آیا تبر کنگ از اجداد گودزیلا ساخته شده است؟

تبری که در تریلر «گودزیلا در برابر کنگ» (Godzilla vs. Kong) نشان داده شد به وضوح از باله‌های پشتی گودزیلا ساخته شده است، اما شاید نه همان گودزیلایی که ما می‌شناسیم. تبری که در اولین تریلر منتشر شده از فیلم گودزیلا در برابر کنگ دیده شد ممکن است از باله‌های پشتی حریفش در فیلم ساخته نشده باشد، بلکه از بقایای گودزیلای اصلی تهیه شده باشد. در ماه‌های گذشته، اخبار و تصاویری منتشر شد که احتمال می‌داد ممکن است کنگ برای جنگ با گودزیلا سلاحی داشته باشد. سرانجام، این تبر به طور رسمی توسط لجندری (Legendary) در تریلر رونمایی شد.

تبر کنگ، که مسلما بهترین سلاح در اسلحه‌خانه او است، یکی از پربحث‌ترین عناصر اولین تریلر منتشر شده از این فیلم بود. به نظر می‌رسد که مونارک برای مهار گودزیلا مجبور است اعتماد کنگ را که حالا پیوند خوبی با یک کودک خردسال برقرار کرده است، جلب کند .

بنا به دلایلی که هنوز به طور کامل توضیح داده نشده است، گودزیلا و کنگ در نبردی که مشخص خواهد کرد آلفای تیتان‌ها کدام یک است، با هم روبه‌رو خواهند شد. گودزیلا با کشتن گیدورا تاج پادشاهی بر هیولاها را ادعا کرد، اما اگر این تاج در فیلم پیش‌رو به دست کنگ بیفتد می‌تواند آن را برای همیشه از دست رفته بداند.

در مورد تبری که ممکن است به کنگ کمک کند تا در نبرد پیش‌رو در دنیای هیولاها به پیروزی برسد، سوالات مختلفی وجود دارد که یکی از آن‌ها مربوط به اصل و پیدایش آن است.

زوایای خاصی در تریلر کاملا روشن کرده است که تیغه تبر کنگ از یکی از باله‌های پشتی گودزیلا است. نه تنها با شکل و بافت باله‌های او مطابقت دارد، بلکه به رنگ آبی نیز می‌درخشد. همین نکته باعث شده که بسیاری از طرفداران پیش‌بینی کنند که در فیلم، کنگ یکی از باله‌های پشتی گودزیلا را به طرز وحشیانه‌ای از پشت او در می‌آورد و از آن برای ساخت یک سلاح قدرتمند استفاده می‌کند. این یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند اتفاق بیفتد، اما این امکان هم وجود دارد که گودزیلا هیچ یک از باله‌های خود را از دست ندهد. در عوض تبر کنگ می‌تواند با گودزیلای اصلی مرتبط باشد.

گودزیلا تنها عضو گونه‌ی خود نیست

از نقاشی‌های غار نشان داده شده در فیلم کنگ: جزیره جمجمه (Kong: Skull Island) و گودزیلا : پادشاه هیولاها (Godzilla: King of the Monsters) می‌توان نتیجه گرفت که مدل‌هایی از نبرد آن‌ها حداقل یک‌بار در گذشته‌ی دنیای هیولاها اتفاق افتاده است.

همان‌طور که گفته شد این دو هیولا آخرین بازماندگانی هستند که در میانه‌ی این نبرد باستانی ایستاده‌اند. در مورد این‌که چه کسی باعث این نبرد شده است، نمی‌دانیم. اما با توجه به این‌که در دهه ۱۹۷۰ کنگ تنها یک نوجوان بود شکی نیست که او در آن زمان در آن‌جا نبوده است. از طرف دیگر، ممکن است گودزیلا در جنگ گذشته تایتان‌ها جنگیده باشد. این هیولا هزاران سال است که وجود دارد، بنابراین این احتمال وجود دارد که او با یکی از اجداد کنگ مبارزه کرده باشد (و شاید آن‌ها را شکست داده است).

سناریوی دیگر این است که هیچ کدام از این دو هیولا در نبرد گذشتگان‌شان دخالتی نداشتند. در فیلم گودزیلا سال ۲۰۱۴ تأیید شد که گودزیلا تنها عضو گونه‌ی خودش نبود که بر روی زمین قدم گذاشت. مونارک در ابتدای فیلم در حال مطالعه بر روی اسکلت گودزیلایی باستانی بود، این بدان معناست که حداقل یک گودزیلای دیگر قبل از او وجود داشت.

این موجود که در کمیک مقدماتی دگون (Dagon) نامیده شد، بیش از هزار سال پیش در جنگ با MUTOها کشته شد. در نتیجه ممکن است گودزیلا سومی وجود داشته است که هم از دگون و هم از گودزیلای شناخته شده‌ی ما قدیمی‌تر بوده و همان تایتانی باشد که در جنگ تایتان‌ها با اجداد کنگ رودررو شد. ممکن است او در جنگ جان خود را از دست داده باشد.

کنگ چگونه می‌تواند گودزیلای اصلی را پیدا کند

اگر گودزیلای سومی وجود داشته باشد، چگونه کنگ می‌تواند او را پیدا کند؟ پاسخ به این سوال به طور طبیعی به محل وقوع جنگ تایتان بستگی دارد. ممکن است بخش بزرگی از این نبرد به جای سطح زمین، در درون زمین اتفاق افتاده باشد. توصیفات این فیلم نشان می‌دهد که این نکته قابل قبول است، زیرا گفته شده که “جنگ هیولاها” در “اعماق جهان ما” به راه خواهد افتاد. این نشان می‌دهد که گذرگاه‌های توخالی زمین فضای کافی برای جنگ‌های گسترده تایتان‌ها را فراهم می‌کنند.

در خلاصه‌ داستان جدیدی از فیلم آمده است که کنگ واقعا از این مکان دیدن خواهد کرد. ظاهرا او در جستجوی «خانه واقعی» خود خواهد بود. به این نکته نیز در تریلر اشاره‌ شده است. در تریلر دیده شد كه کنگ دست خود را بر روی یك نقاشی قرمز رنگ كه بر روی دیوار غار پیدا کرد، گذاشت. ممکن است آن‌جا باشد که او اسکلت نیاکان خود را که در جنگ تایتان‌ها جنگیده‌اند می‌بیند و یا شاید جسد دشمن آن‌ها (یعنی گودزیلا اصلی) را پیدا کند. اگر کنگ به اندازه کافی باهوش باشد و بفهمد که باله‌های پشتی گودزیلا به اندازه کافی تیز هستند و می‌تواند به عنوان سلاح مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند یکی از آن‌ها را بیرون آورده و با استخوان تایتان ترکیب کند تا یک تبر درست کند. لبه تبر (که در تریلر هم نشان داده شد از استخوان است) ممکن است متعلق به یک تایتان متفاوت باشد زیرا به جای آبی به رنگ قرمز می‌درخشد .

قدرت تبر کنگ در چه چیزی می‌تواند باشد

تبر کنگ مطمئنا برای بریدن پوست ضخیم گودزیلا مفید است، اما به دلایلی غیر از این هم مفید خواهد بود. به نظر می‌رسد که تبر ساخته شده از گودزیلا (یا اجداد او) ویژگی‌های خاصی به آن می‌بخشد که می‌تواند به کنگ در مبارزه کمک کند. در تریلر، او توانست نفس اتمی گودزیلا را با آن دفع کند. این اتفاق بزرگی است، بیشتر به این دلیل که بزرگ‌ترین نقطه ضعف کنگ را از بین می‌برد. در نبرد نهایی نفس اتمی سلاحی بود که کنگ هیچ پاسخی برای آن نداشت. گوزدیلا بدون نفس اتمی کار زیادی نمی‌تواند در برابر کنگ انجام دهد. در نتیجه کنگ در مقابل گودزیلا بسیار راحت‌تر خواهد ایستاد.

به علاوه، تبر حتی قبل از این‌که گودزیلا نفس اتمی خود را به سمت کنگ شلیک کند آبی بود. به نظر می‌رسد ارتباط تبر با گودزیلا نوعی قدرت عجیب و غریب را به وجود آورده که ممکن است ماهیت رادیواکتیو داشته باشد (دقیقا مانند تنفس اتمی).

سخت است که بگوییم محدودیت تبر کنگ چیست، اما یکی از محدودیت‌های احتمالی ممکن است استفاده از انرژی گودزیلا علیه خودش باشد. این می‌تواند توضیح دهد که چرا به رنگ آبی می‌درخشد. در هر صورت، مطمئنا به نظر می‌رسد که تبر بزرگ‌ترین تهدید برای تاج پادشاه هیولاها در فیلم گودزیلا در برابر کنگ است.

