دارد، چه برای بازیگران، کارگردانان و طراحان لباس، و چه برای فیلم‌نامه‌نویسان یا فیلم‌های سینمایی که به این مراسم راه پیدا می‌کنند.

این مساله ممکن است توضیح دهد که چرا فیلم‌های ناکام از اسکار در سال‌های گذشته هنوز با همان تازگی در ذهن همه باقی مانده‌اند. هواداران برای بازیگرانی که با تمام شایستگی برنده‌ی اسکار نشدند، ناراحت خواهند شد و این مساله برای برخی از بازیگران هم نکته‌ی قابل توجهی محسوب می‌شود.

در ادامه برخی از بهترین بازیگران مرد و زن هالیوود را که به صورت تعجب‌آوری هرگز برنده‌ی جایزه‌ی اسکار نشدند، نام خواهیم برد.

۱۰. جانی دپ با سه نامزدی

فیلم‌ها: «در جست‌و‌جوی ناکجاآباد» (Finding Neverland)، «سوئینی تاد؛ آرایشگر شیطانی خیابان فلیت» (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street)، «دزدان دریایی کارائیب» (Pirates of the Caribbean)

در طول سال‌ها، و علی‌رغم جنجال‌های اخیر، جانی دپ به یکی از با استعدادترین و محبوب‌ترین بازیگران هالیوود تبدیل شده است، که توانسته است در کاراکترهای متنوع و متفاوت خوش بدرخشد.

بازی او در این فیلم‌ها نامزدی اسکار را برایش به ارمغان آورده و حتما شما هم موافق هستید که سوئینی تاد و در جست‌و‌جوی ناکجاآباد تا همیشه از بهترین فیلم‌های دپ خواهند بود. با این حال، او هنوز موفق به دریافت جایزه‌ی اسکار نشده است، اگرچه برای دپ خیلی هم مهم نیست. در واقع، به گفته‌ی بی‌بی‌سی، این بازیگر در مصاحبه‌ای با نیوزبیت گفت: «هیچوقت نمی‌خواهم برنده‌ی یکی از آن چیزها شوم.»

۹. میشل فایفر با سه نامزدی

فیلم‌ها: «زمینه‌ی عشق» (Love Field)، «بیکرهای شگفت‌انگیز» (The Fabulous Baker Boys) و «روابط خطرناک» (Dangerous Liaisons)

فایفر در طول زندگی حرفه‌ای خود، برای بازی در این فیلم‌ها نامزد اسکار شده، که دو تا از آن‌ها نیز بهترین آثار این بازیگر محسوب می‌شوند.

با این وجود، علی‌رغم عدم پیروزی در اسکار، به نظر می‌رسد این جایزه همچنان به دنبال او است. اوایل سالی که گذشت، این بازیگر در فیلم «خروج فرانسوی» (Exit French) بازی کرد و برخی می‌گویند، ممکن است فقط این فیلم باشد که سرانجام به فایفر اسکاری را که خیلی وقت پیش شایسته‌ی او بود را بدهد. وی در مصاحبه‌ای با ایندی‌وایر درباره‌ی آخرین بازی‌اش، اظهار داشت؛ «خروج فرانسوی در صدر پنج فیلم برتری است که تجربه‌ی بازی در آن‌ها را دارم.»

۸. ادوارد نورتون با سه نامزدی

فیلم‌ها: «بردمن» (Birdman)، «ترس کهن» (Primal Fear) و «تاریخ مجهول آمریکا» (American History X)

شاید اوضاع با ادوارد نورتون و به تصویر کشیدن یک هیولای بزرگ سبز خاص در مارول به خوبی پیش نرفته باشد. با این حال، این مانع از شکوفایی او نشده است. در طول سال‌ها، او نامزد اسکار برای فیلم‌های نام برده شده است که تاریخ مجهول آمریکا یکی از بهترین فیلم‌های نورتون به حساب می‌آید.

در مورد عدم برنده شدن در اسکار، نورتون به یو اس ویکلی گفت که هیچ کنترلی بر نامزدی یا برنده شدن یا نشدن ندارد. این بازیگر پیشکسوت همچنین اضافه کرد؛ «نامزدی اسکار یک تعریف خوب محسوب می‌شود، اما نباید انتظار زیادی داشت.»

