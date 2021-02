روز هفتم برگزاری جشنواره فیلم فجر ۹۹ امروز شنبه ۱۸ بهمن‌ماه با اکران فیلم‌های «خط فرضی» به کارگردانی فرنوش صمدی و «گیج‌گاه» ساخته عادل تبریزی در سینمای رسانه‌ی برج میلاد پیگیری شد.

حضور پررنگ‌تر زنان در جشنواره فجر ۹۹

براساس آنچه ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره فجر اعلام کرده حضور سینماگران زن در این دوره قابل توجه است؛ در واقع با حضور سه فیلم‌ساز زن از ۱۶ فیلم‌ساز بخش مسابقه مشارکت زنان در این دوره از جشنواره به ۱۹ درصد رسیده است.

روز ششم جشنواره فیلم فجر ۹۹؛ روز فیلم‌‌اولی‌ها‌

در بخش مسابقه سینمای ایران (سودای سیمرغ)، سه فیلم «ابلق» به کارگردانی نرگس آبیار، «خط فرضی» به کارگردانی فرنوش صمدی و «تی‌تی» به کارگردانی آیدا پناهنده در بین ۱۶ فیلم نامزدشده بخش سودای سیمرغ، توسط فیلمسازان زن ساخته شده‌اند. این در حالی است که در دوره گذشته در میان ۲۲ فیلم بخش مسابقه و ۷ فیلم دیگری که در بخش نگاه نو به نمایش درآمد (از بین ۲۹ فیلم) تنها فیلم «آتابای» به کارگردانی نیکی کریمی به کارگردانی یک فیلمساز زن ساخته شد و مشارکت زنان در بخش مسابقه و نگاه نو حدود ۳ درصد بود.

سانس فوق‌العاده برای «تی‌تی»

مدیر امور سینماهای جشنواره فجر گفت: فیلم تی‌تی ساخته آیدا پناهنده در سانس فوق‌العاده صبح برای مخاطبان سی و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در می‌آید. به گزارش ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره فجر، محمدرضا فرجی گفت: به دلیل استقبال مخاطبان، فیلم تی‌تی ساخته آیدا پناهنده هم به سانس فوق‌العاده روز یکشنبه اضافه شد.

او ادامه داد: فیلم تی‌تی به همراه سه فیلم «شیشلیک»، «ابلق» و «بی‌همه‌چیز» در سانس فوق‌العاده اکران می‌شوند. مدیر امور سینماهای جشنواره گفت: سانس فوق‌العاده روز یکشنبه ۱۹ بهمن در همان ساعت ۹:۳۰ دقیقه در نظر گرفته شده است و مخاطبان از هم‌اکنون می‌توانند از طریق سامانه‌های فروش بلیت نسبت به خرید بلیت اقدام کنند.

گفتنی است فیلم سینمایی تی‌تی به کارگردانی آیدا پناهنده و خط فرضی ساخته فرنوش صمدی به این دلیل که پیش از جشنواره فیلم فجر در فستیوال‌های خارجی نمایش داده‌ شدند از رقابت در بخش بهترین فیلم و بهترین کارگردانی کنار گذاشته شده‌اند.

پژمان جمشیدی در نقشی جدی

نشست پرسش و پاسخ فیلم خط فرضی ساخته فرنوش صمدی با اجرای محمود گبرلو بعد از ظهر امروز شنبه ۱۸ بهمن‌ماه در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

به گزارش ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره فیلم فجر، نشست پرسش و پاسخ فیلم خط فرضی با حضور کارگردان، سحر دولتشاهی، پژمان جمشیدی، آزیتا حاجیان، امیر رضا رنجبران، آیرین جاهد (بازیگران)، میثم مولایی (تدوین‌گر)، سارا خالدی (طراح لباس) و سیامک کاری‌نژاد (طراح صحنه) برگزار شد.

فرنوش صمدی در ابتدای نشست از اینکه اولین فیلم بلندش را در ایران و کنار هم‌زبانانش دیده ابراز خوشحالی کرد.

در ادامه پژمان جمشیدی گفت: ابتلای من به کرونا شایعه بود و خدا را شاکرم که در سلامت کامل به سر می‌برم. گاهی فکر می‌کنم که خوابم و منتظرم از رویا بیدار شوم و ببینم همه چیز خوب است و به روال سابق بازگشته‌ایم.

آیلین جاهد بازیگر خردسال فیلم خط فرضی با ابراز خوشحالی از حضور در فیلم فرنوش صمدی گفت: قرارگرفتن کنار بازیگران این اثر سینمایی برای من افتخار بزرگی بود و امیدوارم که باز هم بتوانم با ایشان همکاری داشته باشم.

صمدی این فیلم را اولین اپیزود از سه گانه‌ای دانست که قصد دارد درباره دروغ بسازد و افزود: دروغ، پنهان‌کاری، عذاب وجدان و مکافاتی که انسان از دروغ دچارش می‌شود، از مضامینی هستند که قصد داشتم در این فیلم مطرح کنم. طرح فیلمنامه بعدی‌ام نیز درباره مردی‌ست که دروغ گفته اما بازهم با محوریت زنان است.

صمدی درباره داوری‌نشدن اثر خود در بخش کارگردانی گفت: من آدم بسیار خوش‌بینی هستم. در آیین‌نامه جشنواره نوشته شده بود کسانی که فیلم‌هایشان در جشنواره‌های خارجی حضور داشته به این دلیل که در حق باقی آثار اجحاف نشود نمی‌توانند در جشنواره فیلم فجر شرکت کنند. این قانون جدید با رأی دبیر جشنواره پایه‌گذاری شد که فیلم‌ها حضور یافته در جشنواره‌های خارجی امکان حضور در جشنواره فجر را داشته باشند اما در دو بخش بهترین کارگردانی و بهترین فیلم داوری نشوند.

صمدی با اشاره به اینکه محوریت اصلی تمام آثار کوتاهش ناخواسته زنان و دروغ بوده است، افزود: مهم‌ترین بخشی که از فیلم‌های کوتاهم برای ساخت خط فرضی وام گرفتم همین محتوا و به تصویر کشیدن درام واقعی بود. او در ادامه به این واقعیت اشاره کرد که فیلم کوتاه و بلند، دو دنیای خیلی متفاوت از یکدیگر هستند.

کارگردان خط فرضی گفت: متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا من خیلی نتوانستم با مخاطبانم برخورد رودررو داشته باشم. اما در اینستاگرام دیدم که مردم به نکاتی در فیلم دقت می‌کردند که حتی خود من شاید به آن‌ها توجه نکرده بودم.

صمدی درباره حضور خط فرضی در جشنواره فیلم تورنتو توضیح داد: این قانون برای این جشنواره وجود دارد که فیلمساز می‌تواند فیلمش را به صورت راف‌کات بفرستد؛ این اتفاق رایجی است که در همه جای دنیا رخ می‌دهد.

او درباره انتقادها به فیلمش گفت: هر کسی مجاز است که فیلم را نقد کند و اگر در وب‌سایت‌های خارجی که اثر را نقد کرده‌اند جست‌وجو کنید، می‌بینید حدود بیست منتقد بنام، برای این فیلم نقد نوشته‌اند.

صمدی در ادامه بیان کرد: دروغ‌های فیلم ربطی به پایان‌بندی ندارد. پایان فیلم‌ها معمولا معضلات بزرگی هستند؛ اما برای من پایان خط فرضی به این شکل بود و پایان دیگری برایش متصور نبودم. در اپیزود بعدی نیز قصه سارا و حامد را تمام شده خواهید دید و من آن‌جا به آینده قصه اشاره می‌کنم.

جمشیدی درباره انتخاب این نقش گفت: من با نقش کمدی وارد عرصه سینما شدم و حضورم در نقش‌های جدی شاید برای مخاطب پذیرفته نباشد. به همین دلیل سعی کردم در نقش‌های جدی ولو کوچک حضور داشته باشم و دوست دارم کاراکترهایی را که فکر می‌کنم توانایی اجرایشان را دارم بازی کنم.

در ادامه حاجیان گفت: من در سنی هستم که نمی‌توانم در آثار سینمایی نقش محوری داشته باشم، برای همین ممکن است خیلی از نقش‌هایی که دوست ندارم را بپذیرم. به دنبال فیلم‌هایی هستم که حرفی برای گفتن داشته باشند.

جمشیدی در پاسخ به انتقاد یک خبرنگار که او را به تلاش برای دیده شدن به هر قیمتی متهم کرد، گفت: من نمی‌خواهم جواب این خبرنگار را بدهم. اما آنقدر که شما فکر می‌کنید دیده شدن برای من مهم نیست. او به نقد مثبتی که در یکی از رسانه‌ها درباره بازی‌اش در «شیشلیک» منتشر شده بود اشاره کرد و گفت: در این مطلب از بازی من تعریف شده بود ولی خبر بعدی درباره فوت علی انصاریان بود. برای همین می‌خواهم بگویم که زندگی برای من آنقدر ارزشمند نیست که صرفا برای دیده‌شدن کار کنم و کار کردن من به این دلیل است که سرگرم باشم.

کمدی با چاشنی نوستالژی دهه شصت

نشست پرسش و پاسخ فیلم گیج‌گاه به کارگردانی عادل تبریزی با اجرای محمود گبرلو عصر امروز شنبه هجدهم بهمن‌ماه در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

به گزارش ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره فیلم فجر، نشست پرسش و پاسخ فیلم گیج‌گاه به کارگردانی عادل تبریزی با حضور این کارگردان، باران کوثری، حامد بهداد، نادر سلیمانی، بهرنگ علوی، علی راد (بازیگران)، میرولی‌الله مدنی (تهیه‌کننده)، امید گل‌زاده (طراح چهره‌پردازی) و ارسلان امیری (فیلم‌نامه‌نویس) برگزار شد.

در ابتدای نشست عادل تبریزی با ابراز خوشحالی از اینکه این فرصت برای دیده‌شدن فیلمش فراهم شد، افزود: برای من نگاه مخاطب چه مثبت و چه منفی اهمیت دارد و از کسانی که به تماشای این اثر سینمایی نشستند تشکر می‌کنم.

در ادامه نادر سلیمانی بیان کرد: باید بگویم که گیج‌گاه برای من اتفاق مثبتی بود و بسیار دوستش دارم. فکر نمی‌کردم فیلم انقدر خوش ساخت شود.

علی راد از بازیگران فیلم درباره این پروژه سینمایی بیان کرد: گیج‌گاه تنها یک فیلم نیست، بلکه یک اثر هنری است که ستاره‌های پیشین سینما را در خود جای داده است.

ارسلان امیری نیز که به‌عنوان فیلم‌نامه‌نویس در این اثر حضور داشت، اظهار کرد: دشوار است که در سینما تا این حد احساس و شور را منتقل کرد؛ اما گیج‌گاه پر از حس و شور است. من نقش بسیار کمی در این فیلم داشتم و برایم باعث افتخار است.

در ادامه حامد بهداد پیام مکتوب جمشید هاشم‌پور را قرائت کرد، در بخشی از این متن آمده است: «عادل تبریزی کارگردان جوان، خوش ذوق و سرشار از انرژی است که آرزو میکنم افق روشنی در سینما در انتظارش باشد. تبریزی جوان پرشور و هیجانی است که سینما او‌را جادو کرده و تمام وجودش را در بر گرفته . از همان ابتدایی که به دنبال نوشتن فیلمنامه و ساخت فیلم گیجگاه بود مرا هم در جریان گذاشت و به او قول دادم هر زمان که شرایط ساخت فیلمش مهیا شد، مرا کنار خود و فیلمش خواهد داشت و دوست داشتم کمک و حمایتش کنم … در نهایت گیج‌گاه فیلمی شد بی ادعا، گرم، شیرین و قابل احترام. امیدوارم مخاطبان فیلم را دوست داشته باشند.»

بهداد پس از قرائت این متن، درباره حس‌اش از بازی در نقش بدل جمشید هاشم‌پور گفت: سال‌های بسیار زیادی از رسیدن ما به زبان ملی در سینما می‌گذرد. پرواضح است که سینما چه سیری را طی کرده تا به این‌جا رسیده و این فراز و نشیب‌های گوناگون در سینما منعکس شده است. پس از این مسیر دشوار سینما تبدیل به فرهنگ شد و در سبد خانواده‌ها قرار گرفت.

او در ادامه به موج نوی سینمای ایران اشاره کرد و افزود: قهرمانانی چون قهرمان فیلم «کندو» پدید آمد و بعد از انقلاب شاهد شکل‌گیری دوباره سینما هستیم. سینما مختص توده مردم است و می‌خواهند که خودشان و هنرمندانشان را روی پرده ببینند. بازیگر گیج‌گاه ادامه داد: جمشید هاشم‌پور هم بی‌شک یکی از ستاره‌هایی است که مردم را به سینما و تماشای فیلم دعوت کرد و دوباره قهرمان را در سینما تداعی کرد. این بازیگر یک سمبل و نماد است. قهرمانی که به‌سان دن‌کیشوت عمل می‌کند و چه افتخاری بالاتر از این که من بدل ایشان را بازی کردم.

تبریزی نیز در ادامه این نشست با اشاره به علاقه خود به سینما گفت: من یک بچه شهرستانی عاشق سینما در کوچه‌پس‌کوچه‌های مشهد هستم. مادر من پولی را کنار می‌گذاشت که من را هر ماه سینما ببرد. من تهران را از طریق سینما شناختم و به جامعه‌شناسی شهری رسیدم.

او درباره موسیقی فیلم گیج‌گاه توضیح داد: موسیقی حمید غلامعلی در تار و پود من رفته و من از روزی که فیلمنامه را شروع کردم می‌خواستم که ایشان باشد و برایم هیچ جایگزین دیگری وجود نداشت. هنگام نوشتن فیلمنامه هم ما صدای حمید غلامعلی را پخش می‌کردیم.

او درباره این صحبتش که مطرح کرده بود گیج‌گاه را بدون حضور جمشید هاشم‌پور نمی‌ساختم، گفت: در زمان ایده اولیه گیج‌گاه به خودم گفتم که اگر جمشید هاشم‌پور در فیلم بازی نکند، من این کار را نمی‌سازم. تبریزی در ادامه درباره انتخاب دیگر بازیگران فیلم گفت: ایده اولیه را هم زمان با فیلمبرداری فیلم هفت‌ماهگی به کارگردانی هاتف علیمردانی به حامد بهداد گفتم و او پذیرفت که در فیلم حضور داشته باشد. از زمان شکل گیری ایده، بازیگران در کنار ما حضور داشتند.

کارگردان گیج‌گاه ادامه داد: در ابتدا قرار بود که نگار جواهریان در کار بازی کند، اما به این دلیل که در ایران حضور نداشت، باران کوثری که بهترین انتخاب بعد از او بود برای این نقش انتخاب شد. او با اشاره به هدفش از ساخت این فیلم بیان کرد: هدف من ساخت فیلمی سلامت با راهکارهای انسانی بود و فکر می‌کنم که یک خانواده به راحتی می‌تواند به تماشای این فیلم بنشیند و لذت ببرد. نوستالژیک‌بودن اثر برای ما در لایه‌های چهارم یا پنجم قرار داشت.

نادر سلیمانی دیگر بازیگر این فیلم درباره حضور در این اثر سینمایی گفت: کوتاهی و بلندی نقش برای من اهمیتی ندارد، اما آرزویم این است روزی برسد که از فریم‌های کارگردانان چیزی کم نشود و آثار سینمایی دچار سانسور نشوند.

تبریزی درباره شانس گرفتن سیمرغ اظهار کرد: حس من این است که بازیگران ما در بخش بازیگری، احتمالا کاندیدای دریافت جایزه شوند. او در ادامه گفت: اگر مادرم نبود عشق سینما هیچ‌گاه در من شکل نمی‌گرفت و از مسعود کیمیایی نیز سپاسگزارم که الفبای سینما را به من یاد داد.

