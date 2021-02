دنباله‌های میراث‌دار (Legacyquels)، اصطلاحی ویژه برای سیل عظیمی از فیلم‌هایی است که ساخته شدند تا سری فیلم‌های قبلی خود را به روز‌رسانی کنند و در این راه از ستاره‌های کهنه‌کار کمک گرفتند تا مشعل این راه را به بازیگران نوظهور تحویل بدهند. از زمان ورود این اصطلاح به فرهنگ لغت، سری فیلم‌های جنگ ستارگان به پردرآمد‌ترین فیلم تاریخ آمریکا بدل شد و البته فیلم‌های زیادی از این دست در سال ۲۰۲۱ در حال ساخت است. از «شکارچیان روح: بعد از زندگی» گرفته تا «کندی‌من» و «تاپ‌گان: ماوریک».

در لیست زیر به بررسی ۱۰ فیلم از این نوع خواهیم پرداخت که به ترتیب تأثیرگذاری مرتب شده‌اند.

۱۰. هالووین (Halloween)

کارگردان: دیوید گوردون گرین

دیوید گوردون گرین محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ بازیگران اصلی: جیمی لی کورتیس، جودی گریر، اندی ماتیچاک

اگر بخواهیم به درستی نگاه کنیم، فیلم «هالووین» محصول سال ۲۰۱۸ در واقع یک دنباله‌ی میراث‌دار برای دنباله‌ی میراث‌دار دیگری است، فیلم «هالووین اچ ۲۰: ۲۰ سال بعد» که در سال ۱۹۹۸ ساخته شد، داستان لوری استرود پا به سن گذاشته را دنبال می‌کند که مجددا با جنایت‌کاری که به شدت به ماسک علاقه‌مند است یعنی مایکل میرز دست به گریبان می‌شود. آخرین فیلم هالووین به گونه‌ی تأثیرگذاری اچ ۲۰ و سایر فیلم‌های ساخته شده از این مجموعه را فراموش می‌کند و به جای آن جهانی را در نظر مجسم می‌کند که وقایع فیلم نخست در آن رخ داده است.

۴۰ سال بعد از اتفاقات «هالووین» ساخته‌ی جان کارپنتر، مایکل میرز از آسایشگاه روانی فرار می‌کند و به ولگردی و جنایات خود ادامه می‌دهد و اکنون هدفش، سه نسل از زنان خانواده‌ی استرود است که شامل لوری، دختر لوری یعنی کارن (با بازی جودی گریر) و نوه‌ی دختری‌اش آلیسون (با بازی اندی ماتیچاک) می‌شود.

جذاب‌ترین عنصر فیلم، روشی است که کارگردان برای ارتباط زمانی فیلم نخست و این فیلم استفاده کرده است که با آن آثار دردی که مایکل مسبب آن است، در لوری به وضوح نمایان می‌شود و به این ترتیب به فرزندان لوری نیز منتقل شده است. به نظر این روش قابل قبولی برای روایت داستان است. تا زمانی که آثادی در ماسک ویلیام شاتنر نمایان می‌شود و باز هم او شروع به کشتار می‌کند.

۹. ترمیناتور: سرنوشت تاریک (Terminator: Dark Fate)

کارگردان: تیم میلر

تیم میلر محصول: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ بازیگران اصلی: لیندا همیلتون، آرنولد شوارتزنگر، مک‌کنزی دیویس

سرنوشت سیاه هم مشابه هالووین است و به دنبال فیلم «ترمیناتور: جنسیس» محصول ۲۰۱۵ ساخته شده است. فیلمی که در ۲۰۱۵ ساخته شد، سعی داشت از حقه‌ی فیلم «پیشتازان فضا» استفاده کند و از بازیگران پا به سن گذاشته‌ی محبوب در کنار بازیگران جوان بهره بگیرد که این موضوع حتی حضور ستاره‌ی تنومند سری فیلم‌های ترمیناتور یعنی آرنولد شوارتزنگر را نیز شامل می‌شد و فیلم در پایان توانست به موفقیت محدود دست پیدا کند.

سرنوشت سیاه پیشرفتی در این حرکت نسبت به فیلم قبلی داشت و از بازیگر اصلی سارا کانر یعنی لیندا همیلتون نیز در فیلم بهره گرفت. همچنین آرنولد شوارتزنگر نیز یکی از بهترین بازی‌های اخیر خود در این فیلم را به نمایش گذاشت. جایی که در نقش ترمیناتوری به اسم کارل ظاهر می‌شود که دهه‌ها در میان انسان‌ها زندگی کرده است و مشغول کار پارچه‌‌فروشی خودش است. تضاد احساسی مابین سارا کانر و ترمیناتور که هر دو علیه آینده در حال جنگ هستند و هیچ وقت این جنگ تمامی ندارد، باعث شده است که صحنه‌های جنگی و پربرخورد جذابی خلق شود.

۸. مردان ایکس: روزهای گذشته‌ی آینده (X-Men: Days of Future Past)

کارگردان: برایان سینگر

برایان سینگر محصول: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ بازیگران اصلی: هیو جکمن، جیمز مک‌اوی، مایکل فسبندر، جنیفر لارنس

سفر در زمان، حقه‌ای است که معمولا در فیلم‌هایی از نوع دنباله‌ی میراث‌دار جواب می‌دهد. عمدتا به این دلیل که می‌تواند به شکلی قابل قبول از دید داستان، شخصیت‌های مختلف را از دوره‌های مختلف داستان گرد هم جمع کند. در این فیلم هیو جکمن که در نقش مورد انتظار ولورین ظاهر شده است، به سفری در تاریخ فرستاده می‌شود، جایی که باید با بازیگران «کلاس اول» (جیمز مک‌اوی در نقش پروفسور ایکس و مایکل فسبندر در نقش مگنتو) ملاقات کند و به کمک آن‌ها از آینده‌ی تاریک و اتفاقات آن جلوگیری کند.

گرچه بسیاری از بازیگران در نقش اصلی خود ظاهر می‌شوند، لحظات جالبی از کراس‌اوور‌های هوشمندانه در این فیلم دیده می‌شود که در آن پاتریک استورات که در نقش پروفسور ایکس سال‌خورده ظاهر شده است، از قدرت‌های ذهنی خود استفاده می‌کند تا با خود جوانش در دهه‌های گذشته ارتباط برقرار کند.

۷. جنگ ستارگان: قدرت برمی‌خیزد (Star Wars: The Force Awakens)

کارگردان: جی. جی. آبرامز

جی. جی. آبرامز محصول: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ بازیگران اصلی: هریسون فورد، مارک همیل، کری فیشر، دیسی ریدلی

هم‌اکنون نیز باور این همه جنگ داخلی احمقانه سخت است، ولی ۵ سال قبل مردم اشتیاق بی‌اندازه‌ای برای دیدن فیلم جدید جنگ ستارگان داشتند که در آن ستاره‌های اصلی فیلم‌های قبلی یعنی مارک همیل، کری فیشر و هریسون فورد حضور داشتند. دنباله‌های بعدی این سری فیلم از نظر اقتصادی موفقیت چندانی به دست نیاوردند و در بین عده‌ای از طرفداران بسیار پیش پا افتاده بودند و بر این حقیقت تاکید داشت که در واقع درخواست برای حضور مجدد ستاره‌های محبوب نوستالژیک برای آخرین بار، محدودیت‌های خود را دارد.

اما با این حال، «قدرت برمی‌خیزد» در واقع بهترین دنباله‌ی میراث‌دار برای جنگ ستارگان بود که شخصیت‌های محبوب هواداران این فیلم یعنی هن سولو و چوباکا را دوباره به این سری فیلم کشاند تا پرچم این سری فیلم پرطرفدار را همراه با نماد‌های اصلی اثر مثل سفینه‌ی میلنیوم فالکون و شمشیر نورانی لوک اسکای والکر را به قهرمانان نسل جدید منتقل کنند.

