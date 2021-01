برای عجیب‌ترین رقابت اسکار تاکنون خودتان را آماده کنید. درست مثل هر چیز دیگری در طول یک سال گذشته، فصل جوایز هم توسط پاندمی ویروس کرونا زیر و رو شده است. فستیوال‌ها به صورت دیجیتال برگزار می‌شوند و پرسش و پاسخ‌ها در پلتفرم اپلیکیشن زوم اتفاق می‌افتند و فرش قرمزها هم مثل دایناسورها دیگر منقرض شده‌اند. جشن‌های اهدای جوایز مثل اسکار ۲۰۲۱ هم عقب افتاده‌اند یا به خاطر نگرانی‌های مربوط به ایمنی کووید درباره‌شان تجدید نظر شده است.

اما خوشبختانه جوایز اسکار قرار است طبق همان برنامه‌ی قبلی در ۲۵ ماه آوریل برگزار شود. این تاریخ البته در برنامه‌ریزی مجدد زیر سایه‌ی کرونا انجام گرفت وگرنه پیش از این اسکار هفته‌ی اول ماه فوریه برگزار می‌شد. این تاخیر در برگزاری فرصتی در اختیار فیلم‌هایی قرار داده که تا ۲۸ فوریه در سینماها اکران می‌شوند و البته به فیلم‌های شبکه‌های پخش آنلاین و استریمی هم امسال خوشامد می‌گویند.

تا اینجای کار بیشتر فیلم‌های شرکت‌کننده را دیده‌ایم و جوایز اولیه‌ی منتقدان به ما ذائقه‌ی آن‌ها را مبنی بر اینکه چه کسانی و چه فیلمی پیشتاز است، نشان داده. البته هنوز جوایز پیشرو مثل جایزه‌ی انجمن بازیگران آمریکا که در زمینه‌ی اسکار بازیگری تعیین‌کننده است و جوایز گلدن گلوب در صف برگزاری هستند.

این‌ها نکاتی است که باید درباره‌ی شرایط فعلی مسابقه بدانید.

سرزمین آواره‌ها پیشتاز بخش بهترین فیلم اسکار ۲۰۲۱ است

هنوز راه طولانی تا شب اسکار باقی مانده است اما فیلم «سرزمین آواره‌ها» در صندلی جلو نشسته و آماده‌ی فتح آن شب است. درامی با محوریت یک شخصیت آرام که در حلقه‌ی جشنواره‌های پاییزی و جوایز منتقدان آخر سال موفق ظاهر شد. فیلم جایزه‌ی گاتهام و انجمن ملی منتقدان را گرفت. اما در یک سال پرآشوب برای سیاست و عدالت اجتماعی، آیا «سرزمین آواره‌ها» برای رای‌دهندگان اثری بیش از اندازه درون‌نگرانه است که بخواهند آن را تبدیل به بیانیه‌ی برنده‌ی بهترین فیلم کنند؟ در این صورت حواستان به درام دادگاهی «دادگاه شیکاگو ۷» باشد که مخاطبان زیادی را هم راضی کرده و تصویری از زوال یک دوره را ارائه می‌دهد.

دیوید فینچر و منک انتخاب‌های نامطمئنی هستند

روی کاغذ «منک» صاحب همه‌ی آن چیزهایی است که یک اثر اسکاری باید داشته باشد. فیلمی پرستاره که نگاهی به پشت صحنه‌ی فیلم اسطوره‌ای «همشهری کین» دارد. یک پروژه‌ی شخصی پرشور برای کارگردانی رویابین و خیالپردازی مثل دیوید فینچر که فیلم‌های مدرن کلاسیک شده‌ای مثل «باشگاه مشت‌زنی» و «شبکه اجتماعی» را در کارنامه‌اش دارد. اما فینچر که البته سال‌هاست در نوبت اسکار قرار دارد و فکر می‌کردیم با «منک» بالاخره موعدش رسیده احتمالا برای شکستن خط مقدم اسکار کارگردانی باید تقلای زیادی بکند.

هر چند فینچر برای کار فنی برجسته و حیرت‌انگیزش در فیلم «منک» تحسین‌های زیادی دریافت کرده است اما مردم بیشتر پشت فیلمساز چینی فیلم «سرزمین آواره‌ها»، کلویی ژائو ایستاده‌اند. ژائو مشغول درو کردن جوایز کارگردانی از جمله از سمت حلقه‌ی منتقدان نیویورک است که می‌تواند پیش‌بینی از یک اسکار تاریخ‌ساز باشد.

چدویک بوزمن هنوز در بخش بازیگری پیشتاز است

حتی با وجود غول‌هایی که امسال روی پرده بودند از جمله آنتونی هاپکینز در فیلم «پدر» فلوریان زلر و دلروی لیندو در «۵ همخون» هیچ‌کس بالاتر از چدویک بوزمن با بازی قدرتمندانه‌اش در «بلک باتم ما رینی» قرار نمی‌گیرد که بهترین بازی کارنامه‌ی اوست. آن ادای احترام احساساتی از سوی همسر بوزمن در مراسم گاتهام و صحبت‌های ریز احمد و آندره هالند فقط روشن می‌کند که چقدر مردم عاشق ستاره‌ی فیلم «بلک پنتر» هستند و دلشان برای او تنگ شده است. ستاره‌ای که آگوست سال گذشته در سن ۴۳ سالگی بر اثر سرطان روده درگذشت.

انتظار می‌رود که ادای احترام به بوزمن هم برای بازی او در نقش اول «بلک باتم ما رینی» و هم نقش مکمل در «۵ همخون» تا اسکار هم ادامه داشته باشد.

زندایا و آندره دی می‌توانند بخش بهترین بازیگر زن را تکان بدهند

امسال بخش بهترین بازیگر زن یکی از فشرده‌ترین رقابت‌ها را دارد. فرانسیس مک‌دورمند که قبلا برای فیلم «سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری» برنده‌ی جایزه‌ی اسکار شده بود امسال برای فیلم «سرزمین آواره‌ها» و وایولا دیویس که پیش‌تر اسکار زن مکمل را برای فیلم «حصارها» گرفته بود برای بازی در فیلم «بلک باتم ما رینی» تقریبا نامزدی‌شان در اسکار قطعی است.

در حالی که کری مولیگان با فیلم «زن جوان نویددهنده» و ونسا کربی با فیلم «تکه‌های یک زن» در هفته‌های گذشته سر و صدا به پا کردند، احتمال می‌دهیم که بعد از اولین نمایش‌های فیلم‌های «مالکوم و ماری» زندایا و «ایالات متحده‌ی آمریکا در مقابل بیلی هالیدی» آندره دی هم مورد توجه قرار بگیرند و احتمالا دو نفر دیگری باشند که امسال نامزد جایزه‌ی اسکار در بخش بهترین بازیگر زن می‌شوند.

۱۰ بازیگر رکوردار نامزدی اسکار که هرگز برنده نشدند

دنیل کالویا آماده‌ی برنده شدن است

بخش بهترین بازیگر مرد نقش مکمل احتمالا متنوع‌ترین بخش اسکار است. امسال شاهد کمپین‌های معناداری برای ساشا بارون کوهن در فیلم «دادگاه شیکاگو ۷» و لزلی اودوم جونیور در فیلم «شبی در میامی» هستیم و گروهی از منتقدان هم روی یک برنده‌ی غیرمترقبه مثل پل راکی برای فیلم «صدای فلز» سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

اما دنیل کالویا که با فیلم «برو بیرون» جوردن پیل تبدیل به ستاره شد یکی از رقبای فراموش‌نشدنی این بخش است که در فیلم «یهودا و مسیح سیاه» ایفای نقش کرده و نقش فرد هامپتون رئیس گروه بلک پنتر (پلنگ سیاه) را بازی می‌کند. افتتاحیه‌ی فیلم درست زمانی است که بقیه‌ی فیلم‌های محبوب اسکار مثل «ویپلش» و «مرا به نام خودت صدا بزن» و «منچستر بای دی سی» هم در آن بازه‌ی زمانی اکران شدند.

دختر بورات یک برنده‌ی احتمالی جدی و بامزه است

باور کنید یا نه از زمان حضور چشمگیر ملیسا مک‌کارتی در سال ۲۰۱۱ در فیلم «ساقدوش‌ها» هیچ اجرای کمدی نامزد جایزه‌ی اسکار نشده است. امسال حضور نفس‌گیر ماریا باکالووا در فیلم «بورات ۲» می‌تواند تغییر دلچسبی در این اتفاق ایجاد کند.

او نقش دختر بورات را بازی می‌کند که روزنامه‌نگار بی‌ادبی و هتاکی است. این بازیگر بلغاری از ماه دسامبر توانسته چند جایزه‌ از سوی حلقه‌های منتقدان نصیب خودش کند در شرایطی که رقبایی مثل اولیویا کولمن کهنه‌کار (بازیگر فیلم «پدر») و الن برنستین (بازیگر فیلم «تکه‌های یک زن») داشت توانست آن‌ها را پشت سر بگذارد. در حال حاضر مهم‌ترین رقیب او یو جونگ یون ستاره‌ی فیلم «میناری» است.

