فهرست فیلم‌های حاضر در جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۱ منتشر شده و اسم فیلم «قصیده گاو سفید» به کارگردانی بهتاش صناعی‌ها در میان آثار بخش مسابقه به چشم می‌خورد.

تمام جشنواره‌های فرهنگی و هنری سال ۲۰۲۰ تحت تاثیر دنیاگیری کروناویروس قرار گرفتند و جشنواره‌ی برلین نیز از این قاعده مستثنا نبود. به هنگام برگزاری هفتادمین دوره‌ی این رویداد سینمایی گزارشاتی از شیوع کرونا در اروپا به گوش می‌رسید و به همین خاطر جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۰ حال و هوای همیشگی خود را از دست داد. از سویی دیگر به دنبال تغییرات مدیریتی و نوع نگاه جدید مسئولان برگزاری جشنواره‌ی فیلم برلین، بسیاری از فیلم‌های حاضر در بخش اصلی از کیفیت چندانی برخوردار نبودند و این دو عامل سبب شدند نخستین رویداد مهم سینمایی سال گذشته میلادی جذابیت چندانی نداشته باشد.

حالا یک سال از آن روزها گذشته اما کرونا همچنان به تاخت و تاز خود ادامه می‌دهد و به همین خاطر نیمی از جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۱ به صورت حضوری و چند بخش آن به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. بخش اول که شامل بازار فیلم اروپاست طی روزهای ۱۱ تا ۱۵ اسفندماه (۱ تا ۵ مارس) به صورت آنلاین برپا می‌شود و بخش دوم که شامل نمایش فیلم‌ها در سالن‌های سینما است از ۱۹ تا ۳۰ خرداد (۹ تا ۲۰ ژوئن) برگزار خواهد شد. قسمت بهاری جشنواره برلین امسال کوچک‌تر از بخش زمستانی آن است و در خردادماه تنها چند فیلم از آثار برگزیده‌ی حاضر در جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۱ به صورت حضوری نمایش داده می‌شوند.

محمد رسول‌اف به‌عنوان داور جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۱ انتخاب شد

لیست فیلم‌های حاضر در هفتادویکمین دوره‌ی جشنواره‌ی برلین منتشر شده و اسم قصیده گاو سفید به کارگردانی بهتاش صناعی‌ها و نویسندگی بهتاش صناعی‌ها، مریم مقدم و مهرداد کوروش‌نیا در بخش مسابقه‌ی اصلی به چشم می‌خورد. قصیده گاو سفید برای نخستین بار در جشنواره‌ی فیلم فجر ۱۳۹۸ به نمایش درآمد، اما از جانب سینمادوستان ایرانی با استقبال چندانی مواجه نشد.

فیلم‌های «مقدمه» (Introduction) به کارگردانی هونگ سانگ‌سو، «مامان کوچولو» (Petite Maman) به کارگردانی سلین سیاما و «من آدم تو هستم» (I’m Your Man) به کارگردان ماریا شریدر از مهم‌ترین فیلم‌های حاضر در برلیناله‌ی امسال هستند.

مسؤولان برگزاری جشنواره‌ی برلین تمام داوران این دوره را از میان کارگردان‌های برنده‌ی جایزه‌ی خرس طلایی طی سال‌های گذشته انتخاب کرده‌اند. محمد رسول‌اف کارگردان «شیطان وجود ندارد»، نداو لاپید کارگردان «مترادف‌ها»، آدینا پینتیلی کارگردان «به من دست نزن»، ایلدیکو انیدی کارگردان «در جسم و روح»، جانفرانکو رزی کارگردان «آتش در دریا» و یاسمیلا ژبانیچ کارگردان «گرباویتسا» داوران جشنواره‌ی فیلم برلین ۲۰۲۱ را تشکیل می‌دهند. این تیم داوری رییسی ندارد و فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه‌ی اصلی به‌زودی به صورت آنلاین و یا در یکی از سالن‌های سینمای برلین برای داوران نمایش داده خواهد شد.

چندی قبل اعلام شد مدیران جشنواره‌ی برلین قصد دارند از این پس تنها جایزه‌ی «بهترین بازیگر» را اهدا کنند و خبری از خرس نقره‌ای «بهترین بازیگر زن» و «بهترین بازیگر مرد» نخواهد بود. کارلو چتریان و ماریت ریسنبیک این اقدام را حرکتی در راستای ایجاد برابری جنسیتی اعلام کرده و در بخشی از بیانیه‌ی خود آورده‌اند: «ما معتقدیم عدم جداسازی جوایز در بخش بهترین بازیگر، نشانه‌ای از افزایش آگاهی جنسیتی در صنعت فیلم‌سازی است.»

فیلم‌های بخش مسابقه‌ی اصلی جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۱

قصیده گاو سفید (Ballad of a White Cow) به کارگردانی بهتاش صناعی‌ها

گردونه شانس و خیال‌پردازی (Wheel of Fortune and Fantasy ) به کارگردانی ریوسوکی هاماگوچی

آقای باخمان و کلاس‌اش (Mr. Bachmann and His Class) به کارگردانی ماریا شپیت

من آدم تو هستم (I’m Your Man) به کارگردانی ماریا شریدر

مقدمه (Introduction) به کارگردانی هونگ سانگ‌سو

جعبه خاطره (Memory Box) به کارگردانی جوانا حاجی‌توما‎ و خلیل جوریج

همسایه بغلی (Next Door) به کارگردانی دانیل برول

مامان کوچولو (Petite Maman) به کارگردانی سلین سیاما

وقتی به آسمان نگاه می‌کنیم چه می‌بینیم؟ (?What Do We See When We Look at the Sky) به کارگردانی الکساندر کوبریدزه

جنگل – همه جا می‌بینمت (Forest – I See You Everywhere) به کارگردانی بنسه فلیگوف

بد بخت (Bad Luck Banging) به کارگردانی رادو جود

نور طبیعی (Natural Light) به کارگردانی دنیش نای

یک فیلم پلیسی (A Cop Movie) به کارگردانی آلونسو روئیس‌پالاسیوش

فابیان – اوضاع بهم ریخته (Fabian – Going to the Dogs) به کارگردانی دومینیک گراف

