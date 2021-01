گاسپار نوئه کارگردان فیلم‌های «به خلأ وارد شو» و «بازگشت‌ناپذیر» به همراه گلشیفته فراهانی و آزیا آرجنتو در انیمیشن هندی «شیرکوآ» صداپیشگی خواهند کرد.

ایشان شاکلا سازنده‌ی انیمیشن کوتاه «شیرکوآ» قصد دارد انیمیشن بلندی بر اساس آن انیمیشن موفق بسازد. شیرکوآ در سال ۲۰۱۶ در بیش از ۱۲۰ رویداد سینمایی نمایش داده شد و در جشنواره‌هایی همانند بهترین فیلم کوتاه لس‌آنجلس و هفته‌ی فیلم ونیز مورد استقبال قرار گرفت. این انیمیشن داستان کارمندی ناامید و سرخورده را روایت می‌کند که احتمال دارد به طور تصادفی در دنیای عجیب دیستوپیایی شیرکوآ یک انقلاب به راه انداخته باشد. در این دنیا مردم کیسه‌هایی کاغذی روی سرشان قرار می‌دهند تا اختلافات سیاسی، مذهبی و فرهنگی‌شان را از بین ببرند.

۷ فیلم گلشیفته فراهانی که حتما باید ببینید

تیم صداپیشگی انیمیشن شیرکوآ بسیار جالب توجه است و در آن شاهد همکاری گاسپار نوئه، گلشیفته فراهانی و آزیا آرجنتو هستیم. از میان دیگر صداپیشگان این انیمیشن می‌توان به استفنی سوکولیسنکی (سوکو)، آرش احمدخان و پیوش میشرا اشاره کرد. داستان شیرکوآ در یک سرزمین چند ملیتی رقم می‌خورد؛ دنیایی در آینده‌ی نه‌چندان دور که فرهنگ‌ها، سنت‌ها و ملت‌های بسیاری را خود جای داده است. به همین خاطر شاهد شخصیت‌های متفاوتی از سرزمین‌های گوناگون هستیم و این تنوع قومی و نژادی در تیم صداپیشگی انیمیشن نیز مشخص است.

مضامین زیرمتنی و پیشگویانه‌ی نسخه‌ی کوتاه شیرکوآ بیش از هر عامل دیگری توجه منتقدان و سینمادوستان را به خود جلب کرد. این انیمیشن از آینده‌ای صحبت می‌کند که در آن برخی ارزش‌های اخلاقی دستخوش تغییر شده‌اند و مفهوم سرگرمی تعریف جدیدی پیدا کرده است.

انیمیشن شیرکوآ قرار است توسط موتور بازی‌سازی آنریل (Unreal Engine) ساخته شود. تا به امروز از این موتور بازی‌سازی برای ساخت جلوه‌های بصری در سریال «مندلورین» و فیلم «سولو: داستانی از جنگ ستارگان» استفاده شده است، اما اثر جدید شاکلا نخستین انیمیشن بلندی خواهد بود که به طور کامل با آنریل انجین توسعه پیدا می‌کند.

منبع: Variety

The post همکاری گلشیفته فراهانی و گاسپار نوئه در انیمیشن شیرکوآ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala