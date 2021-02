فهرست داوران جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۱ منتشر شده است و اسم محمد رسول‌اف، فیلم‌ساز ایرانی برنده‌ی جایزه‌ی خرس طلایی نیز در میان اسامی داوران به چشم می‌خورد.

به دنبال شیوع کرونا جشنواره‌ی برلین امسال در دو نوبت برگزار خواهد شد. بخش اول که شامل بازار فیلم اروپاست طی روزهای ۱۱ تا ۱۵ اسفندماه (۱ تا ۵ مارس) به صورت آنلاین برپا می‌شود و بخش دوم که شامل نمایش فیلم‌ها در سالن‌های سینما است از ۱۹ تا ۳۰ خرداد (۹ تا ۲۰ ژوئن) برگزار می‌شود. قسمت تابستانی جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۱ کوچک‌تر از بخش زمستانی آن خواهد بود و در خردادماه تنها چند فیلم از آثار برگزیده‌ی حاضر در جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۱ به صورت حضوری نمایش داده خواهند شد.

جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۱ به صورت مجازی برگزار خواهد شد

مسئولان برگزاری جشنواره‌ی برلین تمام داوران امسال را از میان کارگردان‌های برنده‌ی جایزه‌ی خرس طلایی طی سال‌های گذشته انتخاب کرده‌اند. محمد رسول‌اف کارگردان «شیطان وجود ندارد»، نداو لاپید کارگردان «مترادف‌ها»، آدینا پینتیلی کارگردان «به من دست نزن»، ایلدیکو انیدی کارگردان «در جسم و روح»، جانفرانکو رزی کارگردان «آتش در دریا» و یاسمیلا ژبانیچ کارگردان «گرباویتسا» داوران جشنواره‌ی فیلم برلین ۲۰۲۱ را تشکیل می‌دهند. این تیم داوری رئیسی ندارد و فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه‌ی اصلی به زودی در یکی از سالن‌های سینمای برلین برای داوران نمایش داده خواهد شد.

کارلو چاتریان، مدیر جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم برلین (برلیناله) در گفت‌وگوی اخیرش پیرامون هیئت داوران هفتاد و یکمین دوره‌ی جشنواره‌ی برلین بیان کرده است: «بسیار خوشحال و مفتخر هستم که شش فیلم‌ساز تحسین برانگیز دعوت ما برای شرکت در این شیوه‌ی برگزاری منحصر به فرد جشنواره را پذیرفتند. این افراد نه تنها [در مسیر فیلم‌سازی خود] راه‌های متفاوتی را برای ساخت فیلم‌هایی سازش‌ناپذیر و روایت داستان‌هایی جسورانه طی کرده‌اند، بلکه به عنوان بخشی از تاریخ برلیناله نیز شناخته می‌شوند.»

چندی قبل اعلام شد مدیران جشنواره‌ی برلین قصد دارند از این پس تنها جایزه‌ی «بهترین بازیگر» را اهدا کنند و خبری از خرس نقره‌ای «بهترین بازیگر زن» و «بهترین بازیگر مرد» نخواهد بود. کارلو چتریان و ماریت ریسنبیک این اقدام را حرکتی در راستای ایجاد برابری جنسیتی اعلام کرده و در بخشی از بیانیه‌ی خود آورده‌اند: «ما معتقدیم عدم جداسازی جوایز در بخش بهترین بازیگر، نشانه‌ای از افزایش آگاهی جنسیتی در صنعت فیلم‌سازی است.»

