تا همین اواخر، جهش‌ یافتگان در دنیای سینمایی مارول وجود نداشتند. در اواخر دهه ۹۰ میلادی، استودیوی مارول ایده جهش‌ یافتگان را به همراه مردان ایکس به استودیوی فاکس قرن بیستم فروخت و استودیوی فاکس این ایده‌ها را رها نمی‌کرد.

پس از آن‌که شرکت دیزنی استودیوی قرن بیست را خرید، مارول دوباره صاحب حق پخش مردان ایکس و جهش یافتگان شد. اما مشکلی به وجود آمد و این بود که اگر ابرقدرت‌ها و افراد دارای قدرت‌های ماورایی در جهان وجود داشته‌اند، چرا در بحران‌هایی که زمین در دهه گذشته با آن‌ها مواجه شد، خود را نشان ندادند و کاری نکردند؟ و اگر افرادی با قدرت‌های ماورایی وجود دارند، آیا محبوبیت ایده انتقام جویان، که شامل گروه کوچکی از افراد خارق‌العاده که برای هدفی مشترک در کنار هم مبارزه می‌کنند، کاهش نخواهد یافت؟

سریال وانداویژن دقیقا بعد از انتقام جویان: پایان بازی رخ می‌دهد

«انتقام‌جویان جوان» به دنیای سینمایی مارول می‌آیند؛ بررسی ۶ نشانه

۶ سریال مارول که در سال ۲۰۲۱ پخش خواهند شد

این هفته، در جدیدترین قسمت مینی‌سریال واندا‌ویژن به اسم «در یک قسمت بسیار ویژه…» احتمالا استودیوی مارول قصد دارد نحوه ورود جهش یافتگان به دنیای مارول را بدون خراب کردن داستان‌های قبلی، فاش کند. در این قسمت مشخص می‌گردد که واندا (الیزابت اولسن / Elizabeth Olsen) می‌تواند واقعیت را دوباره بنویسد (در قسمت‌های قبل قدرت‌های واندا صرفا به تله‌ پاتی و تله کنیزی محدود شده بود). این افشا در آخر قسمت جدید و زمانی اتفاق می‌افتد که پیترو، برادر واندا، در خانه‌ی واندا را می‌زند. اما این پیترو، پیترویی نیست که در فیلم انتقام جویان: عصر اولتران توسط آرون تیلور-جانسون (Aaron Taylor-Johnson) نقش آفرینی شده است.

این پیترو، پیترو مکسیموف با بازی ایوان پیترز (Evan Peters) است که از فیلم‌های استودیوی قرن بیست از جمله مردان ایکس: روزهای گذشته‌ی آینده (Days of Future Past)، آپوکالیپس (Apocalypse) و دارک فینکس (Dark Phoenix) می‌آید. دقیقا چه اتفاقی در اینجا افتاد؟ آیا همان‌طور که حدس زده می‌شد واندا برادر خود را به عنوان دارسی ( کت دنینگز / Kat Dennings) باز آفرینی کرده است؟

احتمالا واندا به طور تصادفی شخصی را به عنوان برادر خودش انتخاب کند و این شخص دقیقا همان بازیگری است که این شخصیت را در دنیای متفاوتی از فیلم‌های ابرقهرمانی بازی کرده باشد. در عوض، می‌دانیم که در دنیای سینمایی مارول جهان‌های موازی وجود دارد و واندا نیز می‌تواند واقعیت را تغییر دهد. با در نظر گرفتن این دو نکته، به نظر واندا پیترو را از یک واقعیت خارج کرده و به دنیای سینمایی مارول وارد کرده است. اما واندا هنوز او را به وسیله‌ی تله‌ پاتی کنترل می‌کند. همان‌طور که این کنترل تله پاتیک را در شهر وست ویو بر روی همه دارد ( شاید به جز اگنس (Agnes) چرا که به نظر از اتفاقات خبر دارد).

چرا به جای دوباره زنده کردن پیترو، مانند ویژن (پل بتانی / Paul Bettany)، او را از دنیای مردان ایکس بیرون می‌آورد؟ زیرا همان‌گونه که در این قسمت از سریال مشخص خواهد شد، برای زنده کردن یک شخص، واندا به بدن او نیاز دارد. اما واندا جسد پیترو را در اختیار ندارد (و احتمالا در این زمان کاملا پوسیده است). در نتیجه زنده کردن پیترو امکان پذیر نیست و واندا پیترو را از یک واقعیت دیگر بیرون می‌آورد. از آن‌جایی که می‌توان شخصیت‌ها را از یک واقعیت دیگر بیرون آورد، در نتیجه راهی ایجاد می‌گردد که بتوان جهش یافتگان را بدون اختلال در این مسئله که چرا تا الان حضور نداشته‌اند، برگرداند.

این موضوع هم‌چنین به استودیوی مارول اجازه می‌دهد که شخصیت‌های مدنظری را که می‌خواهد به دنیای سینمایی مارول برگرداند، انتخاب کند. به عنوان مثال کوین فیج (Kevin Feige) اعلام کرده است که ددپول ۳ یک فیلم در دنیای سینمایی مارول خواهد بود و در این فیلم رایان رینولدز (Ryan Reynolds) به عنوان شخصیت قبلی باز نخواهد گشت. اما اگر به شخصیتی مثل ولورین نگاه کنیم، زمانی که هیو جکمن (Hugh Jackman) پس از فیلم لوگان، می‌خواهد به شخصیت ولورین پایان دهد، می‌توان یک بازیگر دیگر به صحنه آورد و گفت که این بازیگر از یک واقعیت دیگری آمده است. در واقع این نوعی وارونگی از داستان کمیک خاندان ام (House of M) است. به جای این‌که واندا بگوید «جهش یافته دیگه کافیه» و جمعیت جهش یافتگان دنیا را نابود کند، می‌گوید «جهش یافته‌های بیشتر» و به دنیای سینمایی ماورول مجوز می‌دهد تا هر تعداد جهش یافته را توسط هر بازیگری، به صحنه بیاورد.

در واقع قدرت واندا در دست‌کاری واقعیت، راهی است که به دنیای سینمایی مارول اجازه می‌دهد تا واقعیت‌ها را به هم پیوند دهد و جهان‌هایی موازی خلق کند. توسط این جهان‌های موازی دنیای سینمایی مارول می‌تواند شخصیت‌هایی را که قبلا به دلیل نداشتن مجوز به آن‌ها دسترسی نداشت، اکنون به صحنه بیاورد. شخصیت پیترو که توسط ایوان پیترز بازی شده، اولین شخصیتی است که از یک دنیای ابرقهرمانی متفاوت، به دنیای سینمایی مارول منتقل شده. اما قطعا آخرین شخصیت منتقل شده نخواهد بود.

منبع: Collider

The post مینی‌سریال واندا‌ويژن جهش یافتگان را وارد دنیای سینمایی مارول می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala