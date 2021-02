جوایز منتخب منتقدان هر ساله توسط انجمن منتقدان آمریکایی- کانادایی (BFCA)، برای انتخاب بهترین‌های سینما، برگزار می‌شود. امسال، به دنبال شیوع بیماری همه‌گیر کرونا، این مراسم به صورت مجازی به میزبانی تایا دیگز، در ۷ مارچ (۱۶ اسفند)، برگزار خواهد شد و پخش آن به عهده‌ی شبکه‌ی سی‌دبلیو (The CW) خواهد بود.

امسال با نامزد شدن ۴ فیلم از کمپانی نت‌فلیکس (Netflix) رکورد جدیدی، در تاریخ این مراسم سالانه، به ثبت رسید. این چهار فیلم عبارتند از منک (Mank)، ۵ هم‌خون (Da 5 Bloods)، بلک باتم ما رینی (Ma Rainy’s Black Bottom) و دادگاه شیکاگو هفت (The Trial of the Chicago 7). آخرین مرتبه‌ای که یک کمپانی فیلم‌سازی توانسته بود در یک سال با سه فیلم متفاوت در بخش بهترین فیلم نامزد شود به سال ۲۰۱۲ برمی‌گردد که کمپانی واینستاین (Weinstein) توانسته بود با سه فیلم جانگوی رها شده از بند (Django Unchained)، استاد (The Master) و دفترچه‌ی امیدبخش (Silver Linings Playbook) به این مهم دست پیدا کند.

منک، آخرین ساخته‌ی دیوید فینچر که به چگونگی شکل‌گیری فیلم‌نامه‌ی فیلم همشهری کین (Citizen Kane) می‌پردازد، توانست با نامزدی در ۱۲ بخش از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین بازیگر نقش اصلی مرد و بهترین بازیگر نقش مکمل زن پیشتاز این دوره از جوایز باشد. به دنبال آن میناری (Minari) با نامزد شدن در ۱۰ بخش، ما رینی بلک باتم در ۸ بخش و اخبار جهان (News of the World) در ۷ بخش بیشترین نامزدی‌ها را به دست آورده‌اند.

انستیتو فیلم آمریکا (AFI) بهترین‌های سال ۲۰۲۰ را اعلام کرد

بهترین‌های ۲۰۲۰ از نظر هیأت ملی نقد آمریکا؛ ۵ همخون بهترین فیلم سال

در ادامه نگاهی می‌اندازیم به نامزدهای اعلام شده در بخش‌های مختلف این دوره از جوایز منتخب منتقدان.

بهترین فیلم

۵ هم‌خون از نت‌فلیکس

از نت‌فلیکس بلک باتم ما رینی از نت‌فلیکس

از نت‌فلیکس منک از نت‌فلیکس

از نت‌فلیکس میناری از آ۲۴ (A24)

از آ۲۴ (A24) اخبار جهان از یونیورسال پیکچرز (Universal Pictures)



از یونیورسال پیکچرز (Universal Pictures) سرزمین آواره‌ها (Nomadland) از یونیورسال پیکچرز (Universal Pictures)

از یونیورسال پیکچرز (Universal Pictures) یک شب در میامی (One Night in Miami) از آمازون استودیوز (Amazon Studios)

از آمازون استودیوز (Amazon Studios) زن جوان نوید دهنده (Promising Young Woman) از فوکس فیچرز (Focus Features)

از فوکس فیچرز (Focus Features) صدای متال (Sound of Metal) از آمازون استودیوز

از آمازون استودیوز دادگاه شیکاگو ۷ از نت‌فلیکس

بهترین کارگردانی

لی ایساک چانگ برای میناری

امرالد فنل برای زن جوان نوید دهنده

دیوید فینچر برای منک

اسپایک لی برای ۵ هم‌خون

رجینا کینگ برای یک شب در میامی

آرون سورکین برای دادگاه شیکاگو ۷

کلویی ژائو برای سرزمین آواره‌ها

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد

بن افلک برای راه بازگشت (The Way Back)

ریز احمد برای صدای متال

چادویک بوزمن برای ما رینی بلک باتم

تام هنکس برای اخبار جهان

آنتونی هاپکینز برای پدر (The Father)

دلروی لیندو برای ۵ هم‌خون

گری اولدمن برای منک

استیون یون برای میناری

بهترین بازیگر نقش اصلی زن

وایولا دیویس برای ما رینی بلک باتم

آندرا دی برای ایالات متحده علیه بیلی هالیدی (The United States vs. Billie Holiday)

سیدنی فلانیگان برای هرگز به‌ندرت گاهی همیشه (Never Rarely Sometimes Always)

ونسا کربی برای تکه‌های یک زن (Pieces of a Woman)

فرانسیس مک‌دورمند برای سرزمین آواره‌ها

کری مولیگان برای زن جوان نوید دهنده

زندایا برای مالکوم و ماریا (Malcolm & Marie)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

چادویک بوزمن برای ۵ هم‌خون

ساشا بارون کوهن برای دادگاه شیکاگو ۷

دانیل کالویا برای یهودا و مسیح سیاه (Judas and the Black Massiah)

بیل موری برای روی صخره‌ها (On the Rocks)

لزلی اودوم جونیور برای یک شب در میامی

پائول ریچی برای صدای متال

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

ماریا باکالووا برای بورات قسمت دوم (Borat Subsequent Moviefilm)

الن بارستین برای تکه‌های یک زن

گلن کلوز برای مرثیه‌ی هیلبیلی (Hillbilly Elegy)

اولیویا کلمن برای پدر

آماندا سیفرید برای منک

یو-جونگ یون برای میناری

بهترین بازیگر مرد یا زن جوان

ریدر الن برای پالمر (Palmer)

ابراهیما گویه برای زندگی پیش‌رو (The Life Ahead)

آلن کیم برای میناری

تالیا ریدر برای هرگز به‌ندرت گاهی همیشه

کائولین اسپرینگال برای آسمان نیمه‌شب (The Midnight Sky)

هلنا زنگل برای اخبار جهان

بهترین تیم بازیگری

۵ هم‌خون

یهودا و مسیح سیاه

ما رینی بلک باتم

میناری

یک شب در میامی

دادگاه شیکاگو ۷

بهترین فیلمنامه‌ی غیر اقتباسی

جک فینچر برای منک

لی ایساک چانگ برای میناری

الیزا هیت‌من برای هرگز به‌ندرت گاهی همیشه

امرالد فنل برای زن جوان نوید دهنده

داریوس و آبراهام ماردر برای صدای متال

آرون سورکین برای دادگاه شیکاگو ۷

بهترین فیلمنامه‌ی اقتباسی

کریستوفر همپتون و فلوریان زلر برای پدر

جوناتان ریموند و کلی ریچاردت برای اولین گاو (First Cow)

روبن سانتیاگو-هادسون برای ما رینی بلک باتم

لوک دیویس و پائول گرین‌گراس برای اخبار جهان

کلویی ژائو برای سرزمین آواره‌ها

کمپ پاورز برای یک شب در میامی

بهترین طراحی صحنه

کوین کوئین و استلا فاکس برای اما (Emma)

مارک ریکر، کارن اُهارا و دیانا استاتن برای ما رینی بلک باتم

دنالد گراهام برت و جن پاسکیل برای منک

دیوید کرنک و الیزابت کینان برای اخبار جهان

کریستینا کاسالی و چارلوته دریککس برای تاریخ شخصی دیوید کاپرفیلد (The Personal History of David Copperfield)

ناتان کراولی و کتی لوکاس برای انگاشته (Tenet)

بهترین فیلم‌برداری

نیوتون توماس سیگل برای ۵ هم‌خون

کریستوفر بلاولت برای اولین گاو

اریک مسرشمیت برای منک

لچلن مایلن برای میناری

داریوس ولسکی برای اخبار جهان

جاشوا جیمز ریچاردز برای سرزمین آواره‌ها

هویت ون هویتما برای انگاشته

بهترین طراحی لباس

الکساندرا بیرن برای اما (Emma)

ان راث برای ما رینی بلک باتم

تریش سامرویل برای منک

بینا دیگلر برای مولان (Mulan)



سوزی هارمن و رابرت ورلی برای تاریخ شخصی دیوید کاپرفیلد

نانسی استینر برای زن جوان نوید دهنده

بهترین تدوین

یورگوس لمپرینوس برای پدر

کرک بکستر برای منک

کلویی ژائو برای سرزمین آواره‌ها

میکل ای. جی. نیلسن برای صدای متال

جنیفر لیم برای انگاشته

آلن باوم گارتن برای دادگاه شیکاگو ۷

بهترین گریم

اما

مرثیه‌ی هیلبیلی

ما رینی بلک باتم

منک

زن جوان نوید دهنده

ایالات متحده علیه بیلی هالیدی

بهترین جلوه‌های ویژه

سگ تازی (Greyhound)

مرد نامرئی (The Invisible Man)

منک

آسمان نیمه‌شب

مولان

انگاشته

زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ (Wonder Woman 1984)

بهترین موسیقی متن

الکساندره دسپلت برای آسمان نیمه‌شب

ترنت رزنور و اتیکوس راس برای منک

امیل موزری برای میناری

جیمز نیوتون هاوارد برای اخبار جهان

جان باتیست، ترنت رزنور و اتیکوس راس برای روح (Soul)

لودویگ گرانسون برای انگاشته

بهترین آهنگ

مسابقه‌ی آواز یورو ویژن: داستان حماسه‌ی آتش (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)

زندگی پیش‌رو

یهودا و مسیح سیاه

یک شب در میامی

پاسگاه (the Outpost)

ایالات متحده علیه بیلی هالیدی

بهترین فیلم غیرانگلیسی

یک دور دیگر (Another Round)

کالکتیو (Collective)

لا لورونا (La Llorona)

زندگی پیش‌رو

میناری

دوتا از ما (Two of Us)

بهترین فیلم کمدی

بورات قسمت دوم

نسخه‌ی چهل ساله (The Forty-Year-Old Version)

پادشاه استتن آیلند (The King of Staten Island)

روی صخره‌ها

پالم اسپرینگز (Palm Springs)

جشن رقص پایان سال (The Prom)

The post نت‌فلیکس و منک پیشتاز نامزدی در جوایز فیلم منتخب منتقدان شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala