جرد لتو سرانجام نقش جوکر را در «لیگ عدالت اسنایدر کات» (Snyder Cut of Justice League) که به زودی راهی HBO مکس می‌شود را بر عهده گرفت و ما قصد داریم آنچه را که تا کنون درباره‌ی این کاراکتر مشخص شده، در اینجا بررسی ‌کنیم.

از زمان ظهور رسانه‌های اجتماعی، تلاش و فعالیت‌های طرفداران برای فشار آوردن به استودیوها به منظور ساخت یا حفظ برخی از پروژه‌ها، اتفاقی است که مدام در حال رخ دادن است. هرچند در اکثر قریب به اتفاق موارد، خواسته‌ها نادیده گرفته می‌شوند. بیشتر فیلم‌های سریالی لغو شدند، فصل‌های جدیدی ندارند و اکثر فیلم‌های دسته‌بندی شده به درستی اکران نمی‌شوند. با این حال، حماسه‌ی اسنایدر کات ثابت می‌کند که چرا کمپین‌های هواداری هنوز ارزش جدی گرفته شدن را دارند.

پس از سال‌ها درخواست‌های ملتمسانه! از جانب زک اسنایدر و DCEU، اسنایدر کات در حال تکمیل است و در سال جاری از HBO مکس پخش خواهد شد. « اسنایدر کات را آزاد کنید!» تبدیل به فریادی برای میلیون‌ها نفر، از جمله چندی از اعضای بازیگران لیگ عدالت، و به طور کلی خانواده‌ی فیلم‌های DC شد. به زودی، نسخه‌ی جدید این تیم عجیب DC به نام لیگ عدالت زک اسنایدر امیدوار است که همه‌ی مشکلاتی که طرفداران با نسخه‌ی نمایشی به کارگردانی جاس ودون داشته‌اند را اصلاح کند و دیدگاه اصلی اسنایدر را برای طرفداران ارائه دهد.

یکی از شخصیت‌هایی که می‌توان گفت اکثر افراد انتظار حضورش را در اسنایدر کات نداشتند، جوکر بود که در نسخه‌ی نمایشی ظاهر نشد و در فیلمبرداری قبلی اسنایدر شرکت نکرده بود. با این وجود، علی‌رغم اینکه او جزو برنامه‌ی اصلی کارگردان نبود، اسنایدر تصمیم گرفت او را به این ترکیب اضافه کند.

ظاهر جدید جوکر

در حالی که هنوز زک اسنایدر دقیقا نشان نداده که جوکر با بازی لتو چه تفاوتی با جوکر همین بازیگر در فیلم «جوخه‌ی انتحار» (Suicide Squad) دارد، وی حداقل تایید کرده است که شاهزاده‌ی جنایتکار دلقک ظاهر جدیدی خواهد داشت. این مساله باید باعث خوشحالی خیلی‌ها شود که از ظاهر لتو در فیلم دیوید آیر متنفر بودند و استدلال می‌کردند که جوکر بیش از اینکه یک رئیس جنایتکار بیرحم به نظر برسد، بیشتر شبیه خریداران دوره‌گرد است. اسنایدر می‌گوید که ظاهر جدید جوکر شبیه «آدم‌های همیشه در سفر» است و از زمان آخرین حضورش دیگر چیزی در او تغییر نکرده است. دیگر گزارش‌های تایید نشده نشان می‌دهد که جوکر در ظاهر جدیدش موهای نیمه بلندی دارد، دیگر از خالکوبی‌های عجیب و دندان‌های بسته خبری نیست و همچنین یک ژاکت کهنه با اسلحه و نشان‌های مدعی بر قربانیان پلیس بر تن دارد.

جوکر چه مدت در لیگ عدالت خواهد بود؟

گرچه ما هنوز نمی‌دانیم که دقیقا لتو چه مدت در لیگ عدالت زک اسنایدر حضور خواهد داشت، اما در واقع ارزیابی در مورد مدت زمان واقعی حضور وی در نسخه‌ی جدید، کار چندان دشواری نیست. جوکر برای فیلمبرداری که اسنایدر در ابتدا برای لیگ عدالت انجام می‌داد حضور نداشت و اسنایدر اظهار داشت که فقط حدود پنج دقیقه از فیلم کاملا با داستانی جدید فیلمبرداری شده است. این بدان معناست که حتی اگر جوکر در تمام پنج دقیقه حضور داشته باشد، که احتمالا اینچنین نخواهد بود، او فقط ممکن است در آن تکه‌ی کوچک اسنایدر کات ظاهر شود. بنابراین هر کسی که فقط برای دیدن صحنه‌های بیشتر از جوکر در لیگ عدالت زک اسنایدر این نسخه را تماشا می‌کند ناامید خواهد شد، اما هر کسی که از تماشای نسخه‌ی جدید جوکر هیجان زده است، به احتمال زیاد حتی از حضور کوتاه این کاراکتر راضی خواهد بود.

