فهرست نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۲۱ منتشر شد و در آن شاهد پیشتازی فیلم‌های نتفلیکس، عدم راهیابی «خورشید» به جمع نامزدهای بخش بهترین فیلم خارجی‌زبان و ناکامی «انگاشته» (تنت) هستیم.

همانطور که پیش‌بینی می‌شد فیلم «منک» به کارگردانی دیوید فینچر توانسته در سه شاخه‌ی اصلی بهترین فیلم درام، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم‌نامه نامزد شود تا علی‌رغم بازخوردهای ضد و نقیضی که هنگام پخش این فیلم وجود داشت، جدیدترین ساخته‌ی فینچر در فصل جوایز سربلند ظاهر شود. اما هیئت انتخاب گلدن گلوب ۲۰۲۱ چندان کریستوفر نولان و انگاشته (Tenet) را دوست‌ نداشته‌اند و این فیلم در هیچ‌کدام از شاخه‌های اصلی نامزد نشده است.

فیلم «زن جوان خوش‌آتیه» یا «زن جوان نویددهنده» یکی از غافلگیری‌های فهرست نامزدهای هفتادوهشتمین دوره‌ی گلدن گلوب است. این فیلم که از چند هفته‌ی قبل در آمریکا روی پرده رفته با بازخوردهای مثبتی از سوی عموم منتقدان مواجه شده است، اما عده‌ای از سینمادوستان زن جوان خوش‌آتیه را اثری فمنیستی می‌دانند که خیلی تند و رادیکال مفاهیم مد نظرش را بیان می‌کند و بیش از آنکه به دنبال ایجاد مسامحه و برابری میان زن‌ها و مردها باشد، به دنبال تحریک زن‌ها برای انتقام‌جویی است! به هر حال جدیدترین ساخته‌ی امرالد فنل برای او نامزدی در بخش بهترین کارگردانی گلدن گلوب را به ارمغان آورده است.

فهرست نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۲۱

بهترین فیلم درام

پدر (The Father)

منک (Mank)

سرزمین آواره‌ها (Nomadland)

زن جوان خوش‌آتیه (Promising Young Woman)

دادگاه شیکاگو ۷ (The Trial of the Chicago 7)

تمام فیلم‌های شاخه‌ی بهترین فیلم درام را می‌توان مدعی دانست، اما احتمالا شانس منک و «سرزمین آواره‌ها» بالاتر از رقیبان‌شان باشد. منک با نامزدی در ۶ بخش متفاوت رکوردار تعداد نامزدی در گلدن گلوب امسال است.

سرزمین آواره‌ها به کارگردانی کلویی ژائو چند هفته‌ی قبل جایزه‌ی بهترین فیلم جوایز گاتهام ۲۰۲۰ را به خود اختصاص داد. این فیلم داستان زنی میانسال به نام فرن (با بازی فرانسیس مک‌دورمند) را روایت می‌کند که به دنبال بحران‌های اقتصادی چند سال قبل آمریکا خانه‌ی خود را از دست می‌دهد و به سبک زندگی بی‌خانمان‌ها روی می‌آورد. عموم سینمادوستان سرزمین آواره‌ها را دوست‌داشته‌اند، اما عده‌ای عناصر دراماتیک و احساسی فیلم را ضعیف می‌دانند و شخصیت‌های فرعی آن را ناکارآمد و سطحی توصیف کرده‌اند.

«دادگاه شیکاگو ۷» به کارگردانی آرون سورکین با ۵ نامزدی پس از منک دومین فیلم محبوب هیئت انتخاب گلدن گلوب است. اگرچه این فیلم در بخش بهترین فیلم و شاخه‌ی بهترین کارگردانی نیز از شانس خوبی برخوردار بوده، اما بیشترین بخت موفقیت آن مربوط به آرون سورکین در شاخه‌ی بهترین فیلم‌نامه است. سورکین سال ۲۰۱۱ به خاطر فیلم‌نامه‌ی فیلم «شبکه‌ی اجتماعی» این جایزه را به خود اختصاص داد.

بهترین فیلم کمدی یا موزیکال

بورات ۲ (Borat Subsequent Moviefilm)

همیلتون (Hamilton)

موسیقی (Music)

پالم اسپرینگز (Palm Springs)

جشن رقص پایان سال (The Prom)

رقابت در شاخه‌ی بهترین فیلم کمدی یا موزیکال سبک‌تر از بهترین فیلم درام است. اغلب سینمادوستان شانس چندانی برای «موسیقی» یا «جشن رقص پایان سال» قائل نیستند و مدعیان اصلی بخش بهترین فیلم کمدی یا موزیکال را «بورات ۲» و «پالم اسپرینگز» می‌دانند.

بهترین فیلم‌نامه

امرالد فنل (زن جوان خوش‌آتیه)

جک فینچر (منک)

کریستفر همپتون و فلورین زلر (پدر)

آرون سورکین (دادگاه شیکاگو ۷)

کلوئی ژائو (سرزمین آواره ها)

پدر دیوید فینچر، جک فینچر پس از فوت‌اش و گذشت ۳ دهه از نوشتن فیلم‌نامه‌ی منک، نامزد جایزه‌ی بهترین فیلم‌نامه شده است. همانطور که بالاتر ذکر شد، آرون سورکین بالاترین شانس را در این شاخه دارد، ولی در کنار او و فینچر می‌توان برای امرالد فنل نیز شانس قائل بود.

بهترین کارگردانی

امرالد فنل (زن جوان خوش آتیه)

دیوید فینچر (منک)

یکشب در میامی (رجینا کینگ)

آرون سورکین (دادگاه شیکاگو ۷)

کلویی ژائو (سرزمین‌ آواره‌ها)

از میان ۵ نامزد بخش بهترین کارگردانی، ۳ نامزد زن هستند و این یک رکورد محسوب می‌شود. کلویی ژائو و فینچر بیشتر از بقیه کارگردان‌ها به جایزه نزدیک هستند، اما کارگردانی رجینا کینگ و آرون سورکین نیز در جشنواره‌ها و مراسم‌های سینمایی ماه‌های اخیر بسیار مورد تمجید قرار گرفته‌اند.

بهترین بازیگر مرد درام

ریز احمد (صدای متال/Sound of Metal)

چادویک بوزمن (بلک باتم ما رینی/Ma Rainey’s Black Bottom)

آنتونی هاپکینز (پدر)

گری اولدمن (منک)

طاهر رحیم (موریتانی‌ها/ The Mauritanian)

بهترین بازیگر زن درام

وایولا دیویس (بلک باتم ما رینی)

آندرا دی (ایالات متحده علیه بیلی هالیدی)

ونسا کربی (تکه‌هایی از یک زن)

فرانسیس مک‌دورمند (سرزمین آواره‌ها)

کری مولیگان (زن جوان خوش آتیه)

بهترین بازیگر مرد موزیکال یا کمدی

ساشا بارون کوهن (بورات۲)

جیمز کوردن (جشن پایان سال تحصیلی)

لین-مانوئل میراندا (همیلتون)

دو پاتل (تاریخچه شخصی دیوید کاپرفیلد)

اندی سمبرگ (پالم اسپرینگز)

بهترین بازیگر زن موزیکال یا کمدی

ماریا باکالوا (بورات۲)

کیت هادسن (موسیقی)

میشل فایفر (خروج فرانسوی/French Exit)

رزاموند پایک (من زیاد اهمیت می‌دهم/ I Care a Lot)

آنا تیلور- جوی (اما/ Emma)

بهترین بازیگر مرد مکمل

ساشا بارون کوهن (دادگاه شیکاگو ۷)

دانیل کالیوآ (یهودا و مسیح سیاه)

جرد لتو(چیزهای کوچک)

بیل موری(بر صخره‌ها)

لزی اودم جونیر(یک شب در میامی)

بهترین بازیگر زن مکمل

گلن کلوز (مرثیه هیل بیلی)

جودی فاستر (موریتانی ها)

اولیویا کولمن (پدر)

آماندا سیفراید (منک)

هلنا زنگل (اخبار دنیا)

بهترین موسیقی

آسمان نیمه‌شب (The Midnight Sky)

تنت (Tenet)

اخبار جهان (News of the World)

منک

روح (Soul)

بهترین ترانه

جنگیدن برای تو (یهودا و مسیح سیاه)

اینجا صدای من است (دادگاه شیکاگو۷)

دیده شد (زندگی در پیش رو)

تایگرز و توید (ایالات متحده و بیلی هالیدی)

بهترین فیلم انیمیشن

کرودزها: عصر جدید (The Croods: A New Age‎)

به پیش (Onward)

برفراز ماه (Over the Moon)

ولف واکرز (Wolfwalkers)

روح

بهترین فیلم خارجی‌‌زبان

دور دیگر (Another Round)

لا لیورونا (La Llorona)

زندگی در پیش رو (The Life Ahead)

میناری (Minari)

دوتایی ما (Two of Us)

بهترین سریال درام

تاج (The Crown)

لاورکرافت کانتری (Lovecraft Country)

مندلورین (The Mandalorian)

اوزاک (Ozark)

راچد (Ratched)

بهترین سریال موزیکال یا کمدی

امیلی در پاریس (Emily in Paris)

مهماندار (The Flight Attendant)

کبیر (The Great)

شیتز کریک (Schitt’s Creek)

تد لاسو (Ted Lasso)

بهترین مینی‌سریال یا فیلم تلویزیونی

آدم های عادی (Normal People)

گامبی وزیر (The Queen’s Gambit)

تبر کوچک (Small Axe)

فروپاشی (The Undoing)

ناراست‌کیش (Unorthodox)

بهترین بازیگر مرد سریال درام

جیسون بیتمن (اوزارک)

جاش اوکانر

باب اودنکرک(بهتره با سال تماس بگیری/ Better Call Saul)

آل پاچینو (شکارچیان/ Hunters)

متیو ریس (پری میسون/ Perry Mason )

بهترین بازیگر زن سریال درام

اولیوا کولمن (تاج)

جودی کومر (کشتن ایو/ Killing Eve)

اما کورین (تاج)

لورا لینی (اوزراک)

سارا پالسون (راچد)

بهترین بازیگر مرد سریال موزیکال یا کمدی

دان چیدل (دوشنبه سیاه)

نیکلاس هولت(کبیر)

جیسون سودوکیس(تد لاسو)

رامی یوسف (رامی)

بهترین بازیگر زن سریال موزیکال یا کمدی

لیلی کالینز (امیلی در پاریس)

کیلی کوکو (مهمان دار)

ال فانینگ (کبیر)

کاترین اوهارا (شیت کریک)

جین لوی (فهرست موسیقی شگفت انگیز زوئی)

بهترین بازیگر مرد سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

برایان کرانستون (افتخار)

جف دانیلز(قاعده کومی)

هیو گرانت (فروپاشی)

ایتن هاوک (لرد برد خوب)

مارک روفالو (من می دانم این مقدر حقیقت دارد/I Know This Much Is True)

بهترین بازیگر زن سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

کیت بلانشت (خانم آمریکا/ MRs. America)

دیزی ادگار-جونز (آدم‌های عادی)

شیرا هاس (ناراست کیش)

نیکول کیدمن (فروپاشی)

آنا تیلور-جوی (گامبی وزیر)

بهترین بازیگر مرد مکمل سریال، سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

جان بویگا (تبر کوچک)

براندن کلیسون (قاعده کومی)

دانیل لوی (شیت کریک)

جیم پرسون (هالیوود)

دونالد ساترلند (فروپاشی)

بهترین بازیگر زن مکمل سریال، سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

هلنا بونهم کارتر (تاج)

جولیا گارنر (اوزارک)

آنی مورفی (شیتس کریک)

سینتیا نیکسون (راچد)

