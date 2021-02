۱۰ فیلمی که طرفداران مجموعه «سریع و خشمگین» باید ببینند

مجموعه فیلم‌های «سریع و خشمگین» (Fast & Furious) که ساخت‌شان از سال ۲۰۰۱ آغاز شده تا به امروز طرفداران بسیاری را به خود جلب کرده‌اند. در این مقاله ۱۰ فیلم سینمایی را معرفی می‌کنیم که احتمالا دیدن‌شان برای علاقه‌مندان به این مجموعه سینمایی جذاب خواهد بود.

مجموعه سریع و خشمگین در سال ۲۰۰۱ با ساخت فیلم «سریع و خشمگین» (The Fast and the Furious) به کارگردانی راب کوهن و با بازی پل واکر و وین دیزل آغاز به کار کرد. در کنار این اثر سینمایی، هفت فیلم دیگر به اضافه‌ی یک اسپین آف تحت عنوان «سریع و خشمگین تقدیم می‌کند: هابز و شاو» (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) مجموعه آثاری را تشکیل می‌دهند که در قالب سری فیلم‌های سریع و خشمگین تا به امروز ساخته شده‌اند.

اغلب آثار این مجموعه سینمایی پرفروش و بسیار پرمخاطب‌ بوده‌اند؛ جدیدترین قسمت سریع و خشمگین سال ۲۰۲۱ اکران خواهد شد و از همین حالا اخباری مبنی بر ساخت چندین فیلم دیگر درون این مجموعه سینمایی منتشر شده است.

در ادامه به معرفی ۱۰ فیلم سینمایی می‌پردازیم که علاقه‌مندان به فیلم‌های مجموعه سریع و خشمگین نباید از دست بدهند.

۱۰- کسب و کار ایتالیایی (The Italian Job)

کارگردان : اف. گری گری

: اف. گری گری بازیگران : مارک والبرگ، شارلیز ترون، ادوارد نورتون

: مارک والبرگ، شارلیز ترون، ادوارد نورتون تاریخ اکران : ۲۰۰۳

: ۲۰۰۳ کشور تولیدکننده: ایالات متحده آمریکا

فیلم سینمایی «کسب و کار ایتالیایی» از‌ آن دست آثار سینمایی است که تا حدودی مورد بی‌مهری علاقه‌مندان قرار گرفته اما می‌توان ادعا کرد لیاقت توجه بیشتری دارد.

این فیلم داستان یک سرقت را روایت می‌کند و بازیگران نام‌آشنایی را هم گردآورده است. فیلم با داستان سرقت آغاز می‌شود اما خیانت درون خود گروهی که دست به سرقت زده ماجرا را پیچیده می‌کند و انتقام را در دستور کار بعضی از اعضای گروه قرار می‌دهد.

کسب و کار ایتالیایی فیلمی سرگرم‌کننده و متعلق به سینمای جریان اصلی است که ادعای بیشتری هم ندارد. فیلم از پس سرگرم‌کردن مخاطب خوب بر می‌آید و قادر است تماشاگرانش را پای اثر نگه دارد. باید اشاره کنیم که این تریلر اکشن ساخته شده در سال ۲۰۰۳ بازسازی فیلمی است به همین نام که سال ۱۹۶۹ ساخته شد.

البته باید تاکید کرد که بازسازی فیلم صرفا ادای احترامی به اثر سال ۱۹۶۹ بوده اما هم داستان فیلم و هم شخصیت‌ها با فیلم قبلی کاملا متفاوت‌اند. در مجموع سکانس‌های اکشن، بازی بازیگران، شوخ‌طبعی و طنز اثر از جمله ویژگی‌های مهم فیلم کسب و کار ایتالیایی است.

یک نکته فرعی قابل ذکر دیگر هم اینکه سال‌ها است گفته می‌شود فیلمی تحت نام «کسب و کار برزیلی» قرار است به عنوان دنباله کسب و کار ایتالیایی ساخته شود اما در عمل شاهد شروع فیلم‌برداری این پروژه نبوده‌ایم. براساس بعضی حدس و گمان‌ها ممکن است این فیلم در سال ۲۰۲۱ جلوی دوربین برود گرچه ساخته‌نشدن این فیلم طی سال‌های گذشته ثابت می‌کند که حق دارید این شایعه را چندان جدی نگیرید.

