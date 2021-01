مجری و گزارشگر کهنه‌کار تلویزیونی آمریکا و جهان لری کینگ در سن ۸۷ سالگی بر اثر کرونا درگذشت. با آن لباس‌های مخصوص خودش و بند شلوارها و صدای باریتونی که تبدیل به نشانه‌ی تجاری او شده بود، او با روسای جمهور، رهبران جهان، ستارگان، نویسنده‌ها، دانشمندان و ورزشکاران گفت‌وگو کرده بود.

لری کینگ سه هفته پیش بر اثر ابتلا به بیماری کرونا در بیمارستان بستری شده بود. خبر درگذشت او توسط اکانت استودیوی شخصی‌اش در توییتر اعلام شد. لری کینگ بدون شک الگوی بسیاری از مجریانی بود که بعد از او برنامه‌های تاک‌شو و به خصوص تاک‌شوهای سیاسی برگزار می‌کردند.

لری کینگ سال ۲۰۱۷ در گفت‌وگویی که با او انجام شده بود گفت: «من همیشه مجذوب مهمانانم می‌شوم. همیشه برای جواب دادن گوش می‌دهم. همیشه یاد می‌گیرد درنتیجه حدس می‌زنم هر روز در یاد گرفتن بهتر می‌شوم.»

لری کینگ متولد ۱۹۳۳ در بروکلین نیویورک بیش از ۲۰ سال یک تاک‌شوی شبانه در شبکه‌ی CNN داشت که اتفاقا در یکی از قسمت‌هایش با محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت ایران هم گفت‌وگو کرد.

در کارنامه‌ی لری کینگ جوایز متعددی برای برنامه‌هایش به چشم می‌خورد. صراحت لهجه و شوخ‌طبعی او در مواجهه با مهمانان برنامه‌اش در عین اینکه از دایره‌ی ادب خارج نمی‌شد زبانزد بود. او از سال ۲۰۱۳ تا زمان مرگش یک تاک‌شوی سیاسی هفتگی داشت.

در کارنامه‌ی کینگ بیش از ۳۰ هزار مصاحبه وجود دارد. او به پرسیدن سوالات ساده و با پایان باز شهرت داشت که باعث می‌شد مهمانانش به خصوص چهره‌های سیاسی علاقمند به دعوت شدن به برنامه‌ی او باشند چون می‌توانستند در آن‌جا نظریاتشان را به روشنی ابراز کنند. استراتژی کینگ این بود که مهمان هرگز نباید احساس ناراحتی کند و به همین دلیل نه تنها مهمانانش مشتاق بودند که دوباره هم به برنامه‌اش بیایند که به دوستانشان هم توصیه می‌کردند به تاک‌شوی لری کینگ بروند.

به علاوه کینگ یک ستون ثابت هم برای ۲۰ سال در نشریه‌ی USA Today داشت. سال ۱۹۸۷ بعد از یک حمله‌ی قلبی لری کینگ بنیادی برای بیماران قلبی که استطاعت مالی برای درمان نداشتند بنیان گذاشت.

لری کینگ برای مجریان تاک‌شوها میراث منحصر به فرد خودش را به جا گذاشت. او قبل از برنامه کمتر تحقیق می‌کرد و معتقد بود: «الان این حرف به نظر مردم عجیب می‌رسد اما هر چه کمتر بدانم بهتر است. چون اگر شما کتابی نوشته باشید و من قبل از گفت‌وگو آن را بخوانم بعد بیش از حد درباره‌اش می‌دانم و دیگر در همان قایقی نخواهم بود که تماشاگرانم هستند.»

