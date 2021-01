تایملی کمیکس که نام اولیه مارول کمیکس بود در سال ۱۹۳۹ تاسیس شد و سپس در سال ۱۹۶۱ تغییر نام داد. این شرکت اکشن‌های خیالی و داستان‌های علمی‌-تخیلی خود را در قالب کتاب‌های‌ مصور در تمام این سال‌ها منتشر کرده است.

گرچه ممکن است گاهی بعضی هواداران با نگرانی از خود بپرسند جهان سینمایی مارول (که تنها از ۲۳ فیلم تشکیل شده) قرار است در ادامه از چه منابعی برای فیلم‌هایش استفاده کند اما باید پذیرفت که کوچکترین دلیلی برای نگرانی وجود ندارد؛ هنوز تعداد قابل توجهی شخصیت بزرگ و برجسته از قهرمان گرفته تا شرور در کمیک‌های مارول وجود دارند که به جهان سینمایی مارول راه پیدا نکرده‌اند و می‌توانند منبع بسیار پرباری برای آثار دیگر این جهان سینمایی باشند.

بخشی از مشکلات استودیوی مارول در بهره‌گیری از شخصیت‌های گوناگون کتاب‌های مصور، به قراردادهای قدیمی و رقابت میان استودیوهای مختلف فیلم‌سازی برمی‌گردد. برای مثال تازه در تابستان سال ۲۰۱۹ بود که کوین فایگی، رییس استودیوی مارول اعلام کرد قرار است فیلمی با محوریت «چهار شگفت‌انگیز» (Fantastic Four) در جهان سینمایی مارول ساخته شود چرا که پیش از آن حق ساخت فیلم براساس این شخصیت‌ها در اختیار استودیوی فاکس قرن بیستم بود. طبیعتا خرید استودیوی فاکس توسط دیزنی به مارول که از شرکت‌های زیرمجموعه دیزنی است امکان داد سراغ ساخت فیلمی با محوریت چهار شگفت‌انگیز برود.

در عین حال هنوز هم سال‌ها باقی مانده تا جهان سینمایی مارول سراغ شخصیت‌های گوناگون و پرماجرایی برود که اولین‌بار در کمیک‌های چهار شگفت‌انگیز معرفی شدند مثلا شخصیت‌هایی چون «موج‌سوار نقره‌ای» (Silver Surfer) و «گالاکتوس» (Galactus) که هر دو می‌توانند در سال‌ها و دهه‌های آتی فیلم‌های ترکیبی و مستقل خود را داشته باشند.

همین قواعد درباره شخصیت‌های «مردان-ایکس» (X-Men) هم صادق است؛ کمیک‌های مردان ایکس هم ظرف ۲۰ سال گذشته به مجموعه فیلم‌هایی تبدیل شدند که تقریبا اغلب‌شان برای استودیوی فاکس قرن بیستم سودآور بودند. حال که مارول صاحب همه این شخصیت‌ها شده می‌تواند فیلم‌های متعدد و متفاوتی را برپایه مردان ایکس بسازد؛ چه فیلم‌های مستقل از شخصیت‌های گوناگون مردان ایکس در جهان مارول و چه تبدیل آن‌ها به بخشی از یک مجموعه بزرگتر و کلی‌تر که فیلم‌های مختلف مارول را به هم پیوند بدهند. تقریبا تا همین‌جا هم واضح است که مارول به راحتی و بی‌دغدغه تا سال ۲۰۵۰ برای ساخت فیلم‌های پرسودش مواد خام کافی دارد.

در این مقاله قصد داریم به تعدادی از شخصیت‌های کمیک‌بوک‌های مارول بپردازیم که استودیوی مارول تا این تاریخ هنوز برنامه مشخصی برای استفاده از آن‌ها در جهان سینمایی‌اش ندارد. شناختن این شخصیت‌ها که احتمال دارد در دهه‌های آینده از محبوب‌ترین قهرمان‌های سینمای ابرقهرمانی باشند، خالی از لطف نیست.

۱. مردان ایکس (The X-Men)

باید از کل مردان ایکس با هم نام ببریم چرا که هنوز حضور هیچ یک از شخصیت‌های این سری کمیک‌ها در جهان سینمایی مارول تایید نشده است؛ با این اوصاف لیست ما می‌تواند شامل هر کدام از جهش‌یافته‌ها یا اطرافیان‌شان باشد البته به جز «ددپول» (Deadpool).

در حال حاضر می‌دانیم که ددپول کمتر از دوسال پس از ادغام دیزنی و فاکس زیر چتر جهان سینمایی مارول آمده و در عمل ددپول ۳ توسط استودیوی مارول در این جهان سینمایی ساخته خواهد شد. البته هنوز نمی‌دانیم که ددپول با اعضای قدیمی‌تر این مجموعه سینمایی در فیلم جدید هم برخورد خواهد داشت یا نه؛ آیا باید منتظر «کلوسوس» (Colossus)، «نگاسونیک تین‌ایج ورهد» (Negasonic Teenage Warhead)، «کیبل» (Cable) و «دومینو» (Domino) هم باشیم؟ فعلا هیچ ایده‌ای در این مورد نداریم اما مارول می‌تواند از هر کدام این گزینه‌ها بهره ببرد.

به هر حال یک سوال مهم این است که آیا امکان دارد مارول شخصیت‌های کلیدی مردان ایکس را در فیلم ددپول ۳ به مخاطبان معرفی کند؟ برای مثال ممکن است شاهد شخصیتی به شهرت ولورین در این اثر سینمایی باشیم؟ (آن هم در فیلمی که خود همین حالا به کفایت شلوغ است)

۲. جسیکا جونز، لوک کیج و رفقا (Jessica Jones, Luke Cage, and their pals)

سال ۲۰۱۳ قراردادی میان مارول و نتفلیکس امضا شد که براساس آن چندین مجموعه تلویزیونی به‌هم‌مرتبط با محوریت تعدادی از شخصیت‌های مارول ساخته و از نتفلیکس پخش شدند. «دردویل» (Daredevil)، «جسیکا جونز» (Jessica Jones)، «لوک کیج» (Luke Cage) و «آیرون فیست» (Iron Fist) نمونه‌هایی از این آثار بودند؛ از جمله نقاط اوج این همکاری‌ها هم می‌توان به مینی سریال «مدافعان مارول» (Marvel’s The Defenders) اشاره کرد.

در حال حاضر نمی‌شود با قاطعیت ادعا کرد که مارول برنامه‌ای برای استفاده سینمایی از شخصیت‌هایی که در مجموعه‌های نتفلیکس حضور داشته‌اند دارد یا نه. طبق برخی شایعات گفته می‌شود که ممکن است چارلی کوکس در نقش مت مورداک (دردویل) در فیلم جدید مجموعه مرد عنکبوتی حضور داشته باشد. البته باید بر این موضوع تاکید کنیم که فعلا این شایعه را هیچ منبع معتبری تایید نکرده است.

فعلا مارول به شکل رسمی برنامه‌ای برای استفاده از دردویل، جسیکا جونز، لوک کیج، آیرون فیست، «پانیشر» (The Punisher‎)، «الکترا» (Elektra)، «کینگ‌ پین» (Kingpin) یا هر کدام از شخصیت‌هایی که در سریال‌های لغوشده نت‌فلیکسی مارول حضور داشته‌اند ندارد در نتیجه می‌توان مجموعه این شخصیت‌ها را هم در میان منابعی فرض کرد که از ذخیره‌های مارول برای استفاده در جهان سینمایی در سال‌های آتی در نظر گرفته می‌شوند گرچه زمان این استفاده نامشخص است.

۳. عنکبوتی‌ها و وابستگان‌شان (Spider-People and Spider-related people)

توافق همکاری میان مارول و سونی در سال ۲۰۱۵ موجب شد تا پیتر پارکر بتواند در «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» (Captain America: Civil War‎)، «مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه» (Spider-Man: Homecoming) و «مرد عنکبوتی: دور از خانه» (Spider-Man: Far From Home) به جهان سینمایی مارول بپیوندد. این همکاری در سومین فیلم از مجموعه که هنوز اکران نشده نیز ادامه خواهد داشت.

اما سرنوشت «ونوم» (Venom) چه خواهد بود؟ در ابتدا به نظر می‌رسید ونوم را باید یک پروژه کاملا متعلق به شرکت سونی در نظر گرفت. در واقع آن زمان گمان می‌کردیم سونی از طریق شخصیت‌های دنیای عنکبوتی در حال آفرینش نوعی جهان مارولی خاص خود است.

اما یک نکته باعث شده این بحث گیج‌کننده‌تر شود و آن هم مساله فیلم «موربیوس» (Morbius‎) است که ظاهرا قرار است سال ۲۰۲۲ اکران شود و پس از ونوم و «ونوم: بگذارید کارنیج بیاید» (Venom 2: Let There Be Carnage‎) در نهایت به سومین فیلم مجموعه تبدیل شود. سوال این است که مایکل کیتون احتمالا در نقش «کرکس» (Vulture‎) دقیقا در تریلر فیلم موربیوس چه می‌کند؟ اگر در نظر بگیریم که شخصیت کرکس در جهان مارول با موربیوس مرتبط است و موربیوس نیز با ونوم در ارتباط است نتیجتا تام هاردی ونوم جهان سینمایی مارول خواهد شد؟ این پرسش‌های گیج‌کننده اخیرا مطرح شده و احتمالا تا زمانی که اطلاعات بیشتری در اختیار نداشته باشیم امکان پاسخ دقیق‌تر به آن وجود نخواهد داشت.

به هر حال در صورتی که مارول همکاری با سونی را ادامه داده و گسترش دهد امکان دارد تعدادی از شخصیت‌های جهان مارول سونی در سال‌های آتی به جهان سینمایی مارول بیایند.

۴. بتا ری بیل (Beta Ray Bill)

بتا ری بیل شخصیتی است که توسط والت سیمونسون آفریده شد و اولین‌بار در اوایل دهه هشتاد در کمیک‌های مارول دیده شد. او چیزی شبیه ماسک به صورت دارد که باعث می‌شود چهره‌اش به یک اسب شباهت پیدا کند. بتا ری بیل با پتکی می‌جنگد که اودین به او اهدا کرده است.

بتا ری بیل از معدود شخصیت‌های جهان سینمایی مارول است که می‌تواند پتک ثور را بلند کند و همین ویژگی او می‌تواند در آینده باعث راه‌یافتنش به جهان سینمایی مارول شود. این شخصیت کمیک‌های مارول در ابتدا به شکلی معرفی شد که برای مخاطب ساده نبود تصمیم بگیرد با یک شرور روبرو شده یا یک قهرمان اما به تدریج وجوه گوناگون شخصیتش بر مخاطبان کمیک‌های مارول آشکار شد.

به هر حال مارول گزینه‌های مختلفی را پیش رو دارد تا بتواند از شخصیت بتا ری بیل استفاده کند. ممکن است او را در کنار ثور ببینیم و این فرضیه هم بعید نیست که در سال‌های آتی با حذف ثور شاهد جایگزینی بتا ری بیل به جای او باشیم.

۵. دختر سنجابی (Squirrel Girl)

محبوبیت دختر سنجابی ظرف یک دهه گذشته به شکل چشمگیری در میان مخاطبان کمیک‌های مارول افزایش یافته است و با در نظر گرفتن همین محبوبیت، عجیب است که چرا تا همین امروز شاهد ورود او به جهان مارول و حتی ساخته‌شدن یک مجموعه سینمایی جداگانه برایش نبوده‌ایم.

البته در دوره‌ای براساس برخی حدس و گمان‌ها انتظار داشتیم شاهد حضور این شخصیت در سریال «جنگجویان جدید» (New Warriors) باشیم اما این پروژه کمی قبل از آنکه بخش تلویزیونی مارول به استودیوی مارول منتقل شود، تعطیل شد.

گرچه دختر سنجابی اصلی‌ترین شخصیت جنگجویان جدید بود اما به دلیل وجود سایر شخصیت‌های این تیم، ترجیح داده شده بود تا از نام دختر سنجابی در عنوان این اثر ساخته‌نشده استفاده نشود. به هر حال با احترام به نایت‌ ترشر و اسپیدبال باید تاکید کرد که احتمالا «دختر سنجابی و جنگجویان جدید» عنوان جذاب‌تری برای این پروژه می‌بود. یک نویسنده برای توضیح اهمیت دختر سنجابی گفته بود این اقدام مارول شبیه این است که «مرد عنکبوتی» را از عنوان «مرد عنکبوتی و دوستان شگفت‌انگیز او» حذف کنیم و توقع داشته باشیم شبکه‌های مختلف برای پخشش سرودست بشکنند.

گرچه شخصیت دختر سنجابی از سال ۱۹۹۱ در کمیک‌های مارول معرفی شده بود اما زمانی که کمیک‌بوک‌هایی با محوریت شخصیت او در سال ۲۰۱۵ معرفی شد، این شخصیت نیز محبوبیت زیادی پیدا کرد و جایگاه مهمی در میان ابرقهرمانان مارول یافت.

به هر حال همه شواهد حاکی از آن است که مارول از اهمیت این شخصیت و پتانسیل‌هایش به خوبی آگاه است اما برای استفاده از آن در جهان سینمایی‌اش به دنبال یک زمان مناسب می‌گردد؛ زمان مناسبی که دست کم هنوز پیدا نشده است.

۶. مارول بوی؛ نو-وار (Marvel Boy; Noh-Varr)

سال ۲۰۰۰ در مجموعه کمیک‌های مارول بوی شاهد معرفی شخصیت نو-وار بودیم. این شخصیت را می‌توان یک ستاره تمام‌عیار سینمایی در نظر گرفت گرچه هنوز در هیچ فیلم سینمایی خاصی حضور نیافته است.

قدرت‌های نو-وار جالب ‌توجه‌اند؛ قدرت‌هایی از جمله کنترل ذهن، قدرت‌های انفجاری ویژه، زور فراانسانی و رفلکس‌های ویژه در کنار انواع و اقسام سلاح‌های فضایی که با آن‌ها تقریبا قادر است با هر نوع تهدید کیهانی یا زمینی روبرو شود.

با توجه به ریشه‌های شخصیت نو-وار می‌شود گفت ادغام او با جهان سینمایی مارول ابدا کار دشواری به نظر نمی‌رسد. نو-وار که در کمیک‌های مارول زمانی در تیم انتقام‌جویان تاریک حضور داشته، با عنوان «محافظ» (Protector) به تیم اصلی انتقام‌جویان می‌پیوندد.

با این اوصاف هر زمان که جهان سینمایی مارول احساس کند به یک موجود مغرور عجیب و غریب از جهان موازی نیاز دارد که بتواند حریف هر دشمنی شود مارول بوی یک گزینه بسیار مناسب به نظر می‌رسد.

۷. نوا: ریچارد رایدر و سم الکساندر (Nova: Richard Rider and Sam Alexander)

نوا از اعضای نیروی پلیس بین کهکشانی است که تحت عنوان نوا کورپس شناخته می‌شوند. این شخصیت ابتدا با ریچارد رایدر معرفی شد و سپس شاهد حضور سم الکساندر به عنوان نوا بودیم.

گرچه سیستم پلیس بین کهکشانی برگرفته از کمیک‌های نوا از طریق فیلم «نگهبانان کهکشان» (Guardians of the Galaxy) در جهان سینمایی مارول حضور داشته اما شخصیت ریچارد رایدر هنوز به این جهان سینمایی راه نیافته است.

در عین حال یکی از مشهورترین و جوان‌ترین انسان‌های نیروی نوا کورپس یعنی سم الکساندر هم فرصت حضور در آثار سینمایی مارول را نداشته و در اخبار هم نشانه‌ای از حضور قریب‌الوقوعش به چشم نمی‌خورد.

حضور ریچارد رایدر و سم الکساندر در جهان مارول کاملا ممکن به نظر می‌رسد اما یکی از موانع بزرگ بر سر راه انجام این کار و ساخت چنین پروژه‌ای شباهت احتمالی آن با فیلم «فانوس سبز» (Green Lantern) خواهد بود که سال ۲۰۱۱ اکران شد. این اثر سینمایی برگرفته از کمیک‌های دی‌سی نیز داستان اولین عضو انسان «سپاه فانوس سبز» (Green Lantern Corps) را روایت می‌کند.

۸. آمورای افسونگر (Amora The Enchantress)

آمورای افسونگر یکی از بزرگترین دشمنان ثور است. این شخصیت بسیار قدیمی است و ریشه حضور آن در کمیک‌های مارول به سال ۱۹۶۴ بازمی‌گردد.

افسونگر نیز از جمله شخصیت‌هایی است که شاید به دلیل وجود یک نمونه نسبتا شناخته‌شده آن در کمیک‌های دی‌سی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع اگر به زبان انگلیسی کلمات افسونگر و کمیک را سرچ کنید در گزینه‌های ابتدایی با افسونگر به عنوان یک شخصیت ابرشرور در آثار دی‌سی روبرو می‌شوید که کارا دلوین در فیلم «جوخه انتحار» (Suicide Squad) به ایفای نقشش پرداخته است.

شاید همین موضوع باعث شده یکی از معروف‌ترین دشمنان ثور در دنیای مارول هنوز خود را به مخاطبان این جهان سینمایی معرفی نکند. حتی وجود آمورای افسونگر در فیلمی چون «ثور: عشق و تندر» (Thor: Love and Thunder) که قرار است در سال ۲۰۲۲ اکران شود می‌توانست یک گزینه بسیار مناسب در نظر گرفته شود اما در لیست شخصیت‌های این فیلم هم به آمورای افسونگر برنمی‌خوریم.

صرفا در حد حدس و گمان می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در سریال « لوکی» (Loki) که قرار است در آینده از دیزنی پلاس پخش شود با اسامی دو بازیگر یعنی سوفیا دی مارتینو و گوگو امبتا-را مواجه می‌شویم؛ هر دو این بازیگران از نظر سنی در محدوده مناسبی برای ایفای نقش آمورای افسونگر قرار دارند و تا به حال خبری درباره حضورشان در یک نقش اختصاصی دیگر برای جهان مارول هم به گوشمان نرسیده. البته این‌ تنها حدس و گمان است و فعلا براساس اخبار تایید شده مارول برنامه خاصی برای واردکردن شخصیت آمورای افسونگر به جهان سینمایی‌اش ندارد.

۹. لیپ-فراگ (Leap-Frog)

گرچه لیپ-فراگ از جمله شخصیت‌های تحسین‌شده و مشهوری که استن لی و جین کولان در دهه ۱۹۶۰ طراحی کرده‌اند به حساب نمی‌آید اما مثال فوق‌العاده‌ای است از شخصیتی که می‌تواند طبق خواست داستان‌نویسان احمق یا به طرز آزاردهنده ناخوشایند باشد.

وینسنت پاتیلیو در لباس یک قورباغه امکان ویژه‌ای برای جهش‌های بلندبالا دارد و به همین دلیل هم تحت عنوان قورباغه پرشی یا لیپ-فراگ شناخته می‌شود. وینسنت پاتیلیو از این پوشش و امکانات خاصش در جهت دزدی بهره می‌برد.

این شخصیت کار خود را در اواسط دهه ۱۹۶۰ از کمیک‌بوک‌های دردویل آغاز کرد. لیپ-فراگ در مقایسه با دیگر قهرمان‌ها یا شرورهای جهان مارول عددی نیست و از این جهت اهمیت چندانی هم ندارد. اما در کمیک Wake Up از مجموعه دردویل ما وینسنت پاتیلیو را از زاویه دید پسر کم‌سن و سالش می‌بینیم؛ پسری که البته به شکل مداوم مورد سواستفاده‌های او قرار دارد.

از این زاویه باید اذعان کرد که لیپ-فراگ هم می‌تواند با بدترین‌ موجودات شرور جهان سینمایی مارول رقابت کند و از نظر رذالت حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد. در واقع از برخی زوایا و از نگاه یک کودک او حتی بدتر از شرورهای معمول جهان مارول است.

البته این مجموعه کمیک مورد اشاره با توجه به فضای خاص آثار مارول به شکلی نیست که بتواند مورد اقتباس مستقیم قرار بگیرد اما در هر حال استفاده از این شخصیت در جهان سینمایی مارول در سال‌های آینده از گزینه‌های روی میز این استودیو است.

۱۰. مون‌دراگون (Moondragon)

مون‌دراگون با نام هدر داگلاس از شخصیت‌هایی است که اولین‌بار در کمیک‌های مجموعه مرد آهنی معرفی شد. شخصیتی با توانایی فوق‌العاده تله‌پاتی، استاد در هنرهای رزمی، دارای امکان تاثیرگذاری بر سیستم‌های فیزیکی از طریق توانایی‌های روحی و البته یک ژنتیک‌شناس ماهر.

از ویژگی‌های بسیار معروف و شناخته‌شده مون‌دراگون سر تراشیده او است؛ این شخصیت برخلاف اغلب شخصیت‌های مارول که ویژگی‌های فراطبیعی‌شان را از زمان تولد یا به‌واسطه یک تصادف به دست آورده‎‌اند، ویژگی‌هایش را از طریق پرهیزکاری و تمرین‌های شدید به دست‌ آورده است.

در این سال‌ها گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره شخصیت مون‌دراگون و حضور احتمالی او در جهان سینمایی مارول مطرح شده است. به طور خلاصه در سال‌های گذشته این شخصیت چندان مناسب اضافه‌شدن به آثار سینمایی مارول ارزیابی نمی‌شد. اما اخیرا شاهد شایعاتی بودیم که مون‌دراگون (هدر داگلاس) که در آثار کمیک دختر درکس د دسترویر (آرتور سمپسون داگلاس) است احتمال دارد در سومین قسمت از مجموعه نگهبانان کهکشان حضور داشته باشد.

در حال حاضر اطلاعات کافی پیرامون قسمت سوم این مجموعه منتشر نشده تا بتوانیم صحت این شایعه را ارزیابی کنیم. به هر حال به نظر می‌رسد طبق حدس و گمان‌ها یا به این زودی‌ها شاهد حضور مون‌دراگون در جهان مارول نخواهیم بود و یا در صورت امکان حضور زودهنگام باید در قسمت سوم نگهبانان کهکشان منتظر او باشیم.

۱۱. پاعصایی (Stilt-Man)

شخصیت پاعصایی یا استیلت-من از جمله دشمنان دردویل به حساب می‌آید که در دهه ۱۹۶۰ در کمیک‌های مربوط به این ابرقهرمان وارد جهان مارول شد.

گرچه نتفلیکس در سریال دردویل برخی دشمنان این شخصیت همچون «جغد» (Owl) و «گلادیاتور» (Gladiator)‌ را وارد داستان کرد اما ظاهرا شخصیت پاعصایی عجیب‌تر یا شاید هم مسخره‌تر از آن به نظر می‌رسید که وارد مجموعه شود.

شخصیت پاعصایی همانطور که از نامش پیداست دارای یک امکان خاص است که از طریق آن با استفاده از پاهایش می‌تواند ارتفاع بسیار زیادی به خود بدهد. در واقع پاهای فلزی او می‌توانند آسیب زیادی به دشمنان وارد کنند. گرچه پاعصایی در کتاب‌های کمیک با بسیاری از قهرمانان مارول همچون مرد عنکبوتی، دردویل، ثور و مرد آهنی روبرو شده اما هنوز خبری از این شخصیت در جهان سینمایی مارول نیست.

۱۲. روح‌سوار کیهانی (Cosmic Ghost Rider)

روح‌سوار کیهانی شخصیتی است که از نظر ظاهری به ترکیبی از پانیشر و «روح‎سوار» (Ghost Rider) شباهت دارد. این شخصیت ابتدا در کتاب‌های کمیک مربوط به تانوس به عنوان دست راست این ابرشرور معرفی شد.

روح‌سوار کیهانی همان فرانک کسل (پانیشر) است که پس از کشته‌شدن بوسیله تانوس در جهنم روح خود را به مفیستو می‌فروشد. سپس پانیشر که از این طریق روح‌سوار شده در قالب مبادله با گالاکتوس به قابلیت کیهانی دست پیدا می‌کند تا روح‌سوار کیهانی شود.

از ویژگی‌های خاص رفتاری روح‌سوار کیهانی می‌توان به رفتارهایی اشاره کرد که ابتدا در ذهن مخاطب عجیب‌ترین و احمقانه‌ترین شیوه‌های ممکن به نظر می‌رسند اما در ادامه این حماقت‌ها به سطحی منتقل می‌شوند که از شدت عجیب‌بودن، این شخصیت را به یکی از جذاب‌ترین و پرپتانسیل‌ترین شخصیت‌های مارول تبدیل می‌کند.

۱۳. آلفا فلایت (Alpha Flight)

در این بخش به جای نام‌بردن از صرفا یک شخصیت به کل تیم آلفا فلایت اشاره می‌کنیم؛ تیمی متشکل از ابرقهرمان‌های کانادایی که اولین‌بار در سال ۱۹۷۹ در مجموعه کمیک‌های «مردان-ایکس غیرطبیعی» (Uncanny X-Men) به جهان مارول راه یافتند.

از میان اعضای این گروه «پاک» (Puck) و «ساسکوچ» (Sasquatch) احتمالا هر دو چه از نظر طول عمر حضور در کمیک‌ها و چه از نظر تاثیرگذاری بر کمیک‌ها نسبت به تعداد قابل توجهی از شخصیت‌های این لیست جایگاه بالاتری دارند.

البته این هم حقیقتی است که این گروه ابرقهرمانی کانادایی هرگز نتوانست به جایگاهی که واقعا قصد رسیدنش را داشت برسد. به هر حال فعلا به نظر نمی‌رسد که مارول در جهان سینمایی‌اش جایگاهی برای اعضای این گروه باز کرده باشد.

گروه آلفا فلایت در فعالیت‌های ابرقهرمانی فاز پیش از مردان ایکس شخصیت ولورین نقش بسزایی دارند. خواهران دوقلوی ارورا و نورث‌استار نیز از جمله شخصیت‌های مرکزی این گروه‌اند.

۱۴. مرد شگفت‌انگیز (Wonder Man)

مرد شگفت‌انگیز ابتدا در مجموعه انتقام‌جویان در اواسط دهه ۱۹۶۰ معرفی شد. این شخصیت ابتدا به عنوان یک ابرشرور با انتقام‌جویان می‌جنگید و بعد از رشته‌ای از حوادث به عنوان یک ابرقهرمان از نو متولد شد و به تیم انتقام‌جویان پیوست.

احتمالا مشکل اصلی شخصیت مرد شگفت‌انگیز که باعث شده مانع از حضور او در جهان سینمایی مارول شود همان چیزی است که در اولین مواجهه به ذهنمان می‌رسد؛ شباهت نام این ابرقهرمان با زن شگفت‌انگیز که از قهرمان‌های محبوب این سال‌های جهان سینمایی دی‌سی است.

البته با وجود این موضوع هم قرار بود ناتان فیلیون در فیلم سینمایی «نگهبانان کهکشان بخش ۲» (Guardians of the Galaxy Vol. 2) نقش مرد شگفت‌انگیز را بازی کند. مدتی بعد فیلیون تصویری از خود منتشر کرد که بازی‌اش در این نقش را نشان می‌داد اما ظاهرا این صحنه از نسخه نهایی فیلم حذف شد.

در نتیجه مرد شگفت‌انگیز هم در میان شخصیت‌هایی قرار گرفته که در جهان سینمایی مارول حضور نیافته‌اند و مشخص نیست چه زمانی نوبت حضور به آن‌ها برسد. نهایتا باید به این نکته هم اشاره کنیم که شایعاتی تایید نشده درمورد احتمال حضور این شخصیت جهان سینمایی مارول در فیلم‌های آتی وجود دارد؛ در واقع اظهار نظر جیمز گان و بیان علاقه خود به این شخصیت شایعات پیرامون این موضوع را تقویت کرده گرچه هنوز هیچ یک از این شایعات به شکل رسمی تایید نشده‌اند.

۱۵. ریک جونز (Rick Jones)

اگر ریک جونز حوالی محل آزمایش بمب بروس بنر پرسه نمی‌زد، بروس بنر در معرض اشعه گاما قرار نمی‌گرفت و به هالک تبدیل نمی‌شد. بنابراین حتی اگر از ارتباط ریک جونز با شخصیت‌هایی چون کاپیتان آمریکا و کاپیتان مارول نیز بگذریم، صرفا همین نکته خود به خوبی نشان‌دهنده نقش پررنگ این شخصیت در کمیک‌های مارول است.

در کل با توجه به شواهدی که از آثار فعلی مارول داریم پیش‌بینی می‌شود که جایی در آثار بعدی باید منتظر حضور این شخصیت باشیم اما فعلا شواهدی در دست نداریم که ریک جونز چه زمانی به جهان سینمایی خواهد پیوست.

ریک جونز در کمیک‌های مارول همراه و دوست بروس بنر، کاپیتان آمریکا، کاپیتان مارول و رام شوالیه فضایی است. او به شکل فعالانه‌ای در بسیاری از خطوط داستانی جهان مارول نقش داشته است. ریک جونز با حضور در این داستان‌ها صاحب قدرتی می‌شود که امکان گسترش قابلیت‌های آموختن را برای او فراهم می‌آورد. ریک تصمیم می‌گیرد این توانایی را به سوی فناوری ارتباطات هدایت کند و به یک هکر تحت نام «نجواگر» (Whisperer) تبدیل می‌شود.

۱۶. گوئن‌پول (Gwenpool)

گوئن‌پول یک شخصیت ترکیبی است؛ ترکیبی از گوئن استیسی (از شخصیت‌های مکمل در کنار مرد عنکبوتی) و وید ویلسون (ددپول). به این ترتیب ماهیت ترکیبی این شخصیت در همان آغاز این سوال را مطرح می‌کند که در صورت حضور گوئن‌پول در جهان مارول باید او را در میان شخصیت‌های مردان ایکس قرار دهیم یا شخصیت‌های عنکبوتی؟

یکی از ویژگی‌های جالب و چه بسا مهم گوئن‌پول این است که در واقع ابتدا هیچ قدرت واقعی فراانسانی ویژه‌ای ندارد. این شخصیت صرفا در جهان خود دانش وسیعی از کمیک‌بوک‌های جهان مارول دارد؛ برای مثال تقریبا به هویت مخفی و اسرارآمیز تمام قهرمانان و شرورهای جهان مارول آگاه است. او از همین اطلاعات برای مبارزه با حریفانش به بهترین شکل استفاده می‌کند.

یکی از کارکردهای احتمالی مهم دیگر گوئن‌پول در جهان مارول می‌تواند پرکردن خلا شوخ‌طبعی میان شخصیت‌های زن ابرقهرمان باشد. در واقع تقریبا اغلب مردان ابرقهرمان جهان مارول را با لطیفه‌ها و شوخ‌طبعی‌های خاص‌شان در میان نبردها به یاد میاوریم در حالی که تقریبا کمتر شخصیت زنی وجود دارد که به این دلیل در جهان فعلی سینمایی مارول شهرت داشته باشد.

وجود گوئن‌پول از این نظر می‌تواند سازنده ارزیابی شود و این مشکل در میان شخصیت‌های زن را تا حد قابل‌توجهی کاهش دهد.

۱۷. هالکلینگ (Hulking)

هالکلینگ از اعضای «انتقام‌جویان جوان» (Young Avengers) است. انتقام‌جویان جوان در سال ۲۰۰۵ توسط آلن هاینبرگ و جیم چونگ خلق شدند و پس‌زمینه‌ها و ارتباط‌های روشنی با تیم اصلی دارند. اعضای انتقام‌جویان جوان مجموعه‌ای از شخصیت‌های گوناگون را کنار هم قرار داده. مجموعه‌ای متشکل از اعضایی چون «پسر آهنی» (Iron Lad)، «هالکلینگ»، «پاتریوت» (Patriot)، «استاچر» (Stature)، «ویکان» (Wiccan)، «هاکای» (Hawkeye)، «اسپید» (Speed) و «ویژن» (Vision).

شخصیت هالکلینگ براساس هالک الگوبرداری شده اما قابلیت‌های تغییرشکل هالکلینگ به حدی است که کاملا از تقلید صرف هالک فراتر رفته است؛ این شخصیت واجد قدرت‌های فراانسانی است و در عین حال امپراتور اتحاد کری-اسکرال به حساب می‌آید. برای دریافتن قدرت واقعی هالکلینگ کافی است قدرت رییس جمهور کشوری چون آمریکا را در نظر بگیرید و سپس این قدرت را در جهان مارول چندین و چندبرابر کنید.

در حال حاضر شواهدی برای ورود هالکلینگ به جهان سینمایی مارول در اختیار نداریم اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهند احتمالا سایر شخصیت‌های انتقام‌جویان جوان در حال ورود به جهان سینمایی مارول‌اند.

احتمال حضور شخصیت کانگ فاتح باعث شده بسیاری حدس بزنند باید به‌زودی منتظر پسر آهنی هم باشیم؛ اتفاقی که به معنای مطرح‌شدن داستان انتقام‌جویان جوان است. شخصیت کیسی لنگ از جمله شخصیت‌های مجموعه «مرد مورچه‌ای» (Ant-Man) از دیگر شواهدی است که اخیرا مطرح شده. کیت بیشاپ یکی از اعضای مهم و کلیدی تیم انتقام‌جویان جوان است و بسیاری معتقدند با حضور این شخصیت در سریال در دست تولید «هاکای»، شاهد آماده شدن یک عضو دیگر گروه انتقام‌جویان جوان هم خواهیم بود. احتمال معرفی پاتریوت نیز در «فالکون و سرباز زمستان» مطرح شده است. همه این‌ها به علاوه چندین و چند شاهد دیگر باعث شده خیلی‌ها احتمال بدهند مارول در حال ساخت هسته اولیه انتقام‌جویان جوان است؛ اما سوال اینجاست هالکلینگ به عنوان یک شخصیت مهم و مرکزی دقیقا کجای این معادله قرار دارد و در صورت پیوستن به جهان سینمایی مارول باید چه زمانی منتظرش باشیم؟

۱۸. من-ثینگ (Man-Thing)

من-ثینگ در آغاز دهه هفتاد و در مجموعه Savage Tales وارد کمیک‌های مارول شد. من-ثینگ یک هیولای تنومند انسان‌نما است که به کندی حرکت می‌کند و در میان برجسته‌ترین هیولاهای کمیک‌های مارول قرار دارد.

