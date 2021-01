عکس و جزییات از فیلم توقیفی قاتل و وحشی منتشر شد؛ بیل را بکش ایرانی

روابط عمومی فیلم «قاتل و وحشی» ضمن انتشار خلاصه داستان رسمی جدیدترین ساخته‌ی حمید نعمت‌الله، تصویر جدیدی از لیلا حاتمی در این فیلم نیز منتشر کرد.

فیلم قاتل و وحشی به خاطر برخی مشکلات و ممیزی‌ها از حضور در سی‌ونهمین دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم فجر باز ماند و این اتفاق باعث شد بسیاری از سینمادوستان و اهالی رسانه‌های سینمایی نسبت به این اتفاق واکنش نشان دهند. گزارش‌ها حاکی از این است که به خاطر موی سر تراشیده و مشخص بودن گوش‌های لیلا حاتمی پروانه‌ی نمایش و مجوز حضور قاتل و وحشی در جشنواره‌ی فجر ۳۹ام صادر نشده است. حالا روابط عمومی این فیلم تصویر جدیدی از شخصیت اصلی داستان منتشر کرده است که سر تراشیده و صورت او را نشان می‌دهد.

۵ فیلم مهم غایب در سی‌ونهمین جشنواره‌ی فیلم فجر

در خلاصه داستان رسمی قاتل و وحشی آمده است: «زیبا، در حال آماده شدن برای عروسی دخترش است که به طور اتفاقی اسیر یک باند گانگستری مخوف می‌شود. او سعی می‌کند از این بند خود را رها کند. وقت زیادی ندارد، چون دخترش نیز بی‌خبر از همه‌چیز عازم همان‌جاست و این اتفاقی است که نباید بیفتد. زیبا، برای نجات خود و دخترش می‌جنگد.» با توجه به این توضیحات و تصاویری که از شخصیت اصلی زن داستان دیده‌ایم، فیلم جدید نعمت‌الله شبیه به «بیل را بکش» از کوئنتین تارانتینو به نظر می‌رسد. شخصیت محوری هر دو فیلم زن است و ضوابط گروه‌های خلافکار و رابطه‌ی یک مادر و دختر در دنیایی خشن بن‌مایه‌ی داستان را شکل می‌دهند. چیز بیشتری از داستان و جزئیات قاتل و وحشی نمی‌دانیم، اما امیدواریم این فیلم هم همانند بیل را بکش داستان احساسی و انتقامی خود را در فرم بصری جذابی روایت کند و سینمادوستان ایرانی هرچه زودتر بتوانند با برطرف شدن مشکلات این فیلم را تماشا کنند.

بر اساس صحبت‌های بازیگران و افرادی که موفق به تماشای قاتل و وحشی شده‌اند، با یک فیلم متفاوت و درخشان در کارنامه‌ی نعمت الله مواجه هستیم. چندی قبل امین حیایی در گفت‌وگوی خود با کافه آپارات در خصوص سطح کیفی این فیلم بیان کرده بود: «همه چیز این فیلم متفاوت بود. حمید نعمت الله همه چیز را با ریزبینی جلو می‌برد. لحظات فوق‌العاده بحرانی و جدی به وجود می‌آورد و یک روان‌شناسی عالی داشت. او فضا را برای لحظات مهم می‌ساخت تا باورپذیر شوند. لیلا حاتمی هم یک حس خوب و قوی و یک اجرای بی‌نظیر و بی‌نقص داشت.»

