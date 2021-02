حضور فیلم گلشیفته فراهانی در بین نامزدهای جشنواره فیلم سزار فرانسه

جشنواره سزار، از مهم‌ترین جشنواره‌های فیلم فرانسه، چندی پیش نامزدهای بخش‌های مختلف خود را اعلام کرد. در بین نامزدها فیلم نغمه‌های عرب (Arab Blues) با بازی گلشیقته فراهانی به چشم می‌خورد.

پیشتاز این جشنواره فیلم چیزهایی که می‌گوییم، کارهایی که انجام می‌دهیم (The things We say the Things We Do) از امانوئل مورت است که توانست در ده بخش نامزد شود.

جوایز سزار از سال ۱۹۷۵ کار خود را آغاز کرده است و هر ساله بهترین‌های فرانسه را انتخاب می‌کند.

در لیست زیر نگاهی می‌اندازیم به نامزدهای اعلام شده.

بهترین فیلم

خداحافظ احمق‌ها (Bye Bye Morons)

بالغ‌ها (Adolescents)

خر من، عاشق من و من (My Donkey My Lover & I)

چیزهایی که می‌گوییم، کارهایی که انجام می‌دهیم

تابستان ۸۵ (Summer of 85)

بهترین کارگردان

آلبرت دوپونتل برای خداحافظ احمق‌ها

مایون برای دی‌ان‌ای (DNA)

سباستین لیقشیتز برای بالغ‌ها

امانوئل مورت برای چیزهایی که می‌گوییم، کارهایی که می‌کنیم

فرانسوا اوزون برای تابستان ۸۵

بهترین فیلم اول

دو تا از ما

بهترین نقش من (My Best Part)

نانازها (Cuties)

به سادگی سیاه (Simply Black)

نغمه‌های عرب

بهترین بازیگر نقش اصلی زن

لارا کالامی برای خر من، عاشق من و من

مارتین شوالیر برای دو تا از ما

ویرجین افیرا برای خداحافظ احمق‌ها

کاملیا جردانا برای چیزهایی که می‌گوییم، کارهایی که می‌کنیم

باربارا سوکووا برای دو تا از ما

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد

سمی بواجیلا برای یک پسر (A Son)

جوناتان کوهن برای عظیم (Enorme)

آلبرت دوپونتل برای خداحافظ احمق‌ها

نیلز اشنیدر برای چیزهایی که می‌گوییم، کارهایی که می‌کنیم

لمبرت ویلسون برای شارل دو گل (De Gaulle)

بهترین فیلم خارجی

۱۹۱۷

بدن مسیح (Corpus Christi)

آب‌های تیره (Dark Waters)

سیاه مستی (Another Round)

باکره‌ی ماه آگوست (The August Virgin)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

فنی آردانت برای دی‌ان‌ای

والریا برونی تدسچی برای تابستان ۸۵

امیلی دکوونی برای چیزهایی که می‌گوییم، کارهایی که می‌کنیم

نوئمی لووسکی برای چگونه یک همسر خوب باشیم (How to Be a Good Wife)

یولانده مورئائو برای چگونه یک همسر خوب باشیم

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

ادوارد بائر برای چگونه یک همسر خوب باشیم

لوئیس گارل برای دی‌ان‌ای

بنجامین لاورنه برای خر من، عاشق من و من

وینسنت مکیگین برای چیزهایی که می‌گوییم، کارهایی که می‌کنیم

نیکولاس میر برای خداحافظ احمق‌ها

بهترین بازیگر زن تازه وارد

ملیسا گويرز برای دختری با النگو (The Girl with a Bracelet)

ایندیا هیر برای پویزونسکسه (Poissonsexe)

جولیا پیتون برای چیزهایی که می‌گوییم، کارهایی که می‌کنیم

کمیله راترفورد برای فلیسیتا (Felicita)

فاطیا یوسف برای نانازها

بهترین بازیگر مرد تازه وارد

گانگ هوو برای شب در حال آمدن (La Nuit Venue)

فلیکس لفبور برای تابستان ۸۵

بنجامین ویسن برای تابستان ۸۵

الکساندر وتر برای خانوم (Miss)

جین-پاسکال زادی برای به سادگی سیاه

بهترین فیلم‌نامه‌ی غیراقتباسی

آلبرت دوپونتال برای خداحافظ احمق‌ها

کارولاین ویگنال برای خر من، عاشق من و من

امانوئل مورت برای چیزهایی که می‌گوییم، کارهایی که می‌کنیم

فیلیپو منغتی و مالیسون بووراشی برای دو تا از ما

بنویت دلپین و گوستاو کرون برای تاریخ را حذف کن (Delete History)

بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی

اولیویر آسایاس برای شبکه‌ی زنبور (Wasp Network)

هانلور کایر و ژین-پائول سالوم برای ماما وید (Mamma Weed)

فرانسوا اوزان برای تابستان ۸۵

استفانی دمویستر برای دختری با النگو

اریک باربیر برای اسمال کانتری (Petit Pays)

بهترین تصویربرداری

اکسیس کاورچاین برای خداحافظ احمق‌ها

آنتونی پاروتی و پائول گوئیلهاوما برای بالغ‌ها

سیمون بیوفیلس برای خر من، عاشق من و من

لاورنت دسمت برای چیزهایی که می‌گوییم، کارهایی که می‌کنیم

هیچیم آلائویی برای تابستان ۸۵

بهترین تدوین

کریستوف پینل برای خداحافظ احمق‌ها

تینا باز برای بالغ‌ها

آنت دوترتر برای خر من، عاشق من و من

ماریتال سالومون برای چیزهایی که می‌گوییم، کارهایی که می‌کنیم

لار گاردت برای تابستان ۸۵

بهترین طراحی لباس

میمی لمپیکا برای خداحافظ احمق‌ها

مدلین فونتین برای چگونه یک همسر خوب باشیم

هلنا داوودیان برای چیزهایی که می‌گوییم، کارهایی که می‌کنیم

آنائیس رومند و سرجیو بالو برای شارل دو گل

پاسکالین شاوانه برای تابستان ۸۵

بهترین طراحی صحنه

کارلوس کنتی برای خداحافظ احمق‌ها

تیری فرانسوا برای چگونه یک همسر خوب باشیم

دیوید فیور برای چیزهایی که می‌گوییم، کارهایی که می‌کنیم

نیکلاس د بویسکوئیل برای شارل دو گل

بنوئیت باروح برای تابستان ۸۵

بهترین فیلم انیمیشن

خون‌آشام کوچک (Little Vampire)

مصیبت، داستان کودکی مارتا جین کاناری (Calamity a Childhood of Martha Jane Cannary)

بهترین فیلم مستند

بالغ‌ها

کراوات (La Cravate)

کشاورزی سیریل، ۳۰ سال، ۲۰ گاو، شیر، کره، بدهی‌ها ( Cyrille Agriculteur, 30 Ans, 20 Vaches, Du Lait, Du Beurre, Des Dettes )

داستان یک نگاه (Histoire D’Un Regard)

کشوری که خردمند است (Un Pays Qui Se Tient Sage)

بهترین موسیقی متن

کریستوف جولین برای خداحافظ احمق‌ها

استفن واربک برای دی‌ان‌ای

متی براتسکات برای خر من، عاشق من و من

جین-بینوت دانکل برای تابستان ۸۵

ران برای شب در حال آمدن (La Nuit Venue)

