احتمالاً تاریخ اکران فیلم سریع و خشمگین ۹ باری دیگر به تعویق خواهد افتاد

اینطور که پیداست یونیورسال استودیوز به دنبال تعطیلی سینماها و محدودیت‌های کاری و اجتماعی ناشی از دنیاگیری کروناویروس، باری دیگر تاریخ اکران فیلم «سریع و خشمگین ۹» را به تعویق می‌اندازد.

هنگامی که صحبت از بهترین فیلم‌های سبک اکشن با حضور شخصیت‌هایی قوی هیکل و اتومبیل‌هایی گران قیمت در میان باشد، مجموعه فیلم‌های سریع و خشمگین (Fast and Furious) احتمالا نخستین آثاری هستند که به ذهن هر سینمادوستی خطور می‌کنند؛ سری پرطرفداری که از سال ۲۰۰۱ کار خود را آغاز کرده و تا به امروز ۹ فیلم موفق در دنیای آن ساخته شده است و داستان شخصیت‌های‌اش در سال ۲۰۲۲ و با قسمت یازدهم به پایان می‌رسد.

جان سینا از جزئیات فیلم سریع و خشمگین ۹ می‌گوید

در نسخه‌های اخیر، فیلم‌های این سری کمی از اصالت خود یعنی روایت داستانی هیجان‌انگیز در دل مسابقات غیرقانونی فاصله گرفته‌اند و بیشتر به سمت به تصویر کشیدن صحنه‌های اکشن پر زرق و برق سوق داده شده‌اند و به همین خاطر از میزان مقبولیت و ارزش این مجموعه در نظر سینمادوستان حرفه‌ای کاسته شده است، اما به هر حال هنوز هم دنباله‌های سریع و خشن برای عموم فیلم‌بین‌ها بسیار حائز اهمیت هستند و رکوردهای فوق‌العاده‌ای را در باکس آفیس ثبت می‌کنند.

نسخه‌های نخست این سری در سراسر جهان به فروش‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلاری دست یافته‌اند، اما پس از نسخه‌ی ششم و با افزایش محبوبیت سریع و خشمگین، این فیلم‌ها فروش‌های میلیارد دلار را تجربه کرده‌اند. دو نسخه‌ی اصلی پیشین این مجموعه یعنی «سرنوشت خشمگین» و «خشمگین ۷» با بودجه‌ی ۲۵۰ و ۱۹۰ میلیون دلاری به ترتیب موفق به فروشی بالغ‌بر ۱ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلار و ۱ میلیارد و ۵۱۵ میلیون دلار شدند.

لیست بازیگران فیلم سریع و خشن ۹ شامل ون دیزل، میشل رودریگز، جوردانا بروستر چارلیز ثرون و هلن میرِن می‌شود که خبر از بازگشت بسیاری از شخصیت‌های اصلی می‌دهد. جان سینا قرار است در فیلم سریع و خشمگین ۹ نقش جیکوب تورتو، برادر دومنیک (وین دیزل) و میا تورتو (جوردانا بوروستر) را ایفا کند. طی نسخه‌های اخیر سری سریع و خشمگین همواره شارلیز ترون شخصیت منفی بوده است، اما این‌طور که پیداست در دهمین قسمت از این مجموعه سینا رهبری تیم آدم‌های شرور قصه را برعهده خواهد داشت.

در ابتدا تاریخ اکران فیلم سریع و خشمگین ۹ بهار سال ۲۰۲۰ (اردیبهشت ماه ۱۳۹۹) اعلام شد، اما به خاطر تعطیلی استودیوهای فیلم‌سازی به منظور پیشگیری از انتشار ویروس کرونا در ماه‌های گذشته، این تاریخ حدود ۱ سال به تاخیر افتاد و زمان اکران عمومی سریع و خشن ۹ به ۸ به فروردین و سپس به ۷ خرداد سال آینده موکول شد. اما بر اساس گزارشات چند منبع آگاه احتمالاً تاریخ اکران فیلم سریع و خشمگین ۹ تا تابستان ۲۰۲۱ به تعویق بیفتد. دلیل آن هم واضح است، تاخیر در اکران علاوه‌بر اینکه فرصت بیشتری در اختیار تیم فنی ساخت سریع و خشن جدید قرار می‌دهد، باعث می‌شود تا با باز شدن سینماها در کشورهای اروپایی، سود بیشتری نسیب یونیورسال استودیوز شود و آن‌ها می‌خواهند از این فرصت نهایت استفاده را ببرند. اما واکنش طرفداران به موضوع چه خواهد بود؟

ون دیزل چندی قبل اعلام کرده بود که فیلم جدید سریع و خشمگین قطعاً در سالن‌های سینماها نمایش داده خواهد شد، اما برخلاف گزارشات چند روز اخیر، درباره‌ی تاخیر دوباره در زمان اکران آن صحبتی نکرده بود. با این حساب بهترین سناریو برای نمایش سریع و خشن ۹ در سینماها به این صورت خواهد بود که طی دو ماه آینده آمار مبتلایان به ویروس کرونا به طرز چشمگیری کاهش پیدا کند؛ در غیر این صورت، فرقی نمی‌کند که این گزارش درست باشد یا غلط، چراکه تا زمان عرضه‌ی واکسن کرونا و بازگشایی گسترده سینماها، تاخیر مجدد در اکران فیلم سریع و خشمگین ۹ یک امر اجتناب‌ناپذیر است.

منبع: Screenrant

