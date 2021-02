جیمز گان، نویسنده و کارگردان سری فیلم‌های نگهبانان کهکشان فاش کرد که استار لرد و دوستانش در چند فیلم گذشته از چه کهکشانی محافظت می‌کردند.

در این فیلم‌ها پیتر کوییل (Peter Quill)، زمینی مسخره‌ی معروف به استار لرد (Star-Lord) گروهی از افراد مختلف شامل گامورا (Gamora)، درکس (Drax) راکت راکون (Raccoon Rocket)، گروت (Groot) و چند نفر دیگر که طول مسیر به آن‌ها می‌پیوندند را رهبری می‌کند. نگهبانان با هم خانواده‌ای را تشکیل می‌دهند و با هر قدم در سفرشان برای نجات کهکشان به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند.

تیم ابرقهرمانی مارول با اولین حضور سینمایی خود در سال ۲۰۱۴ به‌ سرعت توانست طرفداران زیادی پیدا کند و با پخش قسمت بعدی در سال ۲۰۱۷ و حضور در فیلم‌های انتقام‌جویان بر میزان این طرفداران افزوده شد. البته باید از موتور خلاق پشت‌صحنه، جیمز گان، برای محبوبیت خاص این سری در دنیای سینمایی مارول تشکر زیادی کنیم.

پس از اخراج کوتاه‌مدت گان به دلیل شوخی نامناسبی که در گذشته کرده بود، دی‌سی او را استخدام کرد تا فیلم‌نامه جوخه انتحار را بنویسد. بعدا دیزنی دوباره او را استخدام کرد تا سومین فیلم نگهبانان کهکشان را بنویسد و برنامه‌ای پر از فیلم‌های بلک‌باکستری در اختیار او قرار داد، اگرچه هیچ‌چیز برای گان پرکار سخت نیست.

در فاصله بین این دو اتفاق، او تمام متن سریال اسپین‌آف Peacemaker را نوشت، زیرا در حین قرنطینه حوصله‌اش سر رفته بود. گان با خوشحالی چنین داستان‌هایی را به صورت آنلاین به اشتراک گذاشته و مرتبا با طرفداران ارتباط برقرار می کرد و به سوالات آن‌ها در شبکه های اجتماعی پاسخ می‌داد.

گان اخیرا در توییتی فاش کرد که نگهبانان کهکشان، از کهکشان آندرومدا (Andromeda) محافظت می‌کنند.. گان به تعدادی از سوالات در مورد فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی مختلفی که در حال حاضر روی آن‌ها کار می‌کند، هم پاسخ داد.

گان در پاسخ به این سوال که آیا کوییل و اعضای گروهش صرفا محافظ هر کهکشانی که در آن حضور دارند هستند یا پای کهکشان خاصی در میان است، پاسخ داد: «به‌ طور معمول، آندروما»

کهکشان آندرومدا بزرگ‌ترین و نزدیک‌ترین کهکشان به کهکشان راه شیری است و حدود ۲.۵ میلیون سال نوری از سیاره ما فاصله دارد.

گان و دیگر ذهن‌های درخشان پشت‌صحنه تلاش زیادی کردند تا از منظر احساسی شخصیت‌های باورپذیر و مرتبط با واقعیت خلق کنند. ظاهرا گان هنگام نوشتن نگهبانان کهکشان ۳، اشکش درآمده است.

با شروع فیلم‌برداری قسمت سوم نگهبانان کهکشان که اواخر امسال در انگلیس آغاز خواهد شد، قدمی به ماجراجویی دیگری نزدیک می‌شویم و احتمالا با گورت نوجوان و نیز ثور به عنوان یکی از نگهبانان رسمی رو‌به‌رو خواهیم شد که با کوییل بر سر رهبری گروه رقابت می‌کند.

با وجود گان در پشت‌صحنه که با دقت در حال ساخت جهان و روابط موجود در آن است، به‌ راحتی می‌توان گفت که نگهبانان کهکشان ۳ فیلمی شاد و جذاب خواهد بود.