۶. بیل و تد با موسیقی رو‌به‌رو می‌شوند (Bill & Ted Face the music)

کارگردان: دین پاریسوت

دین پاریسوت محصول: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ بازیگران اصلی: کیانو ریوز، الکس وینتر، کریستن شال

در حالی که به نظر رقت‌انگیز می‌آید فیلمی ساخت که موضوع آن در مورد نوجوانان علاقه‌مند به موسیقی راک باشد که هنوز در میان‌سالی شور و شوقشان نسبت به این ژانر کم نشده است، ولی «بیل و تد با موسیقی رو‌به‌رو می‌شوند» عملکرد بسیار دقیقی دارد زیرا هر آن چه را که مربوط به رابطه‌ی دوستی دو شخصیت اصلی داستان یعنی بیل (با بازی الکس وینتر) و تد (با بازی کیانو ریوز) می‌شود، مورد بررسی قرار می‌دهد و حتی نشان می‌دهد که این مسافران زمان بد‌جنس نسبت به تأثیرات روانی و فیزیکی زمان مصون نیستند.

دهه‌ها پس از سفر ساختگی آن‌ها، این دو پسر به آینده فراخوانده می‌شوند تا در نهایت شاهکاری را به نگارش در‌آورند که قرار است دنیا را یکی کند. گرچه چند دهه از خود اصلی آنها حذف شده است، اما با این حال بیل و تد اعتماد چندانی به توانایی خود ندارند تا اثر خود را به دپارتمان موسیقی برسانند و در عوض سعی می‌کنند آهنگی را که خود قبلا نوشته‌اند، از خودشان در آینده به سرقت ببرند. شیطنت‌های موقتی و احساسات شگفت‌انگیز در کنار برخی سکانس‌های خوب که در آن بیل و تد در کنار دو دختر نوجوان خود یعنی بیلی (با بازی بریجت لاندی – پین) و تیا (با بازی سامارا ویوینگ) دیده ‌می‌شوند، باعث شده است تا کار خوب از آب دربیاید.

۱۰ فیلم‌ دنباله‌دار برتر تاریخ سینما؛ پروژه‌های پرخرج و پرسود

۵. مأموریت غیر ممکن: پروتکل روح (Mission Impossible: Ghost Protocol)

کارگردان: برد بیرد

برد بیرد محصول: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ بازیگران اصلی: تام کروز، جرمی رنر، سایمون پگ

به عنوان یک دنباله‌ی میراث‌دار، «پروتکل روح» اندکی شکست‌خورده به نظر می‌رسد. کافی است از جرمی رنر بپرسید که ظاهرا نقش را پذیرفته بود و قرار بود به عنوان بازیگر مکمل در کنار ابر جاسوس فیلم یعنی تام کروز ظاهر شود. با علم به این مطلب که ستاره‌ی ۵۰ ساله‌ی فیلم های اکشن قرار است به زودی از این سری فیلم کنار بکشد و بازی در این نقش را به بازیگر همراه خود واگذار کند.

در سال ۲۰۱۰ رنر در مصاحبه‌ای گفت که جایگزینی وی با تام کروز در سری فیلم‌های مأموریت غیر ممکن به عنوان ایده‌ی اصلی مطرح شده بود اما گویا ورق برمی‌گردد و به جای آن پروتکل روح چنان سر و صدایی به پا کرد که باعث شد کروز و سری فیلم‌های مأموریت غیر ممکن تجدید قوایی داشته باشند. از آن زمان تا به امروز، کروز دو فیلم از این سری را ساخته است و دو فیلم دیگر نیز در دست تولید قرار دارد و شگفت آن که رنر در هیچ یک از این فیلم‌ها حضور ندارد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن او می‌تواند برای فیلم «میراث بورن» دنباله‌ای بسازد.