جوکر در کجای لیگ عدالت ظاهر می‌شود؟

براساس چیزهایی که اسنایدر در طول مصاحبه‌های مختلف در مورد فیلم گفته است، به نظر می‌رسد که درگیری جوکر محدود یا بیشتر مربوط به سکانس گسترش یافته‌ی نایتمر باشد. همانطور که در نسخه‌ی ویدون لیگ عدالت نشان داده شد، صحنه‌ی اکشن مبارزه‌ی بتمن و سوپرمن خیلی کوتاه بود و کاملا بی معنی تمام شد، و از آنجا که لیگ عدالت ۲ هرگز تحقق نیافت، این بخش به عنوان یک نقطه‌ی انحرافی عجیب رها شده است. این به راحتی، جدا از پاک کردن سبیل هنری کاویل با روش گرافیکی وحشتناک، مشهورترین و در عین حال بدنام‌ترین قسمت نسخه‌ی نمایشی لیگ عدالت است.

اسنایدر سرانجام می‌تواند چشم انداز واقعی خود را برای نایتمر ارائه کند، که از دید بتمن، دارکساید زمین را تصرف کرده و سوپرمن پس از مرگ لوئیس لین به یک موجود خبیث تبدیل شده است. مشخص نیست که چه مقدار از این موارد در اسنایدر کات به نمایش در خواهد آمد، اما کارگردان می‌گوید داستان وارد شدن جوکر به شکلی ذاتا خبیث به جهت اتحاد با بتمن در آینده بعید است، تا منجر به سرقت یک مادر باکس (Mother Box) برای کمک به فلش در ساخت تردمیل کازمیک ‌شود تا با آن به عقب سفر کند و به بروس در مورد آخرالزمانی که قرار است در آینده رخ دهد هشدار دهد. طبیعتا، بدون توجه به شرایط و دوره‌ی زمانی، بتمن دقیقا خواستار همکاری با هیولایی نیست که رابین را کشت، اما همین مساله می‌تواند ناامیدی عجیبی را در متحدان ایجاد کند. اسنایدر همچنین مرگ رابین به دست جوکر را نیز نشان خواهد داد.

نظر زک اسنایدر در مورد جوکر جرد لتو

به همان اندازه که جوکر جرد لتو همیشه در میان طرفداران با نظرات ضد و نقیض همراه بود، از زمان انتشار فیلم جوخه‌ی انتحار، زک اسنایدر یکی از طرفداران پر و پا قرص این شخصیت در یک سال گذشته بوده است. هنگامی که در ژوئیه‌ی سال ۲۰۲۰، یعنی قبل از اعلام بازگشت لتو برای اسنایدر کات، از او در مورد اینکه درباره‌ی لتو در نقش جوکر چه فکری می‌کند سوال شد، اسنایدر گفت: «من همیشه او را در این بخش دوست داشتم.» اسنایدر وقتی بعدا در مورد تغییرات خود در جوکر لتو در لیگ عدالت صحبت کرد، به صراحت اعلام کرد که این تغییرات به خاطر این نیستند که بخواهیم چیزی متفاوت از جوکر فیلم دیوید آیر بسازیم.

اسنایدر در نمایش Beyond the Trailer YouTube در نوامبر ۲۰۲۰ گفت: «من قصد داشتم به خالق این کاراکتر احترام بگذارم، چون به نظرم بسیار جالب و جذاب است»، اسنایدر کاملا قاطعانه نشان داد که یکی از طرفداران نقش جوکر لتو در جوخه‌ی‌ انتحار است. یک چیز عجیب این است که اسنایدر تصاویر پاک شده‌ی جوکر از جوخه‌ی انتحار را دیده است که آیر در بسیاری از مصاحبه‌هایش در مورد آن صحبت کرده بود، و این قضیه یک اطمینان مضاعف به اسنایدر درباره‌ی استفاده از نقش لتو داد که طرفداران معمول این فیلم از آن زیاد اطلاعی ندارند. در هر صورت، عشق اسنایدر به تغییرات جوکر لتو به احتمال زیاد به این معنی است که او شخصیت قابل احترام و مهارت مناسبی را که شایسته‌ی او در لیگ عدالت است، نشان می‌دهد و اگر جوکر لتو چیز جالبی از آب درآید، این امر می‌تواند پشتیبانی از جوخه‌ی انتحار نسخه‌ی آیر را افزایش دهد.

منبع: Screenrant

The post همه‌ی چیزهایی که باید درباره‌ی نقش جوکر در لیگ عدالت اسنایدر بدانیم appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala