هیأت ملی نقد، از سال ۱۹۰۹ آغاز به کار کرده است و از قدیمی‌ترین انجمن‌هایی است که هر ساله بهترین‌های سینمایی را انتخاب می‌کند.

در سال گذشته مرد ایرلندی (The Irishman) از مارتین اسکورسیزی توانست بهترین فیلم این هیأت شود و امسال ۵ هم‌خون (Da 5 Blood) توانست در سه رشته‌ی بهترین فیلم، بهترین تیم بازیگری و بهترین کارگردانی جوایز را مال خود کند.

آنی اسکالهاف، رئیس هیأت ملی نقد درباره‌ی فیلم ۵ هم‌خون گفت: «۵ هم‌خون نه تنها پرتره‌ای خاص از تجربه‌ی دردآور فاجعه‌ی کهنه سربازان سیاه‌پوست جنگ ویتنام است، بلکه داستانی تکان دهنده است از دوستی‌های ماندگار و شکار گنج جنگلی‌ای سرشار از تعلیق.»

هم‌چنین جایزه‌ی نماد هیأت ملی نقد ۲۰۲۱ به چادویک بوزمن رسید. آنی اسکلهاف، درباره‌ی بوزمن، افزود: «ما مفتخریم که جایزه‌ی نماد هیأت ملی نقد را به چادویک بوزمن اهدا کنیم. یک استعداد بی‌نظیر که بهترین چیزی که یک بازیگر می‌تواند باشد، بدون توجه به نقش، را به نمایش گذاشت.»

بهترین‌های هیأت ملی نقد آمریکا

بهترین فیلم

۵ هم‌خون

بهترین کارگردان

اسپایک لی برای ۵ هم‌خون

بهترین بازیگر مرد

ریز احمد برای صدای متال (Sound of Metal)

بهترین بازیگر زن

کری مولیگان برای زن جوان نوید دهنده (Promising Young Woman)

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل

پائول ریچی برای صدای متال

بهترین بازیگر زن نقش مکمل

یون یو-جونگ برای میناری (Minari)

بهترین فیلم‌نامه اقتباسی

پائول گرین‌گرس و لوک دیویس برای اخبار جهان (News of the World)

بهترین فیلم‌نامه غیراقتباسی

لی ایساک چانگ برای میناری

بهترین بازیگر جدید

سیدنی فلانیگان برای هرگز به‌ندرت گاهی همیشه (Never Rarely Sometimes Always)

بهترین کارگردان فیلم اول

چنینگ گادفری پیپلز برای خانوم جونیتینس (Miss Juneteenth)

بهترین فیلم انیمیشن

روح (Soul)

بهترین فیلم خارجی زبان

لا لیورونا (La Llorona)

بهترین مستند

زمان (Time)

جایزه‌ی نماد هیأت ملی نقد

چادویک بوزمن

جایزه‌ی آزادی بیان هیأت ملی نقد

یک شب در میامی (One Night in Miami)

جایزه‌ی اسپات‌لایت

رادها بلانک برای نویسندگی، کارگردانی، تهیه‌کنندگی و بازی در نسخه‌ی چهل ساله (The Forty-Year-Old Version)

بهترین تیم بازیگری

۵ هم‌خون

بهترین فیلم‌برداری

جاشوا جیمز ریچاردز برای سرزمین آواره‌ها (Nomadland)

بهنرین فیلم‌ها (به ترتیب الفبا)

اولین گاو (First Cow)

نسخه‌ی چهل ساله

یهودا و مسیح سیاه (Judas and the Black Messiah)

آسمان نیمه‌شب (The Midnight Sky)

میناری

اخبار جهان

سرزمین آواره‌ها

زن جوان نوید دهنده

روح

صدای متال

۵ فیلم برتر خارجی زبان (به ترتیب حروف الفبا)

سیب‌ها (Apples)

کالکتیو (Collective)

هم‌رزمان عزیز (!Dear Comrades)

عامل نفوذی (The Mole Agent)

شب پادشاهان (Night of the Kings)

۵ مستند برتر (به ترتیب حروف الفبا)

همه با هم: جنگی برای دموکراسی (All in: The Fight for Democracy)

جایگاه پسرها (Boys State)

دیک جانسون مرده است (Dick Johnson is Dead)

خانوم آمریکایی (Miss Americana)

شکارچیان قارچ (The Truffle Hunters)

۱۰ فیلم برتر مستقل (به ترتیب حروف الفبا)

صعود (The Climb)

مسیرهای رانندگی (Driveways)

به درود عشق (Farewell Amour)

خانوم جونیتینس

لانه (The Nest)

هرگز به‌ندرت گاهی همیشه

پاسگاه (The Outpost)

رلیک (Relic)

فرانسیس قدیس (Saint Frances)

گرگینه‌ها (Wolfwalkers)