۷. تام کروز با سه نامزدی

فیلم‌ها: «متولد چهارم ژوئیه» (Born on the Fourth of July)، «جری مگوایر» (Jerry Maguire)، «مگنولیا» (Magnolia)

تام کروز ممکن است برای فیلم‌های گیشه‌ای معروف شده باشد، مخصوصا وقتی صحبت از فرنچایز «ماموریت غیرممکن» (Mission: Impossible) به میان می‌آید، اما در طول سال‌ها، این بازیگر همچنین برای بازی در سه فیلم نام برده شده و آخرین کارش، «مگنولیا» (Magnolia)، که در نقش فرانک تی‌جی مک‌کی بازی کرد، نامزد اسکار شد.

یکی از حقایق پشت صحنه‌ی ساخت مگنولیا که ممکن است طرفداران از آن اطلاع نداشته باشند این است که کارگردان این فیلم، پل توماس اندرسون، هنگام بازدید از او در صحنه‌ی فیلمبرداری «چشمان کاملا بسته» (Eyes Wide Shut)، پیشنهاد بازی به کروز را داد. این بازیگر کمی بعد در فیلم مگنولیا شروع به بازی کرد.

۶. سبرشا رونان با چهار نامزدی

فیلم‌ها: «تاوان» (Atonement)، «بروکلین» (Brooklyn)، «لیدی برد» (Lady Bird) و «زنان کوچک» (Little Women)

شاید او به اندازه‌ی برخی دیگر از نامزدهای اسکار تجربه نداشته باشد، اما حضور مداوم رونان در نمایش‌های جذاب روی پرده‌ی نقره‌ای منجر به چندین نامزدی اسکار برایش شده است. فیلم‌هایی که وی برایشان نامزد اسکار شده، همگی در میان ۱۰ فیلم برتر رونان تاکنون قرار گرفته‌اند.

به نظر می‌رسد رونان موقعیتش را جدی می‌گیرد. این بازیگر در مصاحبه‌ای با ساندی پست گفت؛ «برای من حتی رفتن به مراسم اسکار، کاملا سورئال بود، چه رسد به اینکه نامزد شوم! هنوز هم این احساس به قوت خودش باقی است و فکر می‌کنم همیشه اینطور خواهد بود.»

۵. بردلی کوپر با چهار نامزدی

فیلم‌ها: «دفترچه‌ی امیدبخش» (Silver Linings Playbook)، «حقه‌باز آمریکایی» (American Hustle)، «تک تیرانداز آمریکایی» (American Sniper)، «ستاره‌ای متولد شده است» (A Star is Born)

کوپر یک بازیگر و کارگردان درخشان است که علی‌رغم همه‌ی بازی‌های خارق‌العاده‌اش در سینما در طول این سال‌ها، هنوز موفق به کسب اسکار نشده است. برای بازی در دو فیلم دفترچه‌ی امیدبخش و حقه‌باز آمریکایی که هردو نیز به کارگردانی دیوید او راسل هستند، نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار بهترین بازیگر و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد. بردلی کوپر با بازی در فیلم تک تیرانداز آمریکایی به کارگردانی کلینت ایستوود برای سومین بار نامزد جایزه اسکار برای بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. وی در فیلم ستاره‌ای متولد شده است که خود کارگردانی آن را بر عهده داشت نیز نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار شد.

کوپر هنگام مصاحبه با آنتونی راموس از همیلتون، در مورد فصل جوایز گفت: «اسکار به طور کل یک اتفاق عالی است، زیرا واقعا باعث می‌شود با نفس و غرور خود روبرو شوید.» در ادامه این بازیگر، اسکار را «کاملا بی‌معنی» خواند.

