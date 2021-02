علی انصاریان بازیکن فوتبال و مجری و بازیگر بر اثر کرونا درگذشت

علی انصاریان بازیکن سابق تیم پرسپولیس که بعدها وارد سینما و تلویزیون شد بر اثر بیماری کرونا در سن ۴۳ سالگی درگذشت.

انصاریان ۱۹ ساله بود که بازیکن فجر سپاسی شد و فوتبال را به صورت حرفه‌ای شروع کرد. دو سال بعد به تیم پرسپولیس رفت و برای سال‌ها مدافع این تیم بود. هر چند بعدها یک فصل هم برای استقلال بازی کرد اما همه او را به عنوان یک بازیکن پرسپولیسی می‌شناختند.

از همان زمان که بازیکن فوتبال بود به بازیگری هم علاقه نشان داد. سال ۱۳۸۵ برای اولین‌بار در فیلم «پاداش سکوت» مازیار میری در نقشی کوتاه جلوی دوربین رفت. بعدتر به عنوان بازیگر مهمان در چند مجموعه‌ی تلویزیونی حضور پیدا کرد و در دو سه سال اخیر مجری چند برنامه‌ی تلویزیونی هم شده بود.

علی انصاریان به دلیل شوخ‌طبعی ذاتی‌اش بیشتر در نقش‌های کمدی بازی می‌کرد. آخرین حضور او در سینما همین امسال در فیلم «رمانتیسم عماد و طوبا» به کارگردانی کاوه صباغ‌زاده بود که در آن نقش پدر طوبا را داشت. نقش‌اش در این فیلم با بازی‌های همیشگی‌اش متفاوت بود. هم نقشی جدی بود و هم اینکه پدر روشنفکر طوبا بود که در موقعیت‌های مختلف زندگی مشترک دخترش به او کمک می‌کرد.

این احتمالا مهم‌ترین و متفاوت‌ترین فیلم کارنامه‌ی انصاریان بود که باعث شد این بازیکن سابق فوتبال در جشنواره هم دیده شود. بقیه‌ی فیلم‌هایی که بازی کرده از جمله «کلوب همسران» که کمدی بود یا «حس خوب زندگی» فیلم‌هایی بودند که به لحاظ سینمایی ارزش چندانی نداشتند.

انصاریان خرداد ۱۳۹۰ با انتشار آهنگی به نام «شدید» حوزه‌ی خوانندگی را هم امتحان کرد ولی خوانندگی را ادامه نداد.

علی انصاریان و مهرداد میناوند در یک برنامه‌ی اینترنتی شرکت کرده بودند که هر دویشان مبتلا به کرونا شدند و ابتدا مهرداد میناوند، بازیکن ملی‌پوش که با تیم ایران به جام جهانی رفته بود از دنیا رفت و چند روز بعد از او هم علی انصاریان دار فانی را وداع گفت.

