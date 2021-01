دنیای سینمایی مارول در فاز چهارم به بازگشت کاپیتان آمریکا احتیاج دارد

پس از شروع سریال «فالکون و سرباز زمستان»، دنیای سینمایی مارول به نمادی از کاپیتان آمریکا نیاز نخواهد داشت، بلکه به بازگشت کاپیتان آمریکای اصلی احتیاج دارد.

شایعه‌ی بازگشت کاپیتان آمریکا به دنیای سینمایی مارول چیزی فراتر از تلاش برای پول درآوردن از طریق بازگرداندن یک ابرقهرمان محبوب و سودمند است. در واقع کاپیتان آمریکا مجموعه داستان بزرگی در فاز چهارم دنیای سینمایی مارول دارد. اگر کریس ایوانز واقعا دوباره سپر خود را به دست بگیرد و مشت‌هایش را به نام عدالت بلند کند، به این معنی است که برای کاری که از ابتدا بر روی دوش او نهاده شده برخواهد گشت؛ زیرا نه‌ تنها شهرت خوب کاپیتان آمریکا در معرض تهدید است بلکه کشوری که وی عاشق آن است نیز مورد تهدید قرار گرفته است.

در پایان فیلم انتقام جویان: پایان بازی (Avengers: Endgame) ایوانز از نقش استیو راجرز به طرز تماشایی بازنشسته شد و پس از بازگرداندن سنگ‌های ابدیت به جایگاه مناسب خود در دنیای سینمایی مارول، انتخاب کرد که با پگی کارتر زندگی کند. با فداکاری جانانه‌ی تونی استارک برای نجات دنیا، استیو پس از زندگی‌ای که به فداکاری خلاصه می‌شد به پایان خوش خویش رسید. اما به لطف فالکون و سرباز زمستان که به نظر می‌رسد نبردی برای میراث او باشد، ظاهراً کار کاپیتان تمام نشده است. هم‌چنین در این سریال این امکان وجود دارد که سم ویلسون (فالکون) لباس کاپیتان آمریکا را به تن کند، اما ممکن است همه چیز پیچیده‌تر از این باشد.

علی‌رغم گمانه‌زنی‌های اولیه مبنی‌ بر این‌که زیمو اصلی‌ترین شخصیت منفی در فالکون و سرباز زمستان خواهد بود، به نظر می‌رسد که سم و باکی در واقع رودر روی پرچم‌شکن (Flag-Smasher) و گروه اولتیماتوم (ULTIMATUM) قرار خواهند گرفت. البته این احتمال وجود دارد که زیمو، همان‌طور که در کمیک‌ها سازمان Red Skull را اداره می‌کرد، به طور مخفیانه یک سازمان ضد ملی‌گرایی را رهبری کند، اما به‌ هرحال، این شخصیت‌های منفی جدید احتمالا انگیزه و هدفشان همان چیزی است که در کمیک‌ها بود: وحدت جهانی. شاید به نظر تهدیدآمیز نرسد، اما اولتیماتوم یک سازمان تروریستی است که در تضاد با هرآنچه که کاپیتان آمریکا برای آن ایستادگی می‌کرد عمل می‌کند و این برای دنیای سینمایی مارول نیز مهم است. بنابراین حتی اگر سم ویلسون به کاپیتان جدید تبدیل شود، در فاز چهارم دنیای سینمایی مارول به استیو راجرز به‌ عنوان نماد امید نیاز خواهد بود.

درست همان‌طور که پس مرگ سوپرمن در فیلم «بتمن در مقابل سوپرمن» (Batman v Superman) فضای دنیای دی‌سی خاکستری شد، ناپدید شدن کاپیتان پس از فیلم انتقام جویان: پایان بازی نیز در این مورد موثر خواهد بود که باید توضیحات مناسبی در رابطه‌ با بازگشت او به مردم داده شود. دولت آمریکا در تلاش است که از جان واکر به‌ عنوان یک کاپیتان آمریکای جدید استفاده کند و باكی و سم هنوز در مسیر استیو به‌ عنوان قهرمان عمل می‌کنند و با جان واكر نه به‌ خاطر کسی كه بود، بلکه به‌ خاطر کسی كه شد می‌جنگند. ازآن‌جایی‌که زیمو مظهر عذاب ابرقهرمانان (و یا کاتالیزور آنان) در فیلم جنگ داخلی بود و بازگرداندن او برای نشان‌ دادن نفرت فزاینده نسبت به همان ملی‌گرایی یک‌نواختی که باعث خلق اولیه کاپیتان شد، نقش او در سریال فالکون و سرباز زمستان جالب‌ توجه است و در نتیجه استقبال از ورود واکر به سریال کاملا منطقی است. هم‌چنین استیو راجرز نیز برای تعادل بخشیدن به آن باید در سریال باشد.