محل تولد من-ثینگ باتلاقی است در شهر فلوریدا و در واقع هیولایی است که در همین باتلاق ساخته شده؛ من-ثینگ پیش از تبدیل به هیولا، شیمی‌دان جوانی بوده که به دنبال ساخت سرم عامل خلق کاپیتان آمریکا می‌گشت؛ طی گیرودارهایی که رخ می‌دهد این شیمی‌دان سرم مذکور را به خود تزریق کرده و به این هیولا تبدیل می‌شود.

از ویژگی‌های من-ثینگ می‌توان به فقدان هوش معمول انسانی و عدم تمایل به ارتباط با جوامع انسانی اشاره کرد، البته این موجود قادر است احساسات انسان‌های دیگر را حس کند. این شخصیت به نوعی قهرمان تصادفی در بسیاری از داستان‌های مارول تبدیل می‌شود چرا که به شکل اتفاقی پایش به بسیاری از موقعیت‌های جنایی و ترسناک این داستان‌ها باز می‌شود.

گرچه شخصیت من-ثینگ پیش از این الهام‌بخش ساخت یک فیلم سینمایی ترسناک با همین نام بوده اما این شخصیت کمیک‌های مارول، هنوز به جهان سینمایی مارول راه نیافته است.

۱۹. اسپیدبال/پنس (Speedball/Penance)

رابی بالدوین ملقب به اسپیدبال ابتدا در سال ۱۹۸۸ در کمیک‌های سالانه مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز به مخاطبان معرفی شد. این شخصیت به عنوان یکی از اعضای گروه جنگجویان جدید به کار خود در کمیک‌های مارول ادامه داد. او مدتی بعد ظاهر و نامش را تغییر داد و از آن پس تحت عنوان پنس شناخته شد.

رابی بالدوین قدرت‌های خاصی مرتبط با انرژی جنبشی دارد و نامش را هم از همین قابلیت‌های خاص اخذ کرده است. تغییر نام او به پنس در ادامه حواث ناگواری رخ می‌دهد که منجر به خط داستانی اصیل «جنگ داخلی» می‌شود گرچه او مدتی بعد دوباره به قالب اسپیدبال برمی‌گردد.

در مجموع با توجه به این نکته که مارول زمانی تلاش داشت تا سریال جنجگویان جدید را روی پرده ببرد، اسپیدبال نیز شانس این را داشت تا دست کم در سریال‌های تلویزیونی مارول حضور پیدا کند اما لغو این مجموعه باعث شد او نیز مانند دختر سنجابی این فرصت را از دست بدهد. با این حال تلاش نافرجام مارول ثابت می‌کند اسپیدبال برای آن‌ها شخصیت جذابی است و دیر یا زود باید منتظر پیوستن او به جهان سینمایی مارول باشیم.

۲۰. شخصیت‌های امپراتوری شی‌آر (The Shi’ar)

گرچه این جامعه متشکل از انسان‌نمایان بیگانه دارای تکنولوژی بسیار پیشرفته با اساطیر جهان مردان ایکس رابطه‌ای تنگاتنگ دارد اما به شکل تعجب‌آوری استودیوی فاکس در فیلم سینمایی «دارک فینکس» (Dark Phoenix) از یک نژاد بیگانه کمترشناخته شده دیگر به جای آن‌ها استفاده کرد.

شاید یکی از دلایل این تصمیم مربوط به حقوق قانونی بهره‌گیری از کمیک‌های مرتبط با این بیگانگان باشد. به هر حال هنوز این مساله چندان شفاف نیست.

به شکل کلی جهان سینمایی مارول نشان داده که برای پیشبرد داستان‌هایش از هر گوشه کیهان شخصیت‌های گوناگون کمیک‌بوک‌هایش را بسیج می‌کند در نتیجه ابدا انتظار بی‌جایی نیست اگر گمان کنیم مارول با توسعه جهان مردان ایکس به سراغ شخصیت‌های این امپراتوری نیز خواهد رفت؛ شخصیت‌هایی چون لیلاندرا نرامانی ملکه امپراتوری شی‌آر، دث‌برد از ابرشروران و دشمنان مردان ایکس (خواهر ملکه که قصد تصاحب تاج‌وتخت را دارد)، گلادیاتور رهبر گارد امپراتوری و باقی چهره‌های شاخص قلمروی شی‌آر.

به هر حال در زمان مناسب مارول حجم قابل توجهی از شخصیت‌های جذاب و داستان‌های پرکشش مربوط به این امپراتوری را هم از کتاب‌های کمیک به روی پرده خواهد برد تا مخاطبانش را دوباره با داستان‌های سرگرم‌کننده تمام‌نشدنی‌اش مجذوب و مفتون کند.

