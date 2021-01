مجله‌ی ورایتی که در مجموعه مقالاتی به پیش‌بینی بهترین‌ها در زمینه‌های مختلف جشنواره‌ی گلدن گلوب پرداخته است. این بار به سراغ بهترین بازیگر مرد فیلم درام رفته است. این رشته امسال به دلایل مختلفی از جذابیت‌های بسیاری برخوردار است. از طرفی نام چادویک بوزمن فقید دیده می‌شود، که در آخرین فیلم کارنامه‌ی کاری خود خوش درخشید، از طرفی دیگر آنتونی هاپکینز ممکن است، پس از هفت نوبت کاندید شدن، بالاخره در مرتبه‌ی هشتم به گلدن گلوب برسد و از طرفی دیگر هم ریز احمد، جوانی که سودای بهترین شدن در سر دارد، از شانس‌های اصلی برنده شدن است.

در ادامه نگاهی می‌اندازیم به پیش‌بینی مجله‌ی ورایتی در رشته‌ی بهترین بازیگر مرد فیلم درام؛

۱. چادویک بوزمن برای ما رینی بلک باتم (Ma Rainy’s Black Bottom)

کارگردان: جورج سی. ولف

جورج سی. ولف بازیگران: وایولا دیویس، چادویک بوزمن

وایولا دیویس، چادویک بوزمن نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۸ از ۱۰۰

۹۸ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

شیکاگو، ۱۹۲۷. افزایش تنش‌ها بین ما رینی و نوازنده‌ی شیپور جاه‌طلب و مدیریت سفید پوست که می‌خواهد غیر قابل کنترل، مادر سبک بلوز، را کنترل کند.

چادویک بوزمن در آخرین فیلم کارنامه‌ی هنری خود، پیش از مرگ، در نقش یک نوازنده که در گروه موسیقی ما رینی، مادر سبک بلوز، شیپور می‌نوازد ظاهر شده است. بوزمن در این فیلم ترس و شجاعت را با هم به نمایش می‌گذارد. او شخصیتی است که مدام خدا را به چالش دعوت می‌کند و از خدا می‌خواهد که خودش را نشان دهد. بوزمن در هنگام نقطه اوج‌های شخصیت پردازی، حس خود را به خوبی در منشور شخصیت تابانده است و آن چه از این منشور بر پرده‌ی نقره‌ای تابیده است شاید بهترین کار کارنامه‌ی این بازیگر باشد.

۲. آنتونی هاپکینز برای پدر (The Father)

کارگردان: فلوریان زلر

فلوریان زلر بازیگران: اولیویا کولمن، آنتونی هاپکینز

اولیویا کولمن، آنتونی هاپکینز نمره‌ی راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

۱۰۰ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

مرد سال‌خورده‌ای که تمام کمک‌های دخترش را رد می‌کند و در حال پیر شدن به دنبال معنا دادن به این روند رو به نابودی است. به عشق خود نسبت به عزیزانش شک می‌کند و حتی به واقعیت دنیایی که در آن زیست می‌کند.

آنتونی هاپکینز دیگر نیازی به تحسین و تمجید ندارد. او که در سال ۲۰۰۶ جایزه‌ی سیسیل ب. دومیل را از جشنواره‌ی گلدن گلوب دربافت کرده است، حالا منتظر است که ببیند بالاخره در هشتمین مرتبه‌ای که کاندید دریافت جایزه‌ی بازیگری از گلدن گلوب شده است، موفق به دریافت این جایزه می‌شود یا نه. هاپکینز پیش از این به خاطر بازی در فیلم‌های جادو (Magic)، مرد دهم (The Tenth Man)، سکوت بره‌ها (The Silence of the Lambs)، باقیمانده‌ی روز (The Remains of the Day)، نیکسون (Nixon)، آمیستاد (Amistad) و دو پاپ (The Two Popes) کاندید دریافت گلدن گلوب شده است.

۳. دلروی لیندو برای ۵ هم‌خون (Da 5 Bloods)

کارگردان: اسپایک لی

اسپایک لی بازیگران: دلروی لیندو، کلارک پترز

دلروی لیندو، کلارک پترز نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

۹۲ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۸۲ از ۱۰۰

چهار کهنه سرباز سیاه پوست آمریکایی به دنبال گنجی مخفی به جنگل‌های ویتنام بازمی‌گردند.

دلروی لیندو، که پیش از این نامزد دریافت گلدن گلوب نشده است، امسال با فیلم اسپایک لی از همیشه بیشتر به گلدن گلوب نزدیک است. لیندو در ۵ هم‌خون تزلزل شخصیت را به خوبی به تصویر می‌کشد . دلروی که، پیش از این، در مالکوم ایکس (Malcom X) با اسپایک لی همکاری کرده است به خوبی با نحوه‌ی کار او آشناست و همین، آشنایی او با دوربین لی، سبب می‌شود که دلروی در هماهنگی کامل با دوربین باشد و احساس خشم، ترس، جنون و اندوه خود را، به مخاطب، منتقل کند.

۴. ریز احمد برای صدای متال (Sound of Metal)

کارگردان: داریوس ماردر

داریوس ماردر بازیگران: ریز احمد، پائول رچی

ریز احمد، پائول رچی نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

۹۶ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۸۱ از ۱۰۰

زندگی یک نوازنده‌ی درام سبک متال در هم می‌ریزد وقتی او به تدریج شنوایی خود را از دست می‌دهد.

