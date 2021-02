لیست نامزدهای بفتا ۲۰۲۱ اعلام شد و همانند مراسم گلدن گلوب ۲۰۲۱، فیلم «خورشید» به جمع نامزهای بخش بهترین فیلم خارجی‌زبان راه پیدا نکرده تا حضور نماینده‌ی ایران در اسکار ۲۰۲۱، طی فصل جوایز سینمایی پیش رو کم‌رنگ شود. از سویی دیگر همانطور که پیش‌بینی می‌شد، فیلم‌های «سرزمین آواره‌ها» و «دور دیگر» در اغلب شاخه‌های اصلی نامزد دریافت جایزه‌ی بفتا شده‌اند.

آکادمی هنرهای فیلم و تلویزیون بریتانیا یا به اختصار بَفتا همواره لیست نهایی نامزدهای جوایز خود را اعلام می‌کند، اما این آکادمی امسال تصمیم گرفته یک لیست بلند بالا از نامزدهای اولیه منتشر و در تاریخ ۱۹ اسفند (۹ مارس) فهرست نهایی را مشخص کند. بفتا نیز همانند سایر رویدادهای سینمایی مهم با چند ماه تاخیر مواجه شد و امسال در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ (۱۱ آپریل) باید منتظر برگزاری آن باشیم.

نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۲۱ مشخص شدند؛ بی‌اعتنایی به نولان، تنت و مجیدی

طی سال‌های اخیر همواره ایرادهایی به سبک رأی‌گیری و بخش‌های مختلف بفتا وارد بوده است، به همین خاطر تغییراتی در این خصوص اعمال شده است و از این پس برای انتخاب بهترین‌ها از نظر آکادمی هنرهای فیلم و تلویزیون بریتانیا ۳ نوبت رأی‌گیری خواهد شد. دور اول نظرسنجی از اعضای این آکادمی از ۲۳ دی تا ۷ بهمن (۱۲ تا ۲۶ ژانویه) برگزار شد و لیست حاضر حاصل این نظرخواهی پیرامون بهترین فیلم‌های نمایش داده شده طی ۱۲ ماه گذشته است. برای تعیین فهرست نهایی و مشخص شدن برندگان نیز رأی‌گیری صورت می‌گیرد.

آکادمی هنرهای فیلم و تلویزیون بریتانیا ساعاتی قبل ضمن اعلام نامزدهای اولیه‌ی بفتا ۲۰۲۱، در بخشی از بیانیه‌ی اخیر خود در راستای تغییرات و بهبودهای جدید این مراسم آورده است: «تشکر ویژه‌ای از اعضای خود به خاطر استقبال از تغییرات جدید آن هم در این شرایط [کرونایی] و زمان دشوار داریم. امیدواریم فهرست اولیه‌ی امروز بفتا به شما نشان دهد ما متعهد به اعمال تغییر در همه‌ی جنبه‌ها هستیم.»

فهرست نامزدهای بفتا ۲۰۲۱

بهترین فیلم

دور دیگر (Another Round)

پنج هم‌خون (Da 5 Bloods)

پدر (The Father)

حفاری (The Dig)

بلک باتم ما رینی (Ma Rainey’s Black Bottom)

منک (Mank)

اخبار جهان (News of the World)

موریتانی (The Mauritanian)

سرزمین آواره‌ها (Nomadland)

یک شب در میامی… (…One Night in Miami)

زن جوان خوش‌آتیه (Promising Young Woman)

روح (Soul)

صدای متال (Sound of Metal)

ببر سفید (The White Tiger)

دادگاه شیکاگو هفت (The Trial of the Chicago 7)

در لیست اولیه‌ی بهترین فیلم‌ها می‌توان اغلب آثار سینمایی تحسین شده سال ۲۰۲۰ را پیدا کرد. خیلی سخت بتوان فهرست نهایی را به درستی حدس زد، اما اگر «سرزمین آواره‌ها»، «دور دیگر»، «پدر» و «دادگاه شیکاگو هفت» را از همین حالا در میان مدعیان اصلی دریافت جایزه‌ی بفتا بهترین فیلم بدانیم چندان بی‌راه نیست. این فیلم‌ها در سایر رویدادهای سینمایی ماه‌های اخیر همانند جشنواره‌ی ونیز، فهرست نامزدهای گلدن گلوب و غیره نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. شانس فیلم «منک» به کارگردانی دیوید فینچر و انیمیشن «روح» نیز بالاست.

بهترین کارگردانی

دور دیگر

دستیار

دندان شیری (Babyteeth)

حفاری

پدر

نسخه‌ی چهل ساله (The 40-Year-Old Version)

منک

موریتانی

میناری (Minari)

معلم هشت پای من (My Octopus Teacher)

اخبار جهان (News of the World)

سرزمین آواره‌ها

یک شب در میامی…

زن جوان خوش‌آتیه

کو وادیس، آیدا؟ (?Quo Vadis, Aida)

راکس (Rocks)

سینت مود (Saint Maud)

انگاشته (Tenet)

دادگاه شیکاگو هفت

ببر سفید

بهترین بازیگر نقش اول زن

امی آدامز، مرثیه هیلبیلی (Hillbilly Elegy)

بوکی باکری، راکس

رادا بلنک، نسخه‌ی چهل ساله

جسی باکلی، من به پایان دادن به اوضاع فکر می‌کنم (I’m Thinking of Ending Things‎)

مورفید کلارک، سینت مود

وایولا دیویس، بلک باتم ما رینی

جولیا گارنر، دستیار

ونسا کربی، تکه‌های یک زن

سوفیا لورن، زندگی پیش رو

فرانسیس مک‌دورموند، سرزمین آواره‌ها

کری مولیگان، زن جوان خوش‌آتیه

وونمی موساکو، خانه او

کیت وینسلت، آمونیت (Ammonite‎)

آلفره وودارد، رحمت (Clemency‎)

زندایا، مالکوم و ماری (Malcolm & Marie)

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد

ریز احمد، صدای متال

کینگزلی بن العدیر، یک شب در میامی…

چادویک بوزمن، بلک باتم ما رینی

ریف فاینز، حفاری

آدارش گوراو، ببر سفید

تام هنکس، اخبار جهان

آنتونی هاپکینز، پدر

کاسمو جارویس، آرام با اسب‌ها (Calm With Horses)

دلروی لیندو، ۵ هم‌‌خون

مدس میکلسن، دور دیگر

گری اولدمن، منک

طاهر رحیم، موریتانی

کیت استنفیلد، یهودا و مسیح سیاه

جان دیوید واشنگتن، مالکوم و ماری

استیون یون، میناری

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

نیام الگار، آرام با اسب‌ها

کوثر علی، راکس

ماریا باکالوا، بورات ۲

الن برستین، تکه‌های یک زن

پریانکا چوپرا جوناس، ببر سفید

گلن کلوز، مرثیه هیلبیلی

اولیویا کلمن، پدر

جنیفر ایلی، سینت مود

دومینیک فیش بک، یهودا و مسیح سیاه

جودی فاستر، موریتانی

اشلی مادکو، خطوط تلفن (County Lines)

آماندا سیفرید ، منک

سیرشا رونان، آمونیت

یو جونگیون، میناری

هلنا زنگل، اخبار جهان

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

چادویک بوزمن، ۵ هم‌خون

بو بورنهام، زن جوان خوش‌آتیه

ساشا بارون کوهن، دادگاه شیکاگو هفت

بندیکت کامبربچ، موریتانی

دنیل کالویا، یهودا و مسیح سیاه

باری کیوگان، آرام با اسب‌ها

اَلِن اس. کیم، میناری

فرانک لانگلا، دادگاه شیکاگو هفت

لسلی اودم جونیور، یک شب در میامی…

کلارک پیترس، ۵ هم‌خون

ادی ردمین، دادگاه شیکاگو هفت

مارک رایلنس ، دادگاه شیکاگو هفت

پل راسی، صدای متال

دیوید استراترن، سرزمین آواره‌ها

استنلی توچی، ابرنواختر (Supernova)

بهترین فیلم بریتانیایی

امونیت

آرام با اسب‌ها

خطوط تلفن

پیک (The Courier)

دیوید اتنبرو: زندگی روی سیاره‌ی ما (David Attenborough: A Life on Our Planet)

حفاری

اما (Emma)

پدر

خودش (Herself)

خانه‌ی او

برزخ (Limbo)

موریتانی

بدرفتاری (Misbehaviour)

مغول موگولی (Mogul Mowgli)

زن جوان خوش‌آتیه

رادیواکتیو (Radioactive)

ربکا (Rebecca)

راکس

سینت مود

ابرنواختر

بهترین مستند

همه در: مبارزه برای دموکراسی (All In: The Fight for Democracy)

قهرمان ورزش درجه یک (تلنت ای/Athlete A)

داستان پسران بیستی (Beastie Boys Story)

شدن (Becoming)

بیلی (Billie)

کلکتیو (اشتراکی/Collective)

کریپس کمپ (Crip Camp)

دیوید اتنبرو: زندگی روی سیاره‌ی ما

دیک جانسون مرده است (Dick Johnson is Dead)

مخالف (The Dissident)

من گرتا هستم (I Am Greta)

ام‌ال‌کی/اف‌بی‌آی (MLK/FBI)

معلم هشت پای من

معضل اجتماعی (The Social Dilemma)

شکارچیان ترافل (The Truffle Hunters)

منبع: Hollywood Reporter

The post نامزدهای بفتا ۲۰۲۱ اعلام شدند؛ ناکامی خورشید و درخشش سرزمین آواره‌ها appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala