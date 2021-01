سریال هری پاتر توسط سرویس HBO Max ساخته خواهد شد

مجله‌ی ورایتی از منابع متعددی متوجه شده است که سریال هری پاتر در شبکه‌ی HBO Max در مراحل اولیه ی تولید قرار دارد.

شایعات مبنی‌ بر وجود یک سریال در دنیای جادوگران مدتی است که به گوش می‌رسد. حالا به نظر می‌رسد که این برنامه‌ها در حال توسعه و پیشروی هستند. اگرچه در حال حاضر هیچ نویسنده یا بازیگر مطرحی به این پروژه اضافه نشده است، اما منابع مختلفی مدعی شدند كه با چندین نویسنده در مورد این سریال صحبت‌هایی انجام شده است. هنوز هیچ حرفی در مورد این‌که قرار است تمرکز این پروژه بر روی چه موضوعی باشد یا ادامه یافتن کار بر اساس چه بازه‌ی زمانی از داستان “هری پاتر” خواهد بود وجود ندارد.

اگرچه چندین منبع تأیید کرده‌اند که این پروژه در مراحل اولیه است؛ اما برادران وارنر و HBO Max در بیانیه‌ای به ورایتی اعلام کردند: «هیچ سریالی از هری پاتر در استودیو یا پلتفرم استریم درحال‌ تولید نیست”.

مجموعه کتاب‌های هری پاتر یکی از محبوب‌ترین‌ها در تمام دوران است که شامل هفت کتاب بوده و بیش از ۵۰۰ میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته است. پس از آن از یک فرنچایز با هشت فیلم اقتباس شد که فروشی بالغ‌ بر ۸ میلیارد دلار در سراسر جهان داشته است. هم‌چنین دو فیلم فرعی هم تا به امروز از این مجموعه به نام جانوران شگفت‌ انگیز (Fantastic Beasts) در سینماها اکران شد و برنامه‌ریزی‌ شده تا سومین فیلم از این مجموعه‌ی پنج قسمتی در سال ۲۰۲۲ منتشر شود.

اما جهان هری پاتر بدون جنجال نبوده است. جی. کی. رولینگ، خالق این فرنچایز، به‌ خاطر یک سری توییت‌ها و یک مقاله‌ی طولانی در ماه ژانویه ۲۰۲۰ با واکنش‌های شدیدی مواجه شد. سپس جانی دپ، بازیگر نقش جادوگر تاریکی به نام گلرت گریندل‌والد در فیلم‌های جانوران شگفت‌ انگیز، در پی مشکلات خانوادگی نقش خود را از دست داد.

با تلاش برای تولید اثر در دنیای “هری پاتر” تعجب‌آور نیست که جنگ‌ میان سرویس‌های استریم مجددا داغ شود و شناخته‌شده‌ترین شرکت‌ها بخواهند که حق پخش این سریال را به دست آورده و از رقبای خود سبقت بگیرند. دیزنی به‌ تنهایی ده‌ها نمایش در دنیای مارول، جنگ ستارگان و دنیای انیمیشن دیزنی و پیکسار دارد.

HBO Max علاوه بر آثار اختصاصی دیگر، در حال حاضر چندین اثر اقتباسی از روی کمیک‌های دی‌سی در جدول پخش خود دارد. از جمله سریال «Peacemaker» با بازی جان سینا به‌ عنوان یک اسپین‌آف از فیلم «جوخه انتحار» (Suicide Squad) به کارگردانی جیمز گان و هم‌چنین «فانوس سبز» (Green Lantern) به کارگردانی گرگ برلانتی. هم‌چنین جی جی آبرامز در حال تولید سریال «لیگ عدالت تاریک» (Justice League Dark) است.