ریز احمد، جوانی که کار خود در سینما را در سال ۲۰۰۶ با بازی در فیلم جاده‌ای به گوانتانامو (The Road to Guantánamo) آغاز کرد، امسال با بازی در صدای متال توجه منتقدان و مخاطبان را به خود جلب کرده است. ریز احمد در صدای متال دردی درون‌گرا دارد که می‌خواهد با تمام وجود آن را در خودش سرکوب کند، اما درد راه خود را پیدا می‌کند و منفذی برای خروج می‌یابد. ریز احمد در چندین صحنه از صدای متال بازی‌های درخشانی از خود ارائه می‌دهد. یکی از این صحنه‌ها لحظه‌ی جدایی از لو است، وقتی می‌خواهد به کلینیک ناشنوایان بپیوندد و بازی‌ای برونگرا از خود به نمایش می‌گذارد. دیگری لحظه‌ای است که در فرانسه از لو خداحافظی می‌کند، اما این بار بازی او درونگرا است. ریز احمد سیر شخصیت را به خوبی کشف کرده است و آن را در سبک بازی خود بازتاب داده است.

۵. جان دیوید واشنگتن برای مالکوم و ماری (Malcom & Marie)

کارگردان: سم لوینسون

سم لوینسون بازیگران: جان دیوید واشنگتن، زندایا

جان دیوید واشنگتن، زندایا نمره‌ی راتن تومیتوز: ۶۲ از ۱۰۰

۶۲ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۵۵ از ۱۰۰

رابطه‌ی عاشقانه‌ی یک کارگردان و دوست دخنرش وقتی بعد از بازگشت از شب افتتاحیه‌ی فیلم، در انتظار انتشار نقدها هستند، امتحان خود را پس می‌دهد.

جان دیوید واشنگتن که پیش از این در سال ۲۰۱۸ برای بازی در فیلم بلککلنزمن (Blackkklansman) از اسپایک لی نامزد دریافت جایزه‌ی بهترین بازیگر مرد شده است، امسال باری دیگر شانس خود را امتحان می‌کند. جان دیوید واشنگتن امسال در فیلم انگاشته (Tenet) هم هنرنمایی کرده است.

سایر شانس‌های اصلی بازیگر مرد گلدن گلوب

۶. استیون یون برای میناری (Minari)

کارگردان: لی ایساک چانگ

لی ایساک چانگ بازیگران: استیون یون، یری هن

استیون یون، یری هن نمره‌ی راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

۱۰۰ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

یک خانواده‌ی کره‌ای در دهه‌ی ۱۹۸۰ به آرکانزاس نقل مکان می‌کنند تا مزرعه‌ی خود را راه اندازی کنند

۷. گری اولدمن برای منک (Mank)

کارگردان: دیوید فینچر

دیوید فینچر بازیگران: گری اولدمن، آماندا سیفرید

گری اولدمن، آماندا سیفرید نمره‌ی راتن تومیتوز: ۸۲ از ۱۰۰

۸۲ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰

منک با تمام بن‌بست‌ها در نهایت فیلم‌نامه‌ی همشهری کین را می‌نویسد. و تازه به زمانی می‌رسد که باید برای بقای آن بجنگد.

۸. بن افلک برای راه بازگشت (The Way Back)

کارگردان: گاوین اوکانر

گاوین اوکانر بازیگران: بن افلک، ال مادریگال

بن افلک، ال مادریگال نمره‌ی راتن تومیتوز: ۸۳ از ۱۰۰

۸۳ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۶۶ از ۱۰۰

جک کانینگهام که در دوران جوانی یک پدیده‌ی بسکتبال بوده ، اما مجبور به ترک آن شده است، فرصتی به عنوان مربی می‌یابد تا به رویاهای خود بازگردد.

۹. کالین فرث برای سوپرنووا (Supernova)

کارگردان: هری مک‌کوئین

هری مک‌کوئین بازیگران: کالین فرث، استنلی توکی

کالین فرث، استنلی توکی نمره‌ی راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

سم و توسکر در ماشین قدیمی خود سراسر انگلیس را زیر پا می‌گذارند تا تمام دوستان و آشنایان را ببینند و از آنجا که پزشکان دو سال پیش بیماری جنون را در توسکر تشخیص داده‌اند، این زمان با هم بودن آن‌ها بسیار با ارزش است.

۱۰. تام هنکس برای خبرهای جهان (News of the World)

کارگردان: پائول گرین‌گرس

پائول گرین‌گرس بازیگران: تام هنکس، هلنا زنگل

تام هنکس، هلنا زنگل نمره‌ی راتن تومیتوز: ۸۸ از ۱۰۰

۸۸ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۷۳ از ۱۰۰

یک کهنه سرباز جنگ‌ داخلی قبول می‌کند تا دختری را که سال ها توسط قبیله‌ی کیووا ربوده شده بود، برخلاف میل خودش، نزد خاله و دایی‌اش بازگرداند. آن‌ها صدها مایل سفر می‌کنند، از خطرات می‌گذرند و هر دو به دنبال مکانی می‌گردند که بتوانند نام خانه بر آن بگذارند.

