ششمین روز از جشنواره فیلم فجر ۹۹ با اکران فیلم‌های «مامان» ساخته آرش انیسی و «منصور» به کارگردانی سیاوش سرمدی در سینمای اهالی رسانه برگزار شد.

طبق آنچه مدیر امور سینماهای جشنواره فیلم فجر اعلام کرده سانس‌های فوق‌العاده در ساعات اولیه صبح در روزهای پنجشنبه و جمعه با استقبال مواجه شده در نتیجه این روند در روز شنبه نیز ادامه خواهد داشت. محمدرضا فرجی در این مورد گفت: روز پنجشنبه ۹ سالن و روز جمعه ۱۶ سالن به سانس فوق‌العاده اختصاص یافت. برای روز شنبه هم ۱۲ سالن با ۳۰ درصد ظرفیت در ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح میزبان علاقه‌مندان به سینما هستند.

پرمخاطب‌ترین‌های فجر ۹۹

به گزارش ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره فیلم فجر فیلم «شیشلیک» بیشترین تعداد بیننده و فیلم «بی‌همه‌چیز» بیشترین درصد مشارکت مردمی در آرای ثبت شده در سامانه سمفا را داشتند.

براساس آمار ارائه شده در سامانه سمفا در تاریخ ۱۷ بهمن از تعداد بلیت‌های فروش‌رفته و بینندگان که برای اولین‌‌بار در طول ادوار جشنواره انجام می‌شود، در مجموع ۱۰۹هزار و ۲۲۵ بلیت فروش رفته و ۴۳ هزار و ۹۹۰ بیننده به تماشای فیلم‌ها نشستند. بر این اساس ده درصد از مخاطبان در رای‌گیری مردمی که به صورت اینترنتی انجام می‌شود، به فیلم‌های مورد نظر خود رای دادند.

روز پنجم جشنواره فیلم فجر ۹۹؛ فیلم‌های تلخ پرستاره

طبق این آمار فیلم بی‌همه‌چیز به کارگردانی محسن قرایی چهار هزار و ۸۵۲ بیننده داشته و از این میان ۱۴ درصد از مخاطبان رای خود را در مورد این فیلم در سامانه سمفا ثبت کرده‌اند. شش هزار و ۵۱۹ بیننده به تماشای تازه‌ترین اثر محمدحسین مهدویان تحت عنوان شیشلیک نشستند و از این میان ۱۲ درصد از بینندگان به این فیلم رای دادند.

ابلق به کارگردانی نرگس آبیار جایگاه سوم درصد مشارکت مردمی را با مشارکت ۱۱ درصدی مخاطبان به خود اختصاص داده‌ است.

همچنین در بخش فیلم‌های اول نیز «روزی روزگاری آبادان» به کارگردانی حمیدرضا آذرنگ بیشترین تعداد رای مردمی در میان فیلم‌های اول را کسب کرده و فیلم «گیج‌گاه» عنوان پرفروش‌ترین فیلم را به خود اختصاص داده است‌.

سیمای متفاوتی از «مامان»

نشست پرسش و پاسخ فیلم مامان ساخته آرش انیسی با اجرای حمیدرضا مدقق بعد از ظهر امروز جمعه ۱۷ بهمن ماه در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

به گزارش ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره فیلم فجر نشست پرسش و پاسخ فیلم مامان با حضور کارگردان، مجید برزگر (تهیه‌کننده)، رویا افشار، امیر نوروزی، عرفان ابراهیمی، امیر شمس (بازیگران)، زهره علی‌اکبری (طراحی و ترکیب صدا)، پوریا اخوان (طراح صحنه)، فرید طهماسبی (مدیر فیلمبرداری) و میلاد موحدی (آهنگساز) در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

در ابتدای این نشست آرش انیسی درباره انتخاب این داستان به عنوان اولین فیلم سینمایی‌اش بیان کرد: من همیشه فیلمنامه‌های متعددی می‌نوشتم و دنبال ساخته شدنش می‌رفتم، اما نهایتا به سرانجام نمی‌رسیدند. او افزود: مامان فیلم‌نامه‌ای بود که تصمیم گرفتم برای ساخته شدن آن بجنگم و تا انتها پیش بروم تا فیلم ساخته شود که خدا را شکر موفق شدم.

مجید برزگر درباره تهیه این فیلم و همکاری با انیسی گفت: روزهای زیادی از تصمیم ما برای ساخت مامان می‌گذرد. فیلمنامه جذاب و شخصیت‌پردازی مناسب و شخصیت آرش انیسی، همه از عواملی بودند که توجه من را برای حضور در این اثر سینمایی جلب کرد.

رویا افشار درباره بازی‌کردن نقش نانسی توضیح داد: ویژگی‌های مقتدرانه این شخصیت، مهربانی و مادر‌بودنش من را برای ایفای این نقش جذب کرد.

امیر نوروزی، درباره ایفای کاراکتر فریدون گفت: مثل همه انسان‌ها که نقاط شخصیتی متفاوتی دارند، فریدون نیز نیت پلیدانه‌ای ندارد و نمی‌توانم صفت خاصی را به او اطلاق کنم. این شخصیت بر حسب موقعیت دست به این تصمیم می‌زند.

در ادامه عرفان ابراهیمی درباره حضور در پروژه مامان توضیح داد: شخصیت احمد راوی فیلم است. من و آرش انیسی جلسات فراوانی درباره چگونگی رسیدن به نقش داشتیم و خوشحالم که امسال در این‌جا حضور دارم.

امیر شمس دیگر بازیگر این فیلم گفت: از چند سال گذشته قرار بود من این نقش را بازی کنم؛ اما از آن‌جا که فیلم ساخته نشد این موقعیت به تعویق افتاد تا در نهایت توانستم در این فیلم سخت حضور داشته باشم.

فرید طهماسبی درباره فیلمبرداری این فیلم توضیح داد: در فیلم کوتاه شما حدود یک تا ده روز فیلمی را فیلمبرداری می‌کنید و کار تمام می‌شود. اما در فیلم بلند این که حدود چهل روز باید پشت ‌هم سر صحنه بروی و همه‌چیز را مدیریت کنی، موقعیتی متفاوت و سخت است. او ادامه داد: این فیلم برای من متفاوت بود و از نتیجه کارم راضی هستم.

طهماسبی ادامه داد: اکثر صحنه‌های فیلمبرداری این کار داخلی بود. من و آرش انیسی برای چگونگی روایت این فیلم از منظر فیلمبرداری جلسات متعددی در پیش‌‌تولید داشتیم و زمان فیلمبرداری چالش جدی نداشتیم.

میلاد موحدی در خصوص آهنگسازی مامان گفت: ما در اوایل کار با هم درگیر چالش‌هایی می‌شدیم چون نگاه من نقطه نظر یک ناظر بود. اما آرش انیسی موسیقی را در بیان احساس صحنه‌ها می‌دید. خوشبختانه نگاه و شناخت این کارگردان نسبت به موسیقی خیلی درست بود و من امیدوارم نتیجه خوب شده باشد. بخشی از موسیقی مرهون نگاه این کارگردان است.

پوریا اخوان درباره طراحی صحنه توضیح داد: کارکردن با کارگردان فیلم اولی خیلی سخت است، زیرا همه مشکلات سر راه فیلمساز اول قرار می‌گیرد. امیدوارم نتیجه خوبی حاصل شده باشد. الان که فیلم را دیدم به این نتیجه رسیدم که شاید صحنه به خوبی دیده نشود و در خدمت فیلم است. این اتفاق یعنی من رسالت خود را درست انجام داده‌ام.

زهره علی اکبری گفت: کار کردن با آرش انیسی دلچسب و در عین حال سخت بود. این کار کاراکترمحور است و تمامی عوامل بدون به چشم آمدن باید در خدمت فیلمنامه قرار می‌گرفتند. من کار خلوت، ساده و تمیز را بیشتر می‌پسندم و هدفمان این بود که بخش صدا هم ساده به نظر برسد و به چشم نیاید.

رویا افشار درباره نقش‌های مختلفی که به عنوان مادر بازی کرده است، گفت: وقتی سناریو را می‌خوانی، فاصله‌گذاری را در ذهنت انجام می‌دهی. من سعی می‌کنم کارهایم شبیه به هم نباشد. همه فیلم‌هایم را دوست دارم و برای همه آن‌ها زحمت کشیده‌ام. حضور در کنار آرش انیسی نیز برای من ارزشمند بود. «سرکوب»، «دشمنان» و «مامان» ویژگی‌های مخصوص به خود را دارند و فیلمسازانشان هر سه جوان هستند. ما این روزها به فیلمسازان مولف نیاز داریم.

در ادامه این نشست، انیسی درباره اسم‌های مختلف شخصیت مامان توضیح داد: جنوبی‌ها معمولا با پرسنل خارجی مراوده بسیاری دارند و اغلب دو اسم دارند برای مثال نسرین می‌شود نانسی یعنی در اداره پتروشیمی این‌گونه صدا می‌شده. فامیلی خودش هم روستا است؛ اما از آن‌جایی که سعی می‌کند جای پدر را بگیرد در شغل فعلی که دارد از فامیلی پدر استفاده می‌کند. او ادامه داد: اگر مجید برزگر نبود، این فیلم امکان نداشت ساخته شود. ایشان بر اساس نگاهی که از پیش دارد فیلمنامه‌‌ها را برای ساخت انتخاب می‌کند. فکر می‌کنم که آقای برزگر کاملا می‌داند چه هدفی دارد و چه کاری دوست دارد انجام دهد.

برزگر در پاسخ به این سئوال که تا چه اندازه در فیلمنامه دخالت داشته است گفت: من هیچ نقشی در فیلمنامه نداشتم، فقط آن را انتخاب و تحسین کردم. هیچ‌گاه سطح خودم را به قدری پایین نمی‌آورم که در متن یک کارگردان دست ببرم. او افزود: حتی اغلب سر صحنه نمی‌روم، چون اعتقاد دارم که مبحثی به اسم اعتماد باید میان ما جاری باشد. او با اظهار خوشحالی برای حضور در این پروژه بیان کرد: مامان نفس، ریتم و حال خوبی دارد. من مدیون گروه بازیگرانم هستم و هرچه‌قدر از آنان تشکر کنم باز هم کم است. فیلم‌هایی شبیه به مامان تماشاگر خاص خودش را دارد و من از آن مطمئن هستم. تهیه‌کننده مامان ادامه داد: فیلم‌های پرفروش متر و معیار ما نیستند و ما مخاطبانمان را از گروه دیگری از مردم برمی‌گزینیم.

امیر شمس که با دو فیلم در جشنواره سی‌ونهم حضور دارد گفت: فیلم مامان برای من بسیار ارزشمندتر از فیلم «مصلحت» است. شخصیت این فیلم بسیار از من دور بود و سر تک تک پلان‌های آن اذیت می‌شدم؛ چون هیچ‌گاه نمی‌توانم با مادرم این‌گونه رفتار کنم.

منصور ستاری بر پرده سینما

نشست پرسش و پاسخ فیلم منصور ساخته سیاوش سرمدی با اجرای حمیدرضا مدقق بعدازظهر امروز جمعه ۱۷ بهمن‌ماه در سالن‌ همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

به گزارش ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره فیلم فجر نشست پرسش و پاسخ فیلم منصور با حضور کارگردان، مهدی مطهر (مجری طرح)، سیدجواد هاشمی، محسن قصابیان، علیرضا زمانی‌نسب، لیندا کیانی (بازیگران)، مجید گرجیان (مدیر فیلمبرداری)، محمد برادران (مدیر جلوه‌های ویژه بصری) و بابک کریمی طاری (طراح صحنه) برگزار شد.

سیاوش سرمدی کارگردان درباره پرداختن به شخصیت منصور ستاری گفت: این فیلم قرار بود که درباره مهندس ثنایی و درباره روند ساخت هواپیما به صورت مستند ساخته شود، اما منابع تصویری مناسب در این باره وجود نداشت.

او با بیان اینکه هواپیماسازی کاری بسیار پیچیده است افزود: مهندس ثنایی در سال ۶۵ یک F5 را شبیه‌سازی کرده بود، این روند ساخت هواپیما برایم جذاب بود و می‌خواستم حتما این کار را بسازم. در ابتدا شهید ستاری قهرمان داستان نبود به این دلیل که دغدغه فیلم به‌روز شود به تغییر نگاه قصه فکر کردم که داستان جذاب‌تری را به مخاطب ارائه کنم.

محسن قصابیان درباره ایفای نقش در فیلم منصور گفت: وقتی قرار است نقش یک قهرمان را بازی کنی، به خصوص در زمان معاصر، کار کمی سخت و پیچیده می‌شود؛ چرا که مردم با چنین شخصیت‌هایی آشنا هستند.

او افزود: ابتدا از خواندن فیلمنامه و بررسی آن شروع کردم و سپس به کتاب‌هایی درباره شهید ستاری روی آوردم. حتی به خانه پدری شهید رفتم و هر داده‌ای که درباره او وجود داشت را بررسی کردم. او ادامه داد: من وقتی فکر می‌کنم کاری درست است آن را انجام می‌دهم اما گاهی اوقات شک هم می‌کنم. این فیلم حتی زندگی شخصی من را نیز تحت تاثیر قرار داد.

در ادامه لیندا کیانی درباره بازی در این پروژه گفت: با راهنمایی‌های آقای سرمدی تصمیم گرفتیم شخصیت همسر شهید ستاری را کمی متفاوت بازی کنیم. تمام تلاشم را کردم که بر خلاف کلیشه‌های همیشگی، یک زن خیلی معمولی را بازی کنم.

در ادامه این نشست، علیرضا زمانی‌نسب نیز درباره حضور در فیلم گفت: من بیست سال تلاش کردم بازی کنم و در این فیلم که بازی نکردم بیشتر دیده شد. این سبک برای من پیچیدگی‌های خودش را داشت و خوشحالم که در آن بازی کردم.

همچنین سید جواد هاشمی درباره ایفای نقش در این فیلم توضیح داد: من در ابتدا به سراغ اسناد واقعی موجود درباره این شهدا رفتم. فکر می‌کنم این نزدیک بودن به استناد تاریخی، جذابیت بسیاری ایجاد کرده بود. او افزود: نگاه سیاوش سرمدی بسیار ویژه و مستندگونه بود که این نقطه نظر به کمک فیلم آمد. فکر می‌کنم نقش من اهمیت زیادی نداشت و خود فیلم تجربه‌ای بسیار جذاب بود.

مجید گرجیان مدیر فیلمبرداری منصور درباره پلان‌هایی که به صورت دوربین روی دست گرفته شده است، گفت: این فیلم با دو دوربین فیلمبرداری شد و به صورت دوربین روی دست بود تا بهتر و روان‌تر بتوانیم درباره موضوع صحبت کنیم.

در این نشست محمد برادران در خصوص طراحی جلوه‌های ویژه فیلم توضیح داد: بخش زیادی از هواپیما که در تصویر می‌بینید به صورت ۳D کار شده و کار جلوه‌های ویژه این اثر حدود سه ماه زمان گرفت. اتفاق خیلی عجیبی نبود و منابع کافی برای ما بود.

بابک کریمی طاری درباره طراحی صحنه فیلم گفت: ما دو بعد داریم که یکی نگاه تحقیقاتی و دیگری نگاه هنری است. کار طراح صحنه دهه شصت تنها تغییر زمان نیست، بلکه باید فضاسازی هنری نیز شکل بگیرد تا همه‌چیز به نفع فیلم پیش رود و مخاطب از فضاسازی فیلم لذت ببرد.

مهدی مطهر مجری طرح پروژه منصور نیز طی سخنانی بیان کرد: سرمایه‌گذار اصلی فیلم سازمان اوج است و اسپانسر فیلمی شده که قهرمانش از ارتش است. این پروژه بیش از یک سال و نیم طول کشید و فیلمبرداری آن در بدترین زمان ممکن یعنی گرانی بنزین، حوادث آبان و شهادت سردار سلیمانی انجام شد. باید بگویم در فرم فیلم همه‌چیز به اندازه و دقیق است و بیش از آن‌که درباره جنگنده باشد، درباره یک قهرمان است.

سرمدی با بیان اینکه بسیاری از آثار تاریخی ما باورپذیر نیستند، افزود: تجربه مستندسازی به من کمک کرد تا فیلمی باورپذیر بسازم. از عناصر کلیشه‌ای در فیلم استفاده نکردم و مخاطب را احساساتی نکردم. او درباره انتخاب بازیگر نیز توضیح داد: کیومرث مرادی در انتخاب بازیگران نقشی بسیار مهمی داشت. بازیگران ما ستاره‌های تئاتر هستند و دقیقا نقطه مقابل چیزی که ما برای فیلم نیاز داشتیم، چراکه ما نیازمند یک بازی رئال و باورپذیر بودیم که زندگی را روایت کند.

گرجیان درباره جذابیت‌های فیلمبرداری منصور گفت: من تا به حال فیلمی با این ابعاد و درباره چنین قهرمانی کار نکرده بودم. چنین فیلمی به هر فیلمبرداری پیشنهاد شود، آن را می‌پذیرد و هدف من این بود که در فیلمبرداری خیلی کار فیلمبردار دیده نشود.

در خاتمه این نشست سرمدی درباره تدوین فیلم بیان کرد: من نمی‌خواستم خودم این فیلم را تدوین کنم، در ابتدا یک تدوینگر برجسته سینما فیلم را تدوین کرد و فیلم خیلی بد شد و به ذهنیات من نزدیک نشد. به همین دلیل من خودم دوباره فیلم را تدوین کردم و به این اثر رسیدیم.

