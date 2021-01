سریال گتسبی بزرگ در حال ساخت است

استودیوهای A+E و ITV قصد دارند به کمک مایکل هرست، سازنده سریال موفق «وایکینگ‌ها»، سریال «گتسبی بزرگ» را بسازند.

امروزه از رمان «گتسبی بزرگ» نوشته‌ی اف. اسکات فیتزجرالد به عنوان یکی از بهترین نمونه‌های ادبیات داستانی آمریکا یاد می‌شود و سبک روایی این داستان مورد توجه بسیاری از دوست‌داران ادبیات قرار گرفته است. گتسبی بزرگ یکی از آن آثار هنری است که سال‌ها پس از خلق‌شان مورد توجه عموم قرار گرفته‌اند. این رمان نخستین بار در سال ۱۹۲۵ منتشر شد، اما در آن سال‌ها اصلا مورد توجه قرار نگرفت و تا هنگام مرگ فیتزجرالد در سال ۱۹۴۰ تنها ۲۵ هزار نسخه از آن در سراسر جهان به فروش رسید.

ماجراهای این کتاب در نیویورک و لانگ آیلند و در تابستان سال ۱۹۲۲ رقم می‌خورد. گتسبی بزرگ داستان دورانی را توصیف می‌کند که فیتز جرالد خود آن را دوران موسیقی جاز یا عصر جاز می‌نامید. پس از جنگ جهانی اول شکوفایی اقتصادی زیادی در آمریکا رخ می‌دهد و بهبود چشمگیر شرایط مالی طبقات متوسط و بالاتر اجتماع ایالات متحده باعث می‌شود اکثر مردم توجه چندانی به نوشته‌ی فیتزجرالد نشان ندهند. هرچند یکی از شخصیت‌های اصلی و محبوب فیتزجرالد در رمان گتسبی بزرگ میلیونری زاییده‌ی شرایط دهه‌ی ۱۹۲۰ است، اما این نویسنده‌ی توانمند با سرمایه‌داری و سقوط اخلاقی ناشی از آن رابطه‌ی خوبی نداشت و در جامعه‌ی آن روزهای آمریکا چنین نوع نگاه‌هایی چندان خریدار نداشت. اما بعد از دوران رکود اقتصادی بزرگ و پایان جنگ جهانی دوم نگرش عمومی مردم در غرب دستخوش تغییر شد و در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ گتسبی بزرگ مورد توجه قرار گرفت.

در سال ۲۰۱۳ فیلمی بر اساس این کتاب به کارگردانی باز لورمن و با بازی لئوناردو دی‌کاپریو، توبی مگوایر و کری مولیگان ساخته شد و با وجود این که منتقدان نظرات اغلب منفی یا متوسطی راجع‌به این فیلم داشتند (امتیاز فیلم گتسبی بزرگ در راتن تومیتوز ۴۸ از ۱۰۰ است)، اما عموم فیلم‌بین‌ها از آن راضی بودند. حالا استودیوهای A+E و ITV قصد دارند به کمک مایکل هرست سریال گتسبی بزرگ را بسازند. گتسبی بزرگ قرار است یک مینی‌سریال باشد و وظیفه‌ی تهیه‌کنندگی آن به مایکل لاندن سپرده شده است. لاندن بیشتر به خاطر تهیه‌کنندگی سریال «راه‌های فرعی» (Sideways) به کارگردانی الکساندر پین شناخته می‌شود.

هرست در صحبت‌های اخیر خود پیرامون نوشتن فیلم‌نامه‌ی این مجموعه‌ی تلویزیونی اعلام کرده است: «من همیشه آرزوی ساخت نسخه‌ای وفادارانه و در عین حال گسترده‌تر از گتسبی بزرگ را داشتم. اثری که بتواند اوضاع جامعه‌ی امروز آمریکا را بازتاب دهد؛ نسخه‌ای که به ما اجازه دهد خود را به طور کامل در میان متن رمانتیک فیتزجرالد ببینیم.»

استودیوهای A+E از سال ۲۰۰۰ و پس از فیلم تلویزیونی گتسبی با بازی توبی استفانز در نقش جی گتسبی، میرا سوروینو در نقش دیزی بوچانان و پال راد در نقش نیک کاراوی امتیاز ساخت محتوای تلویزیونی بر اساس این رمان را در اختیار داشته است. تا به امروز هیچ شبکه‌ی کابلی یا پلتفرم آنلاینی برای پخش سریال گتسبی بزرگ مشخص نشده است، اما بر اساس برخی شایعات احتمالا از طریق اپل تی‌وی پلاس باید شاهد پخش این مینی‌سریال باشیم.

