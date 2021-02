تام هالند اعلام کرد توبی مگوایر و اندرو گارفیلد در مرد عنکبوتی ۳ حضور ندارند

تام هالند که برای اسپویل‌ها و مصاحبه‌های افشایی‌اش معروف است، حضور توبی مگوایر و اندرو گارفیلد در فیلم مرد عنکبوتی ۳ را انکار کرد.

تام هالند گفت توبی مگوایر و اندرو گارفیلد قطعا در فیلم مرد عنکبوتی ۳ حضور ندارند. در چند ماه اخیر شایعاتی درباره‌ی فیلم بدون عنوان مرد عنکبوتی: دور از خانه و تیم بازیگران گسترده‌ی آن، در همه جا پیچیده است. بر اساس شایعات، هر بازیگری که در هر یک از فیلم‌های مرد عنکبوتی ایفای نقش کرده، ظاهرا قرار است در قسمتی از این فیلم که نقش اول آن بر عهده تام هالند است، بازی کند. ظاهرا مجموعه قرار است پر از شیاطین و اشرار، عشق و عاشقی و مردهای عنکبوتی مختلف باشد. حتی اگر نصف شایعات درست باشد، به نظر می‌آید که این فیلم، یک فیلم بسیار جذاب خواهد بود.

تام هالند شخصا گفته است که فیلم مرد عنکبوتی ۳، جاه‌طلبانه‌ترین فیلم مستقل ابرقهرمانی ساخته شده تاکنون خواهد بود. این موضوع تقریبا قطعی است که با اکران فیلم مرد عنکبوتی ۳ در اواخر امسال، مرز جهان‌های موازی شکسته خواهد شد. به نظر می‌رسد که دکتر استرنج (Doctor Strange) قبل از پخش فیلم مستقلش با عنوان دکتر استرنج در قلمروی بی‌پایان دیوانگی ( Doctor Strange In The Multiverse Of Madness)، باز خواهد گشت و در این قلمرو ناشناخته به پیتر پارکر کمک خواهد کرد. این نقطه‌ای است که باید شخصیت‌های عنکبوتی بازی شده توسط توبی مگوایر و اندرو گارفیلد وارد شوند. اما بنا به گفته‌ی هالند، این دو شخصیت ممکن است کلا در فیلم حضور نداشته باشند.

هالند در گفتگو با مجله‌ی اسکوایر (Esquire) اعلام کرد که مگوایر و گارفیلد قطعا در فیلم مرد عنکبوتی ۳ حضور نخواهند داشت. این بازیگر گفت، امکان ندارد که شخصیت‌های عنکبوتی دیگر در کنار او در فیلم حاضر شوند، مگر اینکه این اطلاعات از او مخفی شده باشد. هالند قبلا گفته بود که تمام اطلاعات و افشاهای مربوط به فیلم مرد عنکبوتی ۳ را می‌داند. او گفت که حضور مگوایر و گارفیلد در فیلم مرد عنکبوتی سه، راز کوچکی نیست که بتوان آن را مخفی کرد. هالند اضافه کرد که داستان فیلم مرد عنکبوتی ۳، ادامه داستان فیلم قبلی بوده و به همان اندازه مبهم است.

تام هالند گفت:‌ «نه، مگوایر و گارفیلد در فیلم این حضور ندارند. مگه این که این اطلاعات مهم و بزرگ رو از من مخفی نگه دارن. که البته فک نمی‌کنم، چون این راز بزرگیه و نمی‌تونن به سادگی از من مخفیش کنن. فعلا که چنین خبری نیست. این فیلم ادامه‌ی داستان فیلم‌های مرد عنکبوتی قبلیه ».

شاید تام هالند صرفا طفره می‌رود و خودش را به آن راه می‌زند. او چند روز پیش گفت استودیوی مارول به جز حضور گارفیلد و مگوایر، تقریبا همه چیز را در رابطه با فیلم مرد عنکبوتی ۳ به او گفته است. در نتیجه بسیار محتمل است که شاهد حضور این زوج در فیلم باشیم. تام هالند برای مصاحبه‌ها و افشاسازی‌هایش معروف است و برای او انکار کردن کامل یک موضوع راحت‌تر از تحویل جواب‌های مبهم و پیچیده‌ای است که احتمال افشای اطلاعات را دارد.

در زمان اکران فیلم، آشکار شدن حضور گارفیلد و مگوایر در فیلم بسیار هیجان‌انگیز و خبر‌ساز خواهد شد. در نتیجه بعید است که تام هالند در یک مصاحبه، حضور این دو نفر را در فیلم تایید کند. علی‌رغم شایعات، به نظر می‌رسد که حقایق نه در هنگام اکران خود فیلم، بلکه هنگام اکران تریلر فیلم آشکار خواهد شد. با آمدن ماه دسامبر، حضور توبی گارفیلد و اندرو مگوایر در فیلم، چنان در ذهن هواداران حک خواهد شد که احتمالا دیگر اثر و هیجانش را از دست بدهد. با توجه به این که فیلم مرد عنکبوتی ۳ قرار است یک فیلم مهم و بسیار جذاب باشد، احتمالا استودیوی مارول سعی خواهد کرد که در این چند ماه باقی مانده به اکران فیلم، هیجان و کنجکاوی‌ها را در اوج نگه ‌دارد. اما ظاهرا هیجانات و کنجکاوی‌ها کمی زودتر از زمانش شروع شده است.