۴. پیشتازان فضا (Star Trek)

کارگردان: جی. جی. آبرامز

جی. جی. آبرامز محصول: ۲۰۰۹

۲۰۰۹ بازیگران اصلی: جان چو، بن کراس، بروس گرین‌وود، سایمون پگ و …

چند سال قبل از اینکه جی. جی. آبرامز دست خود را روی جنگ ستارگان بگذارد، رویکرد مشابهی نسبت به فیلم «پیشتازان فضا» داشت و قصد داشت با به کارگیری گروه بازیگری جدید، قوتی دوباره به این سری فیلم سال‌خورده ببخشد و در کنار این گروه بازیگری جویای نام، از یک یا دو بازیگر اصلی و محبوب طرفداران نیز بهره گیرد تا با واگذاری زمام کار، آخرین تعظیم خود را نثار این فیلم بکنند.

در مورد فیلم پیشتازان فضا، کاراکتر آقای اسپوک (با بازی لئونارد نیموی) که در زمان به گذشته سفر می‌کند، با اتفاقاتی رو‌به‌رو می‌شود که سبب می‌شود تا جدول زمانی کلوین به وجود بیاید، که اجازه می‌دهد تا سری ماجراجویی‌های جدید کاپیتان کرک و آقای اسپوک (اینبار با بازی زاکاری کوینتو) همراه با اعضای دیگر گروه شکل بگیرد.

پس از آن که این تیم راه حل را می‌بابد، آقای اسپوک اصلی با همتای جوان خود به همراه توصیه‌ای با این جمله که “کاری را که احساس می‌کنی درست است، انجام بده” خداحافظی می‌کند. این رویکرد هوشمندانه‌ای برای ادای سپاس نسبت به گذشته است و نیز فراموش نکردن ماجراجویی‌های گروه اصلی پیشتازان فضا از حیث پیوستگی و تاریخ که برای اعضای پیشتازان فضا بسیار مهم است. این در حالی است که آزادی مد نظر نیز به تیم جدید داده می‌شود تا با روش خود، دنیا‌های بیگانه‌ی جدید را جست‌و‌جو کنند و به اکتشاف در آن بپردازند.

۳. بلید رانر ۲۰۴۹ (Blade Runner 2049)

کارگردان: دنیس ویلنوو

دنیس ویلنوو محصول: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ بازیگران اصلی: رایان گازلینگ، هریسون فورد، آنا دآرماس

هریسون فورد پادشاه فیلم‌هایی با دنباله‌ی میراث‌دار است، در کنار حضور در فیلم‌های «جنگ ستارگان: قدرت برمی‌خیزد» و «ایندیانا جونز و پادشاهی جمجمه‌ی کریستالی» (که بنابر دلایلی واضح در لیست بهترین‌ فیلم‌ها با دنباله‌ی میراث‌دار حضور ندارند)، در بلید رانر ۲۰۴۹ نیز به ایفای نقش پرداخته است.

حضور فورد سبب شده است اسطوره‌شناسی ریدلی اسکات را در مورد ویران‌شهر غرق در فناوری را عمق بیشتری ببخشد بی‌آن که پاسخی برای ابهامات موجود درباره‌ی شخصیت ریک دکارد که فورد آن را بازی کرده است، داشته باشد که همه‌ی این‌ها سبب شده بود فورد به یک شخصیت محبوب ابدی تبدیل شود. به جای این، آب را از اینی که هست، گل‌آلود‌تر می‌کند و رابطه‌ی انسان و ربات را وحشتناک‌تر از قبل نشان می‌دهد و دست به افشای رازی در مورد نسل دست‌کاری‌شده و تکثیر‌شده می‌زند که اساس جامعه‌ی ۲۰۴۹ را به خطر می‌اندازد.

۲. کرید (Creed)

کارگردان: رایان کوگلر

رایان کوگلر محصول: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ بازیگران اصلی: مایکل بی. جوردن، سیلوستر استالونه، تسا تامپسون

سری فیلم‌های راکی، حتی در اولین شماره از آن، همیشه در مورد این بود که قهرمان فیلم تا آخرین لحظه‌ی مورد انتظار دوام بیاورد. پیروزی برای راکی بالبووا بیشتر بقا و دوام آوردن بود تا ضربه‌ي فنی کردن. همان‌گونه که به فرزند خود می‌گوید که “مهم نیست که چقدر محکم می‌توانی ضربه بزنی، مهم این است که چقدر محکم می‌توانی ضربه بخوری و باز بتوانی ادامه بدهی”. هر چه قدر که این سری فیلم بیشتر ادامه داشت، این ایده و فکر نیز خلوص و نفوذ بیشتری در فیلم پیدا کرد.

تغییر راکی به کرید، و تغییر خود راکی به یک مربی مثل مربی خود یعنی میکی برای تمرین دادن یک بوکسور تازه‌کار و جوان (با بازی مایکل بی. جردن در نقش آدونیس کرید، پسر رقیب قدیمی راکی یعنی آپولو)، ایده‌ی هوشمندانه‌ای بود به این دلیل که خط فکری اصلی این سری فیلم را در مورد زندگی تقویت ‌می‌کرد. کارگردان این فیلم یعنی رایان کوگلر ادای احترامی به تاریخ دور و دراز سری فیلم راکی انجام داد در حالی که در کنارش، به آن یک جهت کاملا نو نیز اعطا کرد. همان‌گونه که از فیلمی با دنباله‌ی میراث‌دار انتظار می‌رود.

۱. کبرا کای (Cobra Kai)

سازندگان: جاش هیالد، جون هورویتز، هایدن شلوسبرگ

جاش هیالد، جون هورویتز، هایدن شلوسبرگ محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ بازیگران اصلی: رالف ماچیو، ویلیام زابکا، کورتنی هنگلر و …

سخت‌ترین چالش برای بسیاری از دنباله‌‌های میراث‌دار، حفظ تعادل مابین کاراکتر‌های قدیمی و جدید است. در برخی موارد، دو گروه بازیگری در یک فیلم حضور دارند، که همه‌ی آن‌ها دارای خط داستانی خود هستند. حضور این تعداد از بازیگر در یک اثر می‌تواند از طرفی سبب شود تا به عده‌ای نقش‌های مهم برسد و به عده‌ی دیگر نقش‌های بی‌اهمیت و کوچک برسد. اینجاست که اهمیت این که «کبرا کای» باید یک سریال تلویزیونی باشد، بیش از پیش روشن می‌شود. این دنباله‌ی میراث‌دار برای «بچه‌ی کاراته‌کار»، گروه بازیگری متشکل از ستاره‌ها به مانند رالف ماچیو و ویلیام زابکا به همراه بازیگران جدید مثل شولو ماریدوانا و ماری ماوزر را دارد.

هر فصل از این اثر ۵ ساعت روایت داستان را در برمی‌گیرد که در قیاس با فیلم‌های اصلی با متوسط زمان ۱۱۴ دقیقه، مقدار قابل توجهی است. در نتیجه این دنباله‌ی میراث‌دار، به واقع گنجینه‌ی عظیمی را با خود به همراه دارد: این که چگونه تصمیماتی که دهه‌ها قبل توسط دانیل لاروسو و جانی لارنس گرفته شده است، در ادامه‌ی زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این که چگونه آنها بر نسل جدید کودکانی که اکنون شاگردان آن‌ها شده‌اند، تأثیر گذاشته‌اند. چنان که شاگردان آن‌ها فلسفه‌ی قابل احترام دانیل و جانی را به کار می‌گیرند، تصمیمات آن‌ها نیز نتایجی را در پی خواهد داشت و کبرا کای همه‌ی این‌ها را بررسی و کشف می‌کند و در واقع داستان ساده و اخلاقی نبرد مابین خیر و شر بچه‌ی کاراته‌کار را با یک چیز غنی‌تر و پیچیده‌تر جایگزین می‌کند.

