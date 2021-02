اسم نهایی فیلم ماتریکس ۴ لو رفت

فیلم «ماتریکس ۴» بی‌تردید یکی از مورد انتظارترین فیلم‌های سال جاری میلادی به شمار می‌رود و این طور که پیداست اسم نهایی این فیلم لو رفته است.

خواهران واچوفسکی در آخرین سال دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی با فیلم «ماتریکس» انقلابی در سبک علمی تخیلی و اکشن ایجاد کردند. ماتریکس با بازی کیانو ریوز به یکی از موفق‌ترین و مشهورترین فیلم‌های علمی تخیلی تبدیل شد و به همین خاطر کمپانی برادران وارنر ساخت دو دنباله برای آن را در دستور کار قرار داد. فیلم‌های «ماتریکس: بارگذاری مجدد» و «انقلاب‌های ماتریکس» در سال ۲۰۰۳ به نمایش در آمدند، اما هیچ‌کدام به موفقیت‌های فیلم نخست نرسیدند ولی با این وجود داستان شخصیت‌های نئو و ترینیتی را به سرانجام قابل قبولی رساندند و به همین خاطر اعلام خبر در حال ساخت بودن ماتریکس ۴ بسیار عجیب بود.

لانا واچفسکی روی صندلی کارگردانی فیلم ماتریکس ۴ می‌نشیند و کیانو ریوز به همراه کری-ان ماس نیز برای ایفای نقش‌های نئو و ترینیتی بازگشته‌اند. اطلاعات چندانی از داستان و اتفاقات این فیلم در دسترس نیست، اما ریوز چندی قبل اعلام کرده بود اتقاقات آن پس از فیلم انقلاب‌های ماتریکس رقم می‌خورد و با یک بازآفرینی (ریبوت) مواجه نخواهیم بود.

با توجه به گزارش اخیر سرویس خبری یاهو اسم نهایی ماتریکس ۴، «رستاخیزهای ماتریکس» است. این گزارش بر اساس توئیت اخیر شونیکا تری، چهره‌پرداز و آرایشگر موی نسخه‌ی جدید سری ماتریکس شکل گرفته است. تری چندی قبل هدیه‌ای از برادران وارنر دریافت می‌کند و عکس آن را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارد، روی این هدیه اسم رستاخیرهای ماتریکس به چشم می‌خورد.

این اسم بسیار منطقی و جالب به نظر می‌رسد؛ زیرا واچفسکی علاوه‌بر اینکه می‌بایست چگونگی بازگشت شخصیت اصلی داستان را توضیح دهد، باید دلایل قانع کننده‌ای نیز برای از سرگیری روایت داستان در بخش‌های مختلف داشته باشد به همین خاطر می‌توان انتظار داشت با چندین رستاخیز و احیای شخصیت‌های قدیمی مواجه باشیم.

فیلم ماتریکس ۴ در تاریخ ۱ دی ۱۴۰۰ (۲۲ دسامبر ۲۰۲۱) روی پرده خواهد رفت و به طور همزمان در دسترس مشترکان HBO مکس نیز قرار می‌گیرد.

