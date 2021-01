گودزیلا در برابر کنگ؛ آیا کنگ قدرتمندتر شده است؟

فیلم «گودزیلا در برابر کنگ» (Godzilla vs. Kong) این دو موجود غول‌پیکر را در نبردی حماسی مقابل هم قرار می‌دهد، اما کنگ نسبت به قبل در دو مورد ارتقا یافته است، به‌ طوری‌ که اگر این ارتقا نبود گودزیلا حتما برنده این مبارزه بود.

تریلر جدید گودزیلا در برابر کنگ نشان می‌دهد که کینگ کنگ قبل از مبارزه با گودزیلا، قدرتمندتر شده است. کراس‌اور گودزیلا در برابر کنگ که ۲۶ مارس ۲۰۲۱ به طور هم‌زمان در شبکه‌ی HBO Max و در سینماها اکران خواهد شد، یک نبرد حماسی بی‌نظیر میان گودزیلا و کینگ کنگ را نشان می‌دهد و سازندگان فیلم اعلام کرده‌اند که تا پایان فیلم برنده‌ی نبرد مشخص خواهد شد.

۴۲ فیلم که در سال ۲۰۲۱ نباید از دست دهید

۲۷ فیلم و سریال جدید که در سال ۲۰۲۱ توسط HBO Max منتشر خواهد شد

مشکل این است که اگر کینگ کنگ ارتقا پیدا نکند و قوی‌تر نشود، گودزیلا به طور واضحی برتری خواهد داشت و به‌ راحتی میمون غول‌پیکر را شکست می‌دهد. گودزیلا با استفاده از انفجارهای هسته‌ای قدرتمند در فیلم «گودزیلا: سلطان هیولاها» (Godzilla: King of Monsters) گیدورا را شکست داد؛ و با نفس اتمی خود که احتمالا یک ویژگی همیشگی برای او در سری فرنچایزهای دنیای هیولاها است و بر اساس قسمت‌های قبلی، به نظر می‌رسد در حداکثر قدرت خود قرار دارد. با مقایسه‌ی نبرد نهایی در دو فیلم «سلطان هیولاها» و «گودزیلا در برابر کنگ» به نظر می‌رسد همان نتیجه‌ی قبل حاصل شود؛ مگر این‌که کنگ به‌ نوعی سلاح مجهز گردد و یا قدرتش ارتقا پیدا کند تا رقابت کمی متعادل شود.

با توجه‌ به تریلر و هم‌چنین یک اسباب‌بازی‌ که اخیرا منتشر شده، کنگ هم ارتقا یافته و هم حداقل یک اسلحه دارد که او را بسیار قدرتمندتر از قبل می‌نماید. اولا، به نظر می‌رسد کنگ از چیزی که در فیلم «کنگ: جزیره‌ی جمجمه» (Kong: Skull Island) دیده شده خیلی بزرگ‌تر است؛ اما حتی اگر کنگ خیلی‌ خیلی بزرگ‌تر از گودزیلا هم باشد، بازهم برای شکست دادن سلطان هیولاها کافی نخواهد بود. با این‌حال، در اسباب‌بازی‌ای که به‌ تازگی از کنگ منتشر شده است، یک ارتقا نشان‌ داده‌ شده که تریلر فیلم نیز آن را تأیید نموده است.

کنگ یک تبرزین جدید ساخته شده از قطعات کایجو دارد و به همین خاطر می‌تواند در برابر حملات گودزیلا مقاومت کند. احتمالا سر تبر از یکی از باله‌های پشتی گودزیلا ساخته شده است که کنگ را قادر می‌سازد تا در برابر نفس اتمی گودزیلا از خود محافظت کند، و دسته‌ی آن که در تریلر درخشش قرمزرنگ دارد، ممکن است از جنس استخوان یک هیولای آتشین مثل رودان باشد.

گرچه کنگ در «کنگ: جزیره‌ی جمجمه» واقعا یک هیولا و یک موجود غول‌پیکر بود، اما تاکنون هیچ ارتباطی میان او و گودزیلا وجود نداشت. هنوز باید منتظر ماند و دید که آیا این ارتقاها برای غلبه بر گودزیلا در فیلم «گودزیلا در برابر کنگ» و شکست دادن او کافی است یا نه؛ اما افزایش اندازه کنگ و به‌ دست‌ آوردن آگاهی و توانایی در ساخت سلاحی از جنس هیولاهای قدرتمندتر، او را برای لقب هیولای آسمان‌خراش‌ها لایق‌تر ساخته است.

منبع: Screenrant

The post گودزیلا در برابر کنگ؛ آیا کنگ قدرتمندتر شده است؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala