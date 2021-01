جشنواره بین‌المللی جوایز سینمایی پالم اسپرینگز هم، مانند بسیاری دیگر از جشنواره‌ها، امسال به صورت حضوری برگزار نخواهد شد. این جشنواره طی دو مراسم مجازی در ۱۱ و ۲۵ فوریه (۲۳ بهمن و ۷ اسفند) برگزار می‌شود و جوایز را به برندگان اهدا می‌کند.

چندی پیش این جشنواره برنده‌ی جایزه‌ی بهترین بازیگر زن خود را اعلام کرد. جایزه‌ای که به کری مولیگان برای بازی در فیلم زن جوان امید دهنده (Promising young woman) رسید. انتخاب بعدی این جشنواره در زمینه‌ی بهترین کارگردانی است، که طبق اعلام مدیر جشنواره به کلوئی ژائو برای سرزمین آواره‌ها (Nomadland) خواهد رسید.

مدیر جشنواره، هارولد متزنر در بیانیه‌ای گفت: «سرزمین آواره‌ها به کارگردانی و نویسندگی کلوئی ژائو فیلمی است که پیروزی روح انسان را به تصویر می‌کشد. این فیلم، بسیار منحصر به فرد و خوش ساخت، مناظر باشکوه غرب آمریکا را به مخاطب نشان می‌دهد، در حالی که شخصیت فرن با بازی فرانسیس مک‌دورمند را دنبال می‌کند که با ماشین ون خود به دل جاده می‌زند و از یک اردوگاه واقعی عشایر امروزی به اردوگاه دیگری می‌رود.» متزنر در ادامه اعلام کرد که ژائو نخستین زنی است که جایزه‌ی بهترین کارگردانی را از جشنواره پالم اسپرینگز، که سی و دو سال است برگزار می‌شود، دریافت کرده است.

سرزمین آواره‌ها سومین فیلم ژائو است. او پیش از این در سال ۲۰۱۵ فیلم آهنگ‌هایی که برادرهایم به من یاد داده‌اند (Songs My Brothers Taught Me) و در سال ۲۰۱۷ فیلم سوارکار (The Rider) را کارگردانی کرده است و فیلم بعدی او فیلم ابرقهرمانی جاودانه‌ها (Eternals) است که آن را برای نت‌فلیکس ساخته است و در ۵ نوامبر ۲۰۲۱ (۱۴ آبان ۱۴۰۰) اکران خواهد شد.

پیش از ژائو، کوئنتین تارانتینو برای روزی روزگاری در هالیوود (Once Upon a Time in Hollywood)، دیوید اُ. راسل برای مشت‌زن (The Fighter)، جان ریتمن برای بالا در آسمان (Up in the Air)، الکساندر پاین برای راه‌های فرعی (Sideways)، الخاندرو گ. ایناریتو برای بابل (Babel) و مردپرنده (Birdman) و استیو مک‌کوئین برای دوازده سال بردگی (۱۲ Years a Slave) جایزه‌ی بهترین کارگردانی جشنواره پالم اسپرینگز را به دست آورده‌اند.

