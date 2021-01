در یک نشست جمع و جور آنلاین سید محمدمهدی طباطبایی‌نژاد دبیر سی و نهمین جشنواره‌ی فیلم فجر از پوستر جشنواره رونمایی کرد و اسامی نامزدهای جشنواره‌ی فیلم فجر ۳۹ را که امسال در سینماها به نمایش درمی‌آیند اعلام کرد.

امسال به دلیل کرونا شرایط برگزاری جشنواره تغییر کرد و هیات انتخاب خبری نبود. هیات داوران بخش‌های مستند و داستانی در حقیقت کار هیات انتخاب را هم انجام دادند و از بین فیلم‌های رسیده به دفتر جشنواره نامزدهای بخش‌های مختلف را اعلام کردند.

نامزدهای بخش سودای سیمرغ جشنواره‌ی فیلم فجر ۳۹

امسال ساره بیات (بازیگر)، محمد احسانی (از مدیران ارشاد)، سیدجمال ساداتیان (تهیه‌کننده)، مرتضی پورصمدی (مدیر فیلمبرداری)، بهرام توکلی (کارگردان)، نیما جاویدی (کارگردان) و مصطفی کیایی‌ (کارگردان) داوری فیلم‌های سینمایی رسیده به دفتر سی و نهمین جشنواره‌ی فیلم فجر را برعهده داشتند. از بین ۵۷ فیلم سینمایی که مورد بررسی قرار گرفت ۱۶ فیلم در بخش‌های مختلف نامزد شده‌اند که در سینمای رسانه‌ها و مردمی جشنواره‌ی امسال به نمایش درخواهند آمد.

اسامی نامزدهای این بخش به شرح زیر است:

۱. ابلق (کارگردان: نرگس آبیار)

۲. بی همه چیز (کارگردان: محسن قرایی)

۳. تک تیرانداز (کارگردان: علی غفاری)

۴. تی‌تی (کارگردان: آیدا پناهنده)

۵. خط فرضی (کارگردان: فرنوش صمدی)

۶. رمانتیسم عماد و طوبا (کارگردان: کاوه صباغ‌زاده)

۷. روزی روزگاری آبادان ((کارگردان: حمیدرضا آذرنگ)

۸. روشن (کارگردان: سید روح‌الله حجازی)

۹. زالاوا (کارگردان: ارسلان امیری)

۱۰. ستاره‌بازی (کارگردان: هاتف علیمردانی)

۱۱. شیشلیک (کارگردان: محمدحسین مهدویان)

۱۲. گیج‌گاه (کارگردان: عادل تبریزی)

۱۳. مامان (کارگردان: آرش انیسی)

۱۴. مصلحت نظام (کارگردان: حسین دارابی)

۱۵. منصور (کارگردان: سیاوش سرمدی)

۱۶. یدو (کارگردان: مهدی جعفری)

نامزدهای بخش مستند جشنواره‌ی فیلم فجر ۳۹

سعید پوراسماعیلی، امیر توده‌روستا، محمدعلی فارسی، محمد کارت و سام کلانتری داوران بخش فیلم‌های کوتاه و مستند بودند. اسامی نامزدهای بخش فیلم کوتاه (آثار بین ۳ تا ۱۵ دقیقه است) که از بین ۳۸ به شرح زیر است:

جلد (کارگردان: احسان معجونی)

شاهد (کارگردان: علی عسگری)

گوشت تلخ (کارگردان: فرید حاجی)

ماسک (کارگردان: نوا رضوانی)

ناهید (کارگردان: صمد علیزاده)

وضعیت اورژانسی (کارگردان: مریم اسمی‌خانی)

در بخش مستند بلند ۳۱ فیلم که در جشنواره‌ی سینما حقیقت حضور داشتند مورد بررسی قرار گرفتند و نامزدهای بخش‌های مختلف مستند بلند به شرح زیر است:

ایساتیس (کارگردان: علیرضا دهقان)

خانه (کارگردان: افسانه سالاری)

رویاهای خالکوبی شده (کارگردان: مهدی گنجی)

کودتای ٥۳ (کارگردان: تقی امیرانی)

هجده هزار پا (کارگردان: مهدی شامحمدی)

از پوستر سی و نهمین جشنواره‌ی فیلم فجر هم با طراحی طاها ذاکر و رضا تقی‌پور رونمایی شد.

سی و نهمین جشنواره‌ی فیلم فجر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه ۳۰ درصد ظرفیت سینماها برگزار خواهد شد. جشنواره‌ی امسال چند غایب بزرگ دارد که مهم‌ترین‌شان فیلم «قاتل و وحشی» ساخته‌ی حمید‌ نعمت‌الله با بازی لیلا حاتمی است که به دلیل مشکلات ممیزی پروانه‌ی نمایش نگرفت و درنتیجه داوری نشد.

مهم‌ترین فیلم‌هایی که متقاضی حضور در جشنواره‌ی فیلم فجر ۳۹ شده‌اند

*عکس اصلی مربوط به فیلم شیشلیک محمدحسین مهدویان است.

