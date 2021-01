سی‌ونهمین جشنواره فیلم فجر از امروز یکشنبه ۱۲ بهمن‌ماه کار خود را با نمایش آثار گوناگون و برگزاری دو نشست خبری برای فیلم‌های «رمانتیسم عماد و طوبا» و «بی همه چیز» آغاز کرد.

نشست‌های خبری جشنواره فجر ۹۹ در برج میلاد برگزار می‌شوند و طبق آنچه دیروز سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد دبیر سی و نهمین جشنواره فیلم فجر اعلام کرد سالن برای حضور تعداد محدودی از اهالی رسانه آماده و صندلی‌های اضافه حذف شده تا امکان برگزاری نشست‌های خبری با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی ممکن شود.

به گفته فرجی مدیر امور سینماهای جشنواره فیلم فجرامسال با توجه به این که قرار است ۳۰ درصد ظرفیت سینماها جهت اکران فیلم استفاده شود، ۷۰ سالن و ۴۱ مرکز در تهران و شهرستان‌های پیرامون پایتخت برای جشنواره انتخاب شده است.

راهنمای مختصر و مفید فیلم‌های جشنواره‌ فیلم فجر ۹۹

گرچه برخی نگرانی‌ها مبنی بر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی وجود داشته اما به گفته مدیر امور سینماهای جشنواره در هر سالن چیدمان صندلی‌ها به گونه‌ای طراحی شده که فاصله اجتماعی به درستی رعایت شود. سیستم تهویه سالن‌ها و محل ورود و خروج هوا در سالن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و به مدیران هر سالن آموزش‌هایی در این جهت داده شده است. هم چنین به منظور جلوگیری از تجمع در هر سینما، رعایت یک فاصله زمانی برای ورود هر مخاطب به سالن‌ در نظر گرفته شده است.

روز گذشته سید مهدی طباطبایی‌نژاد دبیر سی و نهمین جشنواره فیلم فجر درباره برگزاری جشنواره در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا گفت: «در ابتدا که تصمیم به برگزاری جشنواره فیلم فجر گرفتیم شرایط تهران در وضعیت قرمز بود و پیش بینی ما این بود که جشنواره فقط برای داوران باشد اما با کاهش وضعیت وخیم بیماری این امکان فراهم شد که جشنواره را در دو سطح دیگر منتقدان و اهالی رسانه و برای مردم برگزار کنیم. جشنواره به صورت کامل در ۷۰ سالن سینما برگزار می‌شود و همه ۱۶ اثر در همه استان‌ها نمایش خواهند داشت. برای مثال در سال‌های گذشته اگر ۳۰ یا ۲۲ اثر در جشنواره حضور داشت، این فیلم‌ها تقسیم و به استان‌ها ارسال می‌شدند اما امسال در یک شرایط عادلانه همه مردم در همه استان‌ها می‌توانند آثار را ببینند و در شرایطی عادلانه در آرای مردمی هم شرکت کنند. اطلاعات چگونگی رای‌گیری در سایت جشنواره وجود دارد. همه تلاشمان را کردیم تا جشنواره‌ای ایمن و بانشاط در پیش داشته باشیم.»

فیلم جدید کارگردان «ایتالیا ایتالیا»

اولین نشست خبری از اولین روز برگزاری جشنواره به حضور عوامل فیلم رمانتیسم عماد و طوبا در برابر خبرنگاران اختصاص یافت.

به گزارش ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره فیلم فجر، کاوه صباغ‌زاده (کارگردان)، مهدی صباغ‌زاده (تهیه‌کننده)، الناز حبیبی (بازیگر)، شهرام نجاریان (مدیر فیلمبرداری)، محسن دارسنج (طراح چهره‌پردازی)، پگاه احمدی (تدوین‌گر)، آرام موسوی (طراح لباس) و محمدرضا میرزا محمدی (طراح صحنه) در این نشست حضور یافتند.

در ابتدای نشست کاوه صباغ‌زاده گفت: ساخت این فیلم نسبت به فیلم قبلی‌ام «ایتالیا ایتالیا» کار سخت‌تری بود. به گفته صباغ‌زاده این موضوع که فیلم درباره همه زندگی عماد و طوبا است و کل عمرشان را روایت می‌کند کار را پیچیده‌تر کرده بود.

کارگردان فیلم ادامه داد: برای پس‌تولید کار هم درگیر ویروس کرونا شدیم و همه این موارد دست به دست هم داد که رمانتیسم عماد و طوبی فیلم پیچیده‌ای باشد.

مهدی صباغ‌زاده، تهیه‌کننده فیلم در پاسخ به این سئوال که آیا فکر می‌کنید فیلم گیشه‌پسند خواهد بود و پرفروش می‌شود، گفت: من فکر می‌کنم تا به این‌جا مخاطب با فیلم ارتباط برقرار کرده، حال همه با آن خوب بوده و همه هم با حال خوب از سینما خارج شدند؛ این موضوع مهم‌ترین اصل است. او تأکید کرد: این اثر درباره تحکیم بنیاد خانواده است و امیدوارم مورد استقبال مردم قرار بگیرد.

در ادامه نجاریان مدیر فیلم‌برداری درباره حال و هوای فیلم توضیح داد: فضای فانتزی و رنگارنگ در همه قصه دیده می‌شود. فکر می‌کنم همه عوامل در همه بخش‌ها خوب عمل کردند و حال و هوای خوب فیلم، نمود همکاری پشت صحنه بود.

دارسنج طراح چهره‌پردازی این فیلم توضیح داد: من برای الناز حبیبی، حسام محمودی و علی انصاریان گریمی انجام دادم که روند زمانی بر صورتشان مشهود شود.

میرزامحمدی نیز درباره طراحی صحنه رمانتیسم عماد و طوبا گفت: امیدوارم از تماشای این کار سخت لذت برده باشید، سخت از این سو که ما سه دوره زمانی و مکانی را روایت می‌کردیم و با توجه به فضای فانتزی فیلم توجه به این مورد بسیار ضروری بود.

پگاه احمدی در خصوص تدوین اثر توضیح داد: این فیلم ژانر تازه‌ای در سینمای ما است و به دلیل حجم بهره‌گیری از جلوه‌های ویژه، تدوین سختی داشت. من سعی کردم در راستای فیلمنامه و افکار کارگردان پیش بروم.

کاوه صباغ‌زاده با تاکید براینکه فیلم من بیشتر در فضای شاد است تا رمانتیک، افزود: برای فیلم بعد‌ی‌ام، نمی‌خواهم خودم را تکرار کنم و درامی رئال و عاشقانه خواهم ساخت.

الناز حبیبی در این نشست از کاوه صباغ‌زاده برای اعتماد و سپردن نقش به او تشکر کرد و گفت: قطعا برای این نقش کاندیدهای مختلفی بود اما با نشست‌های طولانی با کاوه صباغ‌زاده به این نتیجه رسیدیم که می‌توانیم این کار را انجام دهیم. باید بگویم که جای خالی علی انصاریان خیلی احساس می‌شود.

کاوه صباغ‌زاده گفت: فیلمی که روی پرده دیدید، بهترین کاری بود که از دست ما برمی‌آمد و فکر نمی‌کنم بهتر از این می‌توانستیم کاری انجام دهیم. نمی‌توان فیلمی فانتزی ساخت که هیچ بخش رئالی در آن نباشد و از دل همین تضاد میان رئال و فانتزی است که زندگی و فیلم شکل می‌گیرد.

در ادامه نجاریان با بیان اینکه کار فیلمبرداری یک پروسه خلاقه است تصریح کرد: از یک جایی به بعد با تکنیک‌های فیلمبرداری آشنا خواهی شد و چیزی که به بهتر شدن تو کمک می‌کند چالش‌های تازه است و این اثر برای من پر از چالش‌های تازه بود. احساس می‌کنم در نسل جدید جسارت بیشتری دیده می‌شود. او ادامه داد: هر کسی که به تماشای این فیلم می‌نشیند حداقل در یک سکانس احساس همذات‌پنداری با قهرمانان فیلم خواهد کرد.

مهدی صباغ‌زاده خاطرنشان کرد: من با تدوین «ایتالیا ایتالیا» مشکلاتی داشتم و با کاوه صباغ‌زاده بحث می‌کردم. اما در رمانتیسم عماد و طوبی بسیار از تدوین کار راضی هستم و پگاه احمدی به بهترین شکل ممکن این مهم را انجام داد. امروز نوبت نسل جوان است؛ چه در خبرنگاری و چه در عرصه سینما جوانان موفقی را می‌بینیم که امیدواریم با کمک آن‌ها شرایط ایران را بهتر کنیم.

از پرویز پرستویی تا هدیه تهرانی در «بی‌همه‌چیز»

نشست پرسش و پاسخ فیلم بی‌‌همه چیز به کارگردانی محسن قرایی دومین نشست امروز بود که در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

در این نشست، محسن قرایی (کارگردان)، جواد نوروزبیگی (تهیه‌کننده)، مرتضی هدایی (مدیر فیلمبرداری)، پرویز پرستویی (بازیگر) و باران کوثری (بازیگر) حضور داشتند.

در ابتدای این نشست، قرایی درباره اقتباس از نمایشنامه ملاقات با بانوی سال‌خورده گفت: من حتی پیش از ساخت فیلم اولم، دوست داشتم این اثر را بسازم، اما به دلیل شرایط پیچیده، پرهزینه و پربازیگری که داشت شرایطش را نداشتم. او ادامه داد: این متن را در دوران دانشجویی خوانده بودم، دوستش داشتم و دلم می‌خواست آن را کار کنم.

در ادامه پرویز پرستویی درباره شخصیت امیر که در این فیلم نقش آن را ایفا کرده گفت: اولین چیزی که برای من در انتخاب نقش مهم است، دوست داشتن متن و نقش است. محسن قرایی را هم از پیش می‌شناختم و وقتی متن را به من دادند فکر کردم شرح وظیفه من این است که در این فیلم حضور داشته باشم.

باران کوثری نیز درباره حضور در فیلم بی‌همه چیز گفت: بدون حضور عوامل پشت صحنه من نمی‌توانستم از پس اجرای این نقش بربیایم و اکنون خیلی خوشحالم برای اثری که دوستش دارم در جشنواره فیلم فجر حضور دارم.

نوروزبیگی، تهیه‌کننده فیلم درباره ساخت فیلم توضیح داد: در گیر و دار جشنواره پارسال مقدمات ساخت بی‌همه‌چیز را فراهم می‌کردیم و از بابت ساخت این اثر خوشحالم.

قرایی درباره نگارش فیلمنامه گفت: دوست دارم از محمد داوودی یاد کنم که انسانی درجه یک و فیلمنامه‌نویسی با اخلاق است و در همه کارهای فیلمنامه‌نویسی من، کنارم بوده است.

او ادامه داد: من اصراری ندارم که متن فیلم‌هایم را خودم بنویسم و خودم را بیشتر کارگردان می‌دانم.

کارگردان فیلم بی‌همه چیز تصریح کرد: اعتقادی به این ندارم که فیلم‌ساز خودش را ملزم بداند در یک روند فکری، تصویری یا سلسله مراتبی کار کند و اعتقادی به این ندارم که چون کار قبلی‌ام در محیط شهری بوده دوباره سراغ همان کار بروم.

قرایی در توضیح ساخت فیلم به تأثیر از جامعه اشاره کرد و گفت: فیلمساز نمی‌تواند مدعی شود که فیلمش نسبتی با جامعه‌اش ندارد. من چیزی را که در اطرافم می‌بینم و از آن تاثیر می‌گیرم، می‌نویسم. هر نگاه هم نگاه دیگری را نقض نمی‌کند و من به سلایق همه احترام می‌گذارم. اما فکر می‌کنم فیلم من بیانگر نظراتم است و نمی‌خواهم چیزی را اضافه کنم.

در ادامه مرتضی هدایی مدیر فیلم‌برداری بی‌همه چیز توضیح داد: یک پروسه خیلی سختی که در این فیلم داشتیم انتخاب لوکیشن بود. با تحقیق فراوان تیم تولید درنهایت لوکیشن را پیدا کردیم. بسیاری از مناظر را هم جواد مطوری با استفاده از vfx ایجاد کرد. فکر می‌کردیم فیلم ما باید پر از مناظر بدیع باشد.

قرایی درباره انتخاب موسیقی فیلم توضیح داد: موسیقی این فیلم پروسه سختی بود و نمی‌خواستم خیلی مستقیم، موسیقی فیلم در ارتباط با فضا باشد. انتخاب من موسیقی کلاسیک بود و حامد ثابت به بهترین شکل از پس این کار برآمد. او آهنگسازی است که می‌خواهم برای همه فیلم‌هایم با او کار کنم.

قرایی در پایان از عمادخدابخش و مارال جیرانی، هدیه تهرانی، هادی حجازی‌فر، محمود دهقانی، امین میرشکاری برای حضور و همکاری در این فیلم تشکر کرد.

