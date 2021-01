انیمیشن بازی تاج‌ و تخت در مراحل اولیه ساخت در HBO Max است

ورایتی از طریق منبع موثقی تأیید کرده است که مجموعه‌ی انیمیشن «بازی تاج‌ و تخت» در مراحل اولیه ساخت در پلتفرم HBO Max است.

هنوز جزئیاتی در مورد جریان داستانی این سریال احتمالی در دسترس نیست و در حال حاضر هیچ نویسنده یا بازیگری هم به پروژه محلق نشده است. هم‌چنین HBO Max از اظهارنظر در این مورد خودداری کرد.

ورایتی هفته‌ی گذشته به طور انحصاری گزارش داد که مجموعه‌ای بر اساس کتاب «Tales of Dunk and Egg» به نویسندگی جرج آر. آر. مارتین در HBO در دست تولید است. این مجموعه رمان فانتزی، ماجراهای سر دانکن قدبلند (دانک) و ایگون تارگرین پنجم جوان (اِگ) است که حوادث ۹۰ سال قبل از مجموعه‌ی «ترانه‌ی آتش و یخ» را روایت می‌کند که پایه و اساس داستان “بازی تاج‌ و تخت” است.

HBO در حال حاضر در حال آماده‌سازی لایو اکشنی از بازی تاج‌ و تخت از مجموعه‌ی «خانه‌ی اژدها» (House of the Dragon) است که پخش آن برای سال ۲۰۲۲ برنامه‌ریزی‌ شده است. این سریال نحوه آغاز جنگ داخلی در خاندان تارگرین در وستروس را نشان می‌دهد که به رقص اژدهاها معروف است.

ازآن‌جایی‌ که سریال اصلی بازی تاج‌ و تخت در سال ۲۰۱۹ خاتمه‌ یافته، برای کمپانی برادران وارنر گسترش و ادامه‌ی داستان آن از اولویت بالایی برخوردار است. گفته شده که در حال حاضر چندین پروژه از دنیای وستروس وجود دارد که توسط جرج مارتین نوشته شده است. این واقعیت که این مجموعه انیمیشن به‌ جای HBO در HBO Max در حال ساخت است، نشان می‌دهد که وارنر قصد دارد بازی تاج‌ و تخت را به یک فرنچایز بزرگ تبدیل نموده و در چندین پلتفرم آن را پخش نماید.

علاوه‌بر این برادران وارنر در حال آماده‌‌سازی آثار متعدد معروفی است که حق پخش آن‌ها را در اختیار دارد. در اوایل این هفته گزارشی مبنی‌ بر در دست ساخت بودن سریال هری پاتر در HBO Max منتشر شد. این کمپانی در حال حاضر در حال ساخت چندین اثر کمیک از دنیای دی‌سی، از جمله سریال «Peacemaker» با بازی جان سینا به‌ عنوان اسپین‌آفی از فیلم «جوخه انتحار» (Suicide Squad) به کارگردانی جیمز گان و هم‌چنین «فانوس سبز» (Green Lantern) به کارگردانی گرگ برلانتی. هم‌چنین جی جی آبرامز در حال تولید سریال «لیگ عدالت تاریک» (Justice League Dark) است.

