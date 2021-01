موسسه‌ی فیلم آمریکا تنها موسسه‌ای است که برندگان خود را به عنوان یک تیم فیلمسازی معرفی می‌کند. تیمی متشکل از کسانی که هم در مقابل دوربین و هم در پشت دوربین فعالیت می‌کنند.

جوایز موسسه‌ی فیلم آمریکا توسط معتمدین موسسه، هنرمندان، منتقدان و محققان انتخاب می‌شوند. تلاش موسسه بر آن است تا فیلم‌هایی را انتخاب کند که سینما را به عنوان یک هنر بصری، رو به جلو، حرکت می‌دهند.

باب گزل، مدیر موسسه‌ی فیلم آمریکا و مدیر اجرایی آن، اعلام کرد: «به مدت بیست سال مراسم جوایز موسسه‌ی فیلم آمریکا لحظه‌ای بوده است برای دور هم جمع شدن هنرمندان در یک اتاق با یک هدف مشخص؛ ساخت جامعه‌ای که اجتماع را بالاتر از زقابت قرار دهد.» او در ادامه به مخاطبان خود خبرداد که این مراسم هم، مانند بسیاری دیگر از مراسم‌ها، امسال به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

فیلم‌های برتر سال ۲۰۲۰

۵ هم‌خون (Da 5 Bloods)

کارگردان: اسپایک لی

اسپایک لی بازیگران: دلروی لیندو، کلارک پترز

دلروی لیندو، کلارک پترز نمره‌ی متاکریتیک: ۸۲ از ۱۰۰

۸۲ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

چهار کهنه سرباز سیاه پوست آمریکایی به دنبال گنجی مخفی به جنگل‌های ویتنام بازمی‌گردند.

یهودا و مسیح سیاه (Judas and the Black Messiah)

کارگردان: شاکا کینگ

شاکا کینگ بازیگران: دانیل کالویا، لاکیث استانفیلد

دانیل کالویا، لاکیث استانفیلد تاریخ اکران: ۱۲ فوریه ۲۰۲۱ (۲۴ بهمن ۱۳۹۹)

داستان فرد همپتون، رییس حزب پلنگ سیاه و خیانت مامور اف‌بی‌آی ویلیام اونیل.

ما رینی بلک باتم (Ma Rainy’s Black Bottom)

کارگردان: جورج سی. ولف

جورج سی. ولف بازیگران: وایولا دیویس، چادویک بوزمن

وایولا دیویس، چادویک بوزمن نمره‌ی متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

۸۷ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۸ از ۱۰۰

شیکاگو، ۱۹۲۷. افزایش تنش‌ها بین ما رینی و نوازنده‌ی شیپور جاه‌طلب و مدیریت سفید پوست که می‌خواهد غیر قابل کنترل، مادر سبک بلوز، را کنترل کند.

منک (Mank)

کارگردان: دیوید فینچر

دیوید فینچر بازیگران: گری اولدمن، آماندا سیفرید

گری اولدمن، آماندا سیفرید نمره‌ی متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰

۷۹ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۸۲ از ۱۰۰

منک با تمام بن‌بست‌ها در نهایت فیلم‌نامه‌ی همشهری کین را می‌نویسد و تازه به زمانی می‌رسد که باید برای بقای آن بجنگد.

میناری (Minari)

کارگردان: لی ایساک چانگ

لی ایساک چانگ بازیگران: استیون یون، یری هن

استیون یون، یری هن نمره‌ی متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

۸۷ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

یک خانواده‌ی کره‌ای در دهه‌ی ۱۹۸۰ به آرکانزاس نقل مکان می‌کنند تا مزرعه‌ی خود را راه اندازی کنند.

سرزمین آواره‌ها (Nomadland)

کارگردان: کلویی ژائو

کلویی ژائو بازیگران: فرانسیس مک‌دورمند، دیوید استراتیرن

فرانسیس مک‌دورمند، دیوید استراتیرن نمره‌ی متاکریتیک: ۹۶ از ۱۰۰

۹۶ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

پس از نابود شدن همه چیز، به دنبال بحران اقتصادی، زنی میان‌سال سفری به غرب را آغاز می‌کند و در ون قدیمی خود زندگی می‌گذراند.

یک شب درمیامی (One Night in Miami)

کارگردان: رجینا کینگ

رجینا کینگ بازیگران: کینگزلی بن-ادیر، الی گوری

کینگزلی بن-ادیر، الی گوری نمره‌ی متاکریتیک: ۸۳ از ۱۰۰

۸۳ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۸ از ۱۰۰

داستانی غیرواقعی از شبی رویایی در میامی ۱۹۶۴ که چهار فعال سیاسی، هنری و ورزشی (مالکوم اکس، محمد علی، جیم براون و سم کوک) دور هم جمع شده‌اند و از نقش‌های خود در حقوق مدنی با هم صحبت می‌کنند.

روح (Soul)

کارگردان: پیت داکتر، کمپ پاورز

پیت داکتر، کمپ پاورز بازیگران: جیمی فاکس، آنجلا بسست

جیمی فاکس، آنجلا بسست نمره‌ی متاکریتیک: ۸۳ از ۱۰۰

۸۳ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

یک موسیقیدان که میل به موسیقی را از دست داده است به بیرون از جسمش منتقل شده است، با کمک یک روح نوزاد که در حال شناخت خودش است، به دنبال راهی است که به بدن خود بازگردد.

صدای متال (Sound of Metal)

کارگردان: داریوس ماردر

داریوس ماردر بازیگران: ریز احمد، پائول رچی

ریز احمد، پائول رچی نمره‌ی متاکریتیک: ۸۱ از ۱۰۰

۸۱ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

زندگی یک نوازنده‌ی درام سبک متال در هم می‌ریزد وقتی او به تدریج شنوایی خود را از دست می‌دهد.

دادگاه شیکاگو هفت (The Trial of Chicago 7)

کارگردان: آرون سورکین

آرون سورکین بازیگران: مارک رایلنس، ساشا بارون کوهن

مارک رایلنس، ساشا بارون کوهن نمره‌ی متاکریتیک: ۷۷ از ۱۰۰

۷۷ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

داستان هفت نفر که به دنبال اعتراضاتی صلح آمیز، که پایانی خشن به دنبال داشت، دستگیر شده‌اند و دادگاهی با نتیجه‌ی از پیش تعیین شده برای آن‌ها برگزار می‌شود.

برنامه‌های تلویزیونی برتر سال

بهتره با ساول تماس بگیری (Better call saul)

خالقان: وینس گیلیگان، پیتر گلد

وینس گیلیگان، پیتر گلد بازیگران: باب اودنکرک، ریها سیهورن

باب اودنکرک، ریها سیهورن نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

جیمی مک‌گیل، به عنوان وکیل، از محاکمه‌ها و تراژدی‌های مختلفی در زندگی عبور می‌کند و به عنوان وکیل مجرمان ،مدام، با اصول اخلاقی خود درگیر است.

بریدجرتون (Bridgerton)

خالقان: کریس ون دوسان

کریس ون دوسان بازیگران: فوبی دینور، جولی اندروز

فوبی دینور، جولی اندروز نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

داستان زندگی هشت برادر و خواهر از خانواده‌ی قدرتمند انگلیسی بریدجرتون.

تاج (The Crown)

خالقان: پتر مورگان

پتر مورگان بازیگران: اولیویا کلمن، گیلیان اندرسون

اولیویا کلمن، گیلیان اندرسون نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

داستان زندگی ملکه الیزابت، ملکه‌ی انگلیس.

پرنده‌ی خوب لرد (The Good Lord Bird)

خالقان: ایتن هاوک، مارک ریچارد

ایتن هاوک، مارک ریچارد بازیگران: ایتن هاوک، جاشوا کیلیب جانسون

ایتن هاوک، جاشوا کیلیب جانسون نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۸ از ۱۰۰

روایت داستان براون و دار و دسته‌ی مخالف برده‌داری‌اش، از نگاه پسر بچه‌ی برده‌ای که در نهایت عضو گروه براون می‌شود.

لاوکرفت کانتری (Lovecraft Country)

خالقان: میشا گرین

میشا گرین بازیگران: جاناتان میجرز، جرنی اسمالت

جاناتان میجرز، جرنی اسمالت نمره‌ی راتن تومیتوز: ۸۸ از ۱۰۰

ماجراهای آتیکوس بلک که در هنگام اجرای قوانین جیم کرو در آمریکا، برای یافتن پدر گمشده‌ی خود راهی جاده می‌شود.

مندلورین (The Mandalorian)

خالقان: جان فاورو

جان فاورو بازیگران: پدرو پاسکال، جینا کارانو

پدرو پاسکال، جینا کارانو نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

جایزه‌بگیری که پس از شکست خوردن امپراطوری، به دست نیروهای شورشیان، به تنهایی شکار می‌کند و با ماجراهای خطرناک رو به رو می‌شود.

خانم آمریکا (Mrs. America)

خالقان: دهوی والر

دهوی والر بازیگران: کیت بلنشت، رز بیرن

کیت بلنشت، رز بیرن نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

تلاش‌هایی برای تصویب اصلاحیه‌ی حقوق برابر در دوره‌ای که فمنیسم در آمریکا به اوج رسیده بود.

گامبی وزیر (The Queen’s Gambit)

خالقان: اسکات فرانک، آلن اسکات

اسکات فرانک، آلن اسکات بازیگران: آنیا تایلور جوی، هری ملینگ

آنیا تایلور جوی، هری ملینگ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

داستان زندگی بث هرمن، یتیمی که نصمیم می‌گیرد بهترین شطرنج‌باز جهان شود، در صورتی که الکل و موادمخدر او را فعال نگه می‌دارند.

تد لاسو (Ted Lasso)

خالقان: بیل لارنس، جو کلی

بیل لارنس، جو کلی بازیگران: جیسون سادیکیس، جونو تمپل

جیسون سادیکیس، جونو تمپل نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

با وجود نداشتن تجربه در زمینه‌ی سرمربی‌گری تیم‌های بزرگ، تد لاسو استخدام می‌شود تا تیم حرفه‌ای فوتبالی در انگلستان را هدایت کند.

ناراست‌کیش (Unorthodox)

خالقان: آنا وینگر، آلکسا کارولینسکی

آنا وینگر، آلکسا کارولینسکی بازیگران: آرون التراس، الکس رید

آرون التراس، الکس رید نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

زنی وارد ازدواجی از پیش برنامه‌ریزی شده می‌شود، تا زندگی تازه‌ای را در بروکلین آغاز کند، اما گذشته‌اش او را رها نمی‌کند.

جایزه‌ی ویژه‌

همیلتون (Hamilton)

کارگردان: توماس کایل

توماس کایل بازیگران: لزلی اودوم، لین مانوئل میراندا

لزلی اودوم، لین مانوئل میراندا نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۸ از ۱۰۰

زندگی حقیقی یکی از پدران آمریکا و اولین رییس خزانه داری که به طور زنده در تیاتر برادوی ضبط شده است.

