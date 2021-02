رابطه‌ی تونی استارک با پیتر پارکر در دنیای سینمای مارول یکی از پرطرفدارترین‌ها بین طرفداران بود، ولی همین رابطه هم اولین عضو انتقام جویان را به یک آدم ریاکار تبدیل کرد.

مرد آهنی دوران سختی برای کنار آمدن با یک ابر قهرمان بودن داشته و دائما همین موضوع باعث به دردسر افتادنش می‌شد، و ارتباطش با اسپایدر‌من در نهایت منجر شد که او تبدیل به یک شخصیت ریاکار شود.

دنیای سینمایی مارول در سال ۲۰۰۸ با قسمت اول فیلم مرد آهنی به کارگردانی جان فاورو شروع شد؛ که رابرت داونی جونیور را به عنوان مرد آهنی در نقش تونی استارک معرفی و روند فیلم‌های بعدی را تعیین کرد و هم‌چنین پایه‌ای برای شکل گیری انتقام جویان شد. از آن زمان استدیو مارول بیش از ۲۰ فیلم تلویزیونی و سریال تولید کرده و هم‌چنان در حال توسعه و پیشرفت است.

مرد آهنی به عنوان رهبر سه فاز اول دنیای سینمایی مارول نقش آفرینی کرده است. جایی که او با انواع مشکلات و پیشامدها دست و پنجه نرم کرده؛ از دزدین شدن گرفته تا نجات دنیا از حمله‌ی آدم‌فضایی‌ها و حتی دیدن این‌که تیمش به دو جناح تقسیم می‌گردد. در طول این مسیر، تونی یک قهرمان جوان برای آموزش پیدا کرد: پیتر‌پارکر یک قهرمان آماتور از محله کویینز، که به لطف تونی پیشرفت کرد و به تیم او در فیلم ( کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی) پیوست.

حضور پر توان تونی با بازی در فیلم انتقام جویان: پایان بازی به پایان رسید و مرد عنکبوتی را به‌ عنوان جانشین خود انتخاب کرد اما این کار تنها باعث شد مرد آهنی ریاکار به نظر برسد.

همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، مرد آهنی با وظایف ابرقهرمانی خود در بیشتر مواقع در دنیای سینمایی مارول دردسر داشته است.

در اولین نقش آفرینی به عنوان مرد آهنی، او فهمید که از هوش، قدرت و پول خودش برای هدف اشتباهی استفاده می‌کرد و تمام تلاش خودش را کرد که آن را با ساختن و بهتر کردن زره مرد آهنی و نقش‌آفرینی به شکل یک قهرمان جبران کند‌.

بیشتر اوقات مرد آهنی خودش را تحت تعقیب و تاثیر گذشته، نقش‌های فعلی، و وظیفه‌ی خودش به عنوان یک ابرقهرمان می‌دید؛ که همراه با آسیب‌های زیادی از زمینه و سابقه‌ی خانوادگی و هم از تمام چیزهایی که به عنوان مرد آهنی پشت سر گذاشته (مخصوصا حمله‌ی لوکی در فیلم انتقام جویان) بود، بارها او را سرافکنده کرد. و در نهایت وظیفه‌ی ابر قهرمانی را به یک جوان که حتی کمتر از خودش شایسته‌ی این نقش بود واگذار کرد.

زمانی که تام هالند در نقش مرد عنکبوتی اولین بازی خودش را در دنیای سینمایی مارول انجام داد، در حال جنگیدن با جنایات‌کاران کت و شلواری با تجهیزات خودش در همان محله کویینز بود و در این‌ حالت هیچ‌کس نمی‌تواند تایید کند که او دقیقا چیزی را که برای قهرمان شدن لازم است، دارد. او هنوز بسیار نا‌بالغ است، به خصوص زمانی که با سایر قهرمان‌های مارول مقایسه می‌گردد.

مرد عنکبوتی پتانسیل این‌که یک رهبر عالی باشد را دارد، اما هنوز به قدر کافی برای گرفتن این نقش آماده نیست، و مرد آهنی با واگذاری جایگاهش به او دقیقا نقشی را به او واگذار کرد که تام هالند زمانی زیادی برایش جنگیده بود‌.

تونی استارک با قرار دادن او به‌ جای خود این بار را به دوش پیتر پارکر جوان می‌اندازد‌. کسی که بسیار جوان‌تر و کم تجربه‌تر از خود تونی در زمانی است که به مرد آهنی تبدیل شد و همین او را در مقابل ترس‌ها و مبارزاتی که خود تونی تجربه کرده، آسیب‌پذیر‌ می‌کند. اگر چه او حتی فاجعه‌های بزرگتری را نیز نسبت به خود تونی تجربه کرده است‌.

در واقع، مشکلات مرد عنکبوتی از زمانی که در تیتراژ فیلم مرد عنکبوتی: دور از خانه (Spider-Man: Far From Home)، جیک جیلنهال (میستریو) یک پیام ویدئویی از خود بر جای گذاشت و در آن مرد عنکبوتی را باعث بسیاری از مشکلات در سراسر جهان معرفی کرد و هویت واقعی او را فاش کرد، شروع شد.

اگرچه ریاکاری مرد آهنی مسیر نقش آفرینی مرد عنکبوتی را در مارول جالب‌تر خواهد کرد، اما به نظر، انداختن بار این نقش سنگین و شیاطین همراه آن بر روی دوش قهرمان جوانی مثل مرد عنکبوتی کمی دور از انتظار است‌.

