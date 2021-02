گاهی اوقات حقیقت، عجیب‌تر از قصه و داستان است. شاید اگر در ابتدای فیلم‌ها ننویسند که «این یک داستان واقعی است»، تصور اینکه چنین اتفاق‌هایی واقعا رخ داده برایمان مشکل و گاهی ترسناک باشد.

فیلم‌های سینمایی باورنکردنی که از داستان‌های واقعی الهام گرفته شده‌اند کم نیستند. «فهرست شیندلر» (Schindler’s List)، «اسپارتاکوس» (Spartacus)، «لارنس عربستان» (Lawrence of Arabia) و … تعداد آن‌ها بسیار زیاد است و فهرست کردنشان زمان زیادی می‌طلبد. با این حال، آن‌ها برای دهه‌ها پرده‌ی نقره‌ای را آراسته‌اند و یادآوریشان هرگز قدیمی نمی‌شود. در اینجا فهرستی آماده کردیم از فیلم‌هایی که اکنون می‌توانید تماشا کنید و به شما کمک می‌کند امیدها، رویاها و شکست‌های دیگران را تجربه کنید.

۱. فقط رحمت (Just Mercy)

کارگردان: دستین دنیل کریتون

دستین دنیل کریتون بازیگران: مایکل بی‌جوردن، جیمی فاکس، بری لارسون و …

مایکل بی‌جوردن، جیمی فاکس، بری لارسون و … محصول: ۲۰۱۹

فیلم زیبای «فقط رحمت» چهارمین اثر دستین دنیل کریتون نویسنده و کارگردان است، که بر اساس کتاب سال ۲۰۱۴، نوشته‌ی وکیل مدافع حقوق مدنی مشهور جهان، برایان استیونسون ساخته شده. در این زندگینامه تلاش‌های خستگی‌ناپذیر استیونسون برای مقابله با سیستم قضایی ایالات متحده که تحت تاثیر یک تعصب سیستماتیک است بازگو شده و فیلم، زحمات او (با بازی مایکل بی. جوردن) برای آزادی زندانی اشتباها محکوم به اعدام، والتر مک‌ملیان، با بازی جیمی فاکس را دنبال می‌کند. این فیلم در عین غمگین بودن، بسیار تاثیرگذار و زیباست.

۲. به آقا، با عشق (To Sir, With Love)

کارگردان: جیمز کلیول

جیمز کلیول بازیگران: سیدنی پوآتیه، جودی گیسون، کریستین رابرت و …

سیدنی پوآتیه، جودی گیسون، کریستین رابرت و … محصول: ۱۹۶۷

فیلم به آقا، با عشق، بر اساس رمان زندگینامه‌ای به همین نام نوشته‌ی ای‌آر برثوایت ساخته شده است. این فیلم داستان دوران تحصیل یک معلم در لندن را پس از جنگ جهانی دوم بازگو می‌کند، و نگاه جدیدی به سیاست نژادی و طبقه‌بندی را در آن زمان ارائه می‌دهد. سیدنی پوآتیه نقش یک مهندس آرمانگرا از گیانا انگلیس را بازی می‌کند که مجبور به تدریس گروهی از دانشجویان سفید‌پوست کالجی در لندن است.

۳. مانی‌بال (Moneyball)

کارگردان: بنت میلر

بنت میلر بازیگران: برد پیت، جونا هیل، فلیپ سیمور هافمن

برد پیت، جونا هیل، فلیپ سیمور هافمن محصول: ۲۰۱۱

فیلم مانیبال با فیلمنامه‌ای از آرون سورکین قابل احترام و کار درست، داستان ظهور بیلی بین (با بازی برد پیت)، بازیکن سابق لیگ برتر بیس‌بال را روایت می‌کند که در زمان مدیریتش تیم با شکست‌هایی مواجه می‌شود و مسابقات و بازیکنان زیادی را از دست می‌دهد. در آخر با هوشمندی و به کمک یک حسابدار جوان (با بازی جونا هیل) تغییرات به‌جا و درستی را در تیم اعمال می‌کند و نتایج شگفت‌آوری بدست می‌آورد.

۴. لاوینگ (Loving)

کارگردان: جف نیکولز

جف نیکولز بازیگران: جوئل اجرتون، روث نگا، مایکل شانون و …

جوئل اجرتون، روث نگا، مایکل شانون و … محصول: ۲۰۱۶

یکی از مشهورترین نبردهای دادگاه عالی قرن بیستم، عاشقانه‌ی جف نیکلز، داستان واقعی ریچارد و میلدرد لاوینگ (با بازی‌های عالی جوئل اجرتون و روث نگا)، یک زوج ویرجینیایی است که به دلیل ازدواج بین‌نژادی‌شان دستگیر شدند. این فیلم شرح یک پرونده‌ی قضایی است که یک تصمیم تاریخی در سال ۱۹۶۷، ممنوعیت ازدواج بین نژادی را که نقض بند حمایت برابر متمم ۱۴ عنوان شده بود، پایان می‌دهد. این فیلم بخشی از مستند «داستان عاشقانه» (The Loving Story) است که توسط نویسنده/ تهیه کننده/ کارگردان نانسی بویرسکی در سال ۲۰۱۱ ساخته شده بود.

۵. سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

کارگردان: مارتین مک‌دونا

مارتین مک‌دونا بازیگران: فرانسیس مک‌دورمند، وودی هارلسون، سم راکول و …

فرانسیس مک‌دورمند، وودی هارلسون، سم راکول و … محصول: ۲۰۱۷

فیلم سه بیلبورد به نویسندگی و کارگردانی مارتین مک‌دونا، بهترین جوایز بازیگری را برای بازی در نقش اول فرانسیس مک‌دورمند، و بازیگر نقش مکمل، سم راکول، به همراه تعداد زیادی نامزدی برای سازندگان و دست‌اندرکاران خود به دست آورد. چیزی که اکثر مردم نمی‌دانند این است که طرح کلی فیلم بر اساس یک داستان واقعی است. موضوع درباره‌ی مادری است که اجرای قانون را در مورد تجاوز و مرگ دخترش به چالش می‌کشد.

پدر زن جوانی که در سال ۱۹۹۱ به قتل رسید، بیلبوردهایی را در اطراف زادگاهش در ویدور تگزاس نصب کرد، که مک دونا در سفر جاده‌ای آن‌ها را دید و این شد ایده برای ساخت فیلمی تحسین‌برانگیز.

۶. دولمایت اسم من است (Dolomite Is My Name)

کارگردان: کریگ برو

کریگ برو بازیگران: ادی مورفی، کیگان مایل‌کی، مایک اپس و …

ادی مورفی، کیگان مایل‌کی، مایک اپس و … محصول: ۲۰۱۹

ادی مورفی در یک اجرای حرفه‌ای، اسطوره‌ی بازیگری کمدی و خواننده‌ای به نام رودی ری‌مور را به تصویر می‌کشد. مور، که دهه‌ها تلاش می‌کرد به عنوان یک مجری مورد توجه قرار گیرد، سرانجام در سال ۱۹۷۵، وقتی کاراکتر خنده‌دار دولمایت او نمایان شد به حقش رسید. همین کاراکتر باعث شد تا در نهایت، ری‌مور به یک پدیده‌ی سینمای تجاری سیاهان تبدیل شود. این فیلم، و دنباله‌های آن، مثل «طوفانگر سیاه» (The Human Tornado) و «بازگشت دولمایت» (The Return of Dolomite)، باعث شد مور، که در سال ۲۰۰۸ در ۸۱ سالگی درگذشت، از نظر بسیاری یک پیشگام فرهنگی محسوب شود.

۷. گوریل‌ها در مه (Gorillas in the Mist)

کارگردان: مایکل اپتد

مایکل اپتد بازیگران: سیگورنی ویور، برایان براون، جولی هریس و …

سیگورنی ویور، برایان براون، جولی هریس و … محصول: ۱۹۸۸

سیگورنی ویور با بازی در نقش دیان فوسی که زندگی و تلاش‌های او به عنوان یک انسان‌شناس را به تصویر می‌کشد توانست برای دومین بار نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار برای فیلم گوریل‌ها در مه شود. در این فیلم خواهیم دید که فوسی به شکل خستگی ناپذیر در برابر نیروهای اقتصادی و شکار غیرمجاز، برای کمک به محافظت از گوریل‌های کمیاب در کوه‌های رواندا تلاش می‌کند.

۸. من، تونیا (I, Tonya)

کارگردان: کرگ کیلسپی

کرگ کیلسپی بازیگران: مارگو رابی، آلیسون جنی، سباستین استن و …

مارگو رابی، آلیسون جنی، سباستین استن و … محصول: ۲۰۱۸

در آمریکا، کمتر کسی پیدا می‌شود که پس از ۱۹۹۰ متولد شده باشد و با اسکیت‌باز روی یخ، تونیا هاردینگ نانسی کریگان آشنایی نداشته باشد. من، تونیا هستم نگاهی است به آنچه در واقع در پشت صحنه‌ی المپیک زمستانی سال ۱۹۹۴ اتفاق افتاد. مارگو رابی در نقش هاردینگ و آلیسون جنی به عنوان مادر مغرور و فحاش او بازی‌های درخشانی را ارائه می‌دهند.

۹. فوق‌العاده شرور، به طرز وحشتناکی شیطانی و پست (Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile)

کارگردان: جو برلینگر

جو برلینگر بازیگران: زک افران، لی‌لی کالینز، کایا اسکودلاریو و …

زک افران، لی‌لی کالینز، کایا اسکودلاریو و … محصول: ۲۰۱۹

به سختی می‌توانید کسی را پیدا کنید که در مورد قاتل سریالی کاریزماتیک تد باندی، مردی که ده‌ها زن را در دهه‌ی ۱۹۷۰ ربوده، تجاوز کرده و کشته، نشنیده باشد. اما این فیلم یک داستان از نگاه دوست دختر دیرینه‌ی او به شکلی متفاوت است. در یک بازخوانی ترسناک از زنان ربوده شده توسط این قاتل سریالی، زک افران در نقش باندی و لیلی کالینز در نقش الیزابت کلوفر یا لیز کندال بازی می‌کنند.

