همه‌ی ما می‌دانیم که تام کروز بیش از سهم خود در نقش‌های ماندگار حضور یافته است، از ماوریک در «تاپ گان» گرفته تا فرانک تی. جی. مکی در «مگنولیا» و ایتن هانت در سری فیلم‌های «مأموریت غیر ممکن». اما او به ازای هر نقش بزرگی که بازی کرده است، بسیاری دیگر از پیشنهاد‌ها را رد کرده است که برخی از آن‌ها نقش‌های اصلی در تعدادی از بزرگ‌ترین آثار سینمایی ۳۰ سال اخیر را شامل می‌شود.

از طرفی این امر منطقی به ‌نظر می‌رسد. در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی، کروز (اگرنه به صورت قطعی ولی تلویحا) یکی از دو یا سه ستاره‌ی بزرگ سینما در جهان بود. این مسئله باعث می‌شد که او به مدت یک دهه، به یکی از انتخاب‌های اصلی تهیه‌کنندگان، تقریبا در تمامی آثار مهم هالیوود تبدیل شود. اگر روال کار کمی متفاوت از آن چیزی که هست پیش ‌می‌رفت، کروز به همراه دمی مور در حالی که هر دو به آهنگ برادران رایتوس گوش می‌کردند، سفال‌گری می‌کرد، یا از راه لوله‌ی فاضلاب از زندان شاوشنک فرار می‌کرد و یا حتی شاید می‌توانست آغازگر جهان سینمایی مارول در نقش تولید‌کننده‌ی تسلیحات باشد که ناگهان وجدانش بیدار شده است.

در زیر به بررسی ۱۰ فیلم خواهیم پرداخت، فیلم‌هایی که برخی از آن‌ها بلاک‌باستر و برخی دیگر برندگان جایزه‌ی اسکار هستند و به طور کلی فیلم‌هایی در این لیست موجود است که معمولا در فهرست آثار برتر سینمایی قرار می‌گیرند.

۱. تونی استارک در فیلم مرد آهنی (Iron Man)

کارگردان: جان فاورو

جان فاورو محصول: ۲۰۰۸

۲۰۰۸ بازیگر اصلی: رابرت داونی جونیور

یک دهه قبل از آن که مارول فیلم «مرد آهنی» را تولید کند، تام کروز آماده بود که نسخه‌ی ویژه‌ی خود از این فیلم را بازی کند. تهیه‌کنندگی این فیلم قرار بود بر عهده‌ی فاکس باشد و حتی داستان آن نیز به اشتراک با استن لی افسانه‌ای نوشته شده‌بود. در این فیلم موداک، ضد قهرمان غول‌آسا‌ی دنیای مارول نیز حضور داشت که رهبر گروه «ایم» بود. با وجود شایعات متعدد مبنی بر ساخته شدن این اثر، این فیلم نیز گرفتار مراحل خسته‌کننده‌ی تولید در استودیو‌های فیلم‌سازی گوناگون شد تا سرانجام مارول مجددا امتیاز ساخت این اثر را تصاحب کرد و ساخت فیلم مرد آهنی توسط مارول، تولد این جهان سینمایی را رقم زد. با وجود روح بی‌پروا و رفتار‌های عجیب و غریبش (باید یادی از عشق او به دویدن نیز کرد)، بسیار آسان است که تام کروز را در نقش تونی استارک تصور کنیم.

۲. جان کارتر در فیلم جان کارتر (John Carter)

کارگردان: اندرو استانتون

اندرو استانتون محصول: ۲۰۱۲

۲۰۱۲ بازیگر اصلی: تیلور کیچ

جان کارتر فیلم دیگری است که راه بسیار درازی را تا پرده‌ی سینما پیمود که در میانه‌ی این راه توجه تام کروز را نیز به خود جلب نمود. آن طور که تهیه‌کننده‌ی فیلم، جیم موریس می‌گوید، کروز در دوران اوج شکوفایی خود در دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی، توجهش به این فیلم جلب شده بود. نسخه‌ای از فیلم جان کارتر که کروز قصد بازی در آن را داشت، قرار بود توسط کارگردان «جان سخت» یعنی جان مک تیرنان ساخته شود و جلوه‌های ویژه‌ی میدانی نقش عمده‌ای را در این فیلم بر عهده داشتند. قبل از ظهور فناوری جلوه‌های ویژه‌ی کامپوتری (CGI)، بایستی با استفاده از جلوه‌های ویژه میدانی، نژاد‌های مختلف آدم‌های فضایی به شکلی باورپذیر ساخته می‌شد که فرآیند تولید فیلم را پیچیده می‌کرد و هزینه‌ی ساخت آن را نیز افزایش می‌داد. پس این تکرار ویژه از قهرمان داستان ادگار رایس باروز به تاریخ پیوست.

۳. جک ترون در فیلم سرعت (Speed)

کارگردان: یان دِبونت

یان دِبونت محصول: ۱۹۹۴

۱۹۹۴ بازیگر اصلی: کیانو ریوز

در اوایل دهه‌ی ۹۰ میلادی، تام کروز تقریبا برای هر فیلم اکشنی که از هالیوود بیرون می‌آمد، انتخاب اول برای نقش اصلی بود. قبل از آن که یان دِبونت و نویسنده‌ی فیلم یعنی گراهام یوست، کیانو ریوز را به عنوان نقش اصلی انتخاب کنند، در ابتدا تلاش می‌کردند تا از تام کروز در نقش مأمور سرسخت پلیس لس‌آنجلس یعنی جک ترون بازی بگیرند. تنها با در نظر گرفتن عنوان فیلم و علاقه‌ی بیش از حد کروز به بدل‌کاری‌های دیوانه‌وار، مایه‌ی تعجب بسیار است که چرا او بازی در این نقش را نپذیرفته است. شاید به این دلیل باشد که به او اجازه نداده‌اند تا به تنهایی اتوبوس را در بزرگراه رانندگی کند!

۴. ادوارد دست‌قیچی در فیلم ادوارد دست‌قیچی (Edward Scissorhands)

کارگردان: تیم برتون

تیم برتون محصول: ۱۹۹۰

۱۹۹۰ بازیگر اصلی: جانی دپ

تیم برتون می‌خواست جانی دپ در نقش ادوارد دست‌قیچی ظاهر شود، اما استودیو سازنده‌‌ به دنبال اسمی بزرگتر و البته سود بیشتر بود: تام کروز. برتون دیداری با کروز داشت که بعد‌ها کروز از آن به عنوان دیداری جالب یاد کرد. ولی برتون انتخاب خودش را کرده بود. تاکنون برتون و کروز هیچ فیلمی با یکدیگر نداشته‌اند.

۵. سم در فیلم روح (Ghost)

کارگردان: جری زاکر

جری زاکر محصول: ۱۹۹۰

۱۹۹۰ بازیگر اصلی: پاتریک سوایزی

در حالی که در دهه‌ی گذشته تمرکز اصلی تام کروز به صورت انحصاری روی فیلم‌های بلاک‌باستر بوده است، اولین اجرا‌های بزرگ او در فیلم‌های عاشقانه بود. حتی در «تاپ‌ گان» نیز که نبرد‌های هوایی نفس‌گیری داشت، فیلم سعی داشت که توجه ویژه‌ای را به رابطه‌ی عاشقانه‌ی تام کروز با مدرس مدرسه‌ی پرواز که توسط کلی مک گیلیس بازی شده بود، نشان دهد. بنابراین از آنجایی که دشوار است کروز را در ملودرام عاشقانه‌ای مثل روح تصور کنیم، در آن زمان حضور او در چنین آثاری منطقی و یا حتی جذاب به نظر می‌رسید. این در حالی است که در پایان این نقش به پاتریک سوایزی رسید.

۶. اندی دوفرنس در رستگاری در شاوشنک (The Shawshank Redemption)

کارگردان: فرانک دارابونت

فرانک دارابونت محصول: ۱۹۹۴

۱۹۹۴ بازیگر اصلی: تیم رابینز

درون مایه‌ی اصلی داستان رستگاری در شاوشنک بر اساس رمان کوتاهی از مجموعه‌ی «فصل‌های مختلف» نوشته‌ی استیون کینگ است، مجموعه‌ای که در آن داستان «بدن» نیز به چشم می‌خورد که بعدا فیلم «کنار من بمان» بر اساس این داستان ساخته شد. پس از آن که کنار من بمان به یک اثر مشهور تبدیل شد، کارگردان این فیلم، راب راینر تصمیم گرفت تا دیگر داستان مجموعه‌ی فصل‌های مختلف یعنی «ریتا هیورث و رستگاری در شاوشنک» را به فیلم سینمایی تبدیل کند و با خود فکر کرد که ستاره‌ی فیلم «چند مرد خوب» یعنی تام کروز که خود او کارگردانی‌اش کرده بود، بهترین انتخاب برای ایفای نقش اندی دوفرنس است. اما فرانک دارابونت برای کارگردانی فیلم انتخاب شده بود. پس راینر به دارابونت پیشنهاد داد تا او کارگردانی فیلم را بر عهده بگیرد که دارابونت بعد‌ها به ونیتی فیر گفت که به او پیشنهاد مقدار زیادی پول داده شده است، اما با این حال دارابونت ایستادگی کرد و راینر از این کار منصرف شد.

۷. جان نش در ذهن زیبا (A Beautiful Mind)

کارگردان: ران هاوارد

ران هاوارد محصول: ۲۰۰۱

۲۰۰۱ بازیگر اصلی: راسل کرو

تام کروز در نقش نابغه‌ی ریاضی مبتلا به شیزوفرنی؟ بایستی اعتراف کرد که کروز نمی‌توانست به عنوان انتخابی مناسب برای ایفای نقش اصلی در این فیلم مطرح شود، اما او به حضور در قامت این نقش نزدیک شده بود. در حالی که راسل کرو به جای او بازی کرد و موفق شد که سومین نامزدی پیاپی اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی مرد را کسب کند و فیلم نیز موفق شد تا جایزه‌ی بهترین فیلم در این سال را از آن خود کند.

۸. رن در بی‌بند و بار (Footloose)

کارگردان: هربرت راس

هربرت راس محصول: ۱۹۸۴

۱۹۸۴ بازیگر اصلی: کوین بیکن

رقص معروف تام کروز با لباس زیر خود در فیلم «تجارت پر خطر»، او را به انتخابی ایده‌‌‌‌آل برای ایفای نقش در فیلم بی‌بند و بار تبدیل کرد. کروز در نهایت تصمیم گرفت تا در فیلم «تمامی حرکات درست» بازی کند و رویای حضور خود در فیلم موزیکال را تا ۲۰ سال به تأخیر بیندازد تا اینکه بالأخره در سال ۲۰۱۲ در فیلم «دوران راک» حضور پیدا کرد.

تام کروز ستاره‌ای که پیر نمی‌شود

۹. تام ریپلی در فیلم آقای ریپلی با استعداد (The Talented Mr. Ripley)

کارگردان: آنتونی مینگلا

آنتونی مینگلا محصول: ۱۹۹۹

۱۹۹۹ بازیگر اصلی: مت دیمون

قبل از آن که آنتونی مینگلا فیلم «ویل هانتیگ نابغه» را ببیند و به این نتیجه برسد که مت دیمون بهترین انتخاب برای حضور در نقش اصلی آقای ریپلی با استعداد است، بازیگر مورد نظرش برای حضور در نقش مذکور تام کروز بود. گرچه در سابقه‌ی بازیگری کروز تریلر‌های روان‌شناختی زیادی دیده نمی‌شد، اما به دلیل شخصیت او و پیچش های فرامتنی اثر تا زندگی شخصی‌اش، او را به انتخابی شگفت‌انگیز برای فیلم تبدیل کرده بود.

۱۰. ادوین سالت در سالت (Salt)

کارگردان: فیلیپ نویس

فیلیپ نویس محصول: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ بازیگر اصلی: آنجلینا جولی

سالت روایتگر یک مأمور سی.آی.ای است که آنجلینا جولی بازی در این نقش را بر عهده دارد. ولی وقتی در ابتدا فیلم‌نامه نوشته شد، عنوان فیلم «فلسفه دور از دسترس ادوین ای. سالت» بود که قهرمان فیلم قرار بود بازیگر مرد باشد. در آن زمان تام کروز به حضور در این نقش علاقه داشت و مدیران برنامه‌ی او مذاکرت متعددی با سونی به مدت یک سال داشتند تا این که او در نهایت بازی در این نقش را کنار گذاشت. پس از آن ایمی پاسکال از طرف سونی این پیشنهاد را مطرح کرد که ادوین به اولین تبدیل شود و آنجلینا جولی جلوی دوربین برود. اگر می‌توانستیم تام کروز را در نقش سالت ببینیم، مطمئنا با چیز متفاوتی رو‌به‌رو می‌شدیم.

منبع: ScreenCrush

The post ۱۰ نقش مهم که قرار بود تام کروز بازی‌شان‌ کند؛ از مرد آهنی تا ادوارد دست قیچی appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala