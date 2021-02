روز دوم فجر ۹۹ با عطاران به صرف «شیشلیک»

روز دوم جشنواره فیلم فجر ۹۹ امروز دوشنبه ۱۳ بهمن‌ماه با اکران دو فیلم «ستاره بازی» و «شیشلیک» به کارگردانی هاتف علیمردانی و محمدحسین مهدویان در سینمای رسانه‌ی برج میلاد ادامه یافت.

دومین روز سی و نهمین جشنواره فیلم فجر با حاشیه‌های مختلفی همراه بود اما مرکز این حواشی را می‌توان جنجال بر سر رعایت اصول بهداشتی در جشنواره در نظر گرفت؛ عمده این واکنش‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که انتشار تصاویر حضور بازیگران و اهالی رسانه نشان از عدم رعایت فاصله‌ اجتماعی و تمهیدات بهداشتی می‌داد.

مناقشه بر سر رعایت پروتکل‌های بهداشتی

از اواخر روز یکشنبه و همراه با انتشار تصاویر و ویدیوها از وقایع اولین روز جشنواره فیلم فجر ۹۹ بعضی از رسانه‌ها و فعالین شبکه‌های اجتماعی نسبت به شکل و شمایل برگزاری این رویداد هشدار دادند. با بیشترشدن انتقادها ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره فیلم فجر این واکنش‌ها را «دروغ‌پراکنی منفعت‌طلبان در فضای مجازی» نامید و نوشت: «دروغ‌پراکنی چند رسانه و فرد منفعت‌طلب علیه جشنواره و جوسازی پیرامون رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی در مرکز همایش‌های برج میلاد از نقاط تاریک روز اول جشنواره فیلم فجر بود. بسیاری از خبرنگاران و عکاسان رسانه که امروز در برج میلاد حاضر بودند، نسبت به شیوه فاصله‌گذاری در سینمای رسانه واکنش مثبت نشان دادند و به راحتی به تماشای دو فیلم اکران شده در این سالن نشستند و در جلسات پرسش و پاسخ حاضر شدند.

جشنواره‌ی فیلم فجر ۹۹ آغاز شد؛ عادل فردوسی‌پور برای «بی همه چیز» به سینما آمد

در اقدامی دیگر روابط عمومی جشنواره فجر اعلام کرد چند سینما بخاطر رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی تذکر گرفته‌اند. مجموع این وقایع با اظهار نظری از سوی سخنگوی ستاد ملی کرونا نیز همراه بود که از احتمال تعطیلی این جشنواره سخن گفت: «بنا بر تمهیدات صورت گرفته قرار است حداکثر از ۳۰ درصد ظرفیت سالن استفاده شود. کارشناسان ما آخر هفته گزارشی از شیوه برگزاری تهیه خواهند کرد و اگر مشاهده شود پروتکل‌ها رعایت نشده‌اند از برگزاری جشنواره در هر مرحله‌ای که باشد، جلوگیری می‌کنیم.»

صدرنشین‌های بلیت فروشی

با پایان یافتن روز اول جشنواره و ورود به روز دوم شاهد اعلام آمار و ارقام مربوط به پیش‌فروش بلیت‌‌های جشنواره بودیم. براساس این آمار پرفروش‌ترین فیلم‌های جشنواره تا اینجا شیشلیک، «ابلق» و «بی همه چیز» بودند.

فیلم شیشلیک ساخته محمدحسین مهدویان با مبلغ فروش ۲۳۲۲۸۹۰۰۰۰ ریال و ۸۰۳۵ بلیت، در صدر آثار پرفروش جشنواره قرار گرفت. ابلق به کارگردانی نرگس آبیار ۲۰۷۲۰۶۰۰۰۰ ریال و ۷۱۳۲ بلیت فروخت تا دومین فیلم پرفروش و پرمخاطب این دوره از پیش‌فروش بلیت‌ها باشد. بی‌همه‌چیز ساخته محسن قرایی با فروش ۱۷۵۸۹۰۰۰۰۰ ریالی و ۵۹۸۷ بلیت، تی‌تی به کارگردانی آیدا پناهنده با فروش ۱۴۰۶۷۰۰۰۰۰ ریال و ۴۷۸۲ بلیت و روشن ساخته روح‌الله حجازی با فروش ۱۱۸۱۷۰۰۰۰۰ ریال و ۴۰۳۱ بلیت، به ترتیب سومین، چهارمین و پنجمین فیلم‌های پرفروش جشنواره فیلم فجر ۹۹ تا این لحظه شناخته شدند.

بازیگر فیلم‌های تارانتینو در «ستاره بازی»

نشست پرسش و پاسخ فیلم ستاره بازی به کارگردانی هاتف علیمردانی با حضور کارگردان، علی سرتیپی (تهیه‌کننده) و ملیسا ذاکری (بازیگر) با اجرای محمدرضا مقدسیان در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد. این فیلم در کشور آمریکا ساخته شده و یکی از نکات جالبش حضور و نقش‌آفرینی مایکل مدسن در آن است. مدسن را بیشتر بخاطر حضور در فیلم‌های تارانتینو از جمله «سگ‌های انباری»، «بیل را بکش» و «هشت نفرت‌انگیز» می‌شناسیم.

به گزارش ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره فیلم فجر، علیمردانی در ابتدای نشست درباره چرایی ساخت این فیلم توضیح داد: ستاره بازی در ادامه تجربه‌های من در سینما است. این فیلم مجموعه‌ای از تجربیات من در این چند سال با چاشنی کمی رویاپردازی است.

این کارگردان درباره حضور در جشنواره و دلخوری‌هایی که در گذشته مطرح کرده بود، گفت: من سال ۹۶ فیلم «آباجان» را در جشنواره داشتم و اعتقاد داشتم که در برخی از بخش‌ها فیلم من نادیده گرفته شده و فقط درخواست کردم که قاعده بازی را بلد باشیم. به هرحال همواره گاهی درباره فیلم‌ها اجحاف می‌شود و فارغ از تمام نقاط قوت و ضعف و دل‌زدگی‌ها، جشنواره فیلم فجر تنها چراغ روشن امید این روزهای سینما در چنین شرایط غمگینی است.

در ادامه سرتیپی درباره همکاری با علیمردانی برای تهیه فیلم «ستاره بازی» بیان کرد: من به عنوان پخش‌کننده و سرمایه‌گذار در فیلم‌های قبلی هاتف علیمردانی حضور داشتم. بعد از خواندن این قصه فهمیدم که شرایط پیچیده و دشواری دارد. این کار شرایط تولید سختی داشت.

ذاکری درباره نقش‌آفرینی در کاراکتر صبا توضیح داد: این چهارمین همکاری من با هاتف علیمردانی است و در تمام کارهایی که کنار ایشان بودم تجربه کسب کردم و نقش‌هایم چالش برانگیز بوده است. صبا از شخصیت اصلی من بسیار دور بود اما امیدوارم که از نتیجه راضی باشید.

علیمردانی نیز درباره ساخت این فیلم گفت: در تمام سال‌ها دغدغه کار اقتباسی را داشتم و دلم می‌خواست این تجربه را در کارنامه‌ام داشته باشم. من با شخصیت صبا نسبت دوری داشتم و او را می‌شناختم، زمانی‌که پای درد و دل مادر او نشستم و صداهای شخصیت اصلی را می‌شنیدم با آن درگیر و برای ساختش ترغیب شدم. مهاجرت ترومای بسیار وحشتناکی است و به مرگ عزیز می‌ماند. اگر قرار است از سرزمین‌مان برویم باید بدانیم نقطه موعودمان کجا است و چرا به آن‌جا می‌رویم.

در ادامه این نشست، شبنم مقدمی در یک ارتباط تلفنی درباره حضور در این فیلم گفت: این سومین تجربه همکاری من با هاتف علیمردانی است. من نگاه او را به مسائل اجتماعی می‌پسندم. او بدون اتکا به هیچ جریانی در سینما روی پای خود ایستاده است. علیمردانی از آن دست کارگردان‌هایی است که تعامل با او به راحتی اتفاق می‌افتد.

او ضمن عذرخواهی بابت عدم حضور در نشست به دلیل فیلمبرداری، درباره نقش مادر در این فیلم توضیح داد: من انواع و اقسام مادرها را بازی کردم. اما در این شخصیت یک ناچاری و ناگزیری دیدم. این شخصیت مهاجر موفقی نبود و از این مبحث لطمه دیده بود. مهاجرت دومین سونامی است که می‌تواند وجود آدمی را به لرزه درآورد که این زن در فیلم دچار آن شد.

علیمردانی نیز درباره حضور شبنم مقدمی گفت: شبنم مقدمی از آن دست بازیگرانی است که هر کارگردانی آرزوی همکاری با او را دارد. ما به دلیل پاندمی پنج ماه بعد بعضی پلان‌ها را فیلمبرداری کردیم و حفظ راکورد برای بازیگران سخت بود و صمیمانه از آن‌ها قدردانم.

علیمردانی با بیان اینکه من به عنوان یک فیلمساز اجتماعی مسیری هموار را در ذهن خود تعریف می‌کنم، افزود: اما گاهی پیش می‌آید که پازل‌ها را پشت هم نمی‌چینم. من برپایه یک داستان واقعی این فیلم را ساختم و در فضای ناتورالیستی، اتفاق تصادف برای دختر ۱۹ ساله فاجعه‌ای بسیار بزرگ است. پدرش به من گفت امیدوارم بعد از این فیلم کسی به درد صبا دچار نشود.

او ادامه داد: چهار روز مانده به جشنواره فیلم فجر پارسال کار فیلمبرداری این فیلم تمام شد؛ اما به دلیل پاندمی ما نتوانستیم سکانس‌های جامانده را فیلمبرداری کنیم و از آن‌جایی که این فیلم مثل بوم نقاشی است کمی کار پیچیده بود.

زوج جمشیدی-عطاران در «شیشلیک»

نشست پرسش و پاسخ فیلم شیشلیک به کارگردانی محمدحسین مهدویان با حضور محمدرضا منصوری (تهیه‌کننده)، امیرمهدی ژوله (فیلمنامه‌نویس)، رضا عطاران، ژاله صامتی، مه‌لقا باقری، پژمان جمشیدی، عباس جمشیدی‌فر، وحید رهبانی (بازیگر) و حسین کرمی (طراح صحنه و لباس) با اجرای محمدرضا مقدسیان در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد. مهدویان کارگردان اثر نیز از طریق اسکایپ در جلسه حضور داشت.

به گزارش ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره فیلم فجر مهدویان درباره ساخت فیلم شیشلیک توضیح داد: مدت‌ها بود که دوست داشتم در ژانر کمدی کار کنم. روزی تصادفی با امیرمهدی ژوله در رستوران نشسته بودیم و او متن یک خطی این فیلم را برایم تعریف کرد و من از آن استقبال کردم.

او با بیان اینکه هر فیلم، تجربه جهانی متفاوت است، افزود: هر فیلمساز رنگ و بوی مخصوص خودش را دارد و ردپای خودش را تکرار می‌کند. من فکر می‌کنم شیشلیک هم از این قاعده مستثنی نیست. کسانی که فیلم را دیدند تصدیق خواهند کرد که این فیلم متفاوت‌ترین تجربه من است.

رضا عطاران با ابراز خوشحالی از دیده شدن فیلم گفت: من از ابتدا دوست داشتم با محمدحسین مهدویان کار کنم. وقتی این نقش به من پیشنهاد شد، دیدم این کاراکتر جای کار دارد، متن خیلی خوب است و به همین دلیل دوست داشتم بخشی از این کار باشم.

امیر مهدی ژوله نیز در خصوص شکل‌گیری فیلمنامه شیشلیک توضیح داد: من افتخار می‌کنم به این که مدت کوتاهی جزئی از اهالی رسانه بودم. من نوعی از کمدی را دوست داشتم که با یک چشمت بخندی و با چشم دیگرت گریه کنی. چون به نظر من هر دوی این موقعیت‌ها یکی هستند و زندگی را شکل می‌دهند. من آیتمی را در «شوخی کردم» نوشته بودم که در این فیلم گسترش پیدا کرد. ایده شیشلیک از آن‌ آیتم به ذهنم رسید. او ادامه داد: تعامل بسیار خوبی با محمدحسین مهدویان داشتم و فکر می‌کنم این اتفاق یکی از بهترین تجربه‌های دوران کاری من بوده است.

در ادامه ژاله صامتی گفت: من امروز برای بار اول فیلم را کنار شما دیدم و از تماشای آن بسیار سرخوش هستم. اگر خودم در این فیلم ایفای نقش نمی‌کردم، بازهم این فیلم را دوست داشتم.

او درباره تجربه حضورش در این فیلم توضیح داد: ما به عنوان زن، در کلیت شبیه به هم هستیم. یعنی همه ما زن، مادر و ایرانی هستیم. اما تازه وقتی شخصیت‌ زنان را زیر ذره‌بین می‌گیری متوجه تفاوت‌ها می‌شوی و ترسیم این تفاوت‌ها وظیفه یک بازیگر است.

پژمان جمشیدی در این نشست از تجربه حضور در این فیلم و نقش پدری که ایفا کرده است ابراز خوشحالی کرد.

در ادامه نشست مه‌لقا باقری گفت: بسیار خوشحالم که این‌جا هستم و توانستم اعتماد آقای مهدویان را جلب کنم. به نظر من کمدی امری بسیار جدی است که از شدت جدی بودن آن، کمدی نمود پیدا می‌کند. من سعی کردم این نقش را خیلی جدی بازی کنم و هر کاری که وظیفه بازیگر برای رسیدن به نقش است را انجام دادم تا این نقش کوتاه به درستی ایفا شود.

مهدویان درباره اصلاحیه‌هایی که به این فیلم وارد شده، توضیح داد: هر فیلمی روح و جهان مخصوص خودش را دارد که تا حد امکان باید آن روح را حفظ کرد. ما با مسئولان ارشاد صحبت کردیم که تا حد امکان جهان فیلم حفظ شود. هیچ‌کس ممیزی و سانسور را به آغوش نمی‌کشد و آن را دوست ندارد اما درنهایت فکر نمی‌کنم این ممیزی‌ها آسیب جدی به فیلم زده باشد.

ژوله ابراز کرد: فیلمی که روی پرده دیدم را دوست دارم، اما به هر حال اگر ممیزی‌ها اعمال نمی‌شد شاید امروز نمی‌توانستیم فیلم را ببینیم. امیدوارم با همین حد ممیزی، فیلم بتواند به نمایش عمومی دربیاید.

مهدویان در ادامه توضیحاتش در خصوص انتخاب این ژانر گفت: فیلمساز ژانرهای مختلف را تجربه می‌کند و باتوجه به دغدغه و حال و احوالش تصمیم می‌گیرد که فیلمی را بسازد.

او در توضیح عدم همکاری با سید محمود رضوی در این فیلم گفت: آقای رضوی دوستی بسیار خوب و تهیه‌کننده‌ای کار بلد است و اگر قصه‌ای با سلیقه جفت‌مان هماهنگ باشد، حتما باهم کار خواهیم کرد.

ژاله صامتی در پاسخ به سئوالی مبنی بر تکراری بودن نقش‌هایش گفت: هیچ نقشی از من شبیه به نقش قبلی‌ام نیست و این که بگوییم من خودم را تکرار می‌کنم، بی‌انصافی است.

ژوله نیز در پاسخ به خبرنگاری که شوخی‌های شیشلیک را سخیف دانست، گفت: من این فیلمنامه را خیلی دوست دارم و آن را قابل دفاع می‌پندارم. اگر به نظر شما این یک فیلم با جوک‌های سخیف و دم دستی است، من از شما عذرخواهی می‌کنم.

مهدویان در ادامه این نشست گفت: فیلم شیشلیک یک فیلم نمادین نیست. کار سمبلیک و نمادین در سلیقه هیچ یک از ما نبود. تاکید ما این بود که بگوییم اینجا بخشی از حاشیه شهر تهران است و فکت‌هایی از واقعیت را در فیلم آورده‌ایم. در فیلم تاکید هم کرده‌ایم که زندگی دیگران را نمایش دهیم تا فیلم به سمت نمادگرایی نرود.

مهدویان در پاسخ به سوال خبرنگاری که او را «شیشلیک‌خور حرفه‌ای» و «سفارشی‌ساز» دانسته بود و این کارگردان را به نوعی نان‌به‌نرخ‌روزخوری متهم می‌کرد توضیح داد: همیشه پشت سر افراد، حرف هست. من فکر می‌کنم فیلم‌های مهمی ساخته‌ام که در اکران و حتی جشنواره موفق بوده‌اند. من انرژی‌ام را از فیلم‌هایم می‌گیرم. اظهار نظرهای منفی تلاش مذبوحانه‌ای است که برای کار من مانع ایجاد کند، اما من ناراحت نمی‌شوم و کارم را انجام می‌دهم.