۹- مسابقه مرگ (Death Race)

کارگردان : پل دبلیو. اس. اندرسون

: پل دبلیو. اس. اندرسون بازیگران : جیسون استاتهام، ترسی گیبسون، ناتالی مارتینز

: جیسون استاتهام، ترسی گیبسون، ناتالی مارتینز تاریخ اکران : ۲۰۰۸

: ۲۰۰۸ کشور تولیدکننده: ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان

انتخاب فیلمی چون «مسابقه مرگ» در فهرست ۱۰ فیلمی که علاقه‌مندان به مجموعه سریع و خشمگین حتما باید ببینند از چندین نظر منطقی است از جمله به این دلیل که دو بازیگر اصلی این فیلم یعنی جیسون استاتهام و ترسی گیبسون از بازیگران مجموعه سریع و خشمگین‌اند.

فیلم سینمایی مسابقه مرگ خود بازسازی فیلم «مسابقه مرگ ۲۰۰۰» (Death Race 2000‎) ساخته سال ۱۹۷۵ است؛ در این مورد ترجیح دادیم فیلم جدیدتر را درون لیست قرار دهیم. این بازسازی از فیلم‌های خوب کارنامه کاری پل دبلیو. اس. اندرسون است که جدیدترین فیلمش «شکارچی هیولا» (Monster Hunter‎) در سال ۲۰۲۰ منتشر شد. اندرسون بیشتر بابت اقتباس‌هایش از بازی‌های ویدیویی در عالم سینما شناخته می‌شود و باید گفت فیلم مسابقه مرگ هم تا حدودی به همین اقتباس‌ها شبیه شده است. برای مثال از جمله نقاط ضعف فیلم اینجاست که تقریبا همه بازیگران نقش‌های مکمل فیلم بسیار ساده و بسیار کلیشه‌ای پرداخت شده‌اند اما نباید از این نکته گذشت که جیسون استاتهام به عنوان قهرمان فیلم به قدر کافی سمپاتی‌برانگیز از آب درآمده و بعضی نقش‌های دیگر از جمله کلر هنسی با بازی جوآن آلن نیز بسیار کاریزماتیک و تاثیرگذار ساخته و پرداخته شده‌‌اند.

یکی دیگر از نقاط قوت فیلم که در واقع از جنبه‌های اصلی و مرکزی آن به حساب می‌آید صحنه‌های اکشن با حضور ماشین‌ها است؛ تعداد این صحنه‌ها زیاد است و در مجموع مخاطبان را راضی می‌کنند. فیلم خشونت زیادی دارد و ظاهرا ترسی از نمایش خشونت و تاثیرات آن نداشته در نتیجه برای آنکه هیجان‌اش را حفظ کند از این ابزار نیز بهره برده است.

با ساخت مسابقه مرگ در سال ۲۰۰۸ در عمل یک مجموعه آغاز به کار کرد؛ مجموعه‌ای که فیلم‌های بعدی آن یعنی «مسابقه مرگ ۲» (Death Race 2)، «مسابقه مرگ ۳: دوزخ» (Death Race 3 : Inferno) و «مسابقه مرگ ۴: فراتر از هرج و مرج» (Death Race 4: Beyond Anarchy) ظرف یک دهه بعد ساخته شدند، گرچه این دنباله‌ها فیلم‌هایی ویدیویی بودند.

۸- نقطه گریز (Vanishing Point‎)

کارگردان : ریچارد سی سارافیان

: ریچارد سی سارافیان بازیگران : بری نیومن، کلیون لیتل، دین جاگر

: بری نیومن، کلیون لیتل، دین جاگر تاریخ اکران : ۱۹۷۱

: ۱۹۷۱ کشور تولیدکننده: ایالات متحده آمریکا

«نقطه گریز» فیلمی است که اگرچه شاید از نظر مواد اولیه‌ی داستان و روایت آنقدرها پربار به نظر نرسد اما با سبکی شگفت‌انگیز ساخته شده است.

این اثر سینمایی داستان یک پلیس سابق ناراضی از سیستم را روایت می‌کند؛ مردی که با ماشین قدرتمندش به دل جاده زده، توسط پلیس تعقیب شده و در طول مسیر با افراد مختلفی روبرو می‌شود.

کوالسکی قهرمان فیلم نقطه گریز تاریخچه شخصی مبهمی دارد و حتی از کهنه‌سربازان جنگ ویتنام بوده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد این اثر ساخته سال ۱۹۷۱ نوعی پیام زیرپوستی را نیز در خود پنهان کرده؛ نوعی پیام سیاسی-اجتماعی گسترده‌تر و عمیق‌تر که با فراتر رفتن از سطح اثر به آن دست می‌یابیم.

کوالکسی در طول فیلم با شخصیت‌های جذاب و متنوعی برخورد می‌کند، این رویارویی‌ها به ایجاد برخی تضادها منجر می‌شود که دیدگاه بسیار بدبینانه‌ای را بر اثر حاکم می‌سازد، دیدگاهی که با پایان‌بندی فیلم حتی تقویت می‌شود. گرچه یکی از نقاط ضعف فیلم افراط آن در پرداخت بعضی شخصیت‌ها یا لحظه‌ها است.

در نهایت بد نیست اشاره‌ای هم داشته باشیم به داج چلنجر مدل ۱۹۷۰ که در فیلم حضور موثری دارد و با زیبایی و شکوه خاص‌اش صحنه‌های اکشن فیلم را دوچندان جذاب می‌سازد.

نقطه گریز از فیلم‌های الهام‌بخش و نوعی اثر کالت به حساب می‌آید. استیون اسپیلبرگ که فیلم «دوئل‌» از او درون این لیست قرار گرفته، نقطه گریز را به عنوان یکی از آثار محبوبش معرفی کرده است. تارانتینو در فیلم «ضد مرگ» که از آثار دیگر این فهرست است به نقطه گریز ادای احترام می‌کند و ادگار رایت نیز در ساخت «بیبی راننده» (فیلم دوم این لیست) از این اثر سینمایی الهام‌ گرفته است.

فیلم سینمایی نقطه گریز به دلیل اهمیت و تاثیرگذاری‌اش در سال ۱۹۹۷ مورد بازسازی تلویزیونی قرار گرفت. چارلز رابرت کارنر کارگردان نسخه بازسازی شده بود و ویگو مورتنسن نقش اصلی آن را برعهده داشت.

۷- ضد مرگ (Death Proof)

کارگردان : کوئنتین تارانتینو

: کوئنتین تارانتینو بازیگران : کرت راسل، رزاریو داوسون، ونسا فرلیتو

: کرت راسل، رزاریو داوسون، ونسا فرلیتو تاریخ اکران : ۲۰۰۷

: ۲۰۰۷ کشور تولیدکننده: ایالات متحده آمریکا

کوئنتین تارانتینو بیشتر از یک کارگردان مطرح، یک عشق سینما است. در واقع هر فیلم جدیدی که تارانتینو می‌سازد نامه‌ای عاشقانه‌ است به یک ژانر یا گونه سینمایی.

تارانتینو در فیلم سینمایی «ضد مرگ» به سراغ ادای احترام به فیلم‌های کلاسیک اکشنی رفته که با محوریت ماشین و رانندگی ساخته شده‌اند گرچه زیرگونه اسلشر و بی‌مووی‌ها را نیز مد نظر داشته است. او حتی از یک ادای دین کلی فراتر رفته و دقیقا ماشینی را به کار گرفته که در فیلم سینمایی نقطه گریز به کار رفته بود.

فیلم سینمایی ضد مرگ صحنه‌های اکشن زیادی ندارد و بیشتر به دیالوگ‌های مضطرب‌کننده‌ای متوسل می‌شود که ظاهرا چندان راه به جایی نمی‌برند اما هم‌زمان پر است از شوخ‌طبعی زیرکانه و در کل اثری است کاملا سرگرم‌کننده. ضد مرگ را باید فیلمی با محوریت سفر جاده‌ای در نظر گرفت که مخاطبش را مشتاق نگه می‌دارد و در نهایت با پایانی جذاب و هیجان‌انگیز بدرقه‌اش می‌کند.

ضد مرگ داستان بدلکاری است که زنان جوان را از طریق تصادف‌های صحنه‌سازی‌شده بوسیله ماشین ضد مرگ مخصوص بدلکاری‌اش به قتل می‌رساند.

۶- سرقت در ۶۰ ثانیه (Gone in 60 Seconds)

کارگردان : اچ. بی. هالیکی

: اچ. بی. هالیکی بازیگران : اچ. بی. هالیکی، ماریون بوسیا، جری داگیردا

: اچ. بی. هالیکی، ماریون بوسیا، جری داگیردا تاریخ اکران : ۱۹۷۴

: ۱۹۷۴ کشور تولیدکننده: ایالات متحده آمریکا

«سرقت در ۶۰ ثانیه» یکی از بلندترین تعقیب و گریزهای ماشینی تاریخ سینما را روی پرده آورده است؛ در عمل می‌شود گفت ۴۵ دقیقه از فیلم صرف همین تعقیب‌ها شده و از این جهت معروف است که در این بازه زمانی ۹۳ ماشین مختلف نابود می‌شوند. در کل فیلم نیز ۱۲۷ ماشین نابود شده یا آسیب می‌بینند.

گرچه داستان کلی فیلم ساده است اما کارآمد و تاثیرگذار از کار درآمده. تعدادی دزد برای ماموریتی ظاهرا غیرممکن استخدام شده‌اند؛ برای دزدیدن ۴۸ ماشین ظرف تنها چند روز.

سرقت در ۶۰ ثانیه در سال ۲۰۰۰ توسط دامینیک سینا با حضور بازیگرانی چون نیکلاس کیج و آنجلینا جولی بازسازی شد. با این وجود حال و هوای دهه هفتادی نسخه اصلی و ماشین‌های کلاسیک زیبای به کار رفته در آن باعث می‌شود نسخه اصلی و اولیه را به بازسازی جدیدتر ترجیح بدهیم.

سرقت در ۶۰ ثانیه ساخته سال ۱۹۷۴ را باید تحت عنوان یک فیلم مستقل دسته‌بندی کرد. اچ. بی. هالیکی خود فیلم‌نامه اثر را نوشت، در آن بازی کرد، آن را تهیه و کارگردانی کرد و حتی بخش‌های مربوط به بدلکاری فیلم را هم خودش ایفا کرد. نکته جالب‌تر اینکه هالیکی برای پایین نگه‌داشتن بودجه این اثر سینمایی از دوستان و اعضای فامیل به جای بازیگران حرفه‌ای استفاده کرد تا هزینه ساخت را تا حد ممکن پایین بیاورد. در نهایت فیلم با بودجه‌ای حدود ۱ میلیون دلار تولید شد اما در گیشه موفق شد ۴۰ میلیون دلار بفروشد.

۵- مری کثیف، لری دیوانه (Dirty Mary, Crazy Larry)

کارگردان : جان هاف

: جان هاف بازیگران : پیتر فوندا، سوزان جرج، آدام رورک

: پیتر فوندا، سوزان جرج، آدام رورک تاریخ اکران : ۱۹۷۴

: ۱۹۷۴ کشور تولیدکننده: ایالات متحده آمریکا

فیلم سینمایی «مری کثیف، لری دیوانه» اثری با محوریت تعقیب و گریز ماشینی است که براساس رمان ریچارد اونکیس به نام «تعقیب» (The Chase) ساخته شد.

فیلم درباره دو راننده است که برای حضور در رقابت‌های سطح بالای نسکار نیاز به پول دارند و به همین دلیل هم دست به سرقت و گروگان‌گیری می‌زنند. فیلم بازی‌های بسیار خوبی از بازیگرانش گرفته و باید بر این نکته هم تاکید کرد که ماشین‌ها در این اثر سینمایی ستاره‌های فیلم‌اند.

اکشن به کار رفته در مری کثیف، لری دیوانه نسبت به فیلمی که در دهه ۱۹۷۰ ساخته شده بسیار تاثیرگذار است و همین موضوع را باید از دیگر نقاط قوت این اثر سینمایی دانست.