۱۰. سخنرانی پادشاه (The King’s Speech)

کارگردان: تام هوپر

تام هوپر بازیگران: کالین فرث، جفری راش، هلنا بونهم کارتر و …

کالین فرث، جفری راش، هلنا بونهم کارتر و … محصول: ۲۰۱۰

فیلم سخنرانی پادشاه با بردن چهار اسکار به خانه از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه‌ی اصلی و بهترین بازیگر نقش اول، چیزی برای گفتن باقی نمی‌گذارد. پادشاه جورج ششم با بازی کالین فرث در سال ۱۹۳۶، پس از کناره‌گیری برادرش از حضور در کنار والیس سیمپسون به سلطنت رسید. داستان بر لکنت جورج تمرکز دارد که وی مجبور شد با همکاری با یک متخصص گفتار درمانی، با بازی جفری، بر آن غلبه کند. راش نیز برای این نقش نامزد جایزه‌ی اسکار شد.

۱۱. اگه می‌تونی منو بگیر (Catch Me If You Can)

کارگردان: استیون اسپیلبرگ

استیون اسپیلبرگ بازیگران: لئوناردو دی‌کاپریو، تام هنکس، کریستوفر واکن و …

لئوناردو دی‌کاپریو، تام هنکس، کریستوفر واکن و … محصول: ۲۰۰۲

داستان فرانک دبلیو ابنگل جی‌آر آنقدر باورنکردنی بود که تنها از استیون اسپیلبرگ انتظار می‌رفت تا آن را بسازد. ابنگل، با بازی لئوناردو دی کاپریو در این فیلم، پیش از آنکه توسط عوامل FBI (با بازی تام هنکس) دستگیر شود، از سن ۱۵ تا ۲۱ سالگی یک مرد متقلب و شیادی موفق بود. او زندگی‌نامه‌اش را شخصا در اختیار اسپیلبرگ قرار داد تا از آن یک فیلم به یاد ماندنی و بی‌نظیر ساخته شود. اکنون، ابنگل یک مشاور امنیتی است، اگر باور ندارید بد نیست در گوگل سرچ کنید!

۱۲. اسپاتلایت (Spotlight)

کارگردان: تام مک‌کارتی

تام مک‌کارتی بازیگران: مایکل روفالو، مایکل کیتون، ریچل مک‌آدامز و …

مایکل روفالو، مایکل کیتون، ریچل مک‌آدامز و … محصول: ۲۰۱۵

اسپاتلایت داستان باورنکردنی تیم روزنامه‌نگاری تحقیقاتی اسپاتلایت بوستون گلوب را روایت می‌کند و این که چگونه، در سال ۲۰۰۲، آن‌ها به سقوط اسقف اعظم بوستون در یک رسوایی سو استفاده‌ی جنسی کودکان کمک کردند. این فیلم با بازی مایکل کیتون، مارک روفالو، راشل مک‌آدامز و لیوو شرایبر و برنده شدن اسکار بهترین فیلم سال و بهترین فیلمنامه‌ی اصلی، داستان قربانیان ده‌ها سال کودک‌آزاری و پس از آن سرپوش بزرگ آن را روایت می‌کند.

۱۳. شیادان (Hustlers)

کارگردان: لورین اسکافاریا

لورین اسکافاریا بازیگران: جنیفر لوپز، کیکه پالمر، کنستانس وو و …

جنیفر لوپز، کیکه پالمر، کنستانس وو و … محصول: ۲۰۱۹

فیلم شیادان با بازی جنیفر لوپز و کنستانس وو، درست مانند مقاله‌‌ی آن که بر اساس واقعیت نوشته شده بود، واقعا از طرف مخاطبان مورد توجه قرار گرفت. مقاله‌ی مجله‌ی‌ نیویورک که توسط جسیکا پرسلر نوشته شده مبنای فیلم شیادان است، که داستان واقعی گروهی فوق‌العاده باهوش و رقصنده‌ را بازگو می‌کند که از مشتریان سرمایه‌دار خود در شهر نیویورک سو استفاده می‌کنند.

۱۴. وداع (The Farewell)

کارگردان: لولا وانگ

لولا وانگ بازیگران: آکوافینا، تزی ما

آکوافینا، تزی ما محصول: ۲۰۱۹

وداع یک داستان واقعی است که بر اساس یک دروغ واقعی ساخته شده است. کارگردان و نویسنده، لولو وانگ و خانواده‌اش تصمیم می‌گیرند برای اینکه دور هم جمع شوند، یک عروسی برگزار کنند چون نای-نای (مادربزرگ) به دلیل بیماری تنها چند هفته فرصت زندگی دارد. نای-نای از داستان مرگش خبر ندارد، یا شاید می‌داند و ترجیحش این است که بروز ندهد. این فیلم روایتگر داستانی تلخ، خنده‌دار و دلگرم کننده در مورد خانواده‌های آمریکایی/ چینی و همچنین خانواده‌های چینی است که آکوافینا هم در آن بازی می‌کند.

