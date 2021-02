برندگان جشنواره فیلم فجر ۹۹ مشخص شدند؛ یدو فیلم محبوب داوران

مراسم اختتامیه‌ی جشنواره فیلم فجر ۹۹ ساعت ۱۸ آغاز شد و دقایقی قبل با اهدای سیمرغ بلورین بهترین فیلم و بهترین کارگردانی به «یدو» به کار خود پایان داد.

فیلم‌های «بی‌همه چیز» و یدو با ۱۳ نامزدی رکورداران تعداد نامزدها در جشنواره‌ی فیلم فجر امسال بودند. در شب اهدای جوایز نیز این دو فیلم عملکردی پایاپای داشتند و هرکدام ۵ سیمرغ بلورین را به خود اختصاص دادند تا در شب پایانی نیز بالاتر از سایر رقیبان‌شان قرار بگیرند. همانطور که انتظار می‌رفت سیرغ بلورین بهترین فیلم‌نامه اقتباسی به خاطر داستان جذاب و دلنشین فیلم «تی‌تی» به آیندا پناهنده و ارسلان امیری رسید و جایزه‌ی بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی هم برای فیلم «بی‌همه چیز» سهم محسن قرایی و محمد داودی شد.

فیلم ابلق؛ جنبش می‌ تو در زورآباد یا چگونه یاد گرفتم به جریان حاکم عشق بورزم

هرچند در بخش بهترین بازیگران طی روزهای اخیر اعتراضات زیادی به عدم نامزدی هدیه تهرانی و هوتن شکیبا وجود داشت، اما از میان نامزدهای موجود به نظر حق به حق‌دار رسید و رضا عطاران و رویا افشار به ترتیب به خاطر فیلم‌های «روشن» و «مامان» سیمرغ‌های این دوره را به خانه بردند.

فیلم خوب، اما قدر نادیده «مامان» به کارگردانی آرش انیسی نیز خوشبختانه سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول را به خود اختصاص داد تا به آینده و موفقیت این فیلم خوب در اکران عمومی امیدوارتر شویم.

فهرست برندگان جشنواره فیلم فجر ۹۹

نامزدهای بهترین فیلم

۱- ابلق به تهیه‌کنندگی محمدحسین قاسمی

۲- بی همه چیز به تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی

۳- زالاوا به تهیه‌کنندگی روح‌اله برادری و سمیرا برادری

۴- یدو به تهیه‌کنندگی محمدرضا مصباح (برنده)

نامزدهای بهترین کارگردانی

۱- نرگس آبیار برای فیلم ابلق

۲- ارسلان امیری برای فیلم زالاوا

۳- مهدی جعفری برای فیلم یدو (برنده)

۴- محسن قرایی برای فیلم بی همه چیز

نامزدهای بهترین فیلم‌نامه

۱- ارسلان امیری، آیدا پناهنده، تهمینه بهرام برای فیلم زالاوا

۲- آرش انیسی برای فیلم مامان

۳- آیدا پناهنده، ارسلان امیری برای فیلم تی‌تی (برنده)

نامزدهای بهترین فیلم‌نامه اقتباسی

۱- حمیدرضا آذرنگ برای فیلم روزی روزگاری آبادان

۲- مهدی جعفری، مهین عباس‌زاده برای فیلم یدو

۳- محسن قرایی، محمد داودی برای فیلم بی‌همه چیز (برنده)

نامزدهای کارگردان اول

۱- حمیدرضا آذرنگ برای فیلم روزی روزگاری آبادان

۲- ارسلان امیری برای فیلم زالاوا (برنده)

۳- آرش انیسی برای فیلم مامان

۴- عادل تبریزی برای فیلم گیج‌گاه

۵- حسین دارابی برای فیلم مصلحت

۶- سیاوش سرمدی برای فیلم منصور

نامزدهای بهترین نقش اول زن

۱- رویا افشار برای فیلم مامان (برنده)

۲- ستاره پسیانی برای فیلم یدو (دیپلم افتخار)

۳- الناز حبیبی برای فیلم رمانتیسم عماد و طوبا

۴- ملیسا ذاکری برای فیلم ستاره بازی

۵- الناز شاکردوست برای فیلم ابلق

۶- نازنین فراهانی برای فیلم مصلحت

نامزدهای بهترین نقش اول مرد

۱- پرویز پرستویی برای فیلم بی همه چیز

۲- نوید پورفرج برای فیلم زالاوا

۳- محسن تنابنده برای فیلم روزی روزگاری آبادان

۴- میلاد صویلوی برای فیلم یدو

۵- رضا عطاران برای فیلم روشن (برنده)

۶- امیر نوروزی برای فیلم مامان

نامزدهای بهترین نقش مکمل زن

۱- آزیتا حاجیان برای فیلم خط فرضی

۲- الهام شفیعی برای فیلم روزی روزگاری آبادان

۳- گلاره عباسی برای فیلم ابلق (برنده)

۴- گیتی معینی برای فیلم ابلق

نامزدهای بهترین نقش مکمل مرد

۱- عرفان ابراهیمی برای فیلم مامان

۲- پژمان جمشیدی برای فیلم شیشلیک

۳- پوریا رحیمی‌سام برای فیلم زالاوا (برنده)

۴- وحید رهبانی برای فیلم مصلحت

۵- پدرام شریفی برای فیلم بی همه چیز

نامزدهای بهترین تدوین

۱- عماد خدابخش برای فیلم بی‌همه چیز (برنده)

۲- عماد خدابخش برای فیلم گیج‌گاه

۳- سیاوش کردجان برای فیلم مصلحت

۴- میثم مولایی برای فیلم یدو

نامزدهای بهترین فیلم‌برداری

۱- محمد رسولی برای فیلم زالاوا (دیپلم افتخار)

۲- مسعود سلامی برای فیلم روزی روزگاری آبادان

۳- فرشاد محمدی برای فیلم تی‌تی

۴- مرتضی نجفی برای فیلم‌های روشن و یدو (برنده)

۵- مرتضی هدایی برای فیلم بی‌همه چیز

نامزدهای بهترین جلوه‌های بصری

۱- محمد برادران برای فیلم منصور

۲- جواد مطوری برای فیلم بی‌همه چیز

۳- فرید ناظرفصیحی برای فیلم ابلق (برنده)

نامزدهای بهترین جلوه‌های ویژه میدانی

۱- آرش آقابیگ برای فیلم روشن

۲- ایمان کرمیان برای فیلم تک تیرانداز (برنده)

۳- ایمان کرمیان برای فیلم یدو

نامزدهای بهترین چهره‌پردازی

۱- ایمان امیدواری برای فیلم ابلق (برنده)

۲- شهرام خلج برای فیلم شیشلیک

۳- رکسانا صفوی برای فیلم ستاره بازی

۴- عباس عباسی برای فیلم یدو

نامزدهای بهترین طراحی لباس

۱- بهزاد جعفری طادی و محمدحسین کرمی برای فیلم شیشلیک

۲- بهزاد جعفری طادی برای فیلم مصلحت

۳- مارال جیرانی برای فیلم بی‌همه چیز (برنده)

۴- محمدحسین کرمی برای فیلم زالاوا

نامزدهای بهترین طراحی صحنه

۱- بهزاد جعفری طادی برای فیلم مصلحت

۲- سهیل دانش اشراقی برای فیلم‌‌های روزی روزگاری آبادان و روشن (برنده/به خاطر روزی روزگاری آبادان)

۳- محمدرضا شجاعی برای فیلم ابلق

۴- آیدین ظریف برای فیلم یدو

۵- امیرحسین قدسی برای فیلم بی همه چیز

نامزدهای بهترین صدابردار

۱- طاهر پیشوایی برای فیلم ابلق

۲- رشید دانشمند برای فیلم‌های زالاوا و یدو (برنده/به خاطر یدو)

۳- هادی ساعد محکم برای فیلم شیشلیک

۴- شهرام متولی باشی برای فیلم تک تیرانداز

۵- امین میرشکاری برای فیلم بی همه چیز

نامزدهای بهترین صداگذار

۱- حسین ابوالصدق برای فیلم تک تیرانداز

۲- بهمن بنی‌اردلان برای فیلم روزی روزگاری آبادان

۳- علیرضا علویان برای فیلم بی همه چیز

۴- امیرحسین قاسمی برای فیلم زالاوا

۵- امیرحسین قاسمی برای فیلم خط فرضی

۶- امیرحسین قاسمی برای فیلم یدو (برنده)

نامزدهای بهترین موسیقی متن

۱- پیام آزادی برای فیلم رمانتیسم عماد و طوبا

۲- بامداد افشار برای فیلم یدو

۳- علیرضا افکاری برای فیلم تی‌تی

۴- حامد ثابت برای فیلم بی‌همه چیز (برنده)

۵- فردین خلعتبری برای فیلم مصلحت

بهترین فیلم اول

مامان به کارگردانی آرش انیسی

جایزه ویژه‌ی هیئت داوران

محسن قرایی به خاطر بی‌همه چیز

بهترین فیلم مستند

کودتای ۵۳ به کارگردانی تقی امیرانی

بهترین فیلم کوتاه داستانی

وضعیت اورژانسی به کارگردانی مریم اسمی‌خانی

بهترین پوستر

وحید عبدالحسینی به خاطر هفت و نیم

بهترین عکس

سحاب زریباف به خاطر خورشید

بهترین تیزر

حمید نجفی‌راد به خاطر شنای پروانه

نظر شما در مورد برندگان جشنواره فیلم فجر ۹۹ چیست؟

The post برندگان جشنواره فیلم فجر ۹۹ مشخص شدند؛ یدو فیلم محبوب داوران appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala