«فومیتو اوئدا»، کارگردان معروف دو بازی Ico و Shadow of the Colossus است. جدیدترین بازی این کارگردان بزرگ یعنی «آخرین محافظ»، به خاطر زمان طولانی تولیدش، سر و صدای زیادی کرد. نزدیک به ۷٫۵ سال ساخت آخرین محافظ یا همان The Last Guardian طول کشید. فومیتو اوئدا به تازگی گفته که امیدوار است ساخت بازی بعدی‌اش، زمان کمتری از او بگیرد.

فومیتو اوئدا گفته که تمام و کمال می‌خواهد یک بازی متفاوت بسازد.

در مصاحبه‌ای که اوئدا اخیرا با وب‌سایت یوروگیمر داشته، او کمی درباره‌ی پروژه‌ی بعدی خود صحبت کرده است. اوئدا گفته که می‌خواهد مراحل ساخت متفاوتی را برای بازی بعدی‌اش در نظر بگیرد. بازی‌های قبلی اوئدا همگی با ساخت یک فیلم کوتاه شروع شده‌اند. این فیلم کوتاه، تم بازی را مشخص می‌کرد و سپس ساخت بازی را شروع می‌کردند. کارگردان آخرین محافظ می‌گوید که این بار می‌خواهد اول یک نمونه‌ی اولیه از بازی بسازد که اجرا می‌شود.

فومیتو اوئدا گفته است: “می‌خواهم در سریع‌ترین زمان ممکن ساخت بازی بعدی را تمام کنم.” او می‌گوید که مشکلات زیادی در ساخت آخرین محافظ به وجود آمدند که اتمام پروژه را سخت کردند و در نتیجه، عرضه‌ی بازی برای سال‌ها به عقب افتاد.

در نهایت، وقتی از اوئدا پرسیده شد که آیا بازی بعدی او، به ساخته‌های قبلی‌اش شباهت خواهد داشت یا نه، او پاسخ داد که تمام و کمال می‌خواهد یک بازی متفاوت بسازد، اما ممکن است در نهایت بازی‌اش شبیه به ساخته‌های قبلی از آب در بیاید.

او توضیح داده: “سه بازی قبلی که ساخته‌ام، اصلا قرار نبود شبیه مثل هم شوند. وقتی ساخت یک بازی را شروع می‌کنم، همیشه به چیز جدیدی فکر می‌کنم. ولی نتیجه‌ی نهایی، سه بازی شدند که شباهت‌هایی به یکدیگر دارند. هنگام بازی کردن، لحظاتی در این سه بازی پیش می‌آیند که احساس می‌کنید شبیه به هم هستند، ولی من قصد نداشتم تا شبیه به یکدیگر شوند و این اتفاق، خودش روی می‌دهد. الان هم می‌خواهم یک چیز کاملا متفاوت بسازم، ولی اینکه نتیجه‌ی نهایی چه چیزی از آب در می‌آید؟ واقعا نمی‌دانم.”

بهترین بازی فومیتو اوئدا یعنی Shadow of the Colossus، قرار است برای پلی‌استیشن۴ بازسازی شود. این بازسازی بدون حضور و دخالت فومیتو اوئدا ساخته می‌شود، ولی او گفته که لیستی بلند و بالا به سونی فرستاده و گفته که می‌خواهد، این بخش‌های بازی، فرق کنند. هنوز نمی‌دانیم که آیا سونی می‌خواهد به حرف‌های اوئدا گوش کند یا نه. امیدواریم که سونی هیچ چیز بازی اصلی را تغییر ندهد؛ چون Shadow of the Colossus یکی از بی‌نقص‌ترین بازی‌های تاریخ است.

