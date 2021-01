نتفلیکس قصد دارد پس از سری بازی‌های «رزیدنت اویل» و «کسلوانیا» به سراغ داستان لارا کرافت برود و در همکاری با لجندری پیکچرز سریال انیمیشن «توم ریدر» (مهاجمان مقبره) را بسازد.

تا به امروز بر اساس سری بازی‌های توم ریدر یا «مهاجم مقبره» چندین فیلم سینمایی ساخته شده است. اما حالا نتفلیکس قصد دارد یک سریال انیمیشن پیرامون زندگی لارا کرافت و چالش‌های پیش روی او پس از بازی «سایه توم ریدر» (Shadow of the Tomb Raider) بسازد. این بازی سومین و آخرین نسخه از سه‌گانه‌ی جدید توم ریدر بود که در سال ۲۰۱۸ توسط اسکوئر انیکس منتشر شد. در سال ۲۰۱۳ استودیو کریستال داینامیکس این سری را به منظور ساخت چند بازی جدید بازآفرینی (ریبوت) کرد.

اطلاعاتی از جزئیات و خط داستانی انیمیشن سریالی مهاجمان مقبره در دسترس نیست و حتی نمی‌دانیم ماجراهای این مجموعه قرار است چه مدت پس از اتفاقات بازی سایه توم ریدر را به تصویر بکشد. با توجه به شخصیت‌های حاضر در سه بازی جدید توم ریدر، دست سازندگان سریال برای روایت داستان‌هایی جذاب و استفاده از شخصیت‌هایی دوست‌داشتنی باز است.

بنابر گزارش ورایتی وظیفه‌ی نوشتن فیلم‌نامه و تهیه‌کنندگی اجرایی این مجموعه‌ی انیمیشنی به تاشا هیوو سپرده شده است.

نتفلیکس طی سال‌های اخیر علاقه‌ی زیادی به ساخت سریال‌هایی پیرامون بازی‌های ویدیویی نشان داده است. تا به امروز این سرویس آنلاین سریال‌های موفقی بر اساس بازی‌های کسلوانیا، «ویچر» و «عقیده‌ی اژدها» (Dragon’s Dogma) پخش کرده و قصد دارد در سال‌های آینده نیز مجموعه‌هایی پیرامون سری بازی‌های «اساسین کرید»، «سونیک خارپشت»، «شیطان هم می‌گرید» (Devil May Cry) و رزیدنت اویل بسازد. حتی شایعاتی درباره‌ی ساخت سریال الدر اسکورولز توسط نتفلیکس به گوش می‌رسد.

آخرین اثر سینمایی و تلویزیونی پخش شده بر اساس این سری بازی، فیلم توم ریدر بود که در سال ۲۰۱۸ به کارگردانی رور اوثاگ و با بازی آلیسیا ویکاندر اکران شد. این فیلم علاوه‌بر ناکامی در کسب رضایت منتقدان در زمینه‌ی فروش و سودآوری نیز چندان موفق نبود. فیلم توم ریدر با بودجه‌ی تقریبا ۱۰۰ میلیون دلاری ساخته شد به فروشی ۲۷۰ میلیون دلاری در سراسر جهان رضایت داد. این در حالی است که برای این فیلم فروشی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی شده بود.