۴. میشل ویلیامز با چهار نامزدی

فیلم‌ها: «کوهستان بروکبک» (Brokeback Mountain)، «کوه آبی» (Blue Mountain)، «هفته‌ای که با مریلین گذراندم» (My Week with Marilyn) و «منچستر کنار دریا» (Manchester by the Sea)

ویلیامز یکی از خستگی‌ناپذیرترین‌های هالیوود است. بارها و بارها، او برخی از باور نکردنی‌ترین بازی‌ها را در فیلم‌هایش ارائه داد. نامزدی اسکار در فیلم‌های مطرح شده که همگی از آثار به یاد ماندنی این بازیگر هستند، نتوانستند جایزه‌ای برای او به ارمغان بیاورند.

از طرف دیگر، وی اخیرا برای کار در سریال «فاسی/ وردون» (Fosse / Verdon) برنده‌ی گلدن گلوب شد و در سخنرانی خود، در مورد اهمیت حق سقط جنین برای زنان صحبت کرد و آن‌ها را برای رای دادن به این قانون تشویق کرد.

۳. ویلم دفو با چهار نامزدی

فیلم‌ها: «جوخه» (Platoon)، «سایه‌ی خون‌آشام» (Shadow of the Vampire)، «پروژه‌ی فلوریدا» (The Florida Project) و «بر دروازه‌ی ابدیت» (At Eternity’s Gate)

دفو بازیگر پیشکسوتی است که طی سال‌های مختلف نقش‌های متنوع و مختلفی را به عهده گرفته است. تا جایی که به اسکار مربوط می‌شود، این بازیگر شایسته‌ی نامزدی برای بازی در فیلم‌های نام برده شده بود.

با وجود عدم برنده شدن در اسکار، دفو فروتنانه از نامزدی‌های خود قدردانی می‌کند. به گفته‌ی وی «نامزدی اسکار چیزی نیست که هر روز برایم رخ دهد، بنابراین وقتی این اتفاق می‌افتد، اهمیت خاصی دارد». این بازیگر هنگام صحبت با ABC 7 اظهار داشت که از حضور در مراسم اسکار همیشه خوشحال خواهد بود و از تمام لحظاتش لذت خواهد برد.

۲. ایمی آدامز با شش نامزدی

فیلم‌ها: «جون‌باگ» (Junebug)، «تردید» (Doubt)، «مشت‌زن» (The Fighter)، «استاد» (The Master)، «حقه‌باز آمریکایی» (American Hustle) و «معاون» (Vice)،

آدامز با دریافت نامزدی برای بازی‌هایش در فیلم‌های نام برده شده، به طور مداوم نشان داده است که می‌تواند بازی‌های شایسته‌ی اسکار را ارائه دهد، آن هم با توجه به اینکه در یک مرحله تقریبا از هالیوود دور شده بود و در سال‌های اخیر فاصله‌‌اش بیشتر شد.

او برای نیویورک تایمز فاش کرد که «از دنبال کردن چیزی که شاید متعلق به او نباشد، یعنی بازی در سینما و تلویزیون خسته شده است.» خوشبختانه، تصمیم گرفت که بماند و طرفداران تقریبا با دیدی مثبت منتظر هستند که در آینده او موفق به دریافت جایزه‌ی اسکار شود.

۱. گلن کلوز با هفت نامزدی

فیلم‌ها: «جهان به گفته‌ی گارپ» (The World According to Garp)، «اندوه شدید» (The Big Chill)، «استعداد ذاتی» (The Natural)، «جذابیت مرگبار» (Fatal Attraction)، «روابط خطرناک» (Dangerous Liaisons)، «آلبرت نابز» (Albert Nobbs) و «همسر» (The Wife)

کلوز در طول زندگی حرفه‌ای خود موفق به دریافت نامزدی در فیلم‌های بسیاری شده است. این خانم بازیگر اخیرا در مورد احساسی که نسبت به برنده شدن اسکار گوینت پالترو بازیگر زن در سال ۱۹۹۹ داشت صحبت کرد. از نظر او این جایزه اصلا «منطقی» نبود.

کلوز معتقد است، کسی برنده می‌شود که کارهای بسیاری برای برنده شدنش انجام شود، و نیاز به تبلیغات دارد. تبلیغات هم احتیاج به بودجه‌های کلان برای معرفی نقش و فیلم و عوامل آن دارد.