متاسفانه پایان فیلم ادای دینی آشکار به فیلم سینمایی نقطه گریز است و همین ادای دین نسبتا ضعیف و بی‌دلیل به مری کثیف، لری دیوانه آسیب می‌زند. با این وجود اما قوت کلی اثر و بازی بازیگران، کیفیت لازم را برای حضور این فیلم در لیست ایجاد کرده است.

این فیلم نیز همچون سرقت در ۶۰ ثانیه با بودجه نسبتا کمی ساخته شد و فروش بسیار بالایی را تجربه کرد. فیلم ۱.۱۴ میلیون دلار هزینه تولید داشت اما بیش از ۲۸ میلیون دلار فروخت که باعث شد موفقیت تجاری غافلگیرکننده‌ای برای فیلم رقم بخورد و آن را به موفق‌ترین فیلم استودیوی فاکس در سال ساختش تبدیل کند.

پیتر فوندا بازیگر اصلی این فیلم زمانی به پول‌سازبودن و پرمخاطب‌بودن اثر اشاره کرده و گفته بود باور نمی‌کند بسیاری از مردم برای دیدن آن چهار یا پنج‌بار به سینما رفته‌اند.

۴- دوئل (Duel)

کارگردان : استیون اسپیلبرگ

: استیون اسپیلبرگ بازیگران : دنیس ویور، جاکلین اسکات، ادی فایرستون

: دنیس ویور، جاکلین اسکات، ادی فایرستون تاریخ اکران : ۱۹۷۱

: ۱۹۷۱ کشور تولیدکننده: ایالات متحده آمریکا

فیلم سینمایی «دوئل» یک تریلر اکشن است که براساس داستان کوتاهی از ریچارد متیسون ساخته شد؛ متیسون خود فیلم‌نامه دوئل را از داستان کوتاهش اقتباس کرد.

دوئل شروع کارنامه کاری استیون اسپیلبرگ کارگردان صاحب‌نام سینمای آمریکا بود. فیلم داستان مردی را روایت می‌کند که برای ملاقات با یک مشتری در حال رانندگی است اما ناگهان متوجه می‌شود توسط یک کامیون در حال تعقیب شدن است.

بخش عمده فیلم در اتوبانی خلوت در جریان است و با توجه به حضور شبح‌وار راننده کامیون روانی باید گفت دوئل فیلمی است که می‌توان کل آن را یک صحنه تعقیب بسیار طولانی قملداد کرد. میزان، شکل و شدت تعلیق به کار رفته در فیلم در کنار ویژگی‌های آن در ساخت و اجرا به شکلی است که به سختی می‌توان پذیرفت با یک فیلم اول طرفیم و اگر از این نکته بی‌اطلاع باشیم گمان خواهیم کرد هنرمندی بسیار باتجربه آن را کارگردانی کرده است. تکنیک‌های سینمایی به کار رفته در فیلم دوئل در ادامه کارنامه کاری استیون اسپیلبرگ نیز خود را نشان می‌دهند و دیدن فیلم از این زاویه نیز خالی از لطف نخواهد بود.

فیلم سینمایی دوئل در انتقال حال و هوا نیز بسیار موفق عمل کرده. با دیدن قاب‌های بسته درون ماشین همواره احساس گیرافتادن در کنار گرمی هوا و اضطراب مخاطب را فرا می‌گیرد.

دوئل در ابتدا قرار بود که یک فیلم تلویزیونی باشد اما در نهایت به عنوان یک اثر سینمایی نمایش داده شد. پس از ساخت و نمایش فیلم با توجه به پتانسیل‌های آن صحنه‌های بیشتری فیلم‌برداری و به اثر اضافه شد تا اولین فیم اسپیلبرگ یک توزیع جهانی و بین‌المللی را تجربه کند. به این ترتیب دوئل به یک اثر کلاسیک و فیلم کالت تاثیرگذار تبدیل شد که هر مخاطب علاقه‌مند به سینما باید آن را ببیند.

۳- راننده (The Driver‎)

کارگردان : والتر هیل

: والتر هیل بازیگران : رایان اونیل، بروس درن، ایزابل آجانی

: رایان اونیل، بروس درن، ایزابل آجانی تاریخ اکران : ۱۹۷۸

: ۱۹۷۸ کشور تولیدکننده: ایالات متحده آمریکا

فیلم سینمایی «راننده» تا حدودی به فیلم جدیدتر «رانندگی» (Drive) ساخته نیکولاس ویندینگ رفن با بازی رایان گاسلینگ شباهت دارد اما تفاوت آن تاکید بیشتری است که روی خود فرایندهای رانندگی دارد.

فیلم سینمایی راننده علاوه بر سایر کیفیت‌هایش از نظر حضور دو ستاره با بازی‌های درخشان یعنی رایان اونیل و بروس درن نیز شایستگی کافی برای حضور در این لیست را دارد. بازیگرانی که کل درام و وقایع درون آن را باورپذیر و تاثیرگذار جلوه می‌دهند.

فیلم از بعضی زوایا به درام دلهره‌آور «بولیت» (Bullitt) ساخته پیتر ییتس با بازی استیو مک‌کوئین نیز شباهت دارد. در واقع فیلم راننده تعقیب و گریز یا اصطلاحا موش و گربه‌بازی بیشتری دارد و بولیت بر اکشن بیشتر متکی است اما شباهت‌های هر دو فیلم بسیارند و امکان داشت بولیت را نیز در این فهرست قرار دهیم.

راننده از نظر تجاری اثر چندان موفقی نبود. فیلم در آمریکا ناامیدکننده عمل کرد و گرچه بیرون مرزهای ایالات متحده موفق‌تر بود اما در مجموع نتوانست به فروش راضی‌کننده‌ای دست پیدا کند. به گفته خود کارگردان اثر هیچ‌ کجای جهان به جز کشور ژاپن آنطور که شایسته بود فروش نکرد.

تهیه‌کننده راننده درباره شکست تجاری فیلم گفته بود: «اگر بازیگری مثل کلینت ایستوود را داشتیم، هر ضعفی را نادیده می‌گرفتند و می‌گفتند یک فیلم جدید از ایستوود در مورد رانندگی اتومبیل به بازار آمده، اگر استیو مک‌کویین را داشتیم با فیلم‌هایی همچون بولیت یا «گریز» (The Getaway‎) مقایسه می‌شدیم؛ اما با فیلم ما همچون یک محصول هنری برخورد شد نه همچون یک محصول تجاری.»

۲- بیبی راننده (Baby Driver‎)

کارگردان : ادگار رایت

: ادگار رایت بازیگران : انسل الگورت، لیلی جیمز، جیمی فاکس

: انسل الگورت، لیلی جیمز، جیمی فاکس تاریخ اکران : ۲۰۱۷

: ۲۰۱۷ کشور تولیدکننده: ایالات متحده آمریکا، بریتانیا

فیلم سینمایی «بیبی راننده» به کارگردانی ادگار رایت محصول سال ۲۰۱۷ میلادی است. یک اکشن جنایی با بازیگرانی چون انسل الگورت، لیلی جیمز و کوین اسپیسی که روایتگر داستان یک راننده ماهر به نام بیبی/مایلز (با بازی انسل الگورت) است. شخصیتی عاشق موسیقی که ناگزیر وارد یک جریان جنایی می‌شود و خود را در مسیر سرقتی دشوار و خطرناک قرار می‌دهد. او به دنبال رهایی از این وضعیت و رسیدن به معشوقه‌اش دبورا (با بازی لیلی جیمز) است.

ادگار رایت یکی از فیلم‎سازان هیجان‌انگیز دهه گذشته است و بیبی راننده به عنوان خلاقانه‌ترین فیلم او شناخته می‌شود. اثری که کاملا موزیکال نیست اما موسیقی را به شکلی متقاوت و بدیع در این اثر سینمایی به کار برده به شکلی که با جزییات شخصیتی نقش اصلی فیلم آمیخته شده است چرا که موسیقی بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی مایلز است. در واقع عملکرد این راننده جوان با ترکیب درستی از به کارگیری موسیقی و ریتم صحنه‌‎های اکشن تماشاگر را غرق در جهان خود می‌کند.

از سوی دیگر طراحی و تدوین خوب بیبی راننده این اثر را در بین فیلم‌های اکشن سال‌های اخیر برجسته می‌کند. صحنه‌های تعقیب و گریز چه با ماشین و چه بدون آن موفق از کار درآمده‌اند و نمونه‌های بهترین تعقیب و گریزها را برای مخاطب تداعی می‌کنند. در این لیست فیلم‌های متعددی وجود دارند که واجد نوعی خلاقیت و نوآوری‌اند اما بدون اغراق باید گفت بیبی راننده یکی از مبتکرانه‌ترین و هیجان‌انگیزترین نمونه‌ها است.

این اثر ادگار رایت موفق شد بیش از ۷ برابر بودجه اولیه تولید خود فروش داشته باشد و در حالی که با مبلغی حدود ۳۴ میلیون دلار ساخته شد حدود ۲۲۷ میلیون دلار فروخت. این فیلم اکشن همچنین در سه بخش بهترین تدوین، بهترین تدوین صدا و بهترین صداگذاری نامزد دریافت جایزه اسکار شد؛ موضوعی که از اهمیت صدا و موسیقی در این فیلم خبر می‌دهد.

۱- مکس دیوانه: جاده خشم (Mad Max: Fury Road)

کارگردان : جرج میلر

: جرج میلر بازیگران : تام هاردی، شارلیز ترون، نیکولاس هولت

: تام هاردی، شارلیز ترون، نیکولاس هولت تاریخ اکران : ۲۰۱۵

: ۲۰۱۵ کشور تولیدکننده: استرالیا

فیلم سینمایی «مکس دیوانه: جاده خشم» اثری پساآخرالزمانی و اکشن است به کارگردانی جرج میلر استرالیایی که داستان آن در بیابانی خشک و بی آب و علف روایت می‌شود؛ جایی که آب و سوخت به میزان اندکی موجود است و باقیمانده انسان‌ها برای زندگی خود در حال جنگیدن‌اند.

شارلیز ترون درنقش ایمپورتر فیوریزا زنی طغیانگر است که بر علیه حاکمی ستمگر شورش کرده. گروهی از زنان زندانی و مردی کم‌حرف به نام مکس (با بازی تام هاردی) از جمله کسانی هستند که این زن طغیان‌گر را در مسیر رسیدن به هدف یاری می‌کنند.

مکس دیوانه: جاده خشم را می‌توان از بعضی زوایا برای مثال جلوه‎‌های بصری، طراحی صحنه‎‌های اکشن و اساسا تکنولوژی به کار رفته در آن بهترین نمونه فیلم اکشن در یک دهه اخیر عنوان کرد. در واقع شاید از این زاویه شهرت و نفوذ مکس دیوانه حتی فراتر از صرفا یک دهه برود. بخواهیم خلاصه بگوییم مکس دیوانه: جاده خشم از آن دست فیلم‌هایی است که می‌تواند مخاطبش را با جادوی بصری میخکوب کند.

بعضی تحلیل‌گران معتقدند مکس دیوانه: جاده خشم با داشتن بازیگران اصلی زن که سعی دارند کنترل جهان را از دیکتاتورهای ستمگر باز پس بگیرند اثری فمینیستی به حساب می‌آید. به هر حال چه این تفسیر را بپذیریم و چه با آن مخالف باشیم باید در نظر گرفت که مکس دیوانه از آن دست مجموعه‌هایی است که با تعابیر و تفاسیر گوناگون هم روبرو شده است.

این اثر مهیج در ۱۰ رشته نامزد دریافت جایزه اسکار سال ۲۰۱۶ میلادی شد و توانست ۴ جایزه اسکار را در بخش‌های بهترین تدوین صدا، بهترین صداگذاری، بهترین طراحی صحنه و بهترین تدوین از آن خود کند. مکس دیوانه: جاده خشم با بودجه‌ای بین ۱۵۰ تا ۱۸۵ میلیون دلار ساخته شد و بیش از ۳۷۲ میلیون دلار فروخت.

