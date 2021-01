پس از گذشت ۲۰ سال در فیلم «شناور» (Adrift) دوباره شاهد همکاری دارن آرنوفسکی کارگردان فیلم «مرثیه‌ای برای یک رویا» با جرد لتو خواهیم بود.

دارن آرنوفسکی قصد دارد بر اساس داستان کوتاهی از کوجی سوزوکی، نویسنده‌ی موفق ژاپنی که او را بیشتر به خاطر داستان «حلقه» (منبع اقتباس فیلم‌نامه فیلم حلقه) می‌شناسیم فیلم شناور را بسازد. لوک داوسون و آرنوفسکی وظیفه‌ی نوشتن فیلم‌نامه را برعهده گرفته‌اند و جیسون بلام نیز به عنوان تهیه‌کننده‌ی شناور انتخاب شده است.

فیلم وال؛ پروژه‌ی جدید کارگردان «قوی سیاه» مشخص شد

داستان فیلم شناور در میان دریا رقم می‌خورد، جایی که یک قایق ماهی‌گیری با یک قایق بادبانی متروکه برخورد می‌کند که بسیار هراس‌انگیز و عجیب به نظر می‌رسد. یکی از خدمه‌های قایق ماهی‌گیری قبول می‌کند که کنترل قایق بادبانی تا بندر را برعهده بگیرد، اما خیلی زود متوجه اشتباه‌اش می‌شود و در می‌یابد چرا افراد با تجربه‌تر این قایق متروکه را «کشتی ارواح» می‌خوانند.

جرد لتو بازیگر نقش اصلی این فیلم خواهد بود و بعد از گذشت ۲۰ سال و فیلم مرثیه‌ای برای یک رویا مجدداً قرار است با آرنوفسکی همکاری کند. لتو بارها توانایی‌هایش در نمایش مشکلات روانی و تصویرگری انسان‌ها در موقعیت‌های حساس و هولناک را نشان داده است، به همین خاطر می‌توان امیدوار بود او در نقش یک قایق‌ران جوان و جسور که درگیر کشتی ارواح می‌شود نیز موفق عمل کند.

آرنوفسکی پیش از ساخت شناور می‌بایست فیلم «وال» (The Whale) را برای کمپانی A24 کارگردانی کند. وال اقتباسی از نمایشنامه‌ای به همین نام نوشته‌ی ساموئل دی. هانتر بوده که در سال ۲۰۱۲ منتشر شده است. در حالی که آرونوفسکی این اثر سینمایی را جلوی دوربین خواهد برد که هانتر خود به اقتباس نمایشنامه‌اش پرداخته و فیلم‌نامه را می‌نویسد.

همانند شناور داستان فیلم وال نیز عجیب است و رگه‌هایی از مضامین آثار قبلی آرنوفسکی را می‌توان در آن پیدا کرد؛ این فیلم داستان معلم انگلیسی منزوی را روایت می‌کند که از چاقی مفرط رنج می‌برد و سعی دارد به‌عنوان آخرین تلاش‌اش (تلاشی که شاید او را به نوعی رستگار کند) با دختر نوجوان‌اش دوباره ارتباط برقرار کند، دختری که مدتیست کاملاً با او بیگانه شده است.

