لباس‌ها یکی از مهمترین ابزارهایی هستند که کارگردان‌ها برای بیان داستان در اختیار دارند. هر چیزی که در یک فیلم بر تن بازیگران پوشیده و دیده می‌شود توسط یک طراح، ایده‌پردازی، و توسط کارگردان تائید می‌شود. لباس‌ها جزئیات یک شخصیت را به بیننده منتقل می‌کنند و به بازیگران کمک می‌کنند تا بر روی صحنه، باورپذیرتر دیده شوند.

طراحان لباس عموما بر شخصیت بازیگر متمرکز می‌شوند تا طراحی متناسب با او را ارائه کنند. طراحی لباس کاملا وابسطه به فیلم‌نامه بوده و نیازمند انعطافی متناسب با آن است. یک طراح حرفه‌ای باید قبل از ساخت لباس، شخصیت کاراکتر را بشناسند تا بداند چه کسی، در چه زمانی، نیازمند چه پوششی است.

سال ۲۰۲۰ فیلم‌ها و سریال‌های متفاوتی ساخته شدند. حتما تا به حال یا آن‌ها را دیده‌اید و یا درباره‌شان خوانده‌ و شنیده‌اید. حال ما قصد داریم نگاهی به ۵ فیلمی بیاندازیم که امسال بهترین طراحی‌های لباس را داشتند و می‌توانند از مدعیان اسکار باشند.

۱. اما (Emma)

کارگردان: آتمن دا وایلد

طراح لباس: الکساندرا برن

فیلم «اما» که یک داستان اقتباسی از کتاب جین آستین به همین نام است، در ژانر درام و کمدی ساخته شده. داستان درباره‌ی دختر جوان و ثروتمندی است که در دهکده‌ای کوچک زندگی می‌کند و بسیار سرشناس است.

الكساندرا برن، طراح لباس برنده‌ی اسكار برای فیلم «الیزابت: دوران طلایی» (Elizabeth: The Golden Age) با فیلم «اما» به كارگردانی آتمن دا وایلد دوباره به سراغ جین آستین رفت. برن در فیلم «اما» برخلاف کار قبلی‌اش یعنی «اقناع» (Persuasion)، از تزریق رنگ الهام گرفت. در حقیقت، این کمدی رمانتیک، با بازی آنیا تیلور جوی (که اکثرا او را به عنوان ملکه‌ی گمبیت می‌شناسند) در زمانی که دوره‌ی نیابت سلطنت قرن نوزدهم دچار تغییرات اساسی در مد زنان شد، جسورانه از رنگ و طرح استقبال می‌کند. طراح لباس از ترکیب رنگ‌های اختراعی و پارچه‌های متنوع به عنوان نمادی از فردیت و جذابیت استفاده کرد. «اما» به تناسب کاراکتر خود، در هر صحنه مجبور است تغییرات چشمگیری در لباسش ایجاد کند که به نظر می‌رسد برایش چالشی همیشگی است. همین امر طراح لباس را مجبور می‌کرد که علاوه بر توجه به سکانس‌ها و موقعیت‌ها تنوع را هم به همان اندازه در نظر بگیرد.

۲. بلک باتم ما رینی (Ma Rainey’s Black Bottom)

کارگردان: جورج سی وولف

طراح لباس: آن روث

باز هم یک داستان اقتباسی دیگر این بار به کارگردانی جورج سی وولف و با حضور بازیگران مطرحی مانند چادویک بوزمن فقید و ویولا دیویس. این فیلم با اقتباس از نمایشنامه‌ای به همین نام اثر آگوست ویلسون ساخته شده که درباره‌ی اجرای یک خواننده‌ی سیاه‌پوست به نام ما رینی است و در این بین شاهد روایت داستانه‌ها و بازی‌های جذابی از دیگر بازیگران از جمله چادویک بوزمن هستیم که در واقع در آخرین اثر خود به نقش‌آفرینی می‌پردازد.

آن روث ۸۹ ساله که به خاطر طراحی لباس فیلم «بیمار انگلیسی» (The English Patient) برنده‌ی اسکار شد، طراح لباس این فیلم است، و دیویس را در یک لباس لاستیکی قرار داد که از آرتا فرانکلین الگو گرفته بود و مجموعه‌ای از لباس‌های جسورانه و بادوام با رنگ‌های جذاب از جمله قرمز و آبی نفتی و پارچه‌های مخملی را برای او طراحی کرد. با توجه به عملکرد قدرتمند ویولا دیویس به عنوان خواننده‌ی سبک بلوز در دهه‌ی ۲۰، که لباس پر زرق و برق خود را برای انتقال یک تصویر جذاب به رخ می‌کشد، می‌توان مطمئن بود که روث کارش را به درستی انجام داده. اما مهمتر از همه، روث همچنین به طراح مو، میا نیل و گریمور، سرجیو لوپز ریورا در طراحی چهره‌ی ما رینی برای استفاده از کلاه‌گیس و دندان طلا هم کمک بزرگی کرد.

۳. منک (Mank)

کارگردان: دیوید فینچر

طراح لباس: تریش سامرویل

منک داستان درامی است درباره‌ی نویسنده‌ی فیلم‌نامه‌ی «همشهری کین» (Citizen Kane) به نام هرمان منکه‌ویچ که بعد از فراز و نشیب‌های بسیار سعی در گرفتن امتیاز نویسندگی این فیلم‌نامه دارد. منک که به صورت سیاه و سفید و به سبک فیلم‌های کلاسیک ساخته شده، از مدعیان اسکار امسال است.

طراح لباس، تریش سامرویل، مد‌های دهه‌ی ۳۰ هالیوود را برای فیلم منک فینچر مورد مطالعه قرار داد. این مطالعه شامل لباس مناسب برای آماندا سیفرید به عنوان ستاره و میزبان قلعه‌ی هرست با نام ماریون دیویس، به همراه مدیران استودیوی مردسالار آن زمان می‌شد. سامرویل برای گری اولدمن در نقش منک هم که خیلی خوش‌پوش نبود، لباس‌های درخوری طراحی کرد. البته، مهمترین جنبه‌ی کار سامرویل طراحی به شکلی بود که در فیلم سیاه و سفید جلوه‌ی بیشتری داشته باشد. برای این کار، او با تنظیم گوشی آیفون خود بر روی عکاسی به صورت سیاه و سفید و گرفتن چند عکس از لباس‌هایی که به رنگ‌های پاستلی، و تعداد زیادی یاسی، سبز، بنفش و شرابی دوخته شده بودند استفاده کرد که بیشترین جلوه را در تصویر سیاه و سفید داشتند.

۴. مولان (Mulan)

کارگردان: نیکی کارو

طراح لباس: بینا دایگلر

فیلم سینمایی مولان که در ژانر اکشن ساخته شده، بر اساس همان داستان قدیمی انیمیشن مولان است که افسانه‌ای چینی از دختری مبارز را روایت می‌کند.

برای تجسم مجلل دوباره‌ی مولان، بینا دایگلر، طراح لباس، با تمرکز بر سلسله‌ی تانگ، از رنگ‌های اصلی، پارچه‌ها (پنبه، ابریشم و چرم) و نمادها (ابرها و حیوانات) استفاده کرد. نیکی کارو بر قدرت احساسی مولان (با بازی لیو ییفی) تاکید بسیاری داشت و دایگلر با طراحی‌های بی‌نظیرش به خوبی دینش را به او ادا کرد. لباس بنفش یاسی هانفو، با نمادهای درهم و گلدوزی شده، برای لباس خواستگاری عالی بود و لباس قرمز و زره‌ی مولان از لحاظ فرم با سکانس‌های جنگی مطابقت داشت.

۵. یک شب در میامی (One Night in Miami)

کارگردان: رجینا کینگ

طراح لباس: فرانسین جیمسون تانچاک

رجینا کینگ در اولین کارگردانی فیلم خود چهره‌های مشهوری از جمله مالکوم ایکس، محمدعلی کلی، جیم براون و سم کوک را دور هم جمع کرده تا داستانی تقریبا خیالی از یک ملاقات واقعی را روایت کند.

رجینا کینگ برای یک شب در میامی، از طراح لباس فرانسین جیمسون تانچاک کمک گرفت تا ظاهر متمایزی از افسانه‌هایی که ما تا به امروز تنها به رنگ سیاه و سفید دیده‌ایم خلق کند. آن‌ها مطابق با نقش‌هایشان احساسات مختلفی را منتقل می‌کردند. طراح در این فیلم به نظر می‌رسد کار خیلی سختی نداشت، اما با دقت به کاراکتر‌ها و نقش‌هایشان در فیلم باید به شکلی لباس‌ها را طراحی می‌کرد که برای بیننده ملموس باشد. لباس‌ها باید معرف کاراکترها باشند مثلا ما توقع داریم مالکوم ایکس با معلومات و فاضل به نظر برسد، یا کلی یک ظاهر صمیمی و معمولی داشته باشد، براون رسمی دیده شود و کوک بسیار شیک‌پوش به نظر برسد.

به نظر شما کدام‌ یک از این فیلم‌ها می‌توانند برنده‌ی اسکار بهترین طراحی لباس شوند؟

