احتمال حضور جانی دپ در فیلم دزدان دریایی کارائیب ۶ قوت گرفت

بنابر گزارش اخیر اکسپرس دیلی، دیزنی پس از کمپین‌های آنلاین حمایت از جانی دپ، امکان حضور این بازیگر در فیلم «دزدان دریایی کارائیب ۶» را دوباره بررسی کرده است.

در اواخر پاییز جانی دپ در دادگاه نهایی مربوط به شکایت‌اش از روزنامه انگلیسی سان شکست خورد و دادگاه به نوعی «همسرآزاری» او را تأیید کرد. در مقاله‌ی روزنامه‌ی سان ۱۴ رفتار خشن از جانب دپ علیه‌ی امبر هرد گزارش شده بود که بنابر تشخیص قاضی ۱۲ مورد از این رفتارها واقعا رخ داده‌اند و مطلب سان غیرواقعی نبوده است. هرچند وکیل دپ این رأی را اشتباه خوانده است، اما نظر دادگاه بریتانیایی باعث شد دیزنی این بازیگر برنده‌ی جایزه‌ی گلدن گلوب را از سری فیلم‌های «دزدان دریایی کارائیب» کنار بگذارد و برادران وارنر دپ نیز او را از ادامه‌ی حضور در مجموعه‌ی «جانوران شگفت‌انگیز» منصرف کرد. اما روز گذشته اکسپرس دیلی گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد کماکان احتمال حضور دوباره‌ی دپ در این سری فیلم‌های محبوب وجود دارد.

در بخشی از گزارش اشاره شده در بالا آمده است: «دیزنی پس از کمپین آنلاین عظیمی که خواستار بازگشت جانی دپ به دزدان دریایی کارائیب است، دوباره شانس حضور این بازیگر در سری فیلم‌های خود را بررسی می‌کند.»

در قسمت دیگری از این مطلب اعلام شده که دادخواست موجود در وبسایت Change سبب این تجدید نظر مسئولان دیزنی شده است. تا به امروز ۴۳۰ هزار نفر این دادخواست با عنوان «ما می‌خواهیم جانی دپ به عنوان کاپیتان اسپارو برگردد» را امضا کرده‌اند.

بازگردانی کاپیتان اسپارو به فیلم دزدان دریایی کارائیب ۶ چندان دشوار نخواهد بود؛ زیرا آخرین بار او در «دزدان دریایی کارائیب: مردگان قصه نمی‌گویند» سالم و سرحال دیده شد. در حال حاضر گمانه‌زنی‌هایی درباره‌ی آغاز ساخت نسخه‌ی بعدی سری فیلم‌های دزدان دریایی کارائیب بدون حضور جانی دپ و با نقش‌آفرینی مارگو رابی شنیده می‌شود و اگر به آغاز فیلم‌برداری این فیلم نزدیک باشیم، احتمالاً امکان حضور دپ در نسخه‌ی ششم وجود ندارد، اما می‌توان امیدوار بود او در نسخه‌های بعدی مجدداً نقش‌آفرینی کند.

