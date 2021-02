نامزدهای اولیه اسکار ۲۰۲۱ اعلام شدند؛ خورشید مجید مجیدی در جمع نامزدها

آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک نامزدهای اولیه اسکار ۲۰۲۱ در ۹ شاخه از جمله بخش بهترین فیلم بین‌المللی (خارجی‌زبان سابق) را اعلام کرده که در این فهرست خوشبختانه اسم فیلم «خورشید» از مجید مجیدی به عنوان نماینده‌ی ایران به چشم می‌خورد.

امسال به خاطر دنیاگیری کروناویروس برگزاری اسکار با چند ماه تاخیر مواجه شد و به جای هفته‌ی نخست فوریه، در روز ۲۵ آوریل (۵ اردیبهشت ۱۴۰۰) شاهد برگزاری این مراسم خواهیم بود. هم‌اکنون فهرست اولیه نامزدهای اسکار ۲۰۲۱ بعد از یک دور رأی‌گیری منتشر شده است. فهرست نهایی نامزدها پس از یک دور نظرخواهی دیگر از اعضای آکادمی در ۲۵ اسفند (۱۵ مارس) اعلام خواهد شد.

اسکار ۲۰۲۱؛ چه کسانی جلودارند و کدام فیلم‌ها عقب ماندند؟

سینمای ایران تا به امروز ۳ بار با فیلم‌های «بچه‌های آسمان»، «جدایی نادر از سیمین» و «فروشنده» نامزد جایزه‌ی اسکار بهترین فیلم بین‌المللی شده است و حالا مجید مجیدی با فیلم خورشید این امکان را دارد تا با دومین نامزدی خود در این شاخه، سومین اسکار سینمای ایران را هم به ارمغان بیاورد.

فهرست نامزدهای اولیه اسکار ۲۰۲۱

بهترین فیلم بین‌المللی

دور دیگر (Another Round) از دانمارک

روزهای بهتر (Better Days) از هنگ کنگ

شارلاتان (Charlatan) از جمهوری چک

اشتراکی/جمعی (Collective) از رومانی

رفقای عزیز! (!Dear Comrades) از روسیه

من دیگه اینجا نیستم (I’m No Longer Here) از مکزیک

امید (Hope) از نروژ

نفرین لیورونا (La Llorona) از گواتمالا

مامور مول (The Mole Agent) از شیلی

کو وادیس، آیدا؟ (?Quo Vadis, Aida) از بوسنی و هرزگوین

بچه‌های خورشید (Sun Children) از ایران

دو نفر از ما (Two of Us) از فرانسه

یک خورشید (A Sun) از تایوان

مردی که پوست خود را فروخت (The Man Who Sold His Skin) از تونس

در بخش بهترین فیلم بین‌المللی بسیاری از سینمادوستان شانس «دور دیگر» به کارگردانی توماس وینتربرگ را بالاتر از سایر فیلم‌ها می‌دانند. اما «کو وادیس، آیدا؟»، «دو نفر از ما» و خورشید (که در خارج از ایران با نام بچه‌های خورشید شناخته می‌شود) نیز شانس تصاحب مجسمه‌ی طلایی اسکار را دارند.

چهره‌پردازی و آرایش مو

هارلی کویین: پرندگان شکاری (Harley Quinn: Birds of Prey)

اما (Emma)

گلوریاس (The Glorias)

مرثیه هیلبیلی (Hillbilly Elegy)

بلک باتم ما رِینی (Ma Rainey’s Black Bottom)

چیزهای کوچک (The Little Things)

منک (Mank)

یک شب در میامی (One Night in Miami)

پینوکیو (Pinocchio)

بهترین موسیقی فیلم

آمونیت (Ammonite)

صدای بلیزارد (Blizzard of Souls)

۵ هم‌خون (Da 5 Bloods)

مرد نامرئی (The Invisible Man)

جینگل جانگل: سفر کریسمس (Jingle Jangle: A Christmas Journey)

زندگی پیش رو (The Life Ahead)

چیزهای کوچک

منک

آسمان نیمه‌شب (The Midnight Sky)

میناری (Minari)

مولان (Mulan)

اخبار جهان (News of the World)

روح (Soul)

دادگاه شیکاگو ۷ (The Trial of the Chicago 7)

انگاشته (Tenet)

بهترین ترانه

ترانه گرامافون در همه در: مبارزه برای دمکراسی

ببینید چه کار کردید در شکم حیوان

آنفولانزای ووهان در بورات ۲

هوساویک در مسابقه آواز یوروویژن: داستان حماسه آتش

هرگز نشکن در صدا دادن

جنگیدن برای تو در یهودا و مسیح سیاه

لو سی (lo Sì) در زندگی پیش رو

آهنگ باران در میناری

روح‌ات را نشان من بده در آقای روح!

وفادار به شجاعت واقعی در مولان

رایگان در یکی و آن هم ایوان

حالا صحبت کنید در یک شب در میامی

سبز در صدای متال

صدای من را بشنو در دادگاه شیکاگو هفت

بهترین جلوه‌های ویژه

هارلی کویین: پرندگان شکاری

بلادشات (Bloodshot)

مشکلات هیولا (Love and Monsters)

منک

آسمان نیمه‌شب

مولان

یکی و آن هم ایوان

روح

تنت

خوش‌آمدی به چچن (Welcome to Chechnya)

بهترین انیمیشن کوتاه

لانه زیرزمینی (پناهگاه) (Burrow)

روح مکان (Genius Loci)

هر اتفاقی بیفتند، دوستت دارم (If Anything Happens I Love You)

کاپیماهو (Kapaemahu)

بیرون (Out)

اپرا (Opera)

حلزون و نهنگ (The Snail and the Whale)

به جرارد (To Gerard)

ردیابی (Traces)

بله-مردم (Yes-People)

بهترین مستند کوتاه

راهنمای سقط جنین، این لیزاست (Abortion Helpline, This Is Lisa)

مرکز تماس بلوز (Call Center Blues)

کولت (Colette)

پراکنده نشوید (Do Not Split)

محکوم به گرسنگی (Hunger Ward)

دختر هیستریک (Hysterical Girl)

یک آهنگ عشق برای لاتاشا (A Love Song for Latasha)

مکعب سرعتی (The Speed Cubers)

سوفیا لورن چکار می‌کند؟ (?What Would Sophia Loren Do)

بهترین فیلم کوتاه لایو اکشن

بیتو (Bittu)

دا یی (Da Yie)

احساس کردن (Feeling Through)

صدای انسانی (The Human Voice)

کیک سُلدکوایر (The Kicksled Choir)

اتاق نامه (The Letter Room)

حال (The Present)

دو غزیبه دور (Two Distant Strangers)

ون (The Van)

چشم سفید (White Eye)

بهترین فیلم مستند

۷۶ روز (۷۶ Days)

همه در: مبارزه برای دمکراسی

ایالت پسران (Boys State)

اشتراکی (جمعی)

کریپس کمپ (Crip Camp)

دیک جانسون مرده است (Dick Johnson Is Dead)

گوندا (Gunda)

ام‌ال‌کی/اف‌بی‌آی (MLK/FBI)

مامور مول

معلم هشت پای من (My Octopus Teacher)

شب (Notturno)

نقاش و دزد (The Painter and the Thief)

زمان (Time)

شکارچیان ترافل (The Truffle Hunters)

به چچن خوش‌آمدی (Welcome to Chechnya)

منبع: Variety

The post نامزدهای اولیه اسکار ۲۰۲۱ اعلام شدند؛ خورشید مجید مجیدی در جمع نامزدها appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala