دورهمی بازیگران سریال فرندز بهار امسال اتفاق خواهد افتاد

رئیس HBO تأیید کرد که دورهمی بازیگران سریال فرندز که انتظار می‌رفت در ماه مارس سال ۲۰۲۰ فیلم‌برداری شود، در بهار انجام خواهد شد.

کیسی بلویز، رئیس شبکه‌ی HBO، تأیید کرد که تجدید دیدار بازیگران سریال فرندز که بسیار مورد انتظار است بهار امسال اتفاق می‌افتد.

سریال فرندز روایت کننده‌ی داستان ۶ دوست به نام‌های مونیکا، ریچل، فیبی، چندلر، راس و جویی است که با زندگی در نیویورک دست و پنجه نرم می‌کنند. این سریال از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ در ۱۰ فصل از شبکه‌ی NBC پخش شد و به لطف شخصیت‌های همیشگی و خلق لحظات نمادین بی‌شمارش به یک پدیده‌ی فرهنگی تبدیل شد.

زمانی که این سریال به شبکه‌ی HBO MAX انتقال داده شد، این سرویس پخش زنده برنامه‌ریزی برای اجرای یک قسمت دورهمی بدون نمایش‌نامه برای همراهی با آن ۱۰ فصل را در دستور کار خود قرار داد. زمانی که شبکه‌ی HBO در ماه مه سال گذشته شروع به پخش این سریال کرد، هیجانی آشکار در رابطه با این پروژه وجود داشت.

دلیل انجام این دورهمی، دیدن دوباره‌ی بازیگران سریال در کنار هم از سال ۲۰۰۴ و هم‌چنین دیدن مجدد آپارتمان قدیمی‌ای که به مدت ۱۰ سال فیلم‌برداری در آن انجام شد، بود. اما متاسفانه، مثل بسیاری از تولیدات دیگر، ویژه برنامه‌ی تجدید دیدار با بازیگران فرندز هم به علت بیماری همه‌‌گیر کرونا به سهم خودش با تأخیر مواجه شده است. فیلم‌برداری آن در ماه مارس سال گذشته انجام نشد و به همین دلیل برای پخش در شبکه‌ی HBO MAX آماده و در دسترس نبود. بعدا هم فیلم‌برداری آن به علت عدم اطمینان از وضعیت جهانی مجددا به مدت نا‌محدود به تعویق افتاد. با این حال هنگامی که متیو پری اعلام کرد که این دیدار در ماه مارس ۲۰۲۱ انجام خواهد شد و لیسا کودرو بیان کرد که در ماه گذشته بخش‌هایی از این دیدار را فیلم‌برداری کرده است، طرفداران این مجموعه امیدوار شدند. اکنون، رئیس شبکه‌ی HBO خبرهای بهتری نیز دارد.

در مصاحبه‌ای با EW، از رئیس HBO، کیسی بلوی خواسته شد تا گفته‌ی کودرو را که گفت:‌«قبلا از برخی چیزها برای این دیدار مجدد از راه دور فیلمبرداری کرده است» را شفاف‌سازی کند. بعد از درخواست توضیح که آیا دورهمی بازیگران قرار است جداگانه و به صورت شخصی انجام شود، بلویز اظهار داشت که ممکن است در رابطه با فیلم‌برداری از راه دور یک‌ سری خورده کاری‌ها را در جاهای مختلف انجام دهند. با این وجود او تأیید کرد که ایده‌ی اصلی این است که بازیگران همگی در یک صحنه گرد هم آیند، و این دورهمی بهار امسال اتفاق می‌افتد.

بلویز گفت: «دقیقا نمی‌دانم. تصور می‌کنم در شبکه در حال کار بر روی جزئیاتی در جاهای مختلف هستند. اما بله، ایده اصلی این است که آن‌ها همه باهم در یک صحنه باشند. شرایط به دلیل همه‌گیری کرونا پیچیده شده است. نه فقط برای کار ما، بلکه برای تمامی تولیدات تلویزیونی در سراسر دنیا. بنابراین ما یک جورهایی داریم با آن کنار می‌آییم، اما فیلم‌برداری قطعا بهار امسال خواهد بود.»

اظهارات بلویز بدون شک مثل یک موسیقی گوشنواز برای گوش طرفداران فرندز خواهد بود، چرا که تا زمان پخش این ویژه برنامه در بهار، آن‌ها بیش از یک سال انتظار خواهند کشید. هم‌چنین این خبر با زمان قبلی‌ای که پری داده بود یعنی ماه مارس، مطابقت دارد. خوب است بدانید که آن فیلم فیلم‌برداری شده از راه دور کودرو و احتمالا سایر بازیگران، محتوایی برای همراهی با دورهمی است. اگرچه احتمالا انتظار برای HBO MAX و طرفداران نا‌امیدکننده بوده، اما بازه‌ی زمانی فعلی برای این ویژه برنامه حتی ممکن است بهتر باشد. اخیرا داستان‌های مختلفی درباره‌ی پشت صحنه‌ی این سریال منتشر شده است. اعم از رفتار ناخوشایند ژان کلود ون دام در این مجموعه و تلاش پری برای متقاعد کردن جولیا رابرتز در راستای نقش آفرینی به عنوان ستاره‌ی مهمان در این سریال. بنابراین شاید موارد بیشتری برای بحث میان بازیگران وجود داشته باشد. بعد از موفقیت زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ (Wonder Woman 1984) برای HBO MAX و با اکران لیگ عدالت (Justice League) زک اسنایدر در ۱۸ مارس، احتمالا دورهمی فرندز هم با موفقیت مواجه خواهد شد.

سال گذشته، با وجود عدم اطمینان، جنیفر انیستون با گفتن این‌که ویژه برنامه‌ی فرندز ارزش صبر کردن را خواهد داشت و وقت اضافی به آن‌ها این امکان را خواهد داد که این ویژه برنامه را هیجان‌انگیز‌تر و سرگرم‌کننده‌تر کنند، طرفداران را توصیه به صبر بیشتر کرد. امیدواریم که این‌طور باشد و HBO قطعا امید دارد که بتواند این کار را انجام داده و این پروژه را به سرانجام برساند. چرا که این شبکه سرمایه زیادی را صرف آوردن فرندز به HBO و هم‌چنین جمع کردن دوباره‌ی بازیگران برای این دورهمی کرده است.

زمان معلوم خواهد کرد که این ویژه برنامه چه چیزهایی را به ارمغان خواهد آورد، اما خوشبختانه انتظار خیلی طولانی نخواهد بود، زیرا دورهمی فرندز در بهار امسال اتفاق خواهد افتاد.

