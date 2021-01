در فیلم «گودزیلا در برابر کنگ» (Godzilla vs. Kong)، شاهد جنگ پادشاهان برای مشخص شدن هیولای برتر هستیم، اما نبرد آن‌ها باستانی است و به قرن‌ها پیش و یک نبرد حماسی برمی‌گردد.

با این‌که در فیلم گودزیلا در برابر کنگ شاهد نبردی حماسی خواهیم بود که در جهان مدرن هرگز دیده نشده است؛ اما منشا این رقابت در واقع یک جنگ باستانی بین اجداد آن‌ها است. در آخرین تریلر این فیلم مشاهده شد که در دنیای هیولاها، حقیقت پشت پرده‌ی موجود در این افسانه‌ها و قهرمانان باستانی توسط سازمان دولتی موسوم به مونارک کشف شده است که وظیفه‌ی نظارت و مطالعه تیتان‌های موجود بر روی زمین را برعهده دارد.

گودزیلا در برابر کنگ؛ آیا کنگ قدرتمندتر شده است؟

۲۷ فیلم و سریال جدید که در سال ۲۰۲۱ توسط HBO Max منتشر خواهد شد

این جنگ و رقابت قدیمی هم‌چون فیلم‌های قبلی در دنیای هیولاها منجر به نبردی غیرقابل‌ اجتناب می‌گردد. هر دو هیولا از نوع آلفا و پادشاه هستند و همانند اجدادشان، هیچ‌ کدام حاضر به تعظیم در مقابل دیگری نیست و همان غرایز را حفظ کرده و به سلطه تمایل دارند.

همان‌طور که در تریلر اشاره می‌گردد در این جنگ تایتانی که سال‌ها ادامه داشته است، گودزیلا و کنگ آخرین موجوداتی هستند که برای ادامه مبارزه مقابل هم ایستاده‌اند. قبلا اشاره‌هایی به این جنگ باستانی شده است و این احتمال وجود دارد که گودزیلا و کنگ جنگ جدیدی را شعله‌ور کنند که بدون شک جهان را به هرج‌ومرج مطلق می‌کشاند.

گودزیلا و کنگ دشمنان دیرینه هم هستند

در فیلم‌های قبلی دنیای هیولاها مشخص شده است که نه گودزیلا و نه کنگ موجودات بی‌نظیر و منحصربه‌فردی نیستند. بلکه هر دو آخرین تیتان‌های زنده از گونه‌های خود هستند. به همین خاطر، افسانه‌ها و داستان‌ها تاکید می‌کنند که این دو نژاد مدت‌ها قبل از پیدایش بشر برای غلبه بر یکدیگر با هم مبارزه می‌کردند.

اکنون، کنگ و گودزیلا با رویارویی با یکدیگر اساسا سنت غریزی نیاکان خود را انجام می‌دهند. با این‌که به نظر می‌رسید گودزیلا تا زمانی که كنگ در جزیره‌ی جمجمه است با او کاری نداشته باشد، اما جنگ آن‌ها به لطف مونارك آغاز شده و در تریلر دیده شد كه كونگ را به دلیل نامعلومی از خانه‌ی خود خارج می‌کنند. به نظر می‌رسد گودزیلا احتمالا به‌ خاطر ورود بدون اجازه‌ی کنگ به قلمروش، سریعا متوجه او و ناوهای هواپیمابر که در حال عبور دادن کنگ از اقیانوس هستند می‌گردد. به علاوه، به نظر می‌رسد که گودزیلا دیگر به این‌که انسانیتی که او قبلاً از آن محافظت می‌کرد با اقدامات کنونی او رو به نابودی است توجه نمی‌کند و صرفا بر روی شکست دادن کنگ یک‌بار و برای همیشه متمرکز است.

نکاتی در رابطه‌ با جنگ باستانی تایتان در دنیای هیولاها

در اولین فیلم گودزیلا که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد، سازمانی معروف به مونارک که تیتان‌ها را مورد مطالعه قرار می‌داد اسکلتی عظیم متعلق به گونه‌ی گودزیلا پیدا کرد. اکنون‌ که در مورد جنگ باستانی تایتان مطلع هستیم، این احتمال وجود دارد که این اسکلت بقایای گودزیلای قبلی باشد که توسط یکی از اجداد کنگ کشته شده است. علاوه بر این، استخوان‌های خانواده و اجداد کنگ نیز در فیلم کونگ: جزیره‌ی جمجمه (Kong: Skull Island) مشاهده شده است.

هم‌چنین در صحنه‌ی تیتراژ پایانی کونگ: جزیره ی جمجمه متون، افسانه‌ها و نقاشی‌های باستانی نشان‌دهنده‌ی مبارزه‌ی گودزیلا با پادشاه شرور گیدورا و هم‌چنین تصاویر تیتان‌های افسانه‌ای موترا و رودان که با هم هم‌پیمان بودند و در فیلم گودزیلا: سلطان هیولاها (Godzilla: King of Monsters) نمایش داده شدند را نشان می‌دهد. همچنین در تیتراژ پایانی پادشاه هیولاها گویاترین مدرک برای نبرد دیرینه این دو گونه در فیلم‌های قبلی مشاهده می‌گردد. در انتهای فیلم، یک نقاشی بزرگ بر روی دیوار یک غار بوده که نشان دهنده‌ی درگیری باستانی بین اجداد گودزیلا و کنگ است و تایید می‌کند که گونه‌های آن‌ها قبلا در زمین جنگ کرده‌اند. هم‌چنین مقالات مونارک مبنی بر تایید کینه توزی و رقابت تایتان‌ها هم به تصویر کشیده شده است.

تریلر فیلم گودزیلا در مقابل کنگ نشان می‌دهد که مونارک در این فیلم اطلاعات بیشتری درباره این جنگ باستانی به دست خواهد آورد، و به نظر می‌رسد آن‌ها سرانجام طرف کنگ را می‌گیرند و به او کمک می‌کنند تا با یک گودزیلای غیر قابل مهار مبارزه کند. به همین شکل، به نظر می‌رسد که آن‌ها کنگ را به مکانی خاص در جایی که به نظر در جزیره‌ی جمجمه است، هدایت می‌کنند. در یک صحنه، کنگ دست خود را بر روی یک دست حک شده بر روی یک دیوار سنگی که مشابه ابعاد دست خودش است، قرار می‌دهد که ممکن است قفل دری را باز کند؛ جایی که او همان تبری که در پایان تریلر جدید در برابر گودزیلا استفاده می‌کند را می‌یابد.

گودزیلا در برابر کنگ می‌تواند آغازگر نبرد هیولاها باشد

یکی دیگر از عناصر اصلی تیتراژ پایانی گودزیلا: سلطان هیولاها، چندین مقاله و گزارش خبری بود که حاکی از اغتشاشات زمین‌لرزه‌ای در اطراف خانه‌ی کنگ در جزیره‌ی جمجمه است؛ و هم‌چنین مونارک در پی آمدن چندین تیتان به جزیره، اقدامات امنیتی اضافی‌ای را نیز انجام می‌دهد. این شاید به این دلیل است که کنگ به‌ عنوان یک پادشاه رقیب در میان هیولاها شناخته می‌گردد. گزارش‌های خبری هم‌چنین ادعا می‌کردند که یک ورودی مخفی به حفره‌ی زمین (قلمرو زیرزمینی که تیتان‌ها از آن‌جا پدید آمده‌اند) در زیر جزیره‌ی جمجمه قرار دارد.

آیا نبرد میان گودزیلا و کنگ می‌تواند در آینده منجر به جنگ کاملا جدید تایتانی، و نبردی که تایتان‌های دیگر مجبور می‌شوند در یک جدال همه‌جانبه جناح خود را انتخاب کنند، شود؟ این چیزی است که مشخصا مونارک مایل به جلوگیری از آن است، زیرا بدون شک منجر به نابودی بی‌حدوحصر خواهد شد. این می‌تواند دلیل دیگری باشد بر این موضوع که چرا مونارک طرف خود را انتخاب کرده است و امیدوار است که اگر به پیروزی کنگ کمک کند، قبل از این‌که همه چیز به سمت بدتر شدن پیش برود، تعادل برقرار گردد.

بااین‌حال، در تریلر جاهای مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهد یک همکاری بین کنگ و گودزیلا در صحنه‌های پایانی فیلم وجود دارد. این دو پادشاه ممکن است با هم متحد شوند تا با تهدیدی کاملا جدید و مهم‌تر از رقابت باستانی خودشان (مانند مکاگودزیلا) روبرو شوند. اگر واقعا چنین باشد، می‌تواند به معنای فروکش کردن نبرد باشد، به‌گونه‌ای که برای اولین‌بار اتحاد بین دو گونه‌ی گودزیلا و کنگ تشکیل می‌گردد. در هر صورت، نبرد گودزیلا و کنگ جنگی است که سابقه‌ای بسیار بیشتر از تهدیدهای جدید دارد. اما از این‌ جهت این تهدید می‌تواند مهم‌ باشد که هر دو، آخرین موجود زنده از گونه خود هستند.

منبع: Screenrant

The post گودزیلا در برابر کنگ؛ جنگ باستانی که دوباره شعله‌ور شده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala