۵ دلیل که چرا «موروثی» بهترین فیلم ترسناک قرن ۲۱ است و ۵ فیلم ترسناک مشابه آن

فیلم‌های ترسناک کلاسیک مدرن بسیاری در قرن بیست‌و‌یک اکران شدند، اما آیا واقعا فیلم موروثی به کارگردانی آری آستر می‌تواند از بین تمام آن‌ها بهترین باشد؟

در این مطلب خطر لو رفتن داستان فیلم «موروثی» وجود دارد

کارگردان آری آستر بلافاصله پس از اکران اولین فیلمش با عنوان «موروثی» در سال ۲۰۱۸ نام خود را در این ژانر به ثبت رساند. این فیلم برای اولین بار در جشنواره‌ی فیلم ساندنس به نمایش درآمد و سر و صدای بعد از اکران، آن را به یکی از فیلم‌های پر فروش سال تبدیل کرد. موروثی در ژوئن سال ۲۰۱۸ به صورت عمومی اکران شد و توانست نقد‌های خوبی بگیرد. نتیجه اینکه یکی از بهترین فیلم‌های ترسناک مدرن به حساب می‌آید.

گرچه فیلم موروثی بدون شک یک فیلم ترسناک درجه یک است، قرن بیست و یکم دوره‌ای بزرگ برای آغاز این ژانر بود و همچنین عناوین شایسته‌ی دیگری را نیز در خود جای داده است. در اینجا پنج دلیل برای اینکه چرا موروثی بهترین فیلم ترسناک قرن بیست و یکم است و پنج گزینه‌ی دیگر که می‌توانند جزء بهترین‌ها در مقایسه با این فیلم باشند را بررسی می‌کنیم.

۱. موروثی بهترین فیلم است؛ چون بیننده را غافلگیر می‌کند

فرضیه‌ی موروثی این است که پس از مرگ یک مادرسالار، خانواده‌ی او به عنوان بره‌های قربانی در یک فرقه‌ی اهریمنی، سرنوشت شومی را به ارث ببرند. پیش پرده‌ی فیلم صحنه‌ای از تشییع جنازه را نشان می‌دهد که باعث می‌شود مخاطب تصور کند مراسم تشییع جنازه‌ی مادرسالار است.

هرچند بعدا مشخص شد صحنه‌ی تشییع جنازه‌ای که در ابتدای فیلم دیده می‌شود، در واقع خاکسپاری چارلی است. کودک آشفته‌ی خانواده که در تبلیغات و تریلرها و پوسترها به عنوان یکی از شخصیت‌های اصلی در کنار مادرش دیده می‌شود.

این موضوع باعث می‌شود که همه‌ی پیش‌بینی‌ها اشتباه از آب در بیایند و بیننده با یک غافلگیری درست و حسابی مواجه شود.

برو بیرون (Get Out)

کارگردان: جردن پیل

محصول: ۲۰۱۷

جردن پیل بازیگر و نویسنده‌ی طنز با کارگردانی فیلم ترسناک خود به نام «برو بیرون» در سال ۲۰۱۷ تماشاگران را شوکه کرد. برو بیرون به عنوان یک فیلم ترسناک با عناصر کمدی و یک تفسیر سیاسی تند و تیز شناخته می‌شود. این فیلم همانند موروثی، با یک روش روایت خاص، خود را به عنوان یک فیلم ترسناک با موضوع اجتماعی معرفی می‌کند و به سرعت باعث غافلگیری مخاطبان می‌شود.

پیل برای فیلمنامه‌ی خود اسکار گرفت و این فیلم با فروش بیش از ۲۵۰ میلیون دلار در سراسر جهان، به خصوص با توجه به بودجه‌ی ناچیز ۴/۵ میلیون دلاری‌اش، توانست موفقیت گسترده‌ای را بدست آورد.

۲. موروثی بهترین فیلم است؛ چون درام است

یکی از علامت‌های یک فیلم ترسناک عالی این است که می‌تواند خود به خود و بدون عناصر خارجی ترسناک باشد. موروثی نمونه‌ی کاملی از این پویایی است، از این جهت که، می‌تواند بدون هیچ عنصر ماوراالطبیعه یا استفاده از چیزهای ترسناک به اندازه‌ی کافی و گاهی هم بیشتر، رعب و وحشت ایجاد می‌کند.

آری آستر می‌گوید، هنگام تحویل پروژه به استودیوها، او حتی سعی نکرده است آن را به عنوان یک فیلم ترسناک بفروشد، بلکه یک درام تاریک خانوادگی بود که به قول خودش «در یک کابوس فرو می روند».

سکانس‌ها آنقدر عالی نوشته شدند، و گفتگوها و اجراها آنقدر قانع کننده‌اند که موروثی مانند زندگی واقعی به نظر می‌رسد، حتی وقتی موضوع غیر قابل باور باشد.

جادوگر (The Witch)

کارگردان: رابرت ایگرز

محصول: ۲۰۱۶

شاید جادوگر بیشتر یک داستان عامیانه‌ی گوتیک باشد تا یک فیلم کاملا ترسناک. این فیلم داستان یک خانواده‌ی آمریکایی را روایت می‌کند که به دلایل مذهبی شهر خود را رها می‌کنند و خانه‌ای در جنگل‌های نیوانگلند می‌سازند. هنگامی که کودک آن‌ها به طرز مرموزی ناپدید می‌شود، آن‌ها جادوگری که معتقدند در جنگل کمین کرده را مقصر می‌دانند.

جادوگر مانند «برو بیرون» و «موروثی» به عنوان اولین اثر یک کارگردان، بسیار چشمگیر است. رابرت ایگرز فیلمساز، قرار است برای سومین فیلم خود به نام «نورثمن» (The Northman)، با آنیا تیلور‌جوی بار دیگر همکاری کند. این فیلم یک داستان وایکینگی مربوط به هزار سال قبل را روایت می‌کند.

۳. موروثی بهترین فیلم است؛ به خاطر عملکرد تونی کولت

فیلم‌های ترسناک زیاد مورد توجه اسکار قرار نمی‌گیرند، اما نامزد نشدن تونی کولت برای بازی در فیلم موروثی خیلی دور از انصاف بود. کولت در نقش آنی، ترس، عصبانیت و آسیب را از ابتدا تا انتهای فیلم به زیبایی نشان می‌دهد. عکس‌العمل‌های او به تنهایی وحشتناک هستند، و گاهی حتی بیشتر از آن مقداری که باید، واکنش نشان می‌دهد.

رمز موفقیت موروثی باورپذیر بودن همه چیز در آن است. این موضوع در ابتدا مربوط به فیلم‌نامه‌ی قوی است، اما در این مورد، فیلمنامه نیازمند بازیگری توانمند بود تا بتواند از پس این چالش به خوبی بر بیاید. تونی در انجام این وظیفه سنگ تمام گذاشت.

آدم درست را راه بده (Let The Right One In)

کارگردان: توماس آلفردسون

محصول: ۲۰۰۸

فیلم سوئدی آدم درست را راه بده محصول ۲۰۰۸، یک فیلم کلاسیک است. داستان درباره‌ی پسری آشفته و عاشق دختری مرموز است که با یک سری قتل‌های محلی ارتباط دارد.

این یک فیلم در ژانر خون‌آشامی است که دین خود را برای ارائه‌ی صحنه‌های ترسناک، به خوبی ادا می‌کند، اما به همان اندازه یک عاشقانه‌ی جذاب هم است. دو سال پس از انتشار این فیلم، نسخه‌ی آمریکایی آن به نام «بگذار وارد شوم» (Let Me In) نیز ساخته و با نقدهای مثبت مواجه شد. می‌توان گفت که این نسخه در بازسازی‌ سکانس‌های ترسناک بی‌نظیر عمل کرده است.

۴. موروثی بهترین فیلم است؛ به خاطر صحنه‌های میخکوب کننده

با پایان فیلم، خانواده‌ی گراهام با موفقیت قربانی پایمون (پادشاه جهنم) شدند. حالت‌های شیطانی آنی در سکانس پایانی فیلم واقعا هولناک است. اما به همان اندازه، سکانسی در مدرسه دیده می‌شود که پسرش پیتر در آن تسخیر شده است. بدن و صورت او آسیب دیده، او صورت خود را به میز می‌کوبد و بینی خون‌آلودش باعث وحشت معلم و همکلاسی‌هایش می‌شود.

این صحنه بسیار قدرتمند است زیرا در لحظه‌ای رخ می‌دهد که مخاطب در اکثر فیلم‌های ترسناک انتظار آن را ندارد. در وسط روز، در یک مکان عمومی با نور زیاد. همانطور که قبلا ذکر شد، موروثی در هر فرصتی بیننده را غافلگیر می‌کند. در این فیلم یکی از ترسناک‌ترین و ناراحت کننده‌ترین صحنه‌ها زمانی رخ می‌دهد که مخاطب کمترین انتظاری از آن ندارد.

بابادوک (The Babadook)

کارگردان: جنیفر کنت

محصول: ۲۰۱۴

همانند موروثی، بابادوک داستان ترسناک یک خانواده را دنبال می‌کند. این داستان در مورد یک مادر تنها و فرزندش است که به خاطر خواندن یک کتاب کودکانه‌ی وحشتناک روابطشان تیره می‌شود. در هسته‌ی اصلی، این فیلم استعاره‌ای از غم و اندوه است که در برخی مواقع با خشونت خود را نشان می‌دهد و پایان آن به اندازه‌ی آزار دهنده بودنش، مهیج هم هست.

۵. موروثی بهترین فیلم است؛ به خاطر واقع گرایی، سورئالیسم و فانتزی بودن

بخشی از آنچه موروثی را بسیار منحصر به فرد می‌کند، واقع‌گرایی، سورئالیسم و تخیل قوی درون آن است. این یک درام خانوادگی قانع کننده و گیرا است، حتی بدون اینکه عناصر ترسناک در آن دیده شود. گرچه عناصر ترسناکی مانند خون و خونریزی در آن وجود دارد. اشاره‌های واقعی و خارق‌العاده، سکانس‌های رویایی سورئالیستی که به اندازه‌ی عناصر اهریمنی ترسناک هستند.

صحنه‌ای که آنی تصور می‌کند جسد مرده‌ی پسرش توسط مورچه‌ها خورده می‌شود هم یک سکانس بسیار وحشتناک و مضمونی است که در ناخودآگاه او بیان می‌شود.

اره (Saw)

کارگردان: جیمز وان

محصول: ۲۰۰۴

در اوایل سال ۲۰۰۰، فیلم‌های ترسناک PG-13 (فیلم‌های مناسب افراد بالای ۱۳ سال) رواج داشت. فیلم‌هایی مانند «حلقه» (The Ring)، «کینه» (The Grudge) و «دیگران» (The Other) در گیشه خوب عمل می‌کردند و بنابراین، دائما تکرار می‌شدند. سپس، در سال ۲۰۰۴، فیلم اره، فیلم خشن و کم بودجه‌ای در مورد مرد ربوده شده‌ای که تنها وسیله‌ی فرارش را اره كردن پای خود می‌داند، ارائه شد. اره فقط ژانر فرعی «زجرآور» را به دنیا نیاورد، بلکه به طور کلی ژانر وحشت را احیا کرد.

این فیلم علاوه بر اهمیت و تاثیرگذاری، دارای بهترین موضوع ترسناکی است که می‌تواند از این حیث با فیلم «حس ششم» (The Sixth Sense) مقایسه شود. اره تغییر دهنده‌ی قوانین بازی بود و همچنان نیز هست.

