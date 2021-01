پیش‌بینی می‌شود با عبور از بحران جهانی کرونا از میانه‌های سال آینده‌ی میلادی فروش فیلم‌ها به تدریج افزایش پیدا کند و در باکس آفیس ۲۰۲۳ رکوردهای زیادی جابه‌جا شود.

سال ۲۰۲۰ یکی از تاریک‌ترین سال‌های سینما در چند دهه‌ی اخیر بود. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد طی سال گذشته مبلغ حاصل از فروش بلیت در آمریکای شمالی تنها ۲.۳ میلیارد دلار بوده است. این رقم حتی کمتر از درآمد سینماها در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۷۰ و پیش از تنظیم نسبت نرخ تورم با قیمت بلیط‌ها است. در آمد تمام سینماها در سراسر جهان نیز حدود ۳۰ میلیارد دلار اعلام شده که نسبت به چندین سال اخیر بسیار کم‌تر است.

باکس آفیس ۲۰۲۰: فروش فیلم‌ها به کمترین میزان خود در ۴۰ سال اخیر رسیده است

تقریبا یک ماه از آغاز سال ۲۰۲۱ می‌گذرد و همچنان میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در سراسر جهان بسیار بالاست و به همین خاطر اغلب مردم ترجیح می‌دهند فیلم‌های مد نظرشان را به جای سالن‌های سینما در خانه‌های‌شان و از طریق سرویس‌های آنلاین تماشا کنند. بسیاری از کمپانی‌های فیلم‌سازی تاریخ اکران آثار مهم و پرهزینه خود را حداقل تا بهار ۲۰۲۱ به تعویق انداخته‌اند و اگر طی چند ماه آینده در کشورهای اروپایی و آمریکا واکسیناسیون گسترده برای مقابله با کروناویروس صورت نگیرد چندان دور از انتظار نیست که برای چندمین بار زمان نمایش عمومی این فیلم‌ها با تاخیر مواجه شود.

اریک ولد، کارشناس گیشه و مسائل اقتصادی سینما از ددلاین معتقد است در باکس آفیس سال ۲۰۲۳ شاهد جابه‌جایی رکوردهای فروش خواهیم بود. او پیش‌بینی می‌کند اوضاع فروش فیلم‌ها در سال ۲۰۲۱ همانند سال گذشته‌ی میلادی باشد و حتی شرایط در سال ۲۰۲۲ نیز تغییر مثبت چشمگیری نداشته باشد. اما ۲۰۲۳ سالی است که با توجه به شرایط موجود و برنامه‌ریزی کمپانی‌های بزرگ، بسیاری از فیلم‌های پرهزینه روی پرده خواهند رفت و سینما حداقل در گیشه به روزهای اوج خود بازمی‌گردد.

هرچند جهش‌های اخیر ویروس کرونا و دشواری‌های تولید گسترده‌ی واکسن برای مقابله با این بیماری ما را در پذیرش درستی پیش‌بینی‌های ولد دچار تردید می‌کند، اما این پیش‌بینی واقع‌نگرانه‌ترین تحلیلی است که در دست داریم. انتظار می‌رفت با فرا رسیدن سال ۲۰۲۱ کمی اوضاع فروش فیلم‌ها بهتر شود، اما حداقل در ماه ژانویه این چنین نشد و حتی شاهد کاهش فروش فیلم‌های در حال اکران بودیم!

در سال ۲۰۲۳ قرار است چندین فیلم از مارول، شش فیلم از دیزنی، ادامه‌ی فیلم آواتار و حتی دنباله‌ی «مکس دیوانه: جاده‌ی خشم» اکران شود و اگر دنیا با چالش جدیدی مواجه نشود، می‌توانیم امیدوار باشیم که آثار ابرقهرمانی همانند سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ مدام رکوردهای جدیدی در زمینه‌ی فروش به نام خود ثبت کنند.

